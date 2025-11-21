Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-23/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Cà Mau sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Cà Mau
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 21-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-23/11/2025
Lịch cúp điện Tân Thành
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 21/11/2025
14:00 21/11/2025
Một phần đường kinh xáng Bạc Liêu, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0,25MW)
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 21/11/2025
16:00 21/11/2025
Một phần khu vực 6, xóm Lung Lá Tắc Vân, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0,35MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 21/11/2025
16:00 21/11/2025
Một phần Kinh Hòa Thành, Hòa Trung, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0,5MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00 21/11/2025
14:00 21/11/2025
Đường Thạnh Điền, khu đông lạnh Minh Phú, Minh Quí, Minh Phát, kinh Huế, Kinh Chính Diên, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 4,5MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 22/11/2025
14:00 22/11/2025
Đường Ngô Gia Tự, Dương Thị Cẩm Vân, Tạ An Khương, Trần Nguyên Đán, Phạm Ngọc Thạch, Danh Thị Tươi, Lê Thị Riêng, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 1,6MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 22/11/2025
16:00 22/11/2025
Đường kinh Giồng Kè, khóm 21, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0,7MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 23/11/2025
16:00 23/11/2025
Đường Hải Thượng Lãn Ông, và một phần kinh káng Bạc Liêu, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 2,5MW)
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Hưng Mỹ
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
07:30 22/11/2025
16:30 22/11/2025
Một phần xã Tân Hưng, một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Năm Căn
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00 22/11/2025
14:00 22/11/2025
Một phần Ấp Sa phô, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:30 21/11/2025
10:15 21/11/2025
Một phần Ấp Trường Đức, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 21/11/2025
11:15 21/11/2025
Một phần Ấp Trại Lưới B, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 21/11/2025
11:15 21/11/2025
Một phần Ấp Trường Đức, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00 21/11/2025
12:45 21/11/2025
Một phần Ấp Ông Ngươn, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
12:00 21/11/2025
12:45 21/11/2025
Một phần Ấp Trường Đức, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:15 21/11/2025
14:00 21/11/2025
Một phần Ấp Xẻo Sao, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:15 21/11/2025
14:00 21/11/2025
Một phần Ấp Trường Đức, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 22/11/2025
16:00 22/11/2025
Một phần Ấp Kinh Tắc, Xã Năm Căn, Ấp Cái Nai, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 22/11/2025
16:00 22/11/2025
Một phần xã Năm Căn, một phần xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 23/11/2025
16:00 23/11/2025
Một phần Ấp Ông Kiểng, Tắc Năm Căn, Phòng Hộ, Bùi Mắc, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 21/11/2025
15:00 21/11/2025
Một phần Ấp 5, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Trần Văn Thời
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00 21/11/2025
15:30 21/11/2025
Ấp Lung Tràm, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 22/11/2025
15:30 22/11/2025
Ấp Tân Bằng, ấp Lung Giồng, ấp Mây Dốc, ấp Đất Cháy, ấp Công Điền, ấp Tân Điền, ấp Công Bình, ấp Tân Tiến, ấp Lung Trường, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00 23/11/2025
15:30 23/11/2025
Một phần xã Sông Đốc, xã Khánh Hưng, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Nguyễn Phích
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 22/11/2025
16:00 22/11/2025
Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1.2 MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 23/11/2025
16:00 23/11/2025
Một phần xã Nguyễn Phích, một phần 02, 05, 08, 14 xã U Minh, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1.8 MW
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đầm Dơi
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:30 21/11/2025
10:00 21/11/2025
Ấp Công Điền, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 21/11/2025
10:00 21/11/2025
Trạm Cty TNHH Đúc Chính Xác Tây Sơn (CS 400kVA), ấp Tân Lợi A, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
07:30 21/11/2025
08:00 21/11/2025
Ấp 2, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
10:30 21/11/2025
11:30 21/11/2025
Ấp 2, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
11:00 21/11/2025
12:00 21/11/2025
Ấp 1, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
13:20 21/11/2025
14:00 21/11/2025
Ấp 4, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
14:20 21/11/2025
15:00 21/11/2025
Ấp 4, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:00 21/11/2025
16:00 21/11/2025
Trạm KD TOÀN VẸN (CS 320kVA), ấp 4, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
15:20 21/11/2025
16:00 21/11/2025
Ấp Tân Long B, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:30 21/11/2025
17:00 21/11/2025
Ấp Văn Luyện và một phần ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 22/11/2025
15:00 22/11/2025
Một phần ấp 2, ấp 5, ấp Tân Long B, xã Đầm Dơi; xã Tạ An Khương, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 22/11/2025
16:30 22/11/2025
Một phần ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 22/11/2025
16:30 22/11/2025
Một phần ấp Bàu Sen, xã Đầm Dơi và toàn bộ khu vực xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 22/11/2025
17:00 22/11/2025
Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00 21/11/2025
15:30 21/11/2025
Ấp Lung Tràm, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 22/11/2025
15:30 22/11/2025
