Từ 2026, tiền lương ngày phép dư chính thức được miễn thuế thu nhập cá nhân

Theo quy định của Luật lao động, mỗi năm người lao động được hưởng một số ngày nghỉ phép có hưởng lương. Nếu vì yêu cầu công việc hoặc thỏa thuận với doanh nghiệp mà người lao động không nghỉ hết số ngày phép, thì phần chưa nghỉ sẽ được thanh toán bằng tiền, thường gọi là tiền lương ngày phép dư.

Trước đây, khoản tiền này bị tính vào thu nhập chịu thuế, tức người lao động vẫn phải nộp thuế thu nhập cá nhân như lương bình thường tuy nhiên căn cứ theo Khoản 8 Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân 2025 quy định rõ các khoản thu nhập được miễn thuế, trong đó có: "Tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ, tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép theo quy định của pháp luật". Điều này có nghĩa toàn bộ tiền lương ngày phép dư của người lao động được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Đồng thời, tại khoản 2 Điều 29 Luật thuế thu nhập cá nhân 2025 cũng có quy định một Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày mùng 1/7/2026 trừ quy định tại khoản 2 Điều này. Các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Như vậy, căn cứ theo các thông tin nêu trên thì toàn bộ tiền lương đối với ngày phép dư tức tiền lương, tiền công trả cho những ngày không nghỉ phép của người lao động là cá nhân cư trú sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định pháp luật và được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026 tức từ ngày mùng 1/1/2026 đối với cá nhân không cư trú thì vẫn áp dụng kể từ ngày Luật thuế thu nhập cá nhân 2025, có hiệu lực thi hành tức kể từ ngày mùng 1/7/2026. Cá nhân cư trú là người đáp ứng một trong các điều kiện được quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2025 đối với cá nhân không cư trú là người không đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 nêu trên theo khoản 3 Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2025.

