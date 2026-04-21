Lịch cúp điện Vĩnh Long (Bến Tre cũ) từ ngày 21 - 26/4/2026: Cắt điện thêm hàng loạt khu dân cư và tuyến đường để sửa chữa
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), tuần này nhiều khu dân cư thuộc Bến Tre cũ sẽ mất điện cả ngày.
Lịch cúp điện Bến Tre cũ
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Bến Tre cũ (lịch cắt điện Bến Tre cũ) tuần này từ ngày 21 - 26/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, vì vậy lịch cúp điện Bến Tre cũ có thể được điều chỉnh hoãn hoặc cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Bến Tre cũ tuần này từ ngày 21 - 26/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Bến Tre tuần này cũ từ ngày 21 - 26/4/2026
Lịch cúp điện Bến Tre
KHU VỰC: Một phần tổ 14 khu phố Bình Lợi phường Sơn Đông
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 17 khu phố 3 phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 5 khu phố Tân Điền 1 phường An Hội
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 09:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 6, 7 khu phố Sơn Hòa phường An Hội
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/04/2026 đến 10:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 9, 10, 11 khu phố Tân Điền 1 phường An Hội
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 28 khu phố 1 phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 10 khu phố Phước Thiện phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 11, 11A, 22, 23 khu phố 3 phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 28 khu phố 1 phường Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần tổ 5 khu phố Phú Chánh phường Phú Khương
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Ba Tri
KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5 ấp An Thạnh 2 xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 16, 17 ấp Gò Dầu xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12 ấp Nhơn Thuận; Tổ 9, 10, 11 ấp Nhơn Quới xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 11, 12, 13 ấp 2 xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 24, 25, 26 ấp Phú Khương xã Tân Xuân.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 9, 10 ấp Mỹ Lợi xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Lê văn Tuấn
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 09:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng CTy TNHH Thủy Sản Phương Nam Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Võ Minh Khoa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Tổ 9 ấp Vĩnh Đức Tây xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 09:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 13, 14 ấp An Quí xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 03, 04 ấp 5 xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 06, 07, 08 ấp Vĩnh Đức Đông xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 13, 14 ấp Mỹ Thuận xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 9, 10 ấp An Bình 2 xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/04/2026 đến 14:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 11, 12 ấp An Bình 2 xã Tân Thủy.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công Ty TNHH Thực Phẩm Vạn Đức
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Xay xát Nguyễn Hữu Tài
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Công Ty Cổ Phần Thủy Sản và Thương Mại Thuận Phước; Công ty Lâm Sản Bến Tre.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng DNTN Hiệp Thành
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Ấp Bến Bàu, Bờ Bàu, Cầu Vĩ xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2 ấp Nhơn Thuận; Tổ 1, 2 ấp Nhơn Quới xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/04/2026 đến 14:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 3, 4, 5 ấp Nhơn Thuận; Tổ 4, 5, 6 ấp Nhơn Quới xã Mỹ Chánh Hòa.
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng BQL Cảng Cá Tiệm Tôm
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Cty CP Thủy Đặc Sản - Xí Nghiệp Thủy Sản Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 06, 07, 08 ấp Vĩnh Đức Đông xã Ba Tri.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 13, 14 ấp Mỹ Thuận xã An Ngãi Trung.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỏ Cày
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 12:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Ấp Thành Long xã Thành Thới
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 13:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 10:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 10:20:00 ngày 23/04/2026 đến 12:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -Trạm chuyên dùng khách hàng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 14:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Bình Đại
KHU VỰC: - Tổ 9 ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại; tổ 3 ấp Mắc Miễu xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/04/2026 đến 10:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 1, 2, 3 ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/04/2026 đến 12:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 12, 13, 14 ấp Bình Thạnh 2 xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 14:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 3, 4 ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Văn Thanh - ấp Bình Thới 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/04/2026 đến 09:20:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Phan Ngọc Ảnh - ấp Bình Thạnh 1 xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/04/2026 đến 11:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Thanh Trường - ấp Bình Huề 1 xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 14:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Văn Thơ - ấp Bình Huề 2 xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 2, 3 ấp Long Hòa 1 xã Phú Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Văn Chánh - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/04/2026 đến 09:20:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Thị Yến Như - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 22/04/2026 đến 11:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Thị Thảo - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/04/2026 đến 14:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Lê Văn Tuyển - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 2, 4, 8 ấp Phú Long xã Phú Thuận; tổ 3, 5, 7, 9, 12 ấp Vinh Điền; tổ 1, 3, 5, 6 ấp Vinh Hội xã Lộc Thuận
