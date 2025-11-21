Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025: Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt và nhiều khu vực khác bị cúp điện cuối tuần

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 21-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00 22/11/2025 07:30 22/11/2025 Từ trạm Cần Thơ đường 3/2 đến ranh giới Phong Điền TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30 22/11/2025 11:00 22/11/2025 KDC Lê Phát Tài, một phần đường Lộ Vòng Cung từ chân cầu Cái Răng đi đến đường Hoàng Quốc Việt vào đến tiệm phụ liệu mai Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:30 22/11/2025 17:00 22/11/2025 Đường Phạm Ngọc Thạch và một phần đường số 3 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00 22/11/2025 17:30 22/11/2025 Từ trạm Cần Thơ đường 3/2 đến ranh giới Phong Điền TPCT Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 21/11/2025 15:00 21/11/2025 Khu vực Thới Hòa C, Phường Thới Long; Ấp 1, xã Thới Hưng, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 05:30 23/11/2025 06:00 23/11/2025 Các khu vực: Bình Lập, Bình Khánh, Thới Ngươn B, Thới Bình, Thới Trinh, Thới Lợi, P. Phước Thới, Thới Phong, Thới Phong A, Thới Lợi, Thới Lợi A, KV 12, KV 15, Phường Ô Môn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 05:30 23/11/2025 06:00 23/11/2025 Các khu vực + KV4, KV 5, KV 10, KV 11, KV 12, KV13, KV14, KV15, Ấp Thới Bình A, Thới Bình A1, Thới Bình A2, Thới Bình A3, Thới Hòa B, Tân Hòa - phường. Ô Môn - TP Cần Thơ + KV Thới Hòa, Thới Hòa A, Thới Hòa B, Thới Hòa C, KV Thới Hưng, Long Định, Long Thành, Phú Luông, Long Hòa, KV Thới Xương 1, Thới Xương 2, Rạch Chanh, Bắc Vàng, Rạch Sung, Thới Hòa; Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Thạnh, Thới Thạnh Đông; Cái Sơn – phường. Thới Long - TP Cần Thơ; + Khu 3 Viện Lúa ĐBSCL - Xã Trường Thành, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00 23/11/2025 17:30 23/11/2025 Các khu vực: Bình Lập, Bình Khánh, Thới Ngươn B, Thới Bình, Thới Trinh, Thới Lợi, P. Phước Thới, Thới Phong, Thới Phong A, Thới Lợi, Thới Lợi A, KV 12, KV 15, Phường Ô Môn Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00 23/11/2025 17:30 23/11/2025 Các khu vực + KV4, KV 5, KV 10, KV 11, KV 12, KV13, KV14, KV15, Ấp Thới Bình A, Thới Bình A1, Thới Bình A2, Thới Bình A3, Thới Hòa B, Tân Hòa - phường. Ô Môn - TP Cần Thơ + KV Thới Hòa, Thới Hòa A, Thới Hòa B, Thới Hòa C, KV Thới Hưng, Long Định, Long Thành, Phú Luông, Long Hòa, KV Thới Xương 1, Thới Xương 2, Rạch Chanh, Bắc Vàng, Rạch Sung, Thới Hòa; Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Thạnh, Thới Thạnh Đông; Cái Sơn – phường. Thới Long - TP Cần Thơ; + Khu 3 Viện Lúa ĐBSCL - Xã Trường Thành, TP. Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 21/11/2025 11:00 21/11/2025 Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 21/11/2025 10:00 21/11/2025 Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 21/11/2025 11:30 21/11/2025 Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 21/11/2025 14:00 21/11/2025 Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 21/11/2025 15:00 21/11/2025 Một phần đường Võ Văn Kiệt, hẻm 25 đường Đồng Văn Cống, P. Bình Thủy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30 21/11/2025 09:20 21/11/2025 Một phần ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:00 21/11/2025 16:00 21/11/2025 Ấp Nhơn Thọ 1A; Nhơn Thọ 2; Nhơn Thọ 2A - xã Nhơn Ái; ấp Trường Khương; Trường Khương A - xã Trường Long và một phần ấp Trường Tây - xã Phong Điền Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 22/11/2025 07:30 22/11/2025 Các ấp: Thị Tứ; Nhơn Lộc 1; Nhơn Lộc 1A; Nhơn Lộc 2A – xã Phong Điền; Xã Trường Long; Xã Nhơn Ái. Một phần khu vực Mỹ Nhơn - Phường An Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 22/11/2025 17:00 22/11/2025 Một phần các ấp: Mỹ Phước; Mỹ Ái – phường An Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:30 22/11/2025 17:00 22/11/2025 Các ấp: Thị Tứ; Nhơn Lộc 1; Nhơn Lộc 1A; Nhơn Lộc 2A – xã Phong Điền; Xã Trường Long; Xã Nhơn Ái. Một phần khu vực Mỹ Nhơn - Phường An Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 21/11/2025 10:00 21/11/2025 Một phần Ấp Thới Xuân, Xã Đông Hiệp Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 06:00 23/11/2025 17:00 23/11/2025 Xã Thới Lai, Trường Thành và một phần Xã Đông Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 23/11/2025 17:00 23/11/2025 Xã Trường Thành, xã Trường Xuân và Xã Thới Lai Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 23/11/2025 17:00 23/11/2025 Một phần Trường Thành, một phần Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 06:00 23/11/2025 17:00 23/11/2025 Nhà máy rác EB Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 21/11/2025 16:30 21/11/2025 Mất điện 1 phần xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:45 23/11/2025 08:00 23/11/2025 Khu vực mất điện 1 phần xã Thạnh Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 23/11/2025 10:00 23/11/2025 Xã Đông Hiệp Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:45 23/11/2025 16:30 23/11/2025 Khu vực mất điện 1 phần xã Thạnh Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện 16:15 23/11/2025 16:30 23/11/2025 Khu vực mất điện 1 phần xã Thạnh Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cà Mau (Bạc Liêu cũ) từ ngày 19-23/11/2025: Cúp điện nhiều tuyến đường và khu dân cư để bảo dưỡng, sửa chữa GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Bạc Liêu cũ sẽ mất điện cả ngày.