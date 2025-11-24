Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 24-30/11/2025: Cúp điện nhiều khung giờ trong ngày để sửa chữa bảo dưỡng lưới điện

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 24-30/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 24-30/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 24-30/11/2025

Lịch cúp điện Long Châu

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Thủ Khoa Nghĩa 1B, Tổ 16, 17, 18, đường Mậu Thân (Nem Nướng Cô Tám → hẻm Vườn Ổi), phường Phước Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Phạm Thái Bường 2A, Tổ 5, 7, 11, 10, 14, đường Phạm Thái Bường (từ THPT Vĩnh Long → THCS Trần Đại Nghĩa), phường Phước Hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Đinh Tiên Hoàng 3, Tổ 15–18, đường Đinh Tiên Hoàng và Phan Đình Phùng, phường Tân Hạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Tân Nhơn Quới 3, Tổ 3–6, khóm Tân Nhơn Quới, phường Tân Ngãi Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 30/11/2025 16:00 30/11/2025 Cty HKD Thiên Phú Hưng, Cty LT 168, ấp Tân Bình, phường Tân Hạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trà Ôn

Thời gian bắt đầu Thời gian đóng điện dự kiến Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 08:30 24/11/2025 11:45 24/11/2025 Trạm Hiệp Thạnh 3B, tổ 7, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 24/11/2025 17:00 24/11/2025 Trạm Hiệp Thạnh 6, tổ 9, ấp Hiệp Thạnh, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:45 25/11/2025 10:15 25/11/2025 Trạm Phú Thạnh 1A, tổ 15, ấp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 25/11/2025 10:00 25/11/2025 Trạm Gò Dầu 2, tổ 8, ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 25/11/2025 11:30 25/11/2025 Trạm Gò Dầu 2A, tổ 9, ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 25/11/2025 11:30 25/11/2025 Trạm Phú Thạnh 2, tổ 14, ấp Phú Sung, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 25/11/2025 14:00 25/11/2025 Trạm Gò Dầu 3, tổ 6, ấp Mỹ Thạnh, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 25/11/2025 14:00 25/11/2025 Trạm Phú Lợi 1B, tổ 16, ấp Phú Lợi, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15 25/11/2025 15:15 25/11/2025 Trạm Long Hưng 1, tổ 9, ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15 25/11/2025 15:15 25/11/2025 Trạm Phú Lợi 2A, tổ 15, ấp Phú Lợi, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 25/11/2025 16:30 25/11/2025 Trạm Long Hưng 2, tổ 13, ấp Long Hưng, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 25/11/2025 16:30 25/11/2025 Trạm Phú Sung, tổ 11, ấp Phú Lợi, xã Lục Sĩ Thành Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 26/11/2025 11:30 26/11/2025 Trạm Bầy Dầy, tổ 10, ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 26/11/2025 17:00 26/11/2025 Trạm Trà Côn 1A, tổ 11, ấp Ngãi Lộ A, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 27/11/2025 09:45 27/11/2025 Trạm Mỹ Phó 4, tổ 7, ấp Mỹ Phó, xã Trà Ôn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 27/11/2025 10:00 27/11/2025 Trạm Mỹ Bình 1, tổ 8, ấp Mỹ Bình, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:00 27/11/2025 11:30 27/11/2025 Trạm Mỹ Phó 2, tổ 10, ấp Mỹ Phó, xã Trà Ôn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 27/11/2025 11:30 27/11/2025 Trạm Mỹ Bình A, tổ 9, ấp Mỹ Bình, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 27/11/2025 14:00 27/11/2025 Trạm Mỹ Phó 2A, tổ 11, ấp Mỹ Phó, xã Trà Ôn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 27/11/2025 14:00 27/11/2025 Trạm Mỹ Bình 2A, tổ 13, ấp Mỹ Bình, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15 27/11/2025 15:15 27/11/2025 Trạm Mỹ Phó 3A, tổ 13, ấp Mỹ Phó, xã Trà Ôn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:15 27/11/2025 15:15 27/11/2025 Trạm Tân Mỹ, tổ 6, ấp Mỹ An, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 27/11/2025 16:30 27/11/2025 Trạm Mỹ Phó 3, tổ 14, ấp Mỹ Phó, xã Trà Ôn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:30 27/11/2025 16:30 27/11/2025 Trạm Tân Mỹ 1, tổ 7, ấp Mỹ An, xã Trà Côn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 28/11/2025 11:45 28/11/2025 Trạm Tường Tín 2, tổ 15, ấp Tường Tín, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:00 28/11/2025 17:00 28/11/2025 Trạm Tân Thuận 1A, tổ 11, ấp Tân Thuận, xã Hòa Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 30/11/2025 13:00 30/11/2025 Trạm Trường Cấp 3 Vĩnh Xuân, ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Xuân Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Tam Bình

