Giá iPhone cũ rẻ nhất, đáng mua nhất hiện nay: Thấp nhất 12 triệu đồng, iPhone 15 Pro, iPhone 13 Pro Max còn bao nhiêu?
GĐXH - Giá iPhone cũ hiện cực kỳ hấp dẫn sau khi iPhone 17 series ra mắt, từ những model "like new" chỉ vừa qua một năm tuổi đến những "huyền thoại" vẫn còn rất mạnh mẽ, đều trở thành những lựa chọn đáng cân nhắc.
Giá iPhone 15 Pro cũ
Với mức giá cũ hiện dao động từ 15.000.000 - 17.000.000 VNĐ, iPhone 15 Pro được xem là lựa chọn toàn diện và đáng tiền nhất ở thời điểm hiện tại.
Đánh giá iPhone 15 Pro
Dù đã hai năm tuổi, máy sở hữu những nâng cấp vượt thời gian như cổng sạc USB-C, khung viền Titan, nút Tác vụ (Action Button) và màn hình ProMotion 120Hz mượt mà. Hiệu năng của máy vẫn cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức xử lý mọi tác vụ trong vài năm tới. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng trải nghiệm "Pro" cao cấp với các tính năng hiện đại mà không phải chi trả mức giá của một chiếc máy mới.
Giá iPhone 16 cũ
Là model chỉ mới một năm tuổi, iPhone 16 "lướt" có giá từ 17.000.000 - 19.000.000 VNĐ, mang lại sự an tâm tuyệt đối về cả phần cứng và phần mềm.
Đánh giá iPhone 16
Người dùng sẽ có một chiếc máy gần như mới, hiệu năng đỉnh cao, các tính năng hiện đại như Dynamic Island, USB-C và vòng đời hỗ trợ cập nhật iOS lâu dài nhất trong danh sách. Dù mức giá vẫn còn khá cao so với các mẫu Pro cũ hơn, đây là phương án "ăn chắc mặc bền" cho những ai có ngân sách thoải mái, muốn một chiếc máy ổn định và sử dụng lâu dài.
Giá iPhone 13 Pro Max cũ
Dù đã ba năm tuổi, sức hút của iPhone 13 Pro Max vẫn rất lớn, với mức giá dao động từ 11.000.000 - 13.000.000 VNĐ.
Đánh giá iPhone 13 Pro Max
Điểm sáng giá nhất của model này chính là thời lượng pin "vô đối", vốn vẫn được xem là một trong những chiếc iPhone có pin tốt nhất từ trước đến nay. Máy vẫn được trang bị màn hình ProMotion 120Hz và cụm camera chất lượng cao. Đánh đổi lại là thiết kế tai thỏ đã cũ và việc vẫn còn sử dụng cổng Lightning, nhưng đây là lựa chọn không thể thay thế cho những ai đặt thời lượng pin lên hàng đầu.
Giá iPhone 14 Pro Max cũ
Với mức giá hiện tại từ 12.000.000 - 14.000.000 VNĐ, iPhone 14 Pro Max là một lựa chọn cân bằng.
Đánh giá iPhone 14 Pro Max
iPhone 14 Pro Max mang lại hiệu năng ổn định, camera chất lượng và vòng đời hỗ trợ cập nhật còn rất dài. Đây là chiếc máy phù hợp cho người dùng cần một thiết bị tương đối mới, ổn định mà không quá đặt nặng các tính năng thời thượng.
Giá iPhone 12 Pro Max cũ
Đây là lựa chọn kinh tế nhất trong danh sách, với giá chỉ từ 8.000.000 - 10.000.000 VNĐ để sở hữu một chiếc iPhone màn hình lớn và cụm 3 camera đa dụng.
Đánh giá iPhone 12 Pro Max
Hiệu năng của máy vẫn đủ dùng cho các tác vụ hàng ngày, nhưng người mua cần lưu ý đến rủi ro về pin đã chai sau 4 năm sử dụng và thời gian hỗ trợ cập nhật iOS không còn dài. Đây là lựa chọn cho những ai có ngân sách eo hẹp nhưng vẫn khao khát trải nghiệm màn hình lớn của dòng Pro Max.
