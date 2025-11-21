Mới nhất
Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025: Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt và nhiều khu vực khác bị cúp điện cuối tuần

Thứ sáu, 09:04 21/11/2025 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu vực thuộc Cần Thơ sẽ mất điện cả ngày.

Lịch cúp điện Cần Thơ

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện TP. Cần Thơ (lịch cắt điện) từ ngày 21-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, những nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của công ty điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình & Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025: Ninh Kiều, Ô Môn, Thốt Nốt và nhiều khu vực khác bị cúp điện cuối tuần - Ảnh 1.

Lịch cúp điện TP. Cần Thơ tuần này được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện TP. Cần Thơ từ ngày 21-23/11/2025

Lịch cúp điện Ninh Kiều

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00 22/11/2025

07:30 22/11/2025

Từ trạm Cần Thơ đường 3/2 đến ranh giới Phong Điền TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:30 22/11/2025

11:00 22/11/2025

KDC Lê Phát Tài, một phần đường Lộ Vòng Cung từ chân cầu Cái Răng đi đến đường Hoàng Quốc Việt vào đến tiệm phụ liệu mai Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

12:30 22/11/2025

17:00 22/11/2025

Đường Phạm Ngọc Thạch và một phần đường số 3

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00 22/11/2025

17:30 22/11/2025

Từ trạm Cần Thơ đường 3/2 đến ranh giới Phong Điền TPCT

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Răng

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Ô Môn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 21/11/2025

15:00 21/11/2025

Khu vực Thới Hòa C, Phường Thới Long; Ấp 1, xã Thới Hưng, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

05:30 23/11/2025

06:00 23/11/2025

Các khu vực: Bình Lập, Bình Khánh, Thới Ngươn B, Thới Bình, Thới Trinh, Thới Lợi, P. Phước Thới, Thới Phong, Thới Phong A, Thới Lợi, Thới Lợi A, KV 12, KV 15, Phường Ô Môn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

05:30 23/11/2025

06:00 23/11/2025

Các khu vực + KV4, KV 5, KV 10, KV 11, KV 12, KV13, KV14, KV15, Ấp Thới Bình A, Thới Bình A1, Thới Bình A2, Thới Bình A3, Thới Hòa B, Tân Hòa - phường. Ô Môn - TP Cần Thơ + KV Thới Hòa, Thới Hòa A, Thới Hòa B, Thới Hòa C, KV Thới Hưng, Long Định, Long Thành, Phú Luông, Long Hòa, KV Thới Xương 1, Thới Xương 2, Rạch Chanh, Bắc Vàng, Rạch Sung, Thới Hòa; Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Thạnh, Thới Thạnh Đông; Cái Sơn – phường. Thới Long - TP Cần Thơ; + Khu 3 Viện Lúa ĐBSCL - Xã Trường Thành, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00 23/11/2025

17:30 23/11/2025

Các khu vực: Bình Lập, Bình Khánh, Thới Ngươn B, Thới Bình, Thới Trinh, Thới Lợi, P. Phước Thới, Thới Phong, Thới Phong A, Thới Lợi, Thới Lợi A, KV 12, KV 15, Phường Ô Môn

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

17:00 23/11/2025

17:30 23/11/2025

Các khu vực + KV4, KV 5, KV 10, KV 11, KV 12, KV13, KV14, KV15, Ấp Thới Bình A, Thới Bình A1, Thới Bình A2, Thới Bình A3, Thới Hòa B, Tân Hòa - phường. Ô Môn - TP Cần Thơ + KV Thới Hòa, Thới Hòa A, Thới Hòa B, Thới Hòa C, KV Thới Hưng, Long Định, Long Thành, Phú Luông, Long Hòa, KV Thới Xương 1, Thới Xương 2, Rạch Chanh, Bắc Vàng, Rạch Sung, Thới Hòa; Thới Hòa 1, Thới Hòa 2, Thới Thạnh, Thới Thạnh Đông; Cái Sơn – phường. Thới Long - TP Cần Thơ; + Khu 3 Viện Lúa ĐBSCL - Xã Trường Thành, TP. Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thốt Nốt

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 21/11/2025

11:00 21/11/2025

Một phần KV Qui Thạnh 2, phường Thuận Hưng, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09:00 21/11/2025

10:00 21/11/2025

Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10:30 21/11/2025

11:30 21/11/2025

Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13:00 21/11/2025

14:00 21/11/2025

Một phần KV Tân Mỹ, phường Tân Lộc, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Bình Thủy

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:30 21/11/2025

15:00 21/11/2025

Một phần đường Võ Văn Kiệt, hẻm 25 đường Đồng Văn Cống, P. Bình Thủy

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Vĩnh Thạnh

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:30 21/11/2025

09:20 21/11/2025

Một phần ấp Phụng Phụng, xã Thạnh Quới, TP. Cần Thơ

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Phong Điền

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

07:00 21/11/2025

16:00 21/11/2025

Ấp Nhơn Thọ 1A; Nhơn Thọ 2; Nhơn Thọ 2A - xã Nhơn Ái; ấp Trường Khương; Trường Khương A - xã Trường Long và một phần ấp Trường Tây - xã Phong Điền

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 22/11/2025

07:30 22/11/2025

Các ấp: Thị Tứ; Nhơn Lộc 1; Nhơn Lộc 1A; Nhơn Lộc 2A – xã Phong Điền; Xã Trường Long; Xã Nhơn Ái. Một phần khu vực Mỹ Nhơn - Phường An Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:00 22/11/2025

17:00 22/11/2025

Một phần các ấp: Mỹ Phước; Mỹ Ái – phường An Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:30 22/11/2025

17:00 22/11/2025

Các ấp: Thị Tứ; Nhơn Lộc 1; Nhơn Lộc 1A; Nhơn Lộc 2A – xã Phong Điền; Xã Trường Long; Xã Nhơn Ái. Một phần khu vực Mỹ Nhơn - Phường An Bình

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Lai

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 21/11/2025

10:00 21/11/2025

Một phần Ấp Thới Xuân, Xã Đông Hiệp

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

06:00 23/11/2025

17:00 23/11/2025

Xã Thới Lai, Trường Thành và một phần Xã Đông Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 23/11/2025

17:00 23/11/2025

Xã Trường Thành, xã Trường Xuân và Xã Thới Lai

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 23/11/2025

17:00 23/11/2025

Một phần Trường Thành, một phần Phường Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

06:00 23/11/2025

17:00 23/11/2025

Nhà máy rác EB

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cờ Đỏ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện

Thời gian dự kiến đóng điện trở lại

Địa điểm ngừng cung cấp điện

Lý do ngừng cung cấp điện

08:00 21/11/2025

16:30 21/11/2025

Mất điện 1 phần xã Thạnh Phú

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

07:45 23/11/2025

08:00 23/11/2025

Khu vực mất điện 1 phần xã Thạnh Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

08:00 23/11/2025

10:00 23/11/2025

Xã Đông Hiệp

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

07:45 23/11/2025

16:30 23/11/2025

Khu vực mất điện 1 phần xã Thạnh Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

16:15 23/11/2025

16:30 23/11/2025

Khu vực mất điện 1 phần xã Thạnh Phú

Bảo trì, sửa chữa lưới điện

