Ô tô điện giá 269 triệu đồng trở lại Việt Nam, diện mạo gây bất ngờ, trang bị đáng kỳ vọng

Xuất hiện ô tô điện giá 173 triệu đồng chạy 201 km/lần sạc rẻ hơn Kia Morning GĐXH - Ô tô điện được niêm yết mức giá 41.900 Nhân dân tệ (khoảng 161,93 triệu đồng) cho bản tiêu chuẩn và 44.900 Nhân dân tệ (khoảng 173,53 triệu đồng) đối với phiên bản cao cấp hơn.

Ô tô điện trở lại Việt Nam, diện mạo gây bất ngờ, trang bị đáng kỳ vọng

MiniEV có ngoại hình khá giống Macaron đang bán tại Việt Nam. Ảnh minh họa

Sau thời gian vắng bóng, Wuling MiniEV chuẩn bị được đưa trở lại thị trường Việt Nam. Thông tin được Wuling chia sẻ với truyền thông Việt Nam tại một sự kiện tổ chức ở Trung Quốc, trong bối cảnh hãng đã đưa Macaron vào bán thay thế MiniEV trước đó.

Điểm gây chú ý nhất nằm ở thiết kế. Chiếc MiniEV mà truyền thông Việt Nam có dịp tiếp cận tại Trung Quốc sở hữu kiểu dáng gần như tương đồng với Wuling Macaron hiện bán tại Việt Nam, thay vì thiết kế đèn tròn đặc trưng của một số phiên bản MiniEV thế hệ mới tại các thị trường khác.

Điều này khiến ranh giới giữa MiniEV và Macaron trở nên khá khó phân biệt. Theo những thông tin được công bố, hai mẫu xe có nhiều điểm chung về nền tảng, kích thước, hệ truyền động và kết cấu thân xe. Vì vậy, chưa thể khẳng định MiniEV khi bán tại Việt Nam sẽ là một mẫu xe hoàn toàn khác Macaron hay chỉ là một biến thể được định danh dưới tên MiniEV.

Thực tế, Wuling từng úp mở việc đưa MiniEV trở lại Việt Nam từ tháng 3/2026 bằng hình ảnh mới cùng dòng chữ “Coming Soon”. Sau đó, hãng lại giới thiệu Macaron với vai trò thay thế MiniEV. Tháng 7/2026, Macaron chính thức được mở bán tại Việt Nam với hai phiên bản có tầm hoạt động lần lượt 205 km và 300 km mỗi lần sạc, giá 269 triệu và 329 triệu đồng.

MiniEV có một số nâng cấp đáng chú ý. Ảnh minh họa

Nếu cấu hình của chiếc MiniEV được trưng bày tại Trung Quốc được áp dụng cho thị trường Việt Nam, mẫu xe sẽ có một số nâng cấp đáng chú ý. Nội thất xe sử dụng màn hình kỹ thuật số 7 inch phía sau vô-lăng kết hợp màn hình giải trí trung tâm 8 inch. Ghế được bọc da với họa tiết đường chỉ dạng quả trám, tạo cảm giác cầu kỳ hơn phong cách tối giản vốn thường thấy trên những mẫu xe điện đô thị cỡ nhỏ.

Một số hình ảnh của MiniEV đang bán tại Trung Quốc. Ảnh minh họa

Đáng chú ý hơn là phanh tay điện tử đi kèm chức năng Auto Hold. Đây là trang bị chưa xuất hiện trên Macaron tại Việt Nam theo cấu hình được công bố trước đó. Trong khi đó, phiên bản MiniEV thế hệ mới trên website Wuling tại Trung Quốc cũng cho thấy hãng đang áp dụng cả phanh cơ khí và phanh đỗ điện tử tùy phiên bản, đồng thời có Auto Hold ở các bản cao hơn.

Những trang bị này cho thấy MiniEV mới không còn đơn thuần tập trung vào tiêu chí nhỏ gọn và giá thấp, mà đang được bổ sung các tiện nghi vốn thường xuất hiện trên những mẫu xe ở phân khúc cao hơn.

Giá ô tô điện Wuling MiniEV

Hiện Wuling chưa công bố đầy đủ cấu hình chính thức của MiniEV 2026 dành riêng cho Việt Nam. Do đó, các thông số của Macaron đang bán trong nước chỉ nên được xem là cơ sở tham khảo.

