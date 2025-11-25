Mới nhất
Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 25-30/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Thứ ba, 10:27 25/11/2025
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 25-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 25-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 25-30/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng - Ảnh 1.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 25-30/11/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 26/11/2025

08:30 26/11/2025

Khu phố 20, 21 phường Tân Ninh; khu phố Bình Trung phường Bình Minh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11:30 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

11:30 27/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 28/11/2025

11:30 28/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 28/11/2025

17:00 28/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

11:30 29/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

11:30 29/11/2025

Khu phố 3, 6 phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Khu phố 7 phường Tân Ninh

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

13:30 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 25/11/2025

17:00 25/11/2025

Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 27/11/2025

17:00 27/11/2025

Khu phố Thanh Bình C phường Gò Dầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 28/11/2025

17:00 28/11/2025

Ấp Bến Mương, Cẩm Thắng xã Thạnh Đức

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà, Cây Xoài phường Gò Dầu; ấp Giữa, Đá Hàng xã Phước Thạnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Khu phố Nội Ô A, Nội Ô B phường Gò Dầu

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 25/11/2025

17:00 25/11/2025

Ấp Lộc Trung, Lộc Trị xã Hưng Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:00 27/11/2025

07:30 27/11/2025

Ấp Sóc Lào, Bà Nhã xã Hưng Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

17:00 27/11/2025

Ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ, Thuận Lợi, Bến Kinh, Tân Thuận, Xóm Suối xã Hưng Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:30 27/11/2025

17:00 27/11/2025

Ấp Sóc Lào, Bà Nhã xã Hưng Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 28/11/2025

17:00 28/11/2025

Khu phố Hoà Hưng, An Lợi, Hoà Lợi phường Trảng Bàng

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 29/11/2025

17:00 29/11/2025

khu phố An Bình, Tịnh Phong phường An Tịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Công ty cổ phần thực phẩm Richy Miền Nam, Công ty TNHH Nhựa Đông Phương, Công ty Dệt May Tấn Quang, Công ty TNHH Polymer

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00 25/11/2025

17:00 25/11/2025

Ấp Tân Thạnh xã Tân Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Ấp Thạnh Hòa xã Tân Châu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 28/11/2025

17:00 28/11/2025

Công ty TNHH DC Sun

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Ấp Bình Phong xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Ấp Bình Long xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Ấp Bình Phong xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Ấp An Điền xã Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

11:30 27/11/2025

Ấp Sa Nghe xã Hảo Đước

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 28/11/2025

11:30 28/11/2025

Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:30 28/11/2025

17:00 28/11/2025

Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 27/11/2025

15:00 27/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ Tài nguyên Tái sinh Top Việt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 28/11/2025

11:30 28/11/2025

Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH DAESANG Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:30 30/11/2025

17:30 30/11/2025

Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh Lộc, Ninh Phú phường Ninh Thạnh; xã Dương Minh Châu (trừ tổ 2 ấp 4)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 25/11/2025

11:30 25/11/2025

Cty TNHH QL VN agroresources

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 25/11/2025

15:00 25/11/2025

Đặng Văn Hùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 25/11/2025

16:00 25/11/2025

Lê Thành Danh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 25/11/2025

17:00 25/11/2025

Trường tiểu học Tân Phong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 26/11/2025

09:30 26/11/2025

Nguyễn Văn Thanh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 26/11/2025

10:30 26/11/2025

Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Hộ kinh doanh Minh Tổng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 26/11/2025

15:00 26/11/2025

Thay CT định kỳ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 26/11/2025

16:00 26/11/2025

Nguyễn Thị Chợ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

09:30 27/11/2025

Huỳnh Văn Mừng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

11:30 27/11/2025

Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

09:30 27/11/2025

10:30 27/11/2025

HTT Trần Văn Thâm

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 27/11/2025

11:30 27/11/2025

Võ Văn Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 27/11/2025

15:00 27/11/2025

Phạm Quý Hiếu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 27/11/2025

16:00 27/11/2025

Phòng Kinh tế xã Tân Lập (Đèn đường)

