Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025: Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt và nhiều khu vực khác bị cúp điện cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cần Thơ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 21-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025
Lịch cúp điện Ninh Kiều
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00 22/11/2025
07:30 22/11/2025
Từ trạm Cần Thơ đường 3/2 đến ranh giới Phong Điền TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30 22/11/2025
11:00 22/11/2025
KDC Lê Phát Tài, một phần đường Lộ Vòng Cung từ chân cầu Cái Răng đi đến đường Hoàng Quốc Việt vào đến tiệm phụ liệu mai Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:30 22/11/2025
17:00 22/11/2025
Đường Phạm Ngọc Thạch và một phần đường số 3
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00 22/11/2025
17:30 22/11/2025
Từ trạm Cần Thơ đường 3/2 đến ranh giới Phong Điền TPCT
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Răng
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Ô Môn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 21/11/2025
15:00 21/11/2025
Khu vực Thới Hòa C, Phường Thới Long; Ấp 1, xã Thới Hưng, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
05:30 23/11/2025
06:00 23/11/2025
Các khu vực: Bình Lập, Bình Khánh, Thới Ngươn B, Thới Bình, Thới Trinh, Thới Lợi, P. Phước Thới, Thới Phong, Thới Phong A, Thới Lợi, Thới Lợi A, KV 12, KV 15, Phường Ô Môn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
05:30 23/11/2025
06:00 23/11/2025
Các khu vực + KV4, KV 5, KV 10, KV 11, KV 12, KV13, KV14, KV15, Ấp Thới Bình A, Thới Bình A1, Thới Bình A2, Thới Bình A3, Thới Hòa B, Tân Hòa - phường. Ô Môn - TP Cần Thơ + KV Thới Hòa, Thới Hòa A, Thới Hòa B, Thới Hòa C, KV Thới Hưng, Long Định, Long Thành, Phú Luông, Long Hòa, KV Thới Xương 1, Thới Xương 2, Rạch Chanh, Bắc Vàng, Rạch Sung, Thới Hòa; Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Thạnh, Thới Thạnh Đông; Cái Sơn – phường. Thới Long - TP Cần Thơ; + Khu 3 Viện Lúa ĐBSCL - Xã Trường Thành, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00 23/11/2025
17:30 23/11/2025
Các khu vực: Bình Lập, Bình Khánh, Thới Ngươn B, Thới Bình, Thới Trinh, Thới Lợi, P. Phước Thới, Thới Phong, Thới Phong A, Thới Lợi, Thới Lợi A, KV 12, KV 15, Phường Ô Môn
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00 23/11/2025
17:30 23/11/2025
Các khu vực + KV4, KV 5, KV 10, KV 11, KV 12, KV13, KV14, KV15, Ấp Thới Bình A, Thới Bình A1, Thới Bình A2, Thới Bình A3, Thới Hòa B, Tân Hòa - phường. Ô Môn - TP Cần Thơ + KV Thới Hòa, Thới Hòa A, Thới Hòa B, Thới Hòa C, KV Thới Hưng, Long Định, Long Thành, Phú Luông, Long Hòa, KV Thới Xương 1, Thới Xương 2, Rạch Chanh, Bắc Vàng, Rạch Sung, Thới Hòa; Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Thạnh, Thới Thạnh Đông; Cái Sơn – phường. Thới Long - TP Cần Thơ; + Khu 3 Viện Lúa ĐBSCL - Xã Trường Thành, TP. Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thốt Nốt
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 21/11/2025
11:00 21/11/2025
Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 21/11/2025
10:00 21/11/2025
Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 21/11/2025
11:30 21/11/2025
Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 21/11/2025
14:00 21/11/2025
Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Thủy
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 21/11/2025
15:00 21/11/2025
Một phần đường Võ Văn Kiệt, hẻm 25 đường Đồng Văn Cống, P. Bình Thủy
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30 21/11/2025
09:20 21/11/2025
Một phần ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phong Điền
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:00 21/11/2025
16:00 21/11/2025
Ấp Nhơn Thọ 1A; Nhơn Thọ 2; Nhơn Thọ 2A - xã Nhơn Ái; ấp Trường Khương; Trường Khương A - xã Trường Long và một phần ấp Trường Tây - xã Phong Điền
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 22/11/2025
07:30 22/11/2025
Các ấp: Thị Tứ; Nhơn Lộc 1; Nhơn Lộc 1A; Nhơn Lộc 2A – xã Phong Điền; Xã Trường Long; Xã Nhơn Ái. Một phần khu vực Mỹ Nhơn - Phường An Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 22/11/2025
17:00 22/11/2025
Một phần các ấp: Mỹ Phước; Mỹ Ái – phường An Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:30 22/11/2025
17:00 22/11/2025
Các ấp: Thị Tứ; Nhơn Lộc 1; Nhơn Lộc 1A; Nhơn Lộc 2A – xã Phong Điền; Xã Trường Long; Xã Nhơn Ái. Một phần khu vực Mỹ Nhơn - Phường An Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Lai
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 21/11/2025
10:00 21/11/2025
Một phần Ấp Thới Xuân, Xã Đông Hiệp
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
06:00 23/11/2025
17:00 23/11/2025
Xã Thới Lai, Trường Thành và một phần Xã Đông Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 23/11/2025
17:00 23/11/2025
Xã Trường Thành, xã Trường Xuân và Xã Thới Lai
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 23/11/2025
17:00 23/11/2025
Một phần Trường Thành, một phần Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
06:00 23/11/2025
17:00 23/11/2025
Nhà máy rác EB
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cờ Đỏ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 21/11/2025
16:30 21/11/2025
Mất điện 1 phần xã Thạnh Phú
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:45 23/11/2025
08:00 23/11/2025
Khu vực mất điện 1 phần xã Thạnh Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 23/11/2025
10:00 23/11/2025
Xã Đông Hiệp
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:45 23/11/2025
16:30 23/11/2025
Khu vực mất điện 1 phần xã Thạnh Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
16:15 23/11/2025
16:30 23/11/2025
Khu vực mất điện 1 phần xã Thạnh Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
