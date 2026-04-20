Lãi suất tiết kiệm cao nhất 8,7% khi gửi tiền 13 tháng: Gửi 500 triệu đồng nhận bao nhiêu tiền về tay là cao nhất?

Thứ hai, 13:15 20/04/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 13 tháng trong hệ thống ngân hàng cao nhất ở mức 8,7%/năm.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất 2026: Gửi 500 triệu đồng nhận lãi suất 8 , 7 % - Ảnh 1.Ngân hàng nào gửi tiết kiệm có lãi nhất?: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi 200 triệu đồng kỳ hạn 12 tháng

GĐXH - Lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trong hệ thống ngân hàng dao động quanh ngưỡng 5,9 - 10%.

Lãi suất ngân hàng hôm nay

Ngân hàng số Vikki (Vikki Bank) vừa trở thành ngân hàng thứ 30 trong hệ thống các ngân hàng thương mại trong nước giảm lãi suất huy động sau cuộc họp với Ngân hàng Nhà nước ngày 9/4/2026.

Đây là lần đầu tiên Vikki Bank giảm lãi suất huy động kể từ ngày 12/12/2025.

Trong đợt giảm lãi suất này, Vikki Bank giảm mạnh 0,5%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ 6-36 tháng.

Theo biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ vừa được Vikki Bank cập nhật, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-11 tháng giảm về 6%/năm, kỳ hạn 12 tháng giảm về 6,1%/năm, kỳ hạn 13 tháng giảm về 6,2%/năm, cũng là mức lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất do nhà băng này niêm yết.

Cũng với mức giảm lãi suất 0,5%/năm, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 15-36 tháng giảm còn 6,1%/năm.

Vikki Bank giữ nguyên lãi suất ngân hàng kỳ hạn 1-5 tháng tại mức 4,7%/năm đối với tiền gửi trực tuyến. Đây cũng là mức lãi suất ngân hàng áp dụng cho tiền gửi tại quầy đối với các kỳ hạn 1-5 tháng.

Tuy nhiên, lãi suất huy động tại quầy các kỳ hạn 6-36 tháng cũng được Vikki Bank điều chỉnh giảm đồng loạt 0,5%/năm.

Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 6 tháng mới nhất là 5,9%/năm, kỳ hạn 7-11 tháng là 5,7%/năm, kỳ hạn 12 tháng là 6%/năm, kỳ hạn 13 tháng là 6,1%/năm và kỳ hạn 18-36 tháng là 5,8%/năm.

Vikki Bank từng là ngân hàng niêm yết lãi suất huy động cao nhất hệ thống. Thời điểm trước ngày 11/4, Vikki Bank niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn từ 12 tháng lên đến 9,3%/năm, kỳ hạn từ 6-11 tháng là 9,2%/năm.

Bên cạnh đó, kể từ trước Tết Nguyên đán đến nay, ngân hàng thuộc hệ sinh thái HDBank này vẫn tiếp tục duy trì các phiên livestream trên mạng xã hội nhằm quảng bá chương trình ưu đãi gửi tiết kiệm trúng vàng mỗi ngày.

LÃI SUẤT HUY ĐỘNG TRỰC TUYẾN CÁC NGÂN HÀNG NGÀY 20/4/2026 (%/NĂM)
NGÂN HÀNG1 THÁNG3 THÁNG6 THÁNG9 THÁNG12 THÁNG18 THÁNG
AGRIBANK4,754,756,66,66,86,8
BIDV4,754,755,85,85,95,9
VIETCOMBANK4,754,756,66,66,86,8
VIETINBANK4,754,756,66,66,86,8
ABBANK3,846,256,256,255,8
ACB4,754,757,17,27,3
BAC A BANK4,554,556,856,856,96,75
BAOVIETBANK4,754,756,66,66,76,7
BVBANK4,754,756,76,76,96,7
EXIMBANK4,64,75,45,45,35,3
GPBANK3,945,555,655,855,85
HDBANK4,24,35,55,35,86,1
KIENLONGBANK4,24,25,55,25,55,15
LPBANK4,74,756,96,977,1
MB4,54,75,85,86,456,45
MBV4,64,757,27,27,27,2
MSB4,754,756,36,36,86,6
NAM A BANK4,64,756,16,26,36,3
NCB4,74,756,36,36,56,7
OCB4,754,756,56,56,86,7
PGBANK4,754,756,96,976,8
PVCOMBANK4,754,755,35,35,66,3
SACOMBANK4,754,756,56,56,36,3
SAIGONBANK4,754,756,46,46,77
SCB1,61,92,92,93,73,9
SEABANK3,954,454,955,155,35,75
SHB4,64,656,26,46,56,6
TECHCOMBANK4,354,656,556,556,755,85
TPBANK4,654,656,056,056,256,25
VCBNEO4,454,457777
VIB4,754,755,75,875,9
VIET A BANK4,74,75666,16,2
VIETBANK4,64,65,966,16,4
VIKKI BANK4,74,7666,16,1
VPBANK4,754,756,16,16,36,3

