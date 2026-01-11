Tiểu thương “hé lộ” về nguồn gốc của một loại cam quen thuộc được người tiêu dùng Việt tiêu thụ mỗi ngày

Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), thời gian gần đây, tại thị trường hoa quả, từ chợ truyền thống, vỉa hè đến chợ online, nhiều tiểu thương rao bán loại cam đường tên Ôn Châu có nguồn gốc từ Trung Quốc với giá vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 15.000 đồng/kg.

Nhiều người bán hàng chia sẻ, cam Ôn Châu (hay còn gọi là cam đường, quýt Ôn Châu) là loại cam vỏ mỏng, dễ bóc, không hạt (hoặc ít hạt), tép mọng nước, vị ngọt đậm, thơm mát, rất được ưa chuộng, có nguồn gốc từ Ôn Châu, Trung Quốc và được bán phổ biến ở Việt Nam. Loại cam này giàu vitamin C, chất xơ, có thể ăn trực tiếp hoặc ép nước. Hiện tại cam Ôn Châu đang được rao bán trên thị trường mức giá dao động từ 15.000 – 35.000 đồng/kg (tùy loại).

"So với những loại hoa quả khác thì cam Ôn Châu là loại quả được nhiều người ưa chuộng bởi đáp ứng được các tiêu chí vừa ngon lại vừa rẻ. Khác với những loại cam khác thì cam Ôn Châu có vị rất riêng, ngọt đậm, thơm, mỏng vỏ. Vì vậy khách hàng thường đặt mua số lượng lớn để ăn dần hoặc vắt nước uống, đặc biệt mua càng nhiều sẽ càng được giá ưu đãi. Không thể phủ nhận sự hấp dẫn của cam Ôn Châu, khi loại cam này xuất hiện trên thị trường làm một số loại cam Việt bán bị chững lại, người tiêu dùng không mấy mặn mà nữa.

Vài năm trở lại đây, người tiêu dùng Việt không còn xa lạ với loại cam này nữa. Tuy nhiên, một số người bán hàng không thành thật, vì muốn bán được nhiều hàng mà nói cam Ôn Châu là quýt sim của Việt Nam. Với tôi, mình lấy hàng từ đâu thì cứ thành thật với khách, thuận mua vừa bán, mình cũng cảm thấy thoải mái mà khách cũng biết sự thật", anh N.V.C (tiểu thương tại chợ Mễ Trì, Hà Nội) cho hay.

Những ngày gần đây, bên cạnh các loại cam của Việt Nam đang vào mùa như: Cam canh, cam Cao Phong, cam sành,…thì cam Ôn Châu của Trung Quốc cũng góp phần làm cho thị trường hoa quả Việt thêm phần sôi động. Loại cam này luôn có một sức hút riêng đối với người tiêu dùng.

"Cam đường Ôn Châu có vị ngọt lịm, vỏ mỏng lại dễ bóc nên tôi rất thích. Ăn một số loại quả tôi còn thấy chán chứ riêng loại cam này thì tôi có thể ăn cả ngày cũng được. Ngoài ăn trực tiếp thì tôi cũng hay vắt nước hoặc nấu một số món ăn, vị của nó rất phù hợp, không cần cho đường mà vẫn ngọt đậm. So với những loại hoa quả khác thì cam Ôn Châu có giá rất phải chăng, tôi thường hay đặt chỗ người quen bán hàng trên mạng để mua được giá rẻ, có đợt một rành hơn chục cân chỉ có giá hơn 100.000 đồng/kg", chị Anh Thu (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ.