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 07:00:00 - 24/11/2025 16:30:00 - 24/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm 3A ấp 9 Mỹ Lộc, tổ 3–4 ấp 9, xã Cái Ngang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:30:00 - 24/11/2025 13:00:00 - 24/11/2025 Khách hàng trạm Đình Minh Đăng Quang, ấp 6A, xã Cái Ngang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 - 26/11/2025 16:30:00 - 26/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Lộc 4, tổ 1–3 ấp 6A, xã Cái Ngang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 - 28/11/2025 16:30:00 - 28/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Lộc 6A, tổ 2–4 ấp 11, xã Cái Ngang Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:30:00 - 28/11/2025 16:30:00 - 28/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Tường Nhơn A, tổ 3–4 ấp Tường Nhơn A, xã Tam Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30:00 - 30/11/2025 16:30:00 - 30/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Hai Nhứt & Hai Nhứt A, tổ 4–5 ấp Mỹ Quới, xã Tam Bình Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Vồn

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 08:00:00 - 24/11/2025 17:00:00 - 24/11/2025 Ấp Phú Thuận, Phú Hòa – xã Song Phú (Vĩnh Long); các hộ sử dụng điện trạm Phú Thịnh 2A, Phú Thịnh 3A, Phú Thịnh 3, Phú Thịnh 4 Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00:00 - 25/11/2025 12:00:00 - 25/11/2025 Khóm Thuận Tiến – Phường Bình Minh – Vĩnh Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00:00 - 28/11/2025 17:00:00 - 28/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Phú Thịnh 4A, Phú Thịnh 5, Phú Thịnh 5A-1 thuộc ấp Phú Thuận, Phú Hữu Đông – xã Song Phú Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Trung Thành

Thời gian bắt đầu Thời gian dự kiến đóng điện Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do 08:00:00 - 26/11/2025 16:00:00 - 26/11/2025 Các hộ sử dụng điện trạm Thái An 1, Tổ 14–15, ấp Thái An, xã Quới Thiện Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Long Hồ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 29/11/2025 16:00 29/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Bà Lang 4, tổ 8, ấp An Lương, xã Long Hồ Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 25/11/2025 14:00 25/11/2025 Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Bình Hòa 2-2, tổ 3, ấp Bình Hòa 2 và tổ 6, ấp Thiềng Long 2, xã Bình Phước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Cái Nhum

Không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Lịch cúp điện Tân Quới

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 06:15 29/11/2025 06:40 29/11/2025 Xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 07:00 29/11/2025 17:00 29/11/2025 Ấp Thành Hậu, Thành Tân, xã Tân Quới; ấp Thành Hưng, Thành Thuận, Thành Hòa, Thành Quí, Thành Lộc, Thành Lễ, Hòa An, Thành Hiếu, xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện 17:00 29/11/2025 17:30 29/11/2025 Xã Mỹ Thuận, tỉnh Vĩnh Long Bảo trì, sửa chữa lưới điện