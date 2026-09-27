Xịn hơn SH Mode, xe ga 125cc giá 38,6 triệu đồng, trang bị đẳng cấp, có ABS 2 kênh rẻ hơn Air Blade

Cạnh tranh Honda Lead, xe ga 125cc giá 44,8 triệu đồng bình xăng 6,9 lít, phanh ABS về Việt Nam có giá bao nhiêu? GĐXH - Xe ga 125cc sở hữu bình xăng đặt trước dung tích khủng 6,9 lít cùng phanh ABS chống trượt với giá 44,8 triệu đồng, hứa hẹn tạo nên làn sóng mới và đe dọa trực tiếp các đối thủ.

Xe ga 125cc trang bị đẳng cấp, có ABS 2 kênh

NS125RX tại thị trường Trung Quốc.

Liên doanh Sundiro Honda vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga thể thao mới - NS125RX tại thị trường Trung Quốc.

Sundiro Honda NS125RX khoác lên mình vè ngoài đầy nam tính khi sử dụng ngôn ngữ thiết kế "Crack Blade" với những đường nét gấp khúc sắc sảo, vuốt nhọn từ đầu xe tới phần đuôi ngắn, chếch cao về phía sau khá thể thao. Điểm nhấn phía trước nằm ở cụm đèn pha kép LED kéo dài sang hai bên, mang lại vẻ ngoài hầm hố và tăng công suất chiếu sáng tới 45% (lên 5.500 cd) so với thế hệ tiền nhiệm.

Sundiro Honda NS125RX khoác lên mình vè ngoài đầy nam tính

Mẫu xe NS125RX mới sở hữu kích thước gọn gàng với các chiều dài x rộng x cao 1.772 x 683 x 1.135 (mm), chiều cao yên 770 mm và khoảng sáng gầm 132 mm giúp tối ưu khả năng xoay xở linh hoạt trong môi trường đô thị. Xe có trọng lượng khá nhẹ là 106 kg và được trang bị bộ lốp bán trơn Cheng Shin (vành trước 12 inch, vành sau 10 inch).

NS125RX được nâng cấp mạnh mẽ

Về mặt trang bị, NS125RX được nâng cấp mạnh mẽ, vượt tầm phân khúc 125cc thông thường. Cụ thể, dù giá khởi điểm chỉ ngang ngửa mẫu xe ga phổ thông 110cc - Honda Vision, nhưng Sundiro Honda NS125RX vẫn được trang bị phanh đĩa ở cả hai bánh, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh tiêu chuẩn. Rõ ràng về mặt an toàn, Sundiro Honda NS125RX có phần nhỉnh hơn những mẫu xe ga 125cc “anh em” như Air Blade hay SH Mode.

Hệ thống treo của NS125RX sử dụng phuộc trước dạng ống lồng truyền thống giúp triệt tiêu các dao động và đem lại cảm giác lái ổn định khi qua các ổ gà nhỏ hay đường đô thị. Trong khi đó, phía sau đã được nâng cấp lên hệ thống giảm xóc đôi thay vì phuộc đơn như ở thế hệ trước. Hệ thống treo sau của xe có hỗ trợ điều chỉnh 5 cấp độ, giúp vận hành êm ái hơn hẳn.

Hệ thống treo của NS125RX sử dụng phuộc trước dạng ống lồng truyền thống

Chưa hết, Sundiro Honda NS125RX còn được tích hợp chìa khóa thông minh Smartkey, cổng sạc USB Type-C, phanh tay tạm thời an toàn khi đỗ dốc, cùng 2 hộc để đồ phụ phía trước (thể tích 1,8L/hộc) và cốp dưới yên để vừa mũ bảo hiểm 3/4. Phiên bản STD được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số LCD, trong khi bản Pro được nâng cấp lên màn hình màu TFT 5 inch hỗ trợ định vị Bluetooth. Ngoài ra, bản Pro còn được bổ sung hệ thống áp suất lốp và camera hành trình phía trước.

Sức mạnh của Sundiro Honda NS125RX đến từ khối động cơ eSP xi-lanh đơn, dung tích thực tế 124cc, làm mát bằng không khí và đi kèm hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi. Động cơ sản sinh công suất tối đa 9,4 mã lực tại 7.750 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,0 Nm tại 5.750 vòng/phút, giúp xe đạt tốc độ tối đa 88 km/h với khả năng đề-pa linh hoạt. Nhờ bộ khởi động ACG, công tắc tắt động cơ khi gạt chân chống và tính năng ngắt động cơ tạm thời khi dừng 3 giây, xe không chỉ vận hành êm ái mà còn tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng, chỉ khoảng 1,9 - 2,0 lít/100 km. Do đó, khi đổ đầy bình xăng 5,7 lít, mẫu xe này có thể dễ dàng di chuyển quãng đường dài lên tới hơn 250 km.

Giá xe ga 125cc Sundiro Honda NS125RX

Xe ra mắt với hai phiên bản gồm bản Tiêu chuẩn (STD) có giá 9.980 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 38,6 triệu đồng) và bản Cao cấp (Pro) giá 12.380 Nhân dân tệ (tương đương khoảng 47,9 triệu đồng). Ngay khi xuất hiện, mẫu xe này nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ thiết kế góc cạnh, nổi bật cùng hàng loạt công nghệ hiện đại.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, hãng SYM cho biết, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Theo công bố của hãng Suzuki, Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.