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Phạm Thị Kìa - ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/04/2026 đến 09:20:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Anh Duy - ấp Bình Thạnh 3 xã Thạnh Trị
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/04/2026 đến 11:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Thị Thanh Nhàn - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/04/2026 đến 14:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: Nguyễn Xuân Trưởng - ấp Bình Lộc xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Hưng Nhơn xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Tổ 17 ấp Bình Đại 3; tổ 3, 4, 7 ấp 3 xã Bình Đại
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Hữu Nhanh - ấp Tân Bình xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Nguyễn Hùng Dũng - ấp Tân Bình xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/04/2026 đến 14:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khách hàng: NTCN Trần Hữu Nhanh - ấp Tân Bình xã Thạnh Phước
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Tổ 2 ấp Chợ xã Châu Hưng
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thạnh Phú
KHU VỰC: Một phần ấp An Khương A xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/04/2026 đến 11:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Khương A xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 10:45:00 ngày 22/04/2026 đến 12:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Khương A xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/04/2026 đến 14:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Khương A xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Điền xã Thạnh Hải
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 22/04/2026 đến 15:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Khương xã Thạnh Phú
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp An Hội A, An Hội B xã An Qui
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Phú Túc
KHU VỰC: ấp Phú Mỹ xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Mỹ xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Mỹ xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Hội; ấp Phú Tường xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Long Hòa xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tân Huề Đông xã Phú Túc
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tân Đông xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Ninh; ấp Phú Hội xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Tiên Lợi xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/04/2026 đến 12:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Chánh; ấp Phú Thành xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Mỹ Phú xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phú Luông xã Tân Phú
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Khánh Hội Đông xã Tiên Thủy
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp Phước Hòa xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 07:45:00 ngày 24/04/2026 đến 09:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: ấp 3 xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 09:10:00 ngày 24/04/2026 đến 10:25:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KH
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/04/2026 đến 14:15:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: khu tái định cư ấp Quới Thạnh Đông xã Giao Long
THỜI GIAN: Từ 14:20:00 ngày 24/04/2026 đến 15:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Trạm KH
THỜI GIAN: Từ 15:45:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Giồng Trôm
KHU VỰC: Khách hàng: Cty TNHH SX TM SNK Âu Việt Funiture
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: CS SX Nước Đá Bến Tre 2
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 2, 3, 4, 5 ấp Tân Hòa xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Cty TNHH SSX TM Thực phẩm Tiên Tiến
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Nguyễn Văn Đông
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Lê Thị Thu Nguyệt
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 16, 17, 19 ấp Phong Điền xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 09:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 15, 16 ấp Hưng Bình xã Hưng Nhượng
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12 ấp Long Điền xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/04/2026 đến 14:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 10, 11, 12 ấp Phước Mỹ xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 14:15:00 ngày 23/04/2026 đến 15:15:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 15 ấp Phước Mỹ xã Phước Long
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Cơ Sở Sản Xuất Trần Thị Thư Mai
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Ngô Thành Thy
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Nguyễn Thị Kim Hiền
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Võ Thị Tuyết Trang
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Lương Thuận xã Châu Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Kinh Trong xã Giồng Trôm; tổ 10, 11, 12 ấp Hòa Thạnh B xã Lương Hòa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Viễn Thông Vĩnh Long
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 09:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Nguyễn Quốc Thảo
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng: Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hoàng Tân
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Chợ Lách
KHU VỰC: Một phần ấp Long Hòa xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Một phần ấp Đông Nam, Vĩnh Nam, Vĩnh Bắc, Lân Đông, Lân Bắc, Phú Hiệp, Mỹ Sơn Tây xã Vĩnh Thành, tỉnh Vĩnh Long. - Một phần ấp Đông Kinh, Hòa Quới, Hòa Thọ, Hòa 1, Hòa 2, Hòa Phước, Phú Quới xã Hưng Khánh Trung, tỉnh Vĩnh Long. -Một phần ấp Phú Thuận xã Phước Mỹ Trung, tỉnh Vĩnh Long.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Phước Mỹ Trung
KHU VỰC: Một phần ấp Hoà Bình - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Hoà Bình - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 7, 8, 9, 10, 11 ấp Hoà Thuận 2 - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Tổ 4, 5, 6, 7, 8 ấp Giồng Xếp - xã Nhuận Phú Tân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 10:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Thành Hoá 2 - xã Tân Thành Bình
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: -Một phần ấp Đông Kinh, Hòa Quới, Hòa Thọ, Hòa 1, Hòa 2, Hòa Phước, Phú Quới - xã Hưng Khánh Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