Đã có 30 ngân hàng thương mại trong nước công bố giảm lãi suất huy động, gồm: VPBank, Techcombank, SeABank, BVBank, Sacombank, ABBank, KienlongBank, BaoViet Bank, LPBank, Nam A Bank, NCB, SHB, TPBank, Viet A Bank, Cake, Agribank, VietinBank, MB, Vietcombank, Eximbank, Bac A Bank, MSB, OCB, PGBank, Pvcombank, VietBank, BIDV, MBV, Saigonbank và Vikki Bank.

Trong đó, SeABank, Agribank là hai ngân hàng giảm lãi suất lần thứ hai trong đợt giảm lãi suất này.

Trước đó, đầu tháng 4, có 9 ngân hàng đã tăng lãi suất huy động, gồm: Viet A Bank, Nam A Bank, BaoViet Bank, ACB, VietinBank, Techcombank, VIB, BVBank và Vietcombank.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất 8,7% khi gửi tiền 13 tháng

Theo khảo sát, lãi suất PVcomBank hiện ở mức cao nhất thị trường, lên đến 10% cho kỳ hạn 13 tháng với số tiền gửi tối thiểu 2.000 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, PVcomBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 5,8% khi khách hàng gửi tiền online và 5,5% khi gửi tiền tại quầy.

Theo sau, HDBank với mức lãi suất 7,6% cho kỳ hạn 13 tháng, điều kiện duy trì số dư tối thiểu 500 tỉ đồng. Ở điều kiện thường, HDBank niêm yết lãi suất 13 tháng cao nhất ở mức 5,5% khi khách hàng gửi tiền online và 5,4% khi gửi tiền tại quầy.

Top những ngân hàng có lãi suất cao khi gửi tiết kiệm 13 tháng ở điều kiện thường có thể kể đến như: PGBank, Cake by VPBank, Vikki Bank, BacABank...

PGBank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Đây cũng là mức lãi suất PGBank niêm yết cao nhất, áp dụng ở kỳ hạn 12, 13 tháng.

Ở điều kiện thường, Cake by VPBank đang niêm yết lãi suất kỳ hạn 13 tháng ở mức 7,4%/năm khi khách hàng lĩnh lãi cuối kỳ. Hiện mức lãi suất Cake by VPBank niêm yết cao nhất là 7,4% áp dụng ở kỳ hạn 10-36 tháng.

Cake by VPBank đang tặng thêm lãi suất 1,3%/năm cho Khách hàng cá nhân sử dụng sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng số CAKE by VPBank thỏa mãn điều kiện sau: Phương thức nhận lãi: Cuối kỳ hạn, đầu kỳ hạn, hàng tháng, hàng quý; Kỳ hạn tiền gửi: Từ 6 tháng trở lên và không tất toán trước hạn.

Cộng thêm mức lãi suất ưu đãi này, lãi suất tiết kiệm 13 tháng của Cake by VPBank đang niêm yết ở mức 8,7%.

Bac A Bank đang niêm yết lãi suất cao nhất kỳ hạn 13 tháng ở mức 6,95% khi khách hàng cá nhân gửi tiền online từ 1 tỉ đồng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Gửi tiết kiệm 13 tháng nhận tiền lãi bao nhiêu?

Bạn có thể tham khảo cách tính tiền lãi để biết số tiền lãi nhận được sau khi gửi tiết kiệm là bao nhiêu. Để tính tiền lãi, bạn có thể áp dụng công thức:

Tiền lãi = tiền gửi x lãi suất %/12 x số tháng gửi

Ví dụ, người dân gửi 500 triệu đồng vào Ngân hàng A, kỳ hạn 13 tháng và hưởng lãi suất 8,7%/năm, số tiền lãi nhận được như sau:

500 triệu đồng x 8,7%/12 x 13 = 47,12 triệu đồng.

* Thông tin về lãi suất chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi trong từng thời kỳ. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch ngân hàng gần nhất hoặc hotline ‎để được tư vấn cụ thể.

