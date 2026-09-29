Lịch cúp điện Tây Ninh (Long An cũ) từ ngày 29/9 – 4/10/2026: Khu vực khu dân cư bị cúp điện tiếp tục xếp hàng dài
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Long An cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Long An cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Long An cũ (lịch cắt điện Long An) từ ngày 29/9 – 4/10/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch của các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 29/9 – 4/10/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người tiêu dùng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Long An cũ từ ngày 29/9 – 4/10/2026
Lịch cúp điện Tân An
KHU VỰC: Một phần KP Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần KP Nhơn Thuận, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 17:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Nam, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Lê Thị Trâm, phường Tân An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Lộ Tránh, đường Võ Văn Kiệt, KDC Đồng Tâm, KDC IDICO, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/10/2026 đến 06:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long An, một phần phường khánh hậu tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/10/2026 đến 12:00:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần phường Long An tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 06:00:00 ngày 03/10/2026 đến 11:00:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 1, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 11:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 1, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 11:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 1, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:00:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Minh Đường, phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần phường Long An, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 03/10/2026 đến 12:00:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thủ Thừa
KHU VỰC: Một phần ấp Vàm Kinh, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 08:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/09/2026 đến 10:00:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Tân Long (KDC Long Thuận)
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 4, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 14:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 3, xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhị Thành 3, xã Thủ Thừa và một phần xã Nhựt Tảo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phấn ấp 1 xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 08:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa (Khu vực Trung Tâm Y tế Thủ Thừa)
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/10/2026 đến 10:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thủ Khoa Thừa 2, xã Thủ Thừa (Khu vực ấp 3 Nhà Thương củ)
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nhị Thành 2, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 14:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thành, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 01/10/2026 đến 15:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thạnh, xã Thủ Thừa
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phấn ấp Cầu Lớn, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phấn ấp Bà Mía, xã Mỹ Thạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phấn ấp 2 xã Tân Long
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Đức Hòa
KHU VỰC: Ấp Chánh, xã Đức Lập
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 17:00:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Bình Tả, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 4, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Tân Bình, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp 5, xã Đức Hòa, Ấp 1, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp Thuận Hòa 2, xã Hòa Khánh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Khiêm Cương, xã Hậu nghĩa
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Ấp Nhơn Hòa 2, xã Mỹ Hạnh
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Giuộc
KHU VỰC: Một phần xã Phước Lý
THỜI GIAN: Từ 08:28:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Khu vực Khu dân cư Tân Phú Thịnh, một phần ấp Phước Thuận, xã Cần Giuộc, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực gần đầu Cầu Ông Hiếu, một phần ấp Tân Quang 1, xã Tân Tập, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Khu vực Khu dân cư Hải Sơn, một phần ấp Long Thới, xã Phước Lý, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:00:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
Lịch cúp điện Kiến Tường
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Tây 2 và ấp Gò Dồ, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung 1, xã Bình Hòa và một phần ấp Bình Tây 2, xã Bình Hiệp, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/09/2026 đến 11:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thiết và ấp Cả Đá, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Mương Khai, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Nam, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Đông 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường 817, Ấp 2, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Hòa Đông 1, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường 817, Ấp Bình Hòa Đông, xã Bình Hòa, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Trần Văn Trà, khu phố 1, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 11:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường 817, khu phố 2, xã Mộc Hóa, xã Mộc Hóa, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bến Lức
KHU VỰC: Một phần KDC 135 ấp Bến Lức 10 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 09:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần KDC 135 ấp Bến Lức 10 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 01/10/2026 đến 09:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 4 Phước Lợi xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 01/10/2026 đến 10:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp Chợ xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 01/10/2026 đến 13:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần KDC Thuận Đạo ấp Bến Lức 8 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 01/10/2026 đến 14:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp Bến Lức 6, 7 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 1B An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 09:00:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 5 An Thạnh xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 02/10/2026 đến 09:30:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 02/10/2026 đến 10:30:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 10 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 9 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 02/10/2026 đến 13:30:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 7A xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 02/10/2026 đến 14:30:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 4, 5 xã Thạnh Lợi