Ấp Tân Bằng, ấp Lung Giồng, ấp Mây Dốc, ấp Đất Cháy, ấp Công Điền, ấp Tân Điền, ấp Công Bình, ấp Tân Tiến, ấp Lung Trường, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 23/11/2025
16:30 23/11/2025
Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt, ấp Thành Vọng, ấp Trung Cang, xã Trần Phán và ấp Mương Điều, ấp Mương Đường, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 23/11/2025
16:30 23/11/2025
Một phần ấp Bàu Sen, ấp Nam Chánh, ấp Tân Phú, ấp Tân Thành xã, Đầm Dơi và một phần ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thới Bình
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 21/11/2025
16:00 21/11/2025
Một phần 4 xã Tân Lộc Bắc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 22/11/2025
09:00 22/11/2025
Một phần ấp 1, 3, 5, 7 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 22/11/2025
15:00 22/11/2025
Một phần ấp 1, 3, 5, 7 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
13:30 22/11/2025
15:00 22/11/2025
Một phần ấp 1, 3, 5, 7 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 23/11/2025
09:00 23/11/2025
Một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
08:00 23/11/2025
16:00 23/11/2025
Một phần xã Thới Bình, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
14:30 23/11/2025
16:00 23/11/2025
Một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
09:00 22/11/2025
11:30 22/11/2025
Một phần ấp Hưng Hiệp, ấp Tân Nghĩa, ấp Cái Đôi Nhỏ A, xã Nguyễn Việt Khái, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
09:00 22/11/2025
13:00 22/11/2025
Một phần xã Phú Tân, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
12:30 22/11/2025
15:00 22/11/2025
Một phần ấp Thanh Đạm, xã Phú Tân; ấp Thanh Đạm A, ấp Thanh Đạm B, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
10:00 23/11/2025
14:00 23/11/2025
Một phần khách hàng khóm 2, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển
Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện
Thời gian dự kiến đóng điện trở lại
Địa điểm ngừng cung cấp điện
Lý do ngừng cung cấp điện
08:00 21/11/2025
16:00 21/11/2025
Một phần ấp Rạch Gốc B, ấp Tam Hiệp, ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Ông Định, ấp Đường Kéo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00 21/11/2025
13:00 21/11/2025
Một phần ấp Tắc Biển, ấp Xẻo Lá, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 22/11/2025
16:00 22/11/2025
Một phần xã Tân Ân và xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
09:00 22/11/2025
11:00 22/11/2025
Một phần ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau
Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
08:00 23/11/2025
16:00 23/11/2025
Một phần Ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 23/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 23/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Giá xe sedan cỡ B giảm chưa từng thấy, có mẫu thấp hơn cả Kia Morning: Toyota Vios, Hyundai Accent rẻ bất ngờGiá cả thị trường - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều sedan cỡ B bán chạy như Toyota Vios, Hyundai Accent, Honda City hay Mitsubishi Attrage... đều đang được giảm giá sốc, thậm chí có mẫu giá chỉ còn trên 300 triệu, thấp hơn nhiều xe cỡ A.
Đặc sản chỉ có một tháng ở Ninh Bình, cho thu nhập gấp 3-4 lần trồng lúaSản phẩm - Dịch vụ - 9 giờ trước
Củ niễng là một trong những đặc sản nổi tiếng của Ninh Bình. Loại củ này có hương vị ngọt bùi, giàu dinh dưỡng, mỗi năm chỉ cho thu hoạch một vụ nên được người tiêu dùng đặc biệt săn đón.
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 22/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 20 giờ trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 22/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Hà Nội: Bất ngờ với giá cho thuê biệt thự tại các phường Thanh Xuân, Khương Đình và Phương LiệtGiá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện nay, không chỉ giá bán, ngay cả giá cho thuê biệt thự tại 3 phường mới Thanh Xuân, Khương Đình và Phương Liệt cũng đã thiết lập mặt bằng giá mới.
Giá iPhone rẻ nhất Việt Nam chỉ từ 8,29 triệu đồng vẫn sang, xịn, đẳng cấp: iPhone 15 có giá ra sao?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều iPhone ngày càng rẻ hơn sau các đợt giảm giá và dưới đây là 5 mẫu iPhone được xem là rẻ nhất của Apple.
Xe ô tô giá 195 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, nội thất tiện nghi, rẻ chỉ bằng nửa Kia Morning, Hyundai Grand i10, ngang Honda SH sẽ bán ở Việt Nam?Giá cả thị trường - 1 ngày trước
GĐXH - Xe ô tô cỡ nhỏ vừa trình làng phiên bản 4 cửa hoàn toàn mới, mang thiết kế trẻ trung và khả năng di chuyển lên tới 301 km mỗi lần sạc với giá chỉ hơn 200 triệu đồng - bằng một nửa khi so với Kia Morning hay Hyundai i10.
Máy giặt cao cấp giảm sâu tới 19 triệu đồngGiá cả thị trường - 1 ngày trước
Nhiều mẫu máy giặt cao cấp đồng loạt giảm giá, có chiếc khuyến mại tới 19 triệu đồng.
Tài khoản Vạn Năng – Lộc Phát toàn diện: Lời giải tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp giữa áp lực thị trườngSản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước
Trong bối cảnh chi phí vận hành ngày càng đè nặng, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tài khoản Vạn Năng – Lộc Phát toàn diện của Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) trở thành giải pháp quản trị dòng tiền thông minh, giúp giảm chi phí và tối ưu hiệu quả hoạt động.
Cận cảnh mỹ phẩm xuất xứ Nhật Bản được sản xuất giả tinh vi, khó phân biệt bằng mắt thườngBảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước
GĐXH - Phòng trưng bày Hàng thật – Hàng giả khai mạc ngày 21/10 tại Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã thu hút sự chú ý khi trưng bày loạt sản phẩm Nhật Bản quen thuộc với người tiêu dùng Việt.
MPV 7 chỗ giá 260 triệu đồng rộng rãi, thiết kế hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xpander, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi được bán ở Trung Quốc?Giá cả thị trường
GĐXH - MPV 7 chỗ thu hút sự chú ý nhờ giá bán chỉ từ 260 triệu đồng nhưng vẫn mang thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và ba tùy chọn động cơ gồm xăng, hybrid và thuần điện.