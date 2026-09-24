Vì sao mặt bằng ở khu ‘đất vàng’ rơi vào cảnh ‘ế’ khách thuê?

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống), từ đầu năm 2026 trở lại đây, tại nhiều tuyến phố sầm uất nằm trên khu "đất vàng" của Hà Nội xuất hiện tình trạng hàng loạt cửa hàng, mặt bằng treo biển cho thuê, sang nhượng nguyên căn hoặc chia tầng nhưng vẫn chưa tìm được khách thuê sau nhiều tháng bỏ trống.

Nhiều cửa hàng, văn phòng trước đây nằm trong khu vực kinh doanh sầm uất, sở hữu vị trí đắc địa với mật độ giao thông lớn như: Cầu Giấy, Đội Cấn, Đào Tấn, Kim Mã, Núi Trúc, Phố Huế, Tôn Đức Thắng, Hà Đông... thì nay lại rơi vào trạng thái ảm đạm, "vườn không nhà trống" đợi khách đến thuê. Thậm chí, một số chủ nhà đã chủ động điều chỉnh giá thuê từ 10-20% nhưng vẫn khó chốt hợp đồng.

Dù sở hữu vị trí đắc địa nhưng nhiều mặt bằng vẫn đang trong tình trạng treo biển tìm khách thuê.



Lý giải về việc vì sao nhà mặt phố vẫn "ế" khách thuê? Theo bà Phạm Thị Miền – Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam, tình trạng nhà mặt phố, nhà phố thương mại, shophouse, mặt bằng kinh doanh hiện nay khó cho thuê xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Trước hết là sự lệch pha cung – cầu. Nhiều khu đô thị phát triển nhanh nhưng tốc độ lấp đầy dân cư chậm, khiến lượng khách tiềm năng cho hoạt động kinh doanh không đủ lớn.

Bên cạnh đó, mức giá thuê cũng là rào cản lớn. Nhiều chủ nhà kỳ vọng lợi nhuận cao, đưa ra mức giá vượt quá khả năng chi trả của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong khi đó, chi phí vận hành như nhân sự, điện nước, marketing… ngày càng tăng, khiến bài toán kinh doanh trở nên rủi ro.

Một yếu tố quan trọng khác là sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng. Người dân ngày càng ưa chuộng mua sắm trực tuyến hoặc tìm đến các trung tâm thương mại tích hợp, khiến các cửa hàng riêng lẻ khó cạnh tranh, dù sở hữu vị trí đẹp.

Nhiều cửa hàng, văn phòng trước đây nằm trong khu vực kinh doanh sầm uất thì nay lại treo biển cho thuê hoặc sang nhượng.

Trước thực trạng này, các chuyên gia cho rằng cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn để cải thiện tình hình.

Theo bà Miền, chủ nhà cần điều chỉnh giá thuê hợp lý, phù hợp với thực tế thị trường, đồng thời định hướng ngành hàng phù hợp với từng khu vực. Bên cạnh đó, việc tăng cường vai trò của các đơn vị quản lý vận hành chuyên nghiệp cũng là yếu tố quan trọng giúp nâng cao hiệu quả khai thác.

Về phía người cho thuê, chị Thủy cũng cho rằng sự chia sẻ là cần thiết trong giai đoạn khó khăn. Việc giảm giá, hỗ trợ chi phí ban đầu hoặc linh hoạt điều khoản hợp đồng có thể giúp giữ chân khách thuê và duy trì dòng tiền.

Trong dài hạn, các chuyên gia đề xuất mô hình kết hợp giữa bán và giữ lại vận hành đối với shophouse. Cách làm này vừa đảm bảo dòng tiền, vừa giúp duy trì chất lượng khai thác và gia tăng giá trị dự án.

Thực tế cho thấy, "đất vàng" không còn là bảo chứng tuyệt đối cho khả năng sinh lời. Khi thị trường thay đổi, bài toán cho thuê nhà mặt phố cũng buộc phải thích ứng nếu không muốn những dãy phố đắc địa tiếp tục chìm trong cảnh đìu hiu, cửa đóng then cài.

Nhiều mặt bằng kinh doanh tại khu vực 'đất vàng' của Hà Nội trong tình trạng treo biển cho thuê, bỏ trống nhiều tháng.