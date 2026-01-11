Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 11/1/2026

Chủ nhật, 17:17 11/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
DH
DH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS Chủ nhật ngày 11/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay Chủ nhật ngày 11/1/2026. Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số Chủ nhật ngày 11/1/2026 được mở thưởng tại 7 công ty xổ số kiến thiết: Tiền Giang - XSTG, Kiên Giang - XSKG, Đà Lạt - XSDL, Kon Tum - XSKT, Khánh Hòa - XSKH, Thừa Thiên Huế - XSTTH, Thái Bình - XSTB.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam 

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay Chủ nhật ngày 11/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 11/1/2026 - Ảnh 1.

Kết quả xổ số miền Nam ngày 11/1/2026.

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay Chủ nhật ngày 11/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 11/1/2026 - Ảnh 2.

Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/1/2026.

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay Chủ nhật ngày 11/1/2026 có kết quả như sau: 

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay Chủ nhật ngày 11/1/2026 - Ảnh 3.

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/1/2026.

XS Vietlott - Xổ số Vietlott 

Bên cạnh đó, xổ số Vietlott hôm nay Chủ nhật ngày 11/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

Kết quả xổ số Mega 6/45 CHỦ NHẬT NGÀY 11/1/2026

  • 08

  • 10

  • 21

  • 25

  • 31

  • 38

Giá trị Jackpot: 20,107,286,000 đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O0

20,107,286,000

Giải Nhất

O O O O O 

20

10.000.000
Giải Nhì

O O O O 

1,176

300.000
Giải Ba

O O O 

20,285

30.000
Chi tiết kết quả xổ số hôm nay Chủ nhật ngày 11/1/2026 - Ảnh 1.Ngày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 17 tỷ đồng.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 9/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 9/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 8/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 8/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 7/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 7/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 6/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 6/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 5/1/2026

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Hai, ngày 5/1/2026

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Hà Nội: Nhà riêng trong ngõ tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam vượt ngưỡng 6 tỷ đồng/căn

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, ngay cả những căn nhà riêng, nằm sâu trong ngõ tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ ghi nhận ở ngưỡng cao, vượt mốc 6 tỷ đồng/căn.

Tiểu thương “hé lộ” về nguồn gốc của một loại cam quen thuộc được người tiêu dùng Việt tiêu thụ mỗi ngày

Tiểu thương “hé lộ” về nguồn gốc của một loại cam quen thuộc được người tiêu dùng Việt tiêu thụ mỗi ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước

GĐXH - Loại cam này được nhiều người tiêu dùng Việt ưa chuộng vì có mẫu mã bắt mắt, hương vị thơm ngon, ngọt đậm và đặc biệt là giá cả phải chăng.

Từ 2026, tiền lương ngày phép dư chính thức được miễn thuế thu nhập cá nhân

Từ 2026, tiền lương ngày phép dư chính thức được miễn thuế thu nhập cá nhân

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, người lao động nếu không nghỉ hết ngày phép năm và được doanh nghiệp chi trả bằng tiền sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền này.

WinMart phục vụ hàng hóa giá cả bình ổn, đa dạng giỏ quà Tết và ưu đãi lớn trên toàn hệ thống

WinMart phục vụ hàng hóa giá cả bình ổn, đa dạng giỏ quà Tết và ưu đãi lớn trên toàn hệ thống

Sản phẩm - Dịch vụ - 4 giờ trước

Bước vào mùa mua sắm Tết 2026, thị trường bán lẻ ghi nhận sự chuẩn bị sớm về nguồn hàng, giỏ quà biếu và các chương trình khuyến mãi quy mô lớn. Bên cạnh yếu tố giá cả và ưu đãi, người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sự tiện lợi, đa dạng lựa chọn và những sản phẩm phù hợp với nhu cầu sử dụng trong gia đình dịp đầu năm.

Giá iPhone cũ rẻ nhất, đáng mua nhất hiện nay: Thấp nhất 12 triệu đồng, iPhone 15 Pro, iPhone 13 Pro Max còn bao nhiêu?

