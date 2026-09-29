Trải nghiệm SUV cỡ C giá từ 485 triệu đồng bán ở Việt Nam trang bị ngang Mazda CX-5, rẻ như Kia Sonet

SUV cỡ C bán ở Việt Nam trang bị ngang Mazda CX-5, rẻ như Kia Sonet

Chương trình giảm giá dành cho những xe VIN 2024. Ảnh minh họa

Theo Tri thức và Cuộc sống, SUV cỡ C MG HS cạnh tranh Mazda CX-5 hoặc Honda CR-V. MG HS có kích thước dài 4.610 mm, rộng 1.876 mm và cao 1.664 mm, chiều dài cơ sở 2.720 mm.

Mức giá giảm đưa MG HS về ngang giá với một số mẫu SUV cỡ nhỏ. Ảnh minh họa

MG HS vẫn sở hữu thiết kế đặc trưng của một mẫu SUV cỡ C, với đèn LED, lưới tản nhiệt kích thước lớn và mâm hợp kim 18 inch.

Bên trong cabin, xe có màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch, đồng hồ kỹ thuật số, điều hòa tự động hai vùng và cửa sổ trời Panorama. Phiên bản Lux được trang bị thêm một số tiện nghi như đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và các tính năng hỗ trợ người lái nâng cao.

Các trang bị trên xe không bị cắt giảm sau khi hạ giá. Ảnh minh họa

Về vận hành, MG HS sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5L, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Theo thông tin từ các đại lý, những xe đang được giảm giá có công suất 168 mã lực và mô-men xoắn cực đại 275 Nm.

Ở bản tiêu chuẩn, xe có camera 360 độ, cảm biến lùi, ABS, EBD và 6 túi khí. Bản Lux được bổ sung các tính năng hỗ trợ lái như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ phanh khẩn cấp và cảnh báo điểm mù.

Giá SUV cỡ C MG HS

Theo Tạp chí Người quan sát, MG HS đang gây chú ý với mức giảm khủng. Một đại lý tại Hà Nội chào bán MG HS bản tiêu chuẩn với giá 485 triệu đồng, giảm 214 triệu đồng so với mức niêm yết 699 triệu đồng. Bản Lux từ 749 triệu đồng được giảm xuống 515 triệu đồng, tương ứng mức giảm 234 triệu đồng.

Đây không phải mức giá bán chung được áp dụng cho toàn bộ MG HS trên thị trường. Chương trình tại đại lý nói trên dành cho những xe mang VIN 2024 còn tồn kho. Vì vậy, số lượng xe và giá bán thực tế có thể phụ thuộc vào từng đại lý cũng như lượng xe còn lại.

MG HS có kích thước dài 4.610 mm, rộng 1.876 mm và cao 1.664 mm, chiều dài cơ sở 2.720 mm. Theo thông tin từ MG Việt Nam, mẫu xe được phân phối với hai phiên bản 1.5T DEL và 1.5T LUX, giá niêm yết lần lượt 699 triệu và 749 triệu đồng.

Như vậy, xét riêng về giá bán, những chiếc HS VIN 2024 được áp dụng ưu đãi đang nằm ở vùng giá có thể khiến khách hàng cân nhắc giữa một mẫu SUV cỡ C và các lựa chọn nhỏ hơn. Tuy nhiên, người mua cần lưu ý sự khác biệt về năm sản xuất khi so sánh với những mẫu xe đời mới.

Dù vậy, việc giảm giá sâu không đồng nghĩa các trang bị trên những chiếc xe này bị cắt giảm.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Thông báo từ Misubishi, hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699

Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

Theo Mazda, New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.