Cập nhật lãi suất Vietcombank, Agribank mới nhất sau khi giảm: Gửi 400 triệu đồng tiết kiệm Agribank về tay bao nhiêu tiền?

Lãi suất Agribank, Vietcombank, BIDV cao nhất: Bất ngờ số tiền về tay khi gửi tiết kiệm 100 triệu đồng

Ngân hàng tung lãi suất tới 8,7% khi gửi chỉ từ 5 triệu đồng: Choáng số lãi về tay khi gửi 600 triệu đồng

Cùng chuyên mục

Giá chung cư leo thang, Hà Nội chạm ngưỡng 128 triệu đồng/m2, Hưng Yên chạm 87 triệu đồng/m2

GĐXH - Trong quý I/2026, giá chung cư tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hưng Yên, Đà Nẵng... tiếp tục leo thang ở phân khúc sơ cấp, thị trường thứ cấp lại có động thái giảm.

Giá bạc hôm nay 20/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giảm bao nhiêu?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 12/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ có động thái giảm nhẹ, mức giá vẫn quanh ngưỡng 82 triệu đồng/kg.

Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất giảm cực mạnh, thấp chưa từng thấy, rẻ nhất phân khúc SUV hạng C

GĐXH - Giá lăn bánh Mazda CX-5 mới nhất đang giảm rất mạnh, cho thấy quyết tâm trong việc bảo vệ ngôi vị ‘vua doanh số’ phân khúc cỡ C trước sự cạnh tranh của Honda CR-V và Hyundai Tucson.

Diễn biến giá chung cư tại phường Hà Đông, Hà Nội tháng 4/2026

GĐXH - Tại thời điểm tháng 4/2026, khu vực phường Hà Đông, thành phố Hà Nội có lượng chung cư rao bán khá sôi nổi, giá bán đã thiết lập mặt bằng mới.

Giá vàng hôm nay 20/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC và nhẫn trơn chịu áp lực giảm mạnh hơn 1 triệu/lượng lúc mở cửa rồi tăng mạnh.

Giá USD hôm nay 20/4: USD nhích tăng đầu tuần, Euro và JPY đồng loạt 'quay đầu' giảm giá

GĐXH - Giá USD sáng nay (20/4), tỷ giá trung tâm giữa VND với USD do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.103, tăng 1 đồng so với cuối tuần qua.

SUV hạng B Hyundai Creta giá 341 triệu đồng trang bị đẳng cấp cạnh tranh Kia Seltos và Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như Kia Morning

GĐXH - SUV hạng B Hyundai Creta bổ sung phiên bản mới với giá từ 341 triệu đồng, tăng mạnh trang bị để cạnh tranh trực diện trong phân khúc SUV đô thị.

Xe máy điện giá hơn 31 triệu đồng, đi 320 km/lần sạc, tốc độ tới 125 km/h, trang bị ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

GĐXH - Xe máy điện với giá hơn 31 triệu đồng, đi tới 320 km/lần sạc, tốc độ 125 km/h, vượt nhiều xe xăng phổ thông.

MPV 7 chỗ giá 285 triệu đồng của Toyota thiết kế rộng rãi, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 phù hợp với người chưa giàu liệu có về Việt Nam?

GĐXH - MPV 7 chỗ của Toyota với giá bán chưa tới 300 triệu, phù hợp với những khách hàng chưa khá giả.

Giá bạc hôm nay 19/4: Bạc Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ tăng hay giảm?

GĐXH - Giá bạc hôm nay ngày 19/4, Phú Quý, Doji, Ancarat, Sacombank-SBJ giữ ổn định, duy trì quanh vùng 82-83 triệu đồng/kg.

Giá vàng hôm nay 20/4: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý, Doji tăng hay giảm?

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở SJC và nhẫn trơn chịu áp lực giảm mạnh hơn 1 triệu/lượng lúc mở cửa rồi tăng mạnh.

Trải nghiệm xe ga Honda 160cc giá 45 triệu đồng đẹp cổ điển, trang bị chẳng kém SH, rẻ như Lead được lòng chị em

SUV hạng B Hyundai Creta giá 341 triệu đồng trang bị đẳng cấp cạnh tranh Kia Seltos và Mitsubishi Xforce, rẻ chỉ như Kia Morning

Xe máy điện giá hơn 31 triệu đồng, đi 320 km/lần sạc, tốc độ tới 125 km/h, trang bị ngang SH Mode, rẻ chỉ như Vision

MPV 7 chỗ giá 285 triệu đồng của Toyota thiết kế rộng rãi, trang bị hiện đại, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 phù hợp với người chưa giàu liệu có về Việt Nam?

