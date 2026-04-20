Giá bạc hôm nay 20/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?
GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 12/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có động thái giảm nhẹ, mức giá vẫn quanh ngưỡng 82 triệu đồng/kg.
Giá bạc hôm nay 20/4
Giá bạc trong nước
Giá bạc Phú Qúy
Chuyên trang Gia đình và Xã hội ghi nhận giá bạc Phú Qúy mở phiên sáng nay có xu hướng giảm nhẹ, giá bán đang niêm yết quanh vùng 82,853 triệu đồng/kg, tương đương 3,107 triệu đồng/lượng trong khi giá bán của 2 ngày trước duy trì quanh vùng 83,413 triệu đồng/kg, tương đương 3,128 triệu đồng/kg.
Giá bạc Ancarat
Mở phiên sáng nay, giá bạc bán ra tại hệ thống Ancarat, cũng có sự điều chỉnh giảm nhẹ, giá bán dao động quanh vùng 82,613 triệu đồng/kg, tương đương 3,098 triệu đồng/lượng. Trong khi đó giá bán niêm yết hôm qua đang duy trì ở vùng 82,960 triệu đồng/kg, tương đương 3,111 triệu đồng/lượng.
Giá bạc Sacombank-SBJ
Tuy nhiên tại hệ thống Sacombank-SBJ, giá bạc sáng hôm nay 20/4 lại không có sự điều chỉnh so với giá ngày hôm qua, giá bán vẫn niêm yết quanh vùng 82,720 triệu đồng/kg, tương đương 3,102 triệu đồng/lượng.
Giá bạc DOJI
Động thái giảm nhẹ cũng bắt gặp tại DOJI, bạc DOJI 99.9 đang được bán ở vùng 3,127 triệu đồng/lượng và 15,635 triệu đồng/5 lượng trong khi đó giá bán ngày hôm qua đang niêm yết ở vùng 3,148 triệu đồng/lượng và 15,740 triệu đồng/5 lượng.
Ghi nhận suốt nhiều ngày qua, giá bạc liên tục duy trì ở đỉnh 82-83 triệu đồng/kg, cho thấy sự phục hồi mạnh của thị trường bạc sau một đợt giảm sâu trước đó.
Giá bạc quốc tế
Thị trường quốc tế, cũng có động thái giảm nhẹ trong 2 ngày qua, giá bán hiện đang ghi nhận quanh vùng 80,4 USD/ounce.
Những tín hiệu kỹ thuật cho thấy, dù có sự giảm nhẹ nhưng giá bạc vẫn duy trì ở khu vực an toàn. Trước đó, biên độ dao động tập trung tại vùng 73 - 75 USD/ounce thì những ngày qua, giá bạc phục hồi mạnh, biên độ đã mở rộng dao động quanh vùng 76-80 USD/ounce, thậm chí chạm mốc 81 USD/oz cho thấy sự phục hồi, xu hướng tăng đã được xác lập trở lại.