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 27/11/2025

17:00 27/11/2025

Cty TNHH Huỳnh Long Phụng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 28/11/2025

09:30 28/11/2025

Đặng Thành Quang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 28/11/2025

11:30 28/11/2025

Ấp 1 xã Trà Vong

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:30 28/11/2025

10:30 28/11/2025

CS Phạm Văn Túy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 28/11/2025

11:30 28/11/2025

Võ Văn Rồng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 28/11/2025

15:00 28/11/2025

Cơ sở Sơn Yến

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

15:00 28/11/2025

16:00 28/11/2025

Nguyễn Thành Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16:00 28/11/2025

17:00 28/11/2025

Chu Tấn Hùng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Ấp Suối Mây xã Tân Lập

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Khu phố Long Hải phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

17:00 27/11/2025

Khu phố Long Chí phường Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 28/11/2025

17:00 28/11/2025

Khu phố Trường Ân phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Khu phố Trường Phước phường Long Hoa

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Văn phòng Đội QLĐ Hòa Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Chí Trung

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

17:00 29/11/2025

UBND xã Long Thành Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Công Ty TNHH Đặng Hùng Duy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 25/11/2025

11:30 25/11/2025

Khách hàng Nguyễn Hoàng Dũng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 25/11/2025

11:30 25/11/2025

Khách hàng Ngô Bá Huy, Cty TNHH Thuốc Lá Hữu Nghị, Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghệ giấy D&D

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 25/11/2025

11:30 25/11/2025

Khách hàng Võ Trọng Siếu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 25/11/2025

17:00 25/11/2025

Khách hàng Trại cưa gỗ gia công Long Phi

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 25/11/2025

17:00 25/11/2025

Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 26/11/2025

11:30 26/11/2025

Khách hàng Nguyễn Thị Hát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Khách hàng Cái Văn Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 26/11/2025

17:00 26/11/2025

Khách hàng Cơ sở hàn tiện Tấn Phát

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

11:30 27/11/2025

Khách hàng: Trang trại Hà Gia Trang, Trần Tấn Đạt, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thị Cớt

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

11:30 27/11/2025

Khách hàng: Cơ sở Phúc Thịnh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

11:30 27/11/2025

Khách hàng Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

17:00 27/11/2025

Ấp Phước Giang xã Phước Chỉ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

11:30 27/11/2025

Khách hàng Thế Kỷ Vàng

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 27/11/2025

11:30 27/11/2025

Khách hàng Công ty TNHH Pyungan Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 27/11/2025

17:00 27/11/2025

Khách hàng Công ty TNHH AMS GLOBAL

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 28/11/2025

17:00 28/11/2025

Ấp Bàu Tràm Lớn, Ấp Bàu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Ấp Long Châu, Long Phú, Long Thịnh, Long Cường xã Long Thuận

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Ấp Xóm Khách xã Long Thuận, Xã Long Chữ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Ấp Xóm Lò xã Bến Cầu, Ấp Bảo, Ấp Cao Su, Ấp Long Tân xã Long Thuận, Xã Long Chữ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 29/11/2025

17:00 29/11/2025

Khách hàng Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Trạm y tế Long Thuận

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Khách hàng Công ty NHHH Một thành viên Hans Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Ấp Chánh xã Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 30/11/2025

11:30 30/11/2025

Khách hàng Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Khách hàng Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 30/11/2025

11:30 30/11/2025

Khách hàng Công ty TNHH Quốc Tế May mặc JJL

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 30/11/2025

11:30 30/11/2025

Khách hàng Chi Cục Hải quan khu vực XVII

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

08:00 30/11/2025

11:30 30/11/2025

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng, Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh, Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Khách hàng Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:30 30/11/2025

17:00 30/11/2025

Khách hàng Chi cục thuế Khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-23/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.

