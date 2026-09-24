Lịch cúp điện An Giang từ ngày 24 - 27/9/2026: Sẽ cúp điện từ 10 – 12 tiếng rất nhiều khu dân cư

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Lịch cúp điện An Giang

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện An Giang (lịch cắt điện An Giang) từ ngày 24 - 27/9/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện An Giang từ ngày 24 - 27/9/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để mọi người có thể chuẩn bị trước trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện An Giang trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện An Giang từ ngày 24 - 27/9/2026

Lịch cúp điện Long Xuyên





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực đường Nguyễn Thanh Sơn đoạn từ Cầu Nguyễn Trung Trực đến Phan Bội Châu) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 18:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực xã Mỹ Khánh cũ từ cầu Thầy Giáo đến Mương Tường) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 18:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần phường Bình Đức (khu vực xã Mỹ Khánh cũ từ cầu Thầy Giáo đến Mương Tường) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 18:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần phường Long Xuyên (đường Nguyễn Hoàng, khu Golden, DC Bắc Hà Hoàng Hổ, Tây Khánh A, khu Hành chính phường Long Xuyên) - Tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 18:30:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện An Châu





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An ( khu vực dọc TL 941 từ cầu số 5 đến cầu số 10) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 08:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An ( khu vực dọc TL 941 từ cầu số 5 đến trường THPT Vĩnh Bình) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 25/09/2026 đến 18:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An ( khu vực dọc TL 941 từ cầu số 5 đến cầu số 10) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 18:00:00 ngày 25/09/2026 đến 18:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An ( khu vực dọc TL 941 từ cầu số 5 đến cầu số 10) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/09/2026 đến 18:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An ( khu vực dọc TL 941 từ cầu số 5 đến trường THPT Vĩnh Bình) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/09/2026 đến 08:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh An ( khu vực dọc TL 941 từ cầu số 5 đến trường THPT Vĩnh Bình) tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 27/09/2026 đến 18:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Chợ Mới





KHU VỰC: Xã Cù Lao Giêng (trừ ấp Tấn Long), một phần xã Long Điền (từ Trạm 110kV Chợ Mới đến KDC Mỹ Tân), một phần xã Long Kiến (từ KDC Mỹ Tân đến mương Xã Năng – tỉnh An Giang

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 27/09/2026 đến 18:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Đốc





KHU VỰC: Đường Kênh 10; Đường tỉnh 955A từ Cống Tha La đến Cống Kênh 10, Khóm Bà Bài phường Vĩnh Tế

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/09/2026 đến 18:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Kênh Ba Nhịp; Đường tỉnh 955A từ Kênh 10 đến Cống Đồn, phường Vĩnh Tế

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/09/2026 đến 18:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường La Thành Thân và một phần đường Châu Long, phường Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/09/2026 đến 18:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Mộ phần ấp Bà Bài, phường Vĩnh Tế.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 25/09/2026 đến 18:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường tỉnh 955A từ Cống Tha La đến Cống Kênh 10, Khóm Bà Bài, phường Vĩnh tế.

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 25/09/2026 đến 18:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Đường Nguyễn Tri Phương từ Kem Sài Gòn đến ngã tư Hoàng Diệu; Đường Mậu Thân; Đường 30/4; Đường Kênh 2; Đường Hoàng Diệu, phường Châu Đốc; Công ty May Việt Mỹ; Ban QLDA khu vực 2; khu Asuka (giai đoạn 4); trường Trung cấp Nghề Châu Đốc.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/09/2026 đến 18:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty TNHH MTV Kem Sài Gòn và Trường Mầm Non Dế Mèn

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/09/2026 đến 07:30:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Một phần khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Đốc

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/09/2026 đến 18:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Đường Tân lộ Kiều Lương bên trái tuyến từ ngã tư đầu đường đến Cổng Chào KDC QG Núi Sam;

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 27/09/2026 đến 18:30:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Cty TNHH MTV Kem Sài Gòn và Trường Mầm Non Dế Mèn

THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 27/09/2026 đến 19:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Châu





KHU VỰC: Xã Vĩnh Xương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Vĩnh Xương

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Tân Châu

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Tân An

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Châu Phong

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Xã Phú Lâm

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Phường Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Phường Long Phú

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Thoại Sơn





KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kênh Ba Quắn - Mỹ Giang trụ 474-475TS/201- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh Tiêu 2 gập trụ 474-475TS/159- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh Màu đầu trong trụ 475TS/244/85/8- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kinh Thanh Niên trụ 474TS/367/4/4- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm kênh 1 bờ nam kênh Huệ Đức trụ 474TS/432- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kênh 400 Vọng Thê trụ 474TS/404 - Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Thành, xã Óc Eo (Dọc kênh cặp ĐT 943, từ dốc cầu Thanh Niên đến kênh Vành đai núi Ba Thê)

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Tân Huệ, xã Óc Eo (Dọc bờ Tây kênh Ba Thê, từ cầu ranh Vọng Thê -An Bình đến tạp hóa Tú Hoa).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 24/09/2026 đến 16:30:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm kênh Nông trường huyện đội trụ 474TS/357/22/35/6A- Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kênh Kiên Hảo 4 trụ 474TS/357/22/41- Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm Trung Sơn 1 trụ 474TS/357/22/48- Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm bơm Kênh 5 Thước trụ 474TS/357/22/67- Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm đầu kênh Tập đoàn 5 trụ 474TS/357/22/55/6/1- Tuyến 479TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Tại trạm Cống số 2 Tân Vọng trụ 474TS/437- Tuyến 474TS.

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 25/09/2026 đến 16:30:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, tỉnh An Giang (Khu vực từ ngã 3 đường Lộ Ông Cường, phía giáp kênh Rạch Giá Long Xuyên, hướng về chợ Vĩnh Trạch đến cua đường tiệm tóc Nam).

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Định Mỹ (Dọc Kênh H, từ Cầu Kênh H đến Kênh Rạch Giá Long Xuyên; dọc bờ đông kênh Rạch Giá Long Xuyên: từ Thánh Thất Định Thành đến Kênh Ông Đốc; dọc Kênh Ba Dầu: từ Cầu Ba Dầu đến Cửa hàng vật tư nông nghiệp Chín Liền). Một phần xã Vĩnh Trạch (khu vực dọc bờ đông Kênh Rạch Giá Long Xuyên: từ Kênh Ông Đốc đến cầu Ba Bần).

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 26/09/2026 đến 17:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Châu Phú





KHU VỰC: Trạm Bơm Kênh 11 Nam Cần Thảo , xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Năm Châu Cần Thảo Kênh 11-12 , xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Kênh 12 Nam Cần Thảo, xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Kênh 12 Bắc Cần Thảo, xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Mương 500 Kênh 12, xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Chín Thanh, xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Kênh 15 Nam Cần Thảo, xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Mương 500 Kênh Ranh (K15-16), xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Mương 500 K15-16 (BVT), xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm K17 Kênh Ranh, xã Thạnh Mỹ Tây

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Mương Đòn Dong TK1, xã Châu Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm Bơm Mương 500 NQG, xã Châu Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trạm T1 Bình Chiến, xã Châu Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 25/09/2026 đến 17:00:00 ngày 25/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo Kênh Vịnh Tre đoạn từ Nghĩa Trang Từ Thiện đến Kênh Ranh Châu Phú - Châu Thành, dọc Kênh 8, Kênh 15, Kênh Cốc bờ nam Kênh Vịnh Tre, dọc Kênh 12, Kênh 13 bờ bắc Kênh Vịnh Tre và dọc Kênh 11, Kênh 12 đoạn từ Kênh Vịnh Tre đến Tỉnh lộ 945 mới); - Một phần xã Châu Phú (Dọc Kênh 10 Châu Phú từ Kênh Cốc đến trạm biến áp T3 Hưng Thuận)

THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 27/09/2026 đến 06:30:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Bình Mỹ (Dọc đường Lê Đại Hành (QL91 cũ) từ Vòng xoay đầu tuyến tránh Bình Mỹ đến đến Nhà máy xay lúa Đức Tạo; dọc tuyến tránh Bình Mỹ; Kênh Thầy Phó từ Quốc lộ 91 đến Kênh Lòng Ống và dọc Kênh Lòng Ống hướng về Long Xuyên; dọc theo Kênh Núi Chóc Năng Gù và Mương Trâu, dọc theo Rạch Ngã Cái, dọc theo Kênh 2 Bình Mỹ từ Mương Trâu đến Trạm Bơm Bảy Song Đông Kênh 2, Kênh Ngang Ngoài từ Kênh Núi Chóc Năng Gù đến Kênh Thầy Phó, Kênh Thầy Phó từ Mương Chống Úng đến Kênh Ba Thê và dọc qua Kênh Ba Thê đến Kênh Ranh Châu Phú - Châu Thành; toàn bộ Cồn Bình Thủy).

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 27/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: - Một phần xã Thạnh Mỹ Tây (Dọc theo Kênh Vịnh Tre đoạn từ Nghĩa Trang Từ Thiện đến Kênh Ranh Châu Phú - Châu Thành, dọc Kênh 8, Kênh 15, Kênh Cốc bờ nam Kênh Vịnh Tre, dọc Kênh 12, Kênh 13 bờ bắc Kênh Vịnh Tre và dọc Kênh 11, Kênh 12 đoạn từ Kênh Vịnh Tre đến Tỉnh lộ 945 mới); - Một phần xã Châu Phú (Dọc Kênh 10 Châu Phú từ Kênh Cốc đến trạm biến áp T3 Hưng Thuận)

THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 27/09/2026 đến 17:30:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Phú Tân





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân (từ chợ Nhơn Hòa hướng đến cầu Cái Đầm và hướng đến ngã ba Út Ngoán) và một phần xã Bình Thạnh Đông (khu vực ấp Hiệp Hòa) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/09/2026 đến 17:00:00 ngày 24/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Một phần xã Phú Tân và một phần xã Phú An (từ cầu sắt Phú Hưng hướng đến cầu sắt Mương Chùa; từ chợ Phú Xuân hướng về đến lò sấy Thúy Loan; từ chợ Phú Xuân hường về đến cầu Mương Trâu; dọc Nam Kênh Phú Bình (từ cầu Phú Tây đến cầu ngã 4 Hiệp Hưng); Một phần xã Hòa Lạc (từ giáp ranh với xã Bình Thạnh Đông trừ ấp Hòa An hướng đến cống Phú Hiệp và dọc kênh Thần Nông đến trạm bơm Bún Môn 2; từ cầu Bảy Bích đến chợ Hòa Lạc); Một phần xã Chợ Vàm và một phần xã Phú Lâm (khu vực từ cầu sắt Mương Chùa hướng về khu vực ấp Phú Đông và ấp Phú Tây và từ chợ Phú Thành đến cầu Bảy Bích) - tỉnh An Giang.

THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 26/09/2026 đến 18:00:00 ngày 26/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Tri Tôn





KHU VỰC: Xã Cô Tô ( từ NMNĐ Nhật Minh Hướng về chợ số 10 )

THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 27/09/2026 đến 17:00:00 ngày 27/09/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp