Lịch cúp điện Tây Ninh từ ngày 25-30/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùng

Lịch cúp điện Tây Ninh

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Tây Ninh (lịch cắt điện Tây Ninh) từ 25-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Tây Ninh từ 25-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Tây Ninh tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Tây Ninh từ 25-30/11/2025

Lịch cúp điện Tân Ninh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 26/11/2025 08:30 26/11/2025 Khu phố 20, 21 phường Tân Ninh; khu phố Bình Trung phường Bình Minh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:30 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 11:30 27/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 28/11/2025 11:30 28/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 29/11/2025 11:30 29/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 29/11/2025 11:30 29/11/2025 Khu phố 3, 6 phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Khu phố 7 phường Tân Ninh Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Gò Dầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Khu phố Thanh Hà phường Gò Dầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 27/11/2025 17:00 27/11/2025 Khu phố Thanh Bình C phường Gò Dầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Ấp Bến Mương, Cẩm Thắng xã Thạnh Đức Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Khu phố Rạch Sơn, Thanh Hà, Cây Xoài phường Gò Dầu; ấp Giữa, Đá Hàng xã Phước Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Khu phố Nội Ô A, Nội Ô B phường Gò Dầu Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trảng Bàng

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Ấp Lộc Trung, Lộc Trị xã Hưng Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Khu phố Lộc Trát phường Gia Lộc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:00 27/11/2025 07:30 27/11/2025 Ấp Sóc Lào, Bà Nhã xã Hưng Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 17:00 27/11/2025 Ấp Trảng Sa, Trảng Cỏ, Thuận Lợi, Bến Kinh, Tân Thuận, Xóm Suối xã Hưng Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:30 27/11/2025 17:00 27/11/2025 Ấp Sóc Lào, Bà Nhã xã Hưng Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Khu phố Hoà Hưng, An Lợi, Hoà Lợi phường Trảng Bàng Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 29/11/2025 17:00 29/11/2025 khu phố An Bình, Tịnh Phong phường An Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Khu phố Lộc Du phường Trảng Bàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Công ty cổ phần thực phẩm Richy Miền Nam, Công ty TNHH Nhựa Đông Phương, Công ty Dệt May Tấn Quang, Công ty TNHH Polymer Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Ấp Tân Thạnh xã Tân Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Ấp Thạnh Hòa xã Tân Châu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Công ty TNHH DC Sun Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thái Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Ấp Bình Phong xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Ấp Bình Long xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Ấp Bình Phong xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Ấp An Điền xã Châu Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 11:30 27/11/2025 Ấp Sa Nghe xã Hảo Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 28/11/2025 11:30 28/11/2025 Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Ấp Bến Cừ xã Ninh Điền Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Dương Minh Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 27/11/2025 15:00 27/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH Công nghệ Tài nguyên Tái sinh Top Việt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 28/11/2025 11:30 28/11/2025 Trạm chuyên dùng khách hàng: Công ty TNHH DAESANG Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:30 30/11/2025 17:30 30/11/2025 Khu phố Bình Linh, Ninh Hưng 1, Ninh Hưng 2, Ninh Bình, Ninh Lộc, Ninh Phú phường Ninh Thạnh; xã Dương Minh Châu (trừ tổ 2 ấp 4) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tân Biên

