Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá chung cư leo thang, Hà Nội chạm ngưỡng 128 triệu đồng/m2, Hưng Yên chạm 87 triệu đồng/m2

Thứ hai, 14:44 20/04/2026 | Giá cả thị trường
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong quý I/2026, giá chung cư tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Đà Nẵng... tiếp tục leo thang ở phân khúc sơ cấp, thị trường thứ cấp lại có động thái giảm.

Thị trường căn hộ sơ cấp tăng trưởng mạnh

Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), bà Phạm Thị Miền cho biết trong quý I/2026, cả nước có khoảng 52.000 sản phẩm nhà ở thương mại được mở bán. Nguồn cung mới đạt khoảng 38.000 sản phẩm, giảm nhẹ so với quý trước nhưng vẫn cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.

Toàn thị trường ghi nhận hơn 24.000 giao dịch, tương ứng tỷ lệ hấp thụ nguồn cung sơ cấp đạt 47%, giảm 10% so với quý trước nhưng tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, những dự án có mức giá cạnh tranh hơn mặt bằng chung vẫn duy trì tỷ lệ hấp thụ gần như 100%, cho thấy yếu tố giá tiếp tục đóng vai trò quyết định đối với hành vi người mua.

Trong cơ cấu giao dịch, phân khúc  chung cư tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi đóng góp tới 69% tổng lượng giao dịch. Nhu cầu ở thực vẫn là động lực chính của thị trường, giúp tỉ lệ hấp thụ nguồn cung mới của phân khúc này đạt 60%, tương đương khoảng 15.000 giao dịch, dù giảm 13% so với quý trước.

Giá bán căn hộ tiếp tục xu hướng tăng mạnh tại các thành phố lớn. Tại Hà Nội, giá sơ cấp trung bình đạt khoảng 128 triệu đồng/m2, tăng 28% so với năm 2025, với các dự án mở bán mới chủ yếu thuộc phân khúc hạng sang. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá sơ cấp trung bình duy trì quanh mức 110 triệu đồng/m2, tương đương năm trước.

Tại  Hưng Yên, tốc độ phát triển nguồn cung chung cư cũng tỉ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng về giá bán, hiện nay theo ghi nhận giá trung bình các dự án mới ở mức khoảng 87 triệu đồng/m2.

Trong khi đó, tại Đà Nẵng, giá sơ cấp trung bình đạt khoảng 91 triệu đồng/m2, tăng 10% so với năm 2025, khi thị trường xuất hiện thêm các dự án hạng sang và các giai đoạn mở bán sau đều điều chỉnh tăng giá.

Thị trường căn hộ thứ cấp lại có động thái ngược lại

Tại quý I/2026, thị trường căn hộ thứ cấp bắt đầu ghi nhận xu hướng giảm giá so với đỉnh giai đoạn tháng 9-10.2025, đồng thời thanh khoản có dấu hiệu thận trọng hơn. Ở phân khúc căn hộ cao cấp, đã xuất hiện các giao dịch cắt lỗ, dù số lượng chưa nhiều do áp lực tài chính chưa đạt đến mức buộc phải bán tháo, trong khi kỳ vọng tăng trưởng dài hạn vẫn được duy trì.

Tuy nhiên, diễn biến giảm giá chủ yếu tập trung tại các dự án nằm ngoài khu vực trung tâm. Ngược lại, giá nhà tại khu vực lõi đô thị được dự báo vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ nhờ lợi thế về vị trí và nguồn cung hạn chế.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

Xem nhiều

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top