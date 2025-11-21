Lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-23/11/2025: Chi tiết lịch cúp điện 3 ngày cuối tuần

Lịch cúp điện Cà Mau

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Cà Mau (lịch cắt điện Cà Mau) từ ngày 21-23/11/2025 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-23/11/2025 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Cà Mau hôm nay đến hết tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Cà Mau từ ngày 21-23/11/2025

Lịch cúp điện Tân Thành

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 21/11/2025 14:00 21/11/2025 Một phần đường kinh xáng Bạc Liêu, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0,25MW) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 21/11/2025 16:00 21/11/2025 Một phần khu vực 6, xóm Lung Lá Tắc Vân, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0,35MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 21/11/2025 16:00 21/11/2025 Một phần Kinh Hòa Thành, Hòa Trung, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0,5MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00 21/11/2025 14:00 21/11/2025 Đường Thạnh Điền, khu đông lạnh Minh Phú, Minh Quí, Minh Phát, kinh Huế, Kinh Chính Diên, phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 4,5MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 22/11/2025 14:00 22/11/2025 Đường Ngô Gia Tự, Dương Thị Cẩm Vân, Tạ An Khương, Trần Nguyên Đán, Phạm Ngọc Thạch, Danh Thị Tươi, Lê Thị Riêng, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 1,6MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 22/11/2025 16:00 22/11/2025 Đường kinh Giồng Kè, khóm 21, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 0,7MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 23/11/2025 16:00 23/11/2025 Đường Hải Thượng Lãn Ông, và một phần kinh káng Bạc Liêu, phường Hòa Thành, tỉnh Cà Mau (Công suất giảm 2,5MW) Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Hưng Mỹ

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 07:30 22/11/2025 16:30 22/11/2025 Một phần xã Tân Hưng, một phần xã Cái Nước, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Năm Căn

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00 22/11/2025 14:00 22/11/2025 Một phần Ấp Sa phô, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:30 21/11/2025 10:15 21/11/2025 Một phần Ấp Trường Đức, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 21/11/2025 11:15 21/11/2025 Một phần Ấp Trại Lưới B, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 21/11/2025 11:15 21/11/2025 Một phần Ấp Trường Đức, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00 21/11/2025 12:45 21/11/2025 Một phần Ấp Ông Ngươn, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 12:00 21/11/2025 12:45 21/11/2025 Một phần Ấp Trường Đức, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:15 21/11/2025 14:00 21/11/2025 Một phần Ấp Xẻo Sao, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:15 21/11/2025 14:00 21/11/2025 Một phần Ấp Trường Đức, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 22/11/2025 16:00 22/11/2025 Một phần Ấp Kinh Tắc, Xã Năm Căn, Ấp Cái Nai, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 22/11/2025 16:00 22/11/2025 Một phần xã Năm Căn, một phần xã Tam Giang, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 23/11/2025 16:00 23/11/2025 Một phần Ấp Ông Kiểng, Tắc Năm Căn, Phòng Hộ, Bùi Mắc, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 21/11/2025 15:00 21/11/2025 Một phần Ấp 5, Xã Đất Mới, Tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cúp điện Trần Văn Thời

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00 21/11/2025 15:30 21/11/2025 Ấp Lung Tràm, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 22/11/2025 15:30 22/11/2025 Ấp Tân Bằng, ấp Lung Giồng, ấp Mây Dốc, ấp Đất Cháy, ấp Công Điền, ấp Tân Điền, ấp Công Bình, ấp Tân Tiến, ấp Lung Trường, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00 23/11/2025 15:30 23/11/2025 Một phần xã Sông Đốc, xã Khánh Hưng, xã Đá Bạc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Nguyễn Phích

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 22/11/2025 16:00 22/11/2025 Một phần xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1.2 MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 23/11/2025 16:00 23/11/2025 Một phần xã Nguyễn Phích, một phần 02, 05, 08, 14 xã U Minh, tỉnh Cà Mau. Công suất giảm: 1.8 MW Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Đầm Dơi

