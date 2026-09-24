Nên lựa chọn văn phòng truyền thống hay văn phòng chia sẻ cho doanh nghiệp của bạn?

Bài viết dưới đây của The Sentry sẽ so sánh văn phòng truyền thống và văn phòng chia sẻ chi tiết để giúp doanh nghiệp đưa ra lựa chọn phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Văn phòng truyền thống là gì?

Văn phòng truyền thống là hình thức doanh nghiệp thuê một mặt bằng hoặc một tầng văn phòng riêng trong tòa nhà và tự đầu tư toàn bộ nội thất, trang thiết bị, hệ thống mạng, điện, nước và các chi phí vận hành.

Doanh nghiệp có toàn quyền thiết kế không gian theo nhận diện thương hiệu, quản lý nhân sự và sử dụng văn phòng độc lập.

Văn phòng truyền thống thường được đi kèm hợp đồng dài hạn thường kéo dài từ 2 đến 5 năm. Khi lựa chọn mô hình này, doanh nghiệp sẽ hoàn toàn chủ động và tự chịu mọi chi phí từ khâu thiết kế, thi công nội thất cho đến quá trình vận hành hàng ngày. Điểm cộng lớn nhất của văn phòng truyền thống chính là mang lại một không gian làm việc hoàn toàn riêng tư cùng tính bảo mật cao, giúp doanh nghiệp dễ dàng định hình văn hóa nội bộ và bảo vệ an toàn thông tin kinh doanh.

Văn phòng chia sẻ là gì?

Văn phòng chia sẻ là mô hình nhiều cá nhân hoặc doanh nghiệp cùng sử dụng một không gian làm việc chung nhưng vẫn có các khu vực riêng như bàn cố định, văn phòng riêng hoặc phòng họp.

Một góc văn phòng chia sẻ tại The Sentry.

Khác với văn phòng truyền thống, coworking được trang bị sẵn đầy đủ cơ sở vật chất và tiện ích như bàn ghế, internet tốc độ cao, phòng họp, khu vực pantry, lễ tân tiếp đón khách và các dịch vụ hỗ trợ văn phòng. Doanh nghiệp cũng có thể dễ dàng tăng hoặc giảm số lượng chỗ ngồi khi quy mô nhân sự thay đổi mà không phải chuyển địa điểm hay ký lại hợp đồng phức tạp.

Nhờ mô hình trọn gói, khách hàng không cần bỏ ra khoản đầu tư lớn cho nội thất, thiết bị hay chi phí thiết lập văn phòng ban đầu, từ đó tiết kiệm ngân sách và có thể bắt đầu làm việc ngay.

Doanh nghiệp nên chọn loại văn phòng nào?

Văn phòng truyền thống là lựa chọn phù hợp với những doanh nghiệp có quy mô nhân sự lớn và cần một không gian làm việc độc lập, ổn định trong thời gian dài. Mô hình này đáp ứng tốt nhu cầu của các công ty có cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh, nhiều phòng ban và thường xuyên cần sử dụng diện tích văn phòng cố định để vận hành.

Những doanh nghiệp yêu cầu mức độ bảo mật dữ liệu cao cũng thường ưu tiên văn phòng truyền thống. Việc sở hữu không gian riêng giúp kiểm soát tốt hơn việc ra vào, lưu trữ tài liệu và bảo vệ thông tin nội bộ, đặc biệt đối với các ngành nghề có nhiều dữ liệu nhạy cảm.

Mô hình này phù hợp với các công ty có kế hoạch hoạt động ổn định trong nhiều năm và có ngân sách đầu tư dài hạn. Mặc dù chi phí ban đầu cho thiết kế, thi công và vận hành khá lớn, nhưng doanh nghiệp sẽ có toàn quyền quản lý và sử dụng không gian theo nhu cầu riêng.

Các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, luật, bảo hiểm, tư vấn chuyên nghiệp hoặc sản xuất thường ưu tiên văn phòng truyền thống vì yêu cầu cao về tính riêng tư, bảo mật và sự ổn định trong quá trình vận hành.

Với loại hình văn phòng chia sẻ coworking space được đánh giá là giải pháp phù hợp với những doanh nghiệp cần sự linh hoạt về chi phí và quy mô hoạt động. Mô hình này đặc biệt được nhiều startup lựa chọn trong giai đoạn đầu vì không cần đầu tư lớn vào cơ sở vật chất nhưng vẫn có thể làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

Lựa chọn Coworking Space giúp bạn có thể bắt đầu làm việc ngay mà không mất thời gian và tiền bạc để chuẩn bị nhiều cho văn phòng.

Đối với freelancer hoặc các chuyên gia làm việc độc lập, coworking mang đến không gian làm việc đầy đủ tiện ích, giúp tăng khả năng tập trung và tạo cơ hội kết nối với cộng đồng doanh nghiệp. Thay vì làm việc tại nhà hoặc quán cà phê, họ có thể sử dụng phòng họp, internet tốc độ cao và các dịch vụ hỗ trợ văn phòng khi cần.

Coworking cũng rất phù hợp với doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt là các công ty có dưới 50 nhân sự. Khi số lượng nhân viên tăng hoặc giảm, doanh nghiệp có thể dễ dàng điều chỉnh số chỗ ngồi hoặc chuyển sang văn phòng riêng mà không phải thay đổi địa điểm hay ký hợp đồng thuê dài hạn.

Ngoài ra, nhiều công ty nước ngoài khi mở văn phòng đại diện tại Việt Nam thường lựa chọn coworking để nhanh chóng triển khai hoạt động, tiết kiệm thời gian thiết lập văn phòng và giảm chi phí vận hành ban đầu. Mô hình này cũng đáp ứng tốt nhu cầu của các đội nhóm làm việc theo dự án hoặc doanh nghiệp muốn thử nghiệm thị trường trước khi mở rộng quy mô.

Nhìn chung, văn phòng chia sẻ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, sử dụng đầy đủ tiện ích trong một gói dịch vụ và tăng tính linh hoạt trong vận hành. Đây là lựa chọn phù hợp với môi trường kinh doanh hiện đại, nơi các doanh nghiệp cần thích ứng nhanh với sự thay đổi của thị trường và nhu cầu nhân sự.

Hiện The Sentry là một trong những coworking chuyên cho thuê văn phòng chia sẻ hạng A hàng đầu tại TP.Hồ Chí Minh. Vượt xa khái niệm của một chỗ ngồi làm việc đơn thuần, The Sentry mang đến mô hình coworking hoàn chỉnh kết hợp giữa kiến trúc hiện đại, vị trí đắc địa cùng hệ thống tiện ích và dịch vụ chuẩn mực. Nơi đây tạo dựng một cộng đồng doanh nghiệp kết nối sâu rộng, giúp các cá nhân và tổ chức vừa tối ưu hóa chi phí vận hành, vừa khai phóng hiệu suất làm việc tối đa.

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