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:30:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 6 xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 5 Thạnh Đức xã Bình Đức
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần Ấp 1A Thanh Phú xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/10/2026 đến 18:00:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần Ấp 1A, 1B Thanh Phú xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 03/10/2026 đến 18:00:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 3 xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 03/10/2026 đến 09:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 03/10/2026 đến 10:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 03/10/2026 đến 11:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp 2 xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/10/2026 đến 13:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần ấp Long Bình, ấp Chợ xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 03/10/2026 đến 14:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần KDC Vĩnh Lộc ấp Long Bình xã Mỹ Yên
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 03/10/2026 đến 15:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: UBND xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 16:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Chuyển tải hạ thế
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Hữu Thọ Ấp Bến Lức 3 xã Bến Lức
THỜI GIAN: Từ 16:30:00 ngày 03/10/2026 đến 17:00:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Cần Đước
KHU VỰC: Mai Hoàng Thuấn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 7 xã Rạch Kiến (Dọc dường Ao Thị Tám)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 11 xã Mỹ Lệ
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 29/09/2026 đến 15:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ ấp: 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 23 và một phần ấp 7 xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp 6,7,8, 11 xã Cần Đước và toàn bộ ấp 13, 14, 15, 16, 17, Ấp Lăng, ấp Đình, Ấp Hòa Quới, Ấp Đông Nhất, Ấp Đông Nhì, Ấp Đông Trung, Ấp Bà Nghĩa xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 17:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ ấp: 1, 3, 5, 6 , 7, 8 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Ấp Lăng, ấp Đình, Ấp Hòa Quới, Ấp Đông Nhất, Ấp Đông Nhì, Ấp Đông Trung, Ấp Bà Nghĩa xã Cần Đước
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 18:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Phước Vân, Tuy Lộc, An Thuận, Long Thới (ấp 2, 10,11,12 cũ) xã Long Cang
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Thạnh
KHU VỰC: Đường Kinh 6000 Tân Ninh - Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 11:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Kinh 6000 Nhơn Ninh - Ấp Năm Ngàn, xã Nhơn Ninh, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Trụ
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lạc Tấn, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/09/2026 đến 12:00:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trinh Đông, ấp Bình Tây, ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ. Một phần ấp Tân Hòa, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 14:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Bình Thạnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 11:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1+3 xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 11:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 30/09/2026 đến 08:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ấp Bình Trinh Đông, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/09/2026 đến 09:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 30/09/2026 đến 10:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 30/09/2026 đến 11:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Bình, Bình Hòa, Bình Đông, Bình Tây, Bình Trinh Đông xã Tân Trụ, ấp Tân Hòa xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 11:30:00 ngày 30/09/2026 đến 12:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 1+3 xã Nhựt Tảo, ấp Bình Hòa xã Tân Trụ tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 14:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Tịnh, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Lợi, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Ấp An Nhựt Tân, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Hòa, xã Tân Trụ, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Bình Nghị, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Ấp Quê Mỹ Thạnh, xã Nhựt Tảo, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Đức Huệ
KHU VỰC: Đường tỉnh 838 gần khu di tích Bình Thành,một phần ấp Mớp Xanh, Xã Bình Thành, khu vực trạm T306 tuyến 477
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 08:40:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường tỉnh 838 đoạn qua cầu bà vòm, một phần ấp Quéo Ba, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T237 tuyến 478 Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường Ấp 1,2 Bình Hòa Hưng, một phần ấp Mớp Xanh, Xã Bình Thành, khu vực trạm T36 Ấp 1-2 Bình Hòa Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:50:00 ngày 01/10/2026 đến 09:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường tỉnh 838 gần khu vực BCH Quân Sự xã Bình Thành, một phần ấp Mớp Xanh, Xã Bình Thành, khu vực trạm T323 tuyến 477 Đức Huệ
THỜI GIAN: Từ 09:50:00 ngày 01/10/2026 đến 10:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, một phần ấp Bàu Voi, Xã Bình Thành, khu vực trạm T52/2 Ấp 3-4 Bình Hòa Hưng
THỜI GIAN: Từ 10:40:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, một phần ấp Bàu Voi, Xã Bình Thành, khu vực trạm T52 Ấp 3-4 Bình Hòa Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 14:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường đan sau trường cấp 2,3 Mỹ Quý, một phần ấp Quéo Ba, Xã Mỹ Quý, khu vực trạm T4 Nr T9A Mỹ Quý Tây
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 14:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ấp 3,4 Bình Hòa Hưng, một phần ấp Bàu Voi, Xã Bình Thành, khu vực trạm T41/2 Ấp 3-4 Bình Hòa Hưng
