Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 10 – 15/6/2025: Có nơi 15 tiếng/ngày không có điện để dùng

Một phần Khóm Phú An, Thị trấn Long Hồ, huyện Long Hồ. Trạm mất điện: trạm Phú An 2 trụ L42/T244/T34/9 tuyến 479 Phước Hòa.

Một phần ấp An Phú A, xã Long An, huyện Long Hồ. Trạm mất điện: trạm An Phú 4 trụ 472Vli/319 tuyến 472 Vũng Liêm và trạm Đèn đường Long Hồ 6 trụ 472Vli/316/1 tuyến 472 