Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 25-30/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Tây Ninh sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Tây Ninh
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 25-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 25-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 25-30/11/2025
Lịch cúp điện Tân Ninh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 26/11/2025
08:30 26/11/2025
Khu phố 20, 21 phường Tân Ninh; khu phố Bình Trung phường Bình Minh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:30 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 27/11/2025
11:30 27/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 28/11/2025
11:30 28/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/11/2025
11:30 29/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/11/2025
11:30 29/11/2025
Khu phố 3, 6 phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Khu phố 7 phường Tân Ninh
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Gò Dầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 25/11/2025
17:00 25/11/2025
Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 27/11/2025
17:00 27/11/2025
Khu phố Thanh Bình C phường Gò Dầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Ấp Bến Mương, Cẩm Thắng xã Thạnh Đức
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà, Cây Xoài phường Gò Dầu; ấp Giữa, Đá Hàng xã Phước Thạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Khu phố Nội Ô A, Nội Ô B phường Gò Dầu
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trảng Bàng
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 25/11/2025
17:00 25/11/2025
Ấp Lộc Trung, Lộc Trị xã Hưng Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:00 27/11/2025
07:30 27/11/2025
Ấp Sóc Lào, Bà Nhã xã Hưng Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 27/11/2025
17:00 27/11/2025
Ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ, Thuận Lợi, Bến Kinh, Tân Thuận, Xóm Suối xã Hưng Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:30 27/11/2025
17:00 27/11/2025
Ấp Sóc Lào, Bà Nhã xã Hưng Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Khu phố Hoà Hưng, An Lợi, Hoà Lợi phường Trảng Bàng
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 29/11/2025
17:00 29/11/2025
khu phố An Bình, Tịnh Phong phường An Tịnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Công ty cổ phần thực phẩm Richy Miền Nam, Công ty TNHH Nhựa Đông Phương, Công ty Dệt May Tấn Quang, Công ty TNHH Polymer
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00 25/11/2025
17:00 25/11/2025
Ấp Tân Thạnh xã Tân Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Ấp Thạnh Hòa xã Tân Châu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Công ty TNHH DC Sun
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thái Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Ấp Bình Phong xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Ấp Bình Long xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Ấp Bình Phong xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Ấp An Điền xã Châu Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 27/11/2025
11:30 27/11/2025
Ấp Sa Nghe xã Hảo Đước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 28/11/2025
11:30 28/11/2025
Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Dương Minh Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 27/11/2025
15:00 27/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ Tài nguyên Tái sinh Top Việt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 28/11/2025
11:30 28/11/2025
Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH DAESANG Việt Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:30 30/11/2025
17:30 30/11/2025
Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh Lộc, Ninh Phú phường Ninh Thạnh; xã Dương Minh Châu (trừ tổ 2 ấp 4)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Biên
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 25/11/2025
11:30 25/11/2025
Cty TNHH QL VN agroresources
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 25/11/2025
15:00 25/11/2025
Đặng Văn Hùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 25/11/2025
16:00 25/11/2025
Lê Thành Danh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00 25/11/2025
17:00 25/11/2025
Trường tiểu học Tân Phong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 26/11/2025
09:30 26/11/2025
Nguyễn Văn Thanh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 26/11/2025
10:30 26/11/2025
Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Hộ kinh doanh Minh Tổng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 26/11/2025
15:00 26/11/2025
Thay CT định kỳ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 26/11/2025
16:00 26/11/2025
Nguyễn Thị Chợ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 27/11/2025
09:30 27/11/2025
Huỳnh Văn Mừng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 27/11/2025
11:30 27/11/2025
Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:30 27/11/2025
10:30 27/11/2025
HTT Trần Văn Thâm
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 27/11/2025
11:30 27/11/2025
Võ Văn Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 27/11/2025
15:00 27/11/2025
Phạm Quý Hiếu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 27/11/2025
16:00 27/11/2025
Phòng Kinh tế xã Tân Lập (Đèn đường)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00 27/11/2025
17:00 27/11/2025
Cty TNHH Huỳnh Long Phụng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 28/11/2025
09:30 28/11/2025
Đặng Thành Quang
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 28/11/2025
11:30 28/11/2025
Ấp 1 xã Trà Vong
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 28/11/2025
10:30 28/11/2025
CS Phạm Văn Túy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 28/11/2025
11:30 28/11/2025
Võ Văn Rồng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 28/11/2025
15:00 28/11/2025
Cơ sở Sơn Yến
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 28/11/2025
16:00 28/11/2025
Nguyễn Thành Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
16:00 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Chu Tấn Hùng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Ấp Suối Mây xã Tân Lập
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hòa Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Khu phố Long Hải phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 27/11/2025
17:00 27/11/2025
Khu phố Long Chí phường Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Khu phố Trường Ân phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Khu phố Trường Phước phường Long Hoa
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Văn phòng Đội QLĐ Hòa Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Chí Trung
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
UBND xã Long Thành Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Công Ty TNHH Đặng Hùng Duy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Cầu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 25/11/2025
11:30 25/11/2025
Khách hàng Nguyễn Hoàng Dũng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 25/11/2025
11:30 25/11/2025
Khách hàng Ngô Bá Huy, Cty TNHH Thuốc Lá Hữu Nghị, Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghệ giấy D&D
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 25/11/2025
11:30 25/11/2025
Khách hàng Võ Trọng Siếu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 25/11/2025
17:00 25/11/2025
Khách hàng Trại cưa gỗ gia công Long Phi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 25/11/2025
17:00 25/11/2025
Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Khách hàng Nguyễn Thị Hát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Khách hàng Cái Văn Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Khách hàng Cơ sở hàn tiện Tấn Phát
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 27/11/2025
11:30 27/11/2025
Khách hàng: Trang trại Hà Gia Trang, Trần Tấn Đạt, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thị Cớt
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 27/11/2025
11:30 27/11/2025
Khách hàng: Cơ sở Phúc Thịnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 27/11/2025
11:30 27/11/2025
Khách hàng Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 27/11/2025
17:00 27/11/2025
Ấp Phước Giang xã Phước Chỉ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 27/11/2025
11:30 27/11/2025
Khách hàng Thế Kỷ Vàng
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 27/11/2025
11:30 27/11/2025
Khách hàng Công ty TNHH Pyungan Việt Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 27/11/2025
17:00 27/11/2025
Khách hàng Công ty TNHH AMS GLOBAL
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Ấp Bàu Tràm Lớn, Ấp Bàu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Ấp Long Châu, Long Phú, Long Thịnh, Long Cường xã Long Thuận
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Ấp Xóm Khách xã Long Thuận, Xã Long Chữ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Ấp Xóm Lò xã Bến Cầu, Ấp Bảo, Ấp Cao Su, Ấp Long Tân xã Long Thuận, Xã Long Chữ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Khách hàng Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Trạm y tế Long Thuận
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Khách hàng Công ty NHHH Một thành viên Hans Việt Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Ấp Chánh xã Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 30/11/2025
11:30 30/11/2025
Khách hàng Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Khách hàng Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 30/11/2025
11:30 30/11/2025
Khách hàng Công ty TNHH Quốc Tế May mặc JJL
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 30/11/2025
11:30 30/11/2025
Khách hàng Chi Cục Hải quan khu vực XVII
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 30/11/2025
11:30 30/11/2025
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng, Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh, Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Khách hàng Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:30 30/11/2025
17:00 30/11/2025
Khách hàng Chi cục thuế Khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