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 01/10/2026 đến 15:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Bộ Sô, Xã Bình Thành, khu vực trạm T81 Nr Ngã 5 Bình Thành
THỜI GIAN: Từ 15:20:00 ngày 01/10/2026 đến 16:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Cụm dân cự Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Giồng Ông Bạn, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T2 CDC Bình Thành
THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 01/10/2026 đến 17:00:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Bàu Sến, Xã Đức Huệ, khu vực TBA T6 năm Đãnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 09:00:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực trường Học Mỹ Bình đến Ấp Dinh, một phần ấp Giồng Ông Út, Xã Đông Thành, khu vực nr Giồng ông Bạn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 11:30:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Bàu Sến, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T44 Ngã 5 Bình Thành 2
THỜI GIAN: Từ 09:20:00 ngày 02/10/2026 đến 10:00:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Bàu Sến, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T32 Ngã 5 Bình Thành 2
THỜI GIAN: Từ 10:10:00 ngày 02/10/2026 đến 10:50:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Giồng Lớn, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T24 Ngã 5 Bình thành 2
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 02/10/2026 đến 11:40:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Bộ Sô, Xã Bình Thành, khu vực trạm T58 Ngã 5 Bình Thành
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/10/2026 đến 14:10:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực trường Học Mỹ Bình đến Ấp Dinh, một phần ấp Mớp Xanh, Xã Bình Thành, ấp Giồng Ông Út, Xã Đông Thành Khu vực Nr Ấp 1-2 Bình Hòa Hưng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:30:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Giồng Lớn, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T35 Ngã 5 Bình Thành
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 02/10/2026 đến 15:10:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Dọc đường Kênh Ngã 5 Bình Thành, một phần ấp Giồng Ông Bạn, Xã Đức Huệ, khu vực trạm T17 Ngã 5 Bình Thành
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 02/10/2026 đến 16:10:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực trường Học Mỹ Bình, một phần Ấp Giồng Ông Út, Xã Đông Thành, khu vực trạm T01 Nr Trường THPT Mỹ Bình
THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 02/10/2026 đến 17:10:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Đường chốt Dân Quân Mỹ Thạnh Tây, một phần ấp Vinh, Xã Đông Thành, khu vực Nr Chôt Dân Quân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Thạnh Hóa
KHU VỰC: Khu vực Kênh Tây, ấp Thạnh An, xã Thạnh Hoá
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tư
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 29/09/2026 đến 08:45:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Tiềm
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 29/09/2026 đến 09:45:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ kinh doanh Hồ Văn Bình
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 29/09/2026 đến 10:45:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Giáo xứ Sông Xoài
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 29/09/2026 đến 11:45:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ kinh doanh Nguyễn Hoa Thám
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 29/09/2026 đến 14:30:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm bơm ấp 4 Tân Hiệp
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 29/09/2026 đến 16:00:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Hộ kinh doanh Gia Thịnh Phát
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 30/09/2026 đến 08:45:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Lâm Trường Thạnh Hoá
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 30/09/2026 đến 09:45:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Công ty Bạch Lê
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 30/09/2026 đến 10:45:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trang Trại Bạch Lê
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 30/09/2026 đến 11:30:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm Bơm Kênh 1000
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 30/09/2026 đến 14:30:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Nghĩa Trang Từ Trần
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 30/09/2026 đến 16:00:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu vực Tiểu Đoàn 1, ấp Bún Bà Của, xã Thạnh Hoá
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bún Bà Của, ấp Tuyên Nhơn - xã Thạnh Hoá và ấp Bến Kè - xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 08:00:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Ấp An Đông - xã Thạnh Hoá; ấp Ông Hiếu, ấp Ông Quới, ấp Đá Biên - xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bún Bà Của, ấp Tuyên Nhơn - xã Thạnh Hoá và ấp Bến Kè - xã Tân Tây
THỜI GIAN: Từ 16:20:00 ngày 03/10/2026 đến 16:40:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Vĩnh Hưng
KHU VỰC: Một phần xã Vĩnh Hưng, Một phần xã Khánh Hưng và Một phần xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 05:55:00 ngày 29/09/2026 đến 06:45:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố do thiết bị thuộc tài sản khách hàng gây ảnh hưởng đến lưới điện phân phối
KHU VỰC: Một phần ấp Lò Gạch - xã Vĩnh Trị
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 30/09/2026 đến 16:30:00 ngày 30/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Gò Châu Mai - xã Khánh Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 01/10/2026 đến 11:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 01/10/2026 đến 16:30:00 ngày 01/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thái Bình Trung, Vĩnh Bình - xã Tuyên Bình
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 03/10/2026 đến 16:30:00 ngày 03/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tân Hưng
KHU VỰC: Một phần ấp Rọc Chanh, xã Tân Hưng, tỉnh Tây Ninh
THỜI GIAN: Từ 07:50:00 ngày 29/09/2026 đến 09:35:00 ngày 29/09/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Sự cố hạ áp
Lịch cúp điện Tầm Vu
KHU VỰC: Một phần ấp Phú Xuân xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 02/10/2026 đến 15:00:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Nho xã Tầm Vu
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 02/10/2026 đến 17:00:00 ngày 02/10/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
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