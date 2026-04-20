Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 26/4/2026: Danh sách khu dân cư bị cắt điện tăng cao

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch cúp điện Vĩnh Long

Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Vĩnh Long (lịch cắt điện Vĩnh Long) từ ngày 20 - 26/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất gây ra những phiền phức không đáng có.

Đặc biệt các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.

Tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh hoãn, cúp khi chưa được thông báo hoặc thông báo sau ở một số nơi.

Ngoài ra, lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 26/4/2026 được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật thường xuyên để người sử dụng điện có thể chuẩn bị trong công việc kinh doanh cũng như sinh hoạt hằng ngày.

Lịch cúp điện Vĩnh Long trong tuần được cập nhật tại website của Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC).

Chi tiết lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 20 - 26/4/2026

Lịch cúp điện Long Châu





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Lê Thái Tổ 1A , tổ 8, đường Lê Thái Tổ, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm K3P2-4 , tổ 15, đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phó Cơ Điều 1B, tổ 15, đường Lê Thái Tổ, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phó Cơ Điều 8, tổ 21, đường Lê Thái Tổ, phường Phước Hậu.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Đèn đường Mỹ Thuận 1, khóm Vĩnh Hòa, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Đèn đường Mỹ Thuận 3, khóm Vĩnh Hòa, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng trạm Đèn đường Mỹ Thuận 2, khóm Vĩnh Hòa, phường Tân Ngãi.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm K3P8-1A, tổ 22, đường Phan Văn Đáng, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm K3P8-2A, tổ 20, đường Nguyễn Văn Lâu, phường Tân Hạnh.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trà Ôn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Tường Trí B2, một phần tổ 11, ấp Tường Trí, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/04/2026 đến 10:00:00 ngày 20/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Nhơn Ngãi 3, một phần tổ 6, ấp Nhơn Ngãi, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 10:15:00 ngày 20/04/2026 đến 11:45:00 ngày 20/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Nhơn Trí, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Thiện Mỹ 2B, một phần tổ 13, ấp Cây Điệp, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 14:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Ông Lãnh 3, một phần tổ 16, ấp Ông Lãnh, xã Vĩnh Xuân

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Mỹ Phó, Mỹ Hưng, xã Trà Ôn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần ấp Sóc Ruộng, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/04/2026 đến 13:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc trạm biến áp Trà Côn 1B, một phần tổ 14+15 ấp Trà Ngoa, một phần tổ 7+8 ấp Mỹ Phú, xã Trà Côn

THỜI GIAN: Từ 14:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tam Bình





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Sáu Lập thuộc tổ 5 ấp 9, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/04/2026 đến 15:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 1 Hòa Phong thuộc tổ 9 ấp Hòa Phong, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/04/2026 đến 15:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tư Tá thuộc tổ 4 ấp Hòa An, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/04/2026 đến 15:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 6 ấp 2 Hòa Lộc thuộc tổ 8 ấp 2, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 15:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hòa Thuận 1 thuộc tổ 2 ấp Hòa Thuận, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 15:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hòa Thuận 2 thuộc tổ 4 ấp Hòa Thuận, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 15:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 2 ấp 2 Hòa Lộc thuộc tổ 8 ấp 2, xã Hòa Hiệp.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh 2B Tường Lễ thuộc tổ 6, 8, 9 ấp Tường Lễ, xã Tam Bình.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/04/2026 đến 15:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Cái Vồn





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cống Xã Tàu 1 thuộc một phần tổ 23, 24 và từ tổ 28 đến tổ 31 khóm Thuận Tiến A; Một phần từ tổ 9 đến tổ 11 khóm Đông Bình B, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/04/2026 đến 10:30:00 ngày 20/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Thuận 3 thuộc một phần từ tổ 11, 34, 38, 56 khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/04/2026 đến 12:30:00 ngày 20/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Đông Thuận 2 thuộc một phần từ tổ 6, 12, 14, 19 khóm Đông Thuận, phường Đông Thành.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/04/2026 đến 16:30:00 ngày 20/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc một phần tổ 9, 10 khóm Mỹ Khánh 1; Một phần từ tổ 1 đến tổ 7 khóm Mỹ Khánh 2; Một phần tổ 1 khóm Mỹ Lợi phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 16:00:00 ngày 20/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 1A Khóm 3 thuộc một phần tổ 1, tổ 2, tổ 33, tổ 34 khóm 3, phường Cái Vồn.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/04/2026 đến 10:30:00 ngày 20/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Tân 2A thuộc một phần tổ 4, 18 khóm Thuận Tân B; Một phần tổ 9 khóm 5, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/04/2026 đến 09:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Tân 2B thuộc một phần tổ 3, 18 khóm Thuận Tân B; Một phần tổ 8, 9 khóm 5, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/04/2026 đến 12:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Thuận Tân 3 thuộc một phần tổ 17 khóm Thuận Tân A; Một phần từ tổ 1 đến tổ 4, từ tổ 16 đến tổ 18 và tổ 34 khóm Thuận Tân B; Một phần tổ 8, 11 khóm 5, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 15:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Hộ kinh doanh Bùi Thanh Bình tại khóm Thuận Tiến C, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/04/2026 đến 10:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Trường Mẫu giáo Hoa Lan tại khóm Thuận Phú A, phường Bình Minh.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phú Mỹ 1C thuộc một phần tổ 15, 16, 17 ấp Phú Thành, xã Song Phú.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 16:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Trung Thành