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 25/11/2025 11:30 25/11/2025 Cty TNHH QL VN agroresources Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 25/11/2025 15:00 25/11/2025 Đặng Văn Hùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 25/11/2025 16:00 25/11/2025 Lê Thành Danh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Trường tiểu học Tân Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 26/11/2025 09:30 26/11/2025 Nguyễn Văn Thanh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 26/11/2025 10:30 26/11/2025 Ấp Thạnh Hòa xã Thạnh Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Hộ kinh doanh Minh Tổng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 26/11/2025 15:00 26/11/2025 Thay CT định kỳ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 26/11/2025 16:00 26/11/2025 Nguyễn Thị Chợ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 09:30 27/11/2025 Huỳnh Văn Mừng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 11:30 27/11/2025 Ấp Tân Đông 1 xã Tân Lập Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:30 27/11/2025 10:30 27/11/2025 HTT Trần Văn Thâm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 27/11/2025 11:30 27/11/2025 Võ Văn Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 27/11/2025 15:00 27/11/2025 Phạm Quý Hiếu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 27/11/2025 16:00 27/11/2025 Phòng Kinh tế xã Tân Lập (Đèn đường) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00 27/11/2025 17:00 27/11/2025 Cty TNHH Huỳnh Long Phụng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 28/11/2025 09:30 28/11/2025 Đặng Thành Quang Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 28/11/2025 11:30 28/11/2025 Ấp 1 xã Trà Vong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 28/11/2025 10:30 28/11/2025 CS Phạm Văn Túy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 28/11/2025 11:30 28/11/2025 Võ Văn Rồng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 28/11/2025 15:00 28/11/2025 Cơ sở Sơn Yến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 28/11/2025 16:00 28/11/2025 Nguyễn Thành Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 16:00 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Chu Tấn Hùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Ấp Suối Mây xã Tân Lập Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Hòa Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Khu phố Trường Xuân phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Khu phố Trường Thọ phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Khu phố Long Hải phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 17:00 27/11/2025 Khu phố Long Chí phường Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Khu phố Trường Ân phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Khu phố Trường Phước phường Long Hoa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Văn phòng Đội QLĐ Hòa Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Chí Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 UBND xã Long Thành Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Công Ty TNHH Đặng Hùng Duy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bến Cầu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 25/11/2025 11:30 25/11/2025 Khách hàng Nguyễn Hoàng Dũng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 25/11/2025 11:30 25/11/2025 Khách hàng Ngô Bá Huy, Cty TNHH Thuốc Lá Hữu Nghị, Cty TNHH Sản xuất và Thương mại Công nghệ giấy D&D Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 25/11/2025 11:30 25/11/2025 Khách hàng Võ Trọng Siếu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Khách hàng Trại cưa gỗ gia công Long Phi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 25/11/2025 17:00 25/11/2025 Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Khách hàng Trung tâm Thủy Lợi và Nước sạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Khách hàng Nguyễn Thị Hát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Khách hàng Cái Văn Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Khách hàng Cơ sở hàn tiện Tấn Phát Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 11:30 27/11/2025 Khách hàng: Trang trại Hà Gia Trang, Trần Tấn Đạt, Trần Thanh Liêm, Nguyễn Thị Cớt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 11:30 27/11/2025 Khách hàng: Cơ sở Phúc Thịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 11:30 27/11/2025 Khách hàng Công ty TNHH MTV Hoàng Phát Biên Giới Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 17:00 27/11/2025 Ấp Phước Giang xã Phước Chỉ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 11:30 27/11/2025 Khách hàng Thế Kỷ Vàng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 27/11/2025 11:30 27/11/2025 Khách hàng Công ty TNHH Pyungan Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 27/11/2025 17:00 27/11/2025 Khách hàng Công ty TNHH AMS GLOBAL Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Ấp Bàu Tràm Lớn, Ấp Bàu Tràm Nhỏ xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Ấp Long Châu, Long Phú, Long Thịnh, Long Cường xã Long Thuận Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Ấp Xóm Khách xã Long Thuận, Xã Long Chữ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Ấp Xóm Lò xã Bến Cầu, Ấp Bảo, Ấp Cao Su, Ấp Long Tân xã Long Thuận, Xã Long Chữ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Khách hàng Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, Trạm y tế Long Thuận Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Khách hàng Công ty NHHH Một thành viên Hans Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Ấp Chánh xã Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 30/11/2025 11:30 30/11/2025 Khách hàng Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Khách hàng Công ty TNHH Dịch vụ xử lý nước Geumhwa Việt Nam Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 30/11/2025 11:30 30/11/2025 Khách hàng Công ty TNHH Quốc Tế May mặc JJL Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 30/11/2025 11:30 30/11/2025 Khách hàng Chi Cục Hải quan khu vực XVII Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 30/11/2025 11:30 30/11/2025 Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh, Công ty TNHH TM Thế Kỷ Vàng, Trung tâm quản lý cửa khẩu Tây Ninh, Ban quản lý khu Kinh tế tỉnh Tây Ninh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Khách hàng Đồn Biên phòng CKQT Mộc Bài Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:30 30/11/2025 17:00 30/11/2025 Khách hàng Chi cục thuế Khu vực Gò Dầu - Trảng Bàng - Bến Cầu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.