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:30 21/11/2025 10:00 21/11/2025 Ấp Công Điền, xã Trần Phán, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 21/11/2025 10:00 21/11/2025 Trạm Cty TNHH Đúc Chính Xác Tây Sơn (CS 400kVA), ấp Tân Lợi A, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 07:30 21/11/2025 08:00 21/11/2025 Ấp 2, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 10:30 21/11/2025 11:30 21/11/2025 Ấp 2, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 11:00 21/11/2025 12:00 21/11/2025 Ấp 1, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 13:20 21/11/2025 14:00 21/11/2025 Ấp 4, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 14:20 21/11/2025 15:00 21/11/2025 Ấp 4, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:00 21/11/2025 16:00 21/11/2025 Trạm KD TOÀN VẸN (CS 320kVA), ấp 4, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 15:20 21/11/2025 16:00 21/11/2025 Ấp Tân Long B, xã Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:30 21/11/2025 17:00 21/11/2025 Ấp Văn Luyện và một phần ấp Hải An, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 22/11/2025 15:00 22/11/2025 Một phần ấp 2, ấp 5, ấp Tân Long B, xã Đầm Dơi; xã Tạ An Khương, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 22/11/2025 16:30 22/11/2025 Một phần ấp Tân Thành, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 22/11/2025 16:30 22/11/2025 Một phần ấp Bàu Sen, xã Đầm Dơi và toàn bộ khu vực xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 22/11/2025 17:00 22/11/2025 Một phần xã Tạ An Khương, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00 21/11/2025 15:30 21/11/2025 Ấp Lung Tràm, xã Khánh Hưng, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 22/11/2025 15:30 22/11/2025 Ấp Tân Bằng, ấp Lung Giồng, ấp Mây Dốc, ấp Đất Cháy, ấp Công Điền, ấp Tân Điền, ấp Công Bình, ấp Tân Tiến, ấp Lung Trường, xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 23/11/2025 16:30 23/11/2025 Một phần ấp Tân Điền, ấp Nhị Nguyệt, ấp Thành Vọng, ấp Trung Cang, xã Trần Phán và ấp Mương Điều, ấp Mương Đường, xã Tạ An Khương, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 23/11/2025 16:30 23/11/2025 Một phần ấp Bàu Sen, ấp Nam Chánh, ấp Tân Phú, ấp Tân Thành xã, Đầm Dơi và một phần ấp Tân Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Thới Bình

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 21/11/2025 16:00 21/11/2025 Một phần 4 xã Tân Lộc Bắc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 22/11/2025 09:00 22/11/2025 Một phần ấp 1, 3, 5, 7 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 22/11/2025 15:00 22/11/2025 Một phần ấp 1, 3, 5, 7 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 13:30 22/11/2025 15:00 22/11/2025 Một phần ấp 1, 3, 5, 7 xã Tân Lộc, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 23/11/2025 09:00 23/11/2025 Một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 08:00 23/11/2025 16:00 23/11/2025 Một phần xã Thới Bình, xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 14:30 23/11/2025 16:00 23/11/2025 Một phần xã Biển Bạch, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Cái Đôi Vàm

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 09:00 22/11/2025 11:30 22/11/2025 Một phần ấp Hưng Hiệp, ấp Tân Nghĩa, ấp Cái Đôi Nhỏ A, xã Nguyễn Việt Khái, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 09:00 22/11/2025 13:00 22/11/2025 Một phần xã Phú Tân, xã Phú Mỹ, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 12:30 22/11/2025 15:00 22/11/2025 Một phần ấp Thanh Đạm, xã Phú Tân; ấp Thanh Đạm A, ấp Thanh Đạm B, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 10:00 23/11/2025 14:00 23/11/2025 Một phần khách hàng khóm 2, xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

Lịch cúp điện Phan Ngọc Hiển

Thời gian bắt đầu ngừng cung cấp điện Thời gian dự kiến đóng điện trở lại Địa điểm ngừng cung cấp điện Lý do ngừng cung cấp điện 08:00 21/11/2025 16:00 21/11/2025 Một phần ấp Rạch Gốc B, ấp Tam Hiệp, ấp Kiến Vàng, ấp Kênh Huế, xã Phan Ngọc Hiển; một phần ấp Ông Định, ấp Đường Kéo, xã Tân Ân, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00 21/11/2025 13:00 21/11/2025 Một phần ấp Tắc Biển, ấp Xẻo Lá, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 22/11/2025 16:00 22/11/2025 Một phần xã Tân Ân và xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện 09:00 22/11/2025 11:00 22/11/2025 Một phần ấp Rạch Thọ, xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 08:00 23/11/2025 16:00 23/11/2025 Một phần Ấp Xẻo Ngay, ấp Xưởng Tiện, ấp Biện Nhạn, xã Phan Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau Bảo trì, sửa chữa lưới điện

