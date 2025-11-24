Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Vĩnh Long
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 24-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 24-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 24-30/11/2025
Lịch cúp điện Long Châu
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Thủ Khoa Nghĩa 1B, Tổ 16, 17, 18, đường Mậu Thân (Nem Nướng Cô Tám → hẻm Vườn Ổi), phường Phước Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Phạm Thái Bường 2A, Tổ 5, 7, 11, 10, 14, đường Phạm Thái Bường (từ THPT Vĩnh Long → THCS Trần Đại Nghĩa), phường Phước Hậu
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Đinh Tiên Hoàng 3, Tổ 15–18, đường Đinh Tiên Hoàng và Phan Đình Phùng, phường Tân Hạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Tân Nhơn Quới 3, Tổ 3–6, khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Ngãi
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 30/11/2025
16:00 30/11/2025
Cty HKD Thiên Phú Hưng, Cty LT 168, ấp Tân Bình, phường Tân Hạnh
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trà Ôn
Thời gian bắt đầu
Thời gian đóng điện dự kiến
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
08:30 24/11/2025
11:45 24/11/2025
Trạm Hiệp Thạnh 3B, tổ 7, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 24/11/2025
17:00 24/11/2025
Trạm Hiệp Thạnh 6, tổ 9, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:45 25/11/2025
10:15 25/11/2025
Trạm Phú Thạnh 1A, tổ 15, ấp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 25/11/2025
10:00 25/11/2025
Trạm Gò Dầu 2, tổ 8, ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 25/11/2025
11:30 25/11/2025
Trạm Gò Dầu 2A, tổ 9, ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 25/11/2025
11:30 25/11/2025
Trạm Phú Thạnh 2, tổ 14, ấp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 25/11/2025
14:00 25/11/2025
Trạm Gò Dầu 3, tổ 6, ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 25/11/2025
14:00 25/11/2025
Trạm Phú Lợi 1B, tổ 16, ấp Phú Lợi, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15 25/11/2025
15:15 25/11/2025
Trạm Long Hưng 1, tổ 9, ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15 25/11/2025
15:15 25/11/2025
Trạm Phú Lợi 2A, tổ 15, ấp Phú Lợi, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 25/11/2025
16:30 25/11/2025
Trạm Long Hưng 2, tổ 13, ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 25/11/2025
16:30 25/11/2025
Trạm Phú Sung, tổ 11, ấp Phú Lợi, xã Lục Sĩ Thành
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 26/11/2025
11:30 26/11/2025
Trạm Bầy Dầy, tổ 10, ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 26/11/2025
17:00 26/11/2025
Trạm Trà Côn 1A, tổ 11, ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 27/11/2025
09:45 27/11/2025
Trạm Mỹ Phó 4, tổ 7, ấp Mỹ Phó, xã Trà Ôn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 27/11/2025
10:00 27/11/2025
Trạm Mỹ Bình 1, tổ 8, ấp Mỹ Bình, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:00 27/11/2025
11:30 27/11/2025
Trạm Mỹ Phó 2, tổ 10, ấp Mỹ Phó, xã Trà Ôn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 27/11/2025
11:30 27/11/2025
Trạm Mỹ Bình A, tổ 9, ấp Mỹ Bình, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 27/11/2025
14:00 27/11/2025
Trạm Mỹ Phó 2A, tổ 11, ấp Mỹ Phó, xã Trà Ôn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 27/11/2025
14:00 27/11/2025
Trạm Mỹ Bình 2A, tổ 13, ấp Mỹ Bình, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15 27/11/2025
15:15 27/11/2025
Trạm Mỹ Phó 3A, tổ 13, ấp Mỹ Phó, xã Trà Ôn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:15 27/11/2025
15:15 27/11/2025
Trạm Tân Mỹ, tổ 6, ấp Mỹ An, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 27/11/2025
16:30 27/11/2025
Trạm Mỹ Phó 3, tổ 14, ấp Mỹ Phó, xã Trà Ôn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:30 27/11/2025
16:30 27/11/2025
Trạm Tân Mỹ 1, tổ 7, ấp Mỹ An, xã Trà Côn
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 28/11/2025
11:45 28/11/2025
Trạm Tường Tín 2, tổ 15, ấp Tường Tín, xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:00 28/11/2025
17:00 28/11/2025
Trạm Tân Thuận 1A, tổ 11, ấp Tân Thuận, xã Hòa Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 30/11/2025
13:00 30/11/2025
Trạm Trường Cấp 3 Vĩnh Xuân, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tam Bình
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
07:00:00 - 24/11/2025
16:30:00 - 24/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm 3A ấp 9 Mỹ Lộc, tổ 3–4 ấp 9, xã Cái Ngang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:30:00 - 24/11/2025
13:00:00 - 24/11/2025
Khách hàng trạm Đình Minh Đăng Quang, ấp 6A, xã Cái Ngang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 - 26/11/2025
16:30:00 - 26/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Lộc 4, tổ 1–3 ấp 6A, xã Cái Ngang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 - 28/11/2025
16:30:00 - 28/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Lộc 6A, tổ 2–4 ấp 11, xã Cái Ngang
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:30:00 - 28/11/2025
16:30:00 - 28/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Tường Nhơn A, tổ 3–4 ấp Tường Nhơn A, xã Tam Bình
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30:00 - 30/11/2025
16:30:00 - 30/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Hai Nhứt & Hai Nhứt A, tổ 4–5 ấp Mỹ Quới, xã Tam Bình
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Vồn
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
08:00:00 - 24/11/2025
17:00:00 - 24/11/2025
Ấp Phú Thuận, Phú Hòa – xã Song Phú (Vĩnh Long); các hộ sử dụng điện trạm Phú Thịnh 2A, Phú Thịnh 3A, Phú Thịnh 3, Phú Thịnh 4
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00:00 - 25/11/2025
12:00:00 - 25/11/2025
Khóm Thuận Tiến – Phường Bình Minh – Vĩnh Long
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00:00 - 28/11/2025
17:00:00 - 28/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thịnh 4A, Phú Thịnh 5, Phú Thịnh 5A-1 thuộc ấp Phú Thuận, Phú Hữu Đông – xã Song Phú
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Trung Thành
Thời gian bắt đầu
Thời gian dự kiến đóng điện
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do
08:00:00 - 26/11/2025
16:00:00 - 26/11/2025
Các hộ sử dụng điện trạm Thái An 1, Tổ 14–15, ấp Thái An, xã Quới Thiện
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Long Hồ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 29/11/2025
16:00 29/11/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Bà Lang 4, tổ 8, ấp An Lương, xã Long Hồ
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 25/11/2025
14:00 25/11/2025
Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Bình Hòa 2-2, tổ 3, ấp Bình Hòa 2 và tổ 6, ấp Thiềng Long 2, xã Bình Phước
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Cái Nhum
Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.
Lịch cúp điện Tân Quới
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
06:15 29/11/2025
06:40 29/11/2025
Xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
07:00 29/11/2025
17:00 29/11/2025
Ấp Thành Hậu, Thành Tân, xã Tân Quới; ấp Thành Hưng, Thành Thuận, Thành Hòa, Thành Quí, Thành Lộc, Thành Lễ, Hòa An, Thành Hiếu, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
17:00 29/11/2025
17:30 29/11/2025
Xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
