Giá vàng hôm nay 20/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

Giá vàng hôm nay trong nước

Giá vàng trong nước hồi phục.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, lúc 8h30', SJC điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng hơn 1 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 167,3-170,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC cũng giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết tuần qua, giao dịch ở mức 166,8-170,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Đến 8h38', giá vàng miếng SJC đảo chiều tăng 1 triệu đồng một lượng ở chiều mua và đắt thêm 500 nghìn đồng mỗi lượng ở chiều bán so với mức mở cửa, lên mức 168,3-171,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn SJC cũng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và đắt hơn 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra so với mức niêm yết đầu phiên, giao dịch ở mức 167,8-170,8 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ 9999 của Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết đầu phiên hôm nay ở mức 167,3-169,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt tuần qua.

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay rẻ hơn 500 nghìn đồng một lượng ở cả chiều mua và bán so với kết tuần qua, giao dịch ở mức 168-171 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên cuối tuần trước (18/4), giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 168,5-172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tính theo tuần, giá vàng miếng SJC giảm 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua và giảm 400 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn loại 1–5 chỉ của SJC giao dịch ở mức 168-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Tính theo tuần, giá vàng nhẫn SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và giảm 600 nghìn đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji chốt tuần ở mức 168-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt tuần ở mức 168,5-171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Lúc 8h30', vàng thế giới hồi phục nhanh sau khi rơi tự do lúc đầu phiên. Giá vàng thế giới chỉ còn giảm 19 USD/ounce, chiếm lại mốc 4.800 USD/ounce.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần mới, giá vàng thế giới lúc 6h30' giảm mạnh gần 60 USD/ounce, xuống mức 4.760 USD/ounce.

Đến 6h53, vàng tiếp tục bốc hơi tới hơn 80 USD/ounce, về dưới 4.750 USD.

Giá vàng thế giới tuần qua giao dịch trong khoảng 4.676-4.835 USD/ounce. Đến phiên cuối tuần, giá vàng tiến sát 4.900 USD/ounce sau thông tin căng thẳng Trung Đông hạ nhiệt. Dù vậy, giá vàng vẫn không giữ được xu hướng đi lên, chốt tuần ở mức 4.831 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.849 USD/ounce.

Tuần này, tâm điểm của giới đầu tư sẽ chuyển sang các dữ liệu kinh tế Mỹ và tín hiệu liên quan đến chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Báo cáo doanh số bán lẻ, dữ liệu nhà ở, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số PMI sơ bộ sẽ được theo dõi sát sao, do những yếu tố này có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng lãi suất và xu hướng giá vàng.



