Giá chung cư leo thang, Hà Nội chạm ngưỡng 128 triệu đồng/m2, Hưng Yên chạm 87 triệu đồng/m2
GĐXH - Trong quý I/2026, giá chung cư tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Đà Nẵng... tiếp tục leo thang ở phân khúc sơ cấp, thị trường thứ cấp lại có động thái giảm.
Thị trường căn hộ sơ cấp tăng trưởng mạnh
Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường Bất động sản Việt Nam (VARS IRE), bà Phạm Thị Miền cho biết trong quý I/2026, cả nước có khoảng 52.000 sản phẩm nhà ở thương mại được mở bán. Nguồn cung mới đạt khoảng 38.000 sản phẩm, giảm nhẹ so với quý trước nhưng vẫn cao gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025.
Toàn thị trường ghi nhận hơn 24.000 giao dịch, tương ứng tỷ lệ hấp thụ nguồn cung sơ cấp đạt 47%, giảm 10% so với quý trước nhưng tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, những dự án có mức giá cạnh tranh hơn mặt bằng chung vẫn duy trì tỷ lệ hấp thụ gần như 100%, cho thấy yếu tố giá tiếp tục đóng vai trò quyết định đối với hành vi người mua.
Trong cơ cấu giao dịch, phân khúc chung cư tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi đóng góp tới 69% tổng lượng giao dịch. Nhu cầu ở thực vẫn là động lực chính của thị trường, giúp tỉ lệ hấp thụ nguồn cung mới của phân khúc này đạt 60%, tương đương khoảng 15.000 giao dịch, dù giảm 13% so với quý trước.
Giá bán căn hộ tiếp tục xu hướng tăng mạnh tại các thành phố lớn. Tại Hà Nội, giá sơ cấp trung bình đạt khoảng 128 triệu đồng/m2, tăng 28% so với năm 2025, với các dự án mở bán mới chủ yếu thuộc phân khúc hạng sang. Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá sơ cấp trung bình duy trì quanh mức 110 triệu đồng/m2, tương đương năm trước.
Tại Hưng Yên, tốc độ phát triển nguồn cung chung cư cũng tỉ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng về giá bán, hiện nay theo ghi nhận giá trung bình các dự án mới ở mức khoảng 87 triệu đồng/m2.
Trong khi đó, tại Đà Nẵng, giá sơ cấp trung bình đạt khoảng 91 triệu đồng/m2, tăng 10% so với năm 2025, khi thị trường xuất hiện thêm các dự án hạng sang và các giai đoạn mở bán sau đều điều chỉnh tăng giá.
Thị trường căn hộ thứ cấp lại có động thái ngược lại
Tại quý I/2026, thị trường căn hộ thứ cấp bắt đầu ghi nhận xu hướng giảm giá so với đỉnh giai đoạn tháng 9-10.2025, đồng thời thanh khoản có dấu hiệu thận trọng hơn. Ở phân khúc căn hộ cao cấp, đã xuất hiện các giao dịch cắt lỗ, dù số lượng chưa nhiều do áp lực tài chính chưa đạt đến mức buộc phải bán tháo, trong khi kỳ vọng tăng trưởng dài hạn vẫn được duy trì.
Tuy nhiên, diễn biến giảm giá chủ yếu tập trung tại các dự án nằm ngoài khu vực trung tâm. Ngược lại, giá nhà tại khu vực lõi đô thị được dự báo vẫn duy trì xu hướng tăng nhẹ nhờ lợi thế về vị trí và nguồn cung hạn chế.