Giá iPhone cũ rẻ nhất, đáng mua nhất hiện nay: Thấp nhất 12 triệu đồng, iPhone 15 Pro, iPhone 13 Pro Max còn bao nhiêu?

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Giá iPhone cũ hiện cực kỳ hấp dẫn sau khi iPhone 17 series ra mắt, từ những model "like new" chỉ vừa qua một năm tuổi đến những "huyền thoại" vẫn còn rất mạnh mẽ, đều trở thành những lựa chọn đáng cân nhắc.

Tổng Giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt, người tiêu dùng sử dụng pate Cột Đèn bằng lợn bệnh có quyền yêu cầu bồi thường như thế nào?

Tổng Giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt, người tiêu dùng sử dụng pate Cột Đèn bằng lợn bệnh có quyền yêu cầu bồi thường như thế nào?

Bảo vệ người tiêu dùng - 9 giờ trước

GĐXH - Các luật sư cho rằng người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm có quyền cung cấp thông tin, chứng cứ cho cơ quan chức năng, tham gia tố tụng với tư cách người bị hại và yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.

Hà Nội: Bất ngờ trước giá loạt biệt thự tại 2 phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá loạt biệt thự tại 2 phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Bước sang năm 2026, giá nhà đất, đặc biệt là phân khúc biệt thự trên địa bàn 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam vẫn khiến người mua bất ngờ khi chạm ngưỡng cả tỷ đồng một mét vuông.

Một loại cam Trung Quốc đổ bộ chợ Việt giá rẻ bèo, được người tiêu dùng ưa chuộng

Một loại cam Trung Quốc đổ bộ chợ Việt giá rẻ bèo, được người tiêu dùng ưa chuộng

Sản phẩm - Dịch vụ - 1 ngày trước

GĐXH - Loại cam Trung Quốc có hương vị thơm ngon, ngọt đậm nên được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, thậm chí tiểu thương cho biết mặt hàng này còn bán chạy hơn một số loại cam Việt.

Chuỗi cà phê, bán lẻ đồng loạt lên tiếng về việc sử dụng các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long có lợn bệnh

Chuỗi cà phê, bán lẻ đồng loạt lên tiếng về việc sử dụng các sản phẩm của Đồ hộp Hạ Long có lợn bệnh

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi cơ quan chức năng công bố kết quả kiểm tra cho thấy lượng lớn thịt lợn nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi tại kho lạnh của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống và bán lẻ đã nhanh chóng lên tiếng nhằm trấn an người tiêu dùng.

Đề nghị tiêu hủy hàng chục nghìn hộp pate Cột Đèn chế biến từ lợn bệnh, Đồ hộp Hạ Long vẫn khẳng định 'chưa đưa vào sản xuất'

Đề nghị tiêu hủy hàng chục nghìn hộp pate Cột Đèn chế biến từ lợn bệnh, Đồ hộp Hạ Long vẫn khẳng định 'chưa đưa vào sản xuất'

Bảo vệ người tiêu dùng - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn Salmonella được phát hiện tại các kho lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long (TP Hải Phòng), quá trình xử lý, tiêu hủy vật chứng đã cho thấy thực tế đáng chú ý là một lượng không nhỏ hàng thành phẩm đã được chế biến từ thịt lợn nhiễm bệnh, trái ngược với nội dung giải trình của doanh nghiệp.

Xem nhiều

Giá lăn bánh Kia Soluto giảm chưa từng thấy, chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam

Giá lăn bánh Kia Soluto giảm chưa từng thấy, chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Soluto giảm một cách mạnh mẽ nhờ tung ra ưu đãi hấp dẫn, nỗ lực cạnh tranh với Hyundai Accent và Toyota Vios.

Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam cực thích hợp cho gia đình đi chơi tết

Xe gầm cao SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam cực thích hợp cho gia đình đi chơi tết

Giá cả thị trường
Xe ga 150cc giá 59 triệu đồng trang bị xịn ngang Honda SH, rẻ chỉ như Air Blade

Xe ga 150cc giá 59 triệu đồng trang bị xịn ngang Honda SH, rẻ chỉ như Air Blade

Giá cả thị trường
Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Hà Nội: Giá cho thuê không ngờ tới loạt nhà mặt phố tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top