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 4 Hiếu Thành, thuộc tổ 13, 14, ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 12:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm 4A Hiếu Thành, thuộc tổ 14, 15, ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Quới Hiệp 4, thuộc tổ 07, 08, ấp Quới Hiệp, xã Quới An

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 10:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Lộ Nhà Tròn, thuộc ấp Tân Xuân, xã Trung Thành

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/04/2026 đến 12:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Tân Huy 3, thuộc tổ 10, 11, ấp Tân Huy, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/04/2026 đến 15:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Bào Xếp 3, thuộc tổ 14, 15, 16, ấp Bào Xếp, xã Trung Hiệp

THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Phú Tân 3, thuộc ấp Phú Khương, Thạnh Hiệp, Phú Tân, xã Trung Ngãi

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 23/04/2026 đến 10:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện nhánh rẽ Quang Huy 3, thuộc ấp Quang Huy, xã Hiếu Phụng

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Long Hồ





KHU VỰC: Mất điện: Khóm Phước Lợi B, Phước Hanh A, Phước B, Phường Phước Hậu; Tổ 17, ấp Phước Trinh, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 16:30:00 ngày 20/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Phú An 2B, tổ 19, ấp Phú An 2, xã An Bình

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc TBA Phú Thạnh 6, tổ 10, ấp Phú Thạnh 3, xã An Bình.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện: Tổ 15, ấp Phú Đức, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện: Tổ 7, ấp Tân Qui, xã Tân Long Hội.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/04/2026 đến 13:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện: Tổ 19, ấp Phú Đức, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện: Tổ 10, ấp Phước Trinh, xã Long Hồ.

THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/04/2026 đến 13:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





Lịch cúp điện Cái Nhum





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện tổ NDTQ số 01, số 03, số 05 - ấp Đồng Bé - xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/04/2026 đến 11:00:00 ngày 20/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Hai Nhỏ 1 thuộc tổ NDTQ số 01 - ấp Đồng Bé - xã Tân Long Hội

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 20/04/2026 đến 16:00:00 ngày 20/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Cống Bản thuộc tổ NDTQ số 01, số 02 - ấp Chợ - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ An 4 thuộc tổ NDTQ số 01, số 02 - ấp Chợ - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ NDTQ số 04, số 05 - ấp Phú Bình - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:30:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Phước Thới A3 thuộc tổ NDTQ số 02 - ấp Phước Thới - xã Bình Phước

THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện trạm Mỹ Điền thuộc tổ NDTQ số 03 - ấp Mỹ Điền - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/04/2026 đến 15:00:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc tổ NDTQ số 03, số 05 - ấp Định Thới + tổ NDTQ số 02 ấp Phú Bình - xã Nhơn Phú

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 10:00:00 ngày 24/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





Lịch cúp điện Tân Quới





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hưng Nghĩa 1, 1A thuộc tổ 1, ấp Hưng Nghĩa, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Hưng Lợi 2, thuộc tổ 1, ấp Hưng Lợi, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Rạch súc 1, thuộc tổ 5, ấp Tân Qui, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Cầu bà Đồng 1A, thuộc tổ 10, ấp Tân Phước, xã Tân Lược.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:30:00 ngày 21/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các ấp: Hưng Thịnh, Hưng An, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Phước 1, 1A, thuộc tổ 8, ấp Tân Trung, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện trạm Tân Phước 3 ,3A, thuộc tổ 9, ấp Tân Trung, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Tân Qui 1, 1A, thuộc tổ 3, ấp Tân Qui, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện thuộc trạm Tân Qui 3, thuộc tổ 2, ấp Tân Yên, xã Tân Quới.

THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/04/2026 đến 16:30:00 ngày 23/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Tân Lập, Tân Mỹ, Tân Yên, xã Tân Lược

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện





KHU VỰC: Các hộ sử dụng điện thuộc ấp Tân Đông, Tân Hạnh, xã Tân Quới

THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026

LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện