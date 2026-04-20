Lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 20 - 26/4/2026: Khu vực bị mất điện tiếp tục tăng cao, nhiều nơi 10 tiếng/ngày không có điện để dùng
GĐXH - Theo lịch cúp điện mới nhất của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), trong tuần nhiều khu dân cư, đơn vị thuộc khu vực tỉnh Đồng Tháp sẽ không có điện để dùng.
Lịch cúp điện Đồng Tháp
Theo đó, cập nhật sớm nhất thông tin lịch cúp điện Đồng Tháp (lịch cắt điện Đồng Tháp) từ ngày 20 - 26/4/2026 để người dân có sự chuẩn bị kỹ trước những lần cúp điện đột xuất, gây ra những phiền phức không đáng có.
Đặc biệt, các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất trên địa bàn, nơi có lịch cúp điện cần cập nhật thông tin để vận hành đơn vị một cách hiệu quả.
Bên cạnh đó, tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị điện lực, lịch cúp điện có thể được điều chỉnh, hoãn ở một số nơi.
Ngoài ra, lịch cúp điện Đồng Tháp tuần này được Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật liên tục để người sử dụng điện có thể chuẩn bị kế hoạch trong công việc kinh doanh, sinh hoạt hằng ngày.
Chi tiết lịch cúp điện Đồng Tháp từ ngày 20 - 26/4/2026
Lịch cúp điện Cao Lãnh
KHU VỰC: Một phần đường Huỳnh Thúc Kháng, từ tổ 1 đến tổ 4, khóm Hòa Mỹ, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/04/2026 đến 11:30:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Cống Mương Trâu,tổ 21, khóm Nguyễn Cử, khóm Thanh Tiên, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Võ Thị Tuyết Nga, đường Tân Việt Hòa, tổ 7, khóm Tịnh Châu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/04/2026 đến 11:30:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Trạm Bơm Út Tắc, đường Rạch Cả Môn, khóm Thanh Tiên, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Chí Thanh, tổ 10, khóm 7, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng Nguyễn Hồng Ngự, khóm An Định, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Bùi Hữu Nghĩa, từ tổ 1 đến tổ 3, khóm Hòa Khánh, phường Cao Lãnh
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Văn Dình, tổ 13, khóm 3, phường Mỹ Trà, tổ 5, khóm 11, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 30, tổ 5, tổ 6, khóm 5, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần tổ 11, khóm Nguyễn Cử, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Miễu Ngói, từ tổ 31 đến tổ 34, khóm Phú An, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Ông Thợ, tổ 19, khóm 14, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Quốc Lộ 30, từ tổ 1 đến tổ 3, tổ 16, tử tổ 52 đến tổ 56, khóm 5 và tổ 9, khóm 1, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Mai văn Khải, ĐT 846, tổ 12, khóm 10, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Ông Thợ, tổ 19, khóm 14, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần Cống Tư Tình, khóm 4, khóm 16, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Bà Vại, tổ 17, tổ 18, khóm 12, phường Mỹ Ngãi, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Phạm Hữu Lầu, Nguyễn Hương, từ tổ 1 đến tổ 4, tổ 12, khóm Tân Thuận, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Nguyễn Huệ, tổ 8, tổ 9, tổ 18, tổ 20, khóm Mỹ Phú, phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường Cách Mạng Tháng 8, Thông Lưu, Ngô Quyền, từ tổ 35 đến tổ 39, từ tổ 68 đến tổ 79, khóm Mỹ Thiện, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Sa Đéc
KHU VỰC: Một phần đường dal Kinh Họa Đồ và Nhà máy Hòa Hưng, xã Tân Dương.
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/04/2026 đến 17:30:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường khu dân cư Phú Long, xã Tân Dương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường dal Kinh Họa Đồ và một phần đường nhựa Kinh Cùn, xã Tân Dương
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần đường Phạm Ngọc Thạch (khu vực cầu Bình Tiên), phường Sa Đéc.
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần đường dal, rạch Ngã Bát, phường Sa Đéc
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khu dân cư Ông Xuân, xã Tân Dương
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Nha Mân
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Ông Quý đến cuối Rạch Xóm Giữa thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 11:30:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Sáu Tiết đến cầu Hai Hom thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Vàm Trại Quán đến Cầu Ông Khoa thuộc xã Tân Phú Trung.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực cuối rạch Xã Khánh thuộc xã Tân Phú Trung
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Ủy ban xã An Hiệp cũ đến Cầu Cái Đôi thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 08:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Ủy ban xã An Hiệp cũ đến Cầu Cái Đôi thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/04/2026 đến 12:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực CCN An Hiệp từ Nhà Máy Ngọc Đài đến từ đến Nhà máy Vạn Hưng thuộc xã Phú hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 12:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện toàn bộ khu vực từ Cầu Bà Gọ đến Cầu Ngã Cái thuộc xã Tân Phú Trung
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Xẻo Lò đến Cầu Phú Hựu thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Tân Lễ đến cuối KDC Tân Lễ thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Cầu Cai Hạt đến Bến đò Ông Đại thuộc xã Tân Nhuận Đông
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực từ Vàm Xóm Cưởi đến Vàm Ông Công thuộc xã Phú Hựu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ khu vực Từ cầu Bằng Lăng đến cầu Mương Khai thuộc xã Tân Nhuận Đông.
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Lai Vung
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Một phần Rạch Gia Trên)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 10:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ cầu Cái Sâu đến cầu Ngã Cái)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/04/2026 đến 12:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Từ Rạch Cạn đến CDC Định Hòa)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 21/04/2026 đến 15:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Định Thành, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp (Một phần Rạch Ngã Cái)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 1, ấp 5, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 12:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện Công ty TNHH Tôn Thép Tiến Thành Phát, ấp Tân Lộc, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 12:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Hòa Khánh, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/04/2026 đến 15:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lộc, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp (Khu vực Mương Trâu)
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp 2, ấp Long Khánh, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 10:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Long Khánh, ấp Long Khánh A, xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Lợi, ấp Định Phú, xã Phong Hòa
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/04/2026 đến 15:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Khách hàng sử dụng điện một phần ấp Tân Thạnh, xã Phong Hòa, tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thường Thới Tiền
KHU VỰC: Một phần khu vực tuyến dân cư cầu cái vừng ấp Phú Lợi A xã Long Phú Thuận tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tân Hồng
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà ông Nguyễn Văn Hoàng đến nhà ông Phạm Việt Mỹ).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà ông Hồ Văn Bé Ba đến nhà khách hàng Nguyễn Ngọc Kim Long).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn Thị Ánh đến nhà khách hàng Nguyễn Văn Khê)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà khách hàng Lê Thị Yến đến nhà khách hàng Nguyễn Văn chạy)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà khách hàng Ban ND Ấp Thống Nhất 2 đến nhà khách hàng Trần Văn Sen)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nhà khách hàng Nguyễn Tấn Cường đến nhà khách hàng Nguyễn Văn Cảnh)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện trạm chuyên dùng NTTS Nguyễn Thái Bình.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 16:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ nà khách hàng Trần Văn Sét đến nhà khách hàng Võ Thị Thanh Loan)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/04/2026 đến 16:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần xã Tân Hồng (khu vực từ bến xe Hùng Cường đến cầu Giồng Găng).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 17:30:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện khách hàng NTTS Lê văn Luốt
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng trạm bơm ông Toản
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 13:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm cấp nước Giồng Găng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 13:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện khách hàng thuộc trạm bơm ông Sĩ
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Tháp Mười
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 7 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 08:30:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 7 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 20/04/2026 đến 09:30:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/04/2026 đến 10:30:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6B xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 20/04/2026 đến 11:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6B xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 20/04/2026 đến 11:30:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/04/2026 đến 14:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông 4 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 15:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 3 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 21/04/2026 đến 13:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 08:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 21/04/2026 đến 09:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ An 1 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 09:30:00 ngày 21/04/2026 đến 10:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Điền xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:30:00 ngày 21/04/2026 đến 11:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Đông 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 14:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 21/04/2026 đến 15:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 21/04/2026 đến 15:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6 Kênh Hội xã Trường Xuân tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 08:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 22/04/2026 đến 09:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2 xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/04/2026 đến 10:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 14:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Lợi An xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 22/04/2026 đến 15:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Lợi Hòa xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 08:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phú xã Thanh Mỹ tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 09:00:00 ngày 23/04/2026 đến 09:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 23/04/2026 đến 10:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 11:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Tây 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 14:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Láng Biển 2 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 14:30:00 ngày 23/04/2026 đến 15:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Láng Biển 1 xã Mỹ Quí tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 15:30:00 ngày 23/04/2026 đến 16:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gò Tháp (đoạn đầu Kênh 12000 hướng về CDC Gò Tháp) xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Hòa 5 xã Tháp Mười tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Gò Tháp (Kênh 12000) xã Đốc Binh Kiều tỉnh Đồng Tháp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Mỹ Thọ
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 5, xã Phương Thịnh (mất điện một phần khu vực chợ Phương Thịnh)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3P, xã Ba Sao (mất điện một phần CDC Phương Trà)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 11:30:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3P, xã Ba Sao (mất điện một phần khu vực chợ Thống Linh)
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ập, ấp 6 xã Phong Mỹ (mất điện một phần khu vực vàm Cả Bứa)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA Cơ Khí Việt Hùng
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-400kVA Cty Hào Hân
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 11:30:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-160KVA TB Thầy Bang
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Thọ (mất điện khu vực rạch cù lao quạ)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã Bình Hàng Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2B, ấp 3B xã Bình Hàng Trung (khu vực mất điện một phần Rạch Phán Nguyên)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Bình Mỹ B, ấp Bình Tân, xã Mỹ Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-25kVA Trung Tâm Văn Hóa
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3x1P-37,5kVA Cty Toàn Cầu
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-37,5KVA TB Xẻo Giáo
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 11:30:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-15KVA BTS ẤP 2 BÌNH HÀNG TÂY
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-15kVA BTS ẤP 4 Tân Hội Trung
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã Ba Sao (mất điện khu vực Kênh Xẻo Sình)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4, xã phương Thịnh (mất điện một phần khu vực CDC Phương Thịnh)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp (mất điện một phần khu vực Xẻo Muồng)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Long 4, xã Mỹ Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3X1P-37,5kVA TB Ô 32+36 Ba Sao
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Ô 20-1 Ba Sao
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-50KVA TB Tám Tài
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA Trạm Bơm Phước Vũ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 11:30:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Ô 24+29 Ba Sao
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Ô 6 Phương Trà
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Ô 3 Phong Mỹ
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 1P-25kVA TB Nguyễn Văn Cường- Cống Trực
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp Mỹ Phú Đất liền, ấp Mỹ Phú Cù Lao, xã Mỹ Thọ
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 18/04/2026 đến 17:00:00 ngày 18/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2T, xã Bình Hàng Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 3, xã Mỹ Hiệp
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 4B, xã Bình Hàng Trung
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 6, ấp 7, xã Phương Thịnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-400kVA Trường THPT Kiến Văn 1
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 11:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Toàn bộ TBA 3P-560kVA Hoàng Anh Gia Lai
THỜI GIAN: Từ 13:30:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 2, ấp 3P, ấp 4P xã Ba Sao (khu vực mất điện từ Cầu Ba Sao cụt đến cầu Nguyễn Văn Tiếp)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 2 xã Ba Sao, một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Phương Thịnh
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 08:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 1, ấp 2 xã Ba Sao, một phần khu vực ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5, ấp 6, ấp 7 xã Phương Thịnh
THỜI GIAN: Từ 17:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:30:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Lấp Vò
KHU VỰC: - Khu vực Cầu Bà Chánh xã Lấp Vò.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực Chợ Bàu Hút xã Lấp Vò.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: -- Khu vực Cầu Vượt Quốc lộ N2B xã Lấp Vò.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực Cống Tư Chiêu xã Lấp Vò.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: - Khu vực Cầu Ngang Tân Bình đến Cống Chín Trạt xã Lấp Vò.
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Thanh Bình
KHU VỰC: Một phần ấp 1, xã Tân Thạnh (khu vực Rọc Sen)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 20/04/2026 đến 11:30:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Hòa B, xã Thanh Bình (khu vực kênh 2/9 gần bơm Phạm Thanh Hải, xã Tân Phú cũ)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 20/04/2026 đến 14:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Định, xã Bình Thành (khu vực Bơm Bình Định và Trường Tiểu học Bình Thành 1 điểm Chợ Cái Tre)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp 2, ấp 3, ấp 4 xã Bình Thành (khu vực từ Chợ Bình Tấn đến ranh xã Phú Cường)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận và ấp 3 xã Bình Thành (khu vực từ Chợ Bình Tấn đến Chợ Bình Thuận và kênh Kháng Chiến)
THỜI GIAN: Từ 06:30:00 ngày 21/04/2026 đến 07:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận và ấp 3 xã Bình Thành (khu vực từ Chợ Bình Tấn đến Chợ Bình Thuận và kênh Kháng Chiến)
THỜI GIAN: Từ 17:30:00 ngày 21/04/2026 đến 18:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Trung, xã Tân Thạnh (một phần CDC Tân Thạnh khu vực Rạch Bùng Binh)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 16:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tây, xã Thanh Bình (khu vực Rạch Bà Quẹo)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 22/04/2026 đến 12:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Nam, xã Thanh Bình (khu vực gần Dinh Ông hướng lên chùa Cao Đài)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 22/04/2026 đến 14:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thuận A, xã Thanh Bình (một phần khu vực ngọn Cả Nga)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Thuận và ấp 3 xã Bình Thành (khu vực từ Chợ Bình Tấn đến Chợ Bình Thuận và kênh Kháng Chiến)
THỜI GIAN: Từ 07:30:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Bình Trung, xã Bình Thành (khu vực Mương Khai)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tây, xã Tân Thạnh (khu vực chùa Cao Đài)
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 24/04/2026 đến 12:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (một phần khu vực Rạch Bà Xã)
THỜI GIAN: Từ 10:00:00 ngày 24/04/2026 đến 14:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Thạnh, xã Tân Long (một phần khu vực Lộ Mới)
THỜI GIAN: Từ 13:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần ấp Tân Đông B, xã Thanh Bình (phía bên phải đoạn từ Quán Gỗ đến ngã ba Thanh Bình)
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
Lịch cúp điện Tam Nông
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã An Hòa. (Khu vực từ Cơ Sở Hàn Tiện Huỳnh Văn Kèo dọc theo QL30 đến trạm bơm An Hòa 2).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 10:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã An Hòa. (Khu vực từ trạm Nuôi trồng thủy sản Nguyễn Văn Trường dọc theo QL30 đến Cơ Sở Hàn Tiện Huỳnh Văn Kèo).
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 20/04/2026 đến 13:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Một phần khu vực ấp 2, xã An Long. (Khu vực từ nhà ông Phan Văn Chào dọc theo QL30 đến nhà ông Nguyễn Thanh Trí).
THỜI GIAN: Từ 15:00:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Lịch cúp điện Hồng Ngự
KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực toàn bộ CDC Tân Hội
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 20/04/2026 đến 17:00:00 ngày 20/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực toàn bộ CDC Số 4
THỜI GIAN: Từ 08:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực một phần đường Võ Thị Sáu - Lê Hồng Phong khu vực siêu thị CoopMart
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 21/04/2026 đến 17:00:00 ngày 21/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 22/04/2026 đến 17:00:00 ngày 22/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực CDC An Thành đường Số 2 - Tố Hữu - Phan Văn Cai - Nguyễn Quang Diêu - Trần Hưng Đạo
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 23/04/2026 đến 17:00:00 ngày 23/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Bảo trì, sửa chữa lưới điện
KHU VỰC: Mất điện một phần phường Hồng Ngự khu vực CDC An Thành đường Võ Trừơng Toản - Tố Hữu
THỜI GIAN: Từ 07:00:00 ngày 24/04/2026 đến 17:00:00 ngày 24/04/2026
LÝ DO NGỪNG CUNG CẤP ĐIỆN: Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