Macaron có chiều dài 3.256 mm, chiều dài cơ sở 2.190 mm, tốc độ tối đa 100 km/h và sử dụng chuẩn sạc CCS2. Xe có hai lựa chọn tầm hoạt động 205 km và 300 km mỗi lần sạc.

Trong khi đó, Wuling Trung Quốc hiện công bố thế hệ thứ năm của Hongguang MiniEV với chiều dài 3.268 mm, trục cơ sở 2.190 mm, tốc độ tối đa 101 km/h và hai tùy chọn tầm hoạt động 205 km hoặc 301 km theo chuẩn CLTC.

Vì vậy, cấu hình cuối cùng của MiniEV tại Việt Nam vẫn cần chờ thông tin chính thức từ Wuling. Nếu được đưa về với những trang bị đang xuất hiện trên xe tại Trung Quốc, MiniEV 2026 có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể so với thế hệ MiniEV từng bán trước đây.

Theo Đời sống và Pháp luật, do MiniEV chưa chính thức công bố cấu hình tại Việt Nam, có thể tạm dùng thông số của Macaron để hình dung những gì mẫu xe này có thể sở hữu khi ra mắt.

Wuling Macaron hiện có 2 phiên bản tại Việt Nam, giá 269 triệu đồng cho bản đi được 205 km/sạc và 329 triệu đồng cho bản 300 km/sạc. Xe có thiết kế 5 cửa, kiểu dáng bo tròn mềm mại thay cho phong cách hộp vuông vức của các đời MiniEV cũ, kích thước dài 3.256 mm, trục cơ sở 2.190 mm. Tốc độ tối đa 100 km/h, sạc nhanh DC từ 30% lên 80% mất 35 phút và dùng chuẩn sạc CCS2.

Trên website Wuling EV Việt Nam, Macaron hiện được giới thiệu với hai lựa chọn 205 km và 300 km, cho thấy mẫu xe này vẫn là sản phẩm chủ lực của hãng trong nhóm ô tô điện đô thị cỡ nhỏ.

Xe ô tô giá từ 150 triệu đồng/chiếc sắp bán tại thị trường Việt Nam có gì đặc biệt?

Làn sóng xe điện tại thị trường Việt hứa hẹn sẽ rất sôi động khi TMT Motors mới đây đã hé lộ loạt mẫu xe điện mini mà hãng chuẩn bị phân phối.

Cụ thể, trong thông báo gần đây, TMT Motors cho biết hãng đã thống nhất cùng liên doanh SGMW (SAIC, General Motors và Wuling) dự kiến đưa ra bản thương mại của Baojun E100, Baojun Yep 2023 và Baojun Yep Plus tại thị trường Việt.

Xe ô tô điện Baojun E100 (200km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun E100.

Với chiều dài tổng thể 2.488 mm, chiều rộng 1.506 mm và chiều cao 1.670 mm, Baojun E100 là một mẫu xe điện hai chỗ ngồi rất nhỏ gọn của liên doanh SGMW.

Baojun E100 được trang bị động cơ điện tạo ra công suất 39 mã lực và 110Nm mô-men xoắn cực đại, chiếc xe điện có thể di chuyển trong quãng đường dưới 200km cho một lần sạc, hoàn toàn phù hợp với môi trường đô thị.

Gói pin lithium-ion của Baojun E100 có thể được sạc chậm đầy trong khoảng 5 giờ và SGMW đang nghiên cứu đưa ra giải pháp để rút ngắn sạc nhanh từ 20% – 80% xuống chỉ còn 2 giờ.. Ngoài ra chiếc xe còn có khả năng tự hồi phục năng lượng thông qua hệ thống tái tạo năng lượng phanh thông minh. Xe không cần sạc tại trạm, chỉ cần sạc ở ổ cắm điện 220V ở bất cứ đâu.

E100 là một chiếc xe hai ghế kiểu dáng Smart nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 1.600 mm, bán kính quay đầu 3,7 mét cũng giúp E100 di chuyển trong thành phố dễ dàng hơn. Chiếc xe nhỏ bé này có tốc độ tối đa 100 km/h, điều này có nghĩa là E100 vẫn có thể di chuyển trên các đường quốc lộ hay cao tốc có tốc độ cho phép dưới 100km/h.

E100 có hệ thống treo phía trước độc lập và hệ thống treo tay đòn đơn phía sau. Các tính năng tiêu chuẩn khác gồm có chống bó cứng phanh ABS với phân bổ lực phanh điện tử EBD, hỗ trợ đỗ phanh điện tử, cảm biến đỗ xe, ghế an toàn Isofix cho trẻ em và hệ thống cảnh báo người đi bộ.

Hiện TMT Motors đang đàm phán với đối tác SGMW dự kiến đưa sản phẩm thương mại phiên bản có khả năng thay thế dần xe 2 bánh gắn máy với mức giá dự kiến kèm theo pin dưới 150 triệu đồng.

Xe ô tô điện Baojun Yep 2023 (303km/lần sạc) – sạc tại nhà, ổ cắm 220V





Baojun Yep 2023.

Baojun Yep 2023 gây chú ý, thu hút công chúng khi lần đầu ra mắt và bắt đầu bán sản phẩm vào tháng 4/2023.

Xe sở hữu ngoại hình vuông vức, đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED xen kẽ đi cùng dải LED định vị ban ngày kiểu đứt đoạn. Phía dưới, phần cản trước được sơn tối màu. Xe sử dụng bộ mâm hai tông màu cùng tạo hình hoa 4 cánh.

Không gian nội thất của Baojun Yep nổi bật với cụm màn hình đôi kích thước 10,25 inch, hiển thị đầy đủ thông số, tiện nghi và camera 360 độ. Ghế ngồi trên Baojun Yep 2023 là loại bọc da, ghế lái có khả năng chỉnh điện 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng.

Xe sử dụng duy nhất một mô tơ điện cho công suất 67 mã lực và mô men xoắn cực đại 140 Nm, kết hợp cùng hệ dẫn động cầu sau.

Thời gian sạc tại nhà là 8h và nhà sản xuất SGMW đang cải tiến để rút ngắn thời gian sạc nhanh tại nhà là 3,5 tiếng và sạc siêu nhanh tại trạm sạc rút xuống còn 30 phút.

TMT Motors cho biết, Baojun Yep 2023 sẽ ra mắt tại thị trường Việt Nam trong thời gian tới với mức giá dự kiến kèm theo pin khoảng 300 triệu đồng .

Baojun Yep Plus (401 km/lần sạc) – sạc điện tại nhà, ổ cắm 220V

Baojun Yep Plus

Ngoài bản 3 cửa, Baojun Yep 2023, nay đã có thêm bản 5 cửa mang tên Baojun Yep Plus, ra mắt vào tháng 4/2024. Baojun Yep Plus có chất lượng và tiện lợi hơn rất nhiều so với bản 2 cửa Baojun Yep khi lên xuống xe không phải hạ ghế.

Xe sử dụng động cơ điện đặt ở phía trước với công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 180 Nm, pin lithium 41.9 kWh mang lại phạm vi di chuyển 401km. Xe có tốc độ tối đa 150km/h. Bốn chế độ lái là Economy+, Economy, Standard và Sport.

Dù là mẫu xe hướng đến số đông với giá bán dễ tiếp cận, Baojun Yep Plus vẫn sở hữu không gian hiện đại: bảng đồng hồ LCD 8,8 inch, màn hình điều khiển trung tâm loại nổi 10,1 inch, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bệ trung tâm có giá đỡ ly và sạc không dây.

Xe hỗ trợ cả sạc nhanh và sạc thường. Ở chế độ sạc chậm, thời gian sạc là 9 tiếng, sạc nhanh rút thời gian sạc tại nhà 7kW xuống còn 4 tiếng và sạc siêu nhanh từ 20% đến 80% chỉ mất 35 phút.

Một số tiện ích đáng chú ý khác có thể kể đến trên Baojun Yep Plus như: camera 360 độ, điều hòa 2 chiều tự động, hệ thống lọc không khí, cần gạt mưa tự động, chìa khóa thông minh, tính năng điều khiển từ xa, ra lệnh bằng giọng nói và kính cửa sổ chống kẹt.

Hiện, cả TMT Motors và SGMW đang đàm phán định giá bán, dự kiến Baojun Yep Plus có giá dưới 500 triệu đồng khi bán tại Việt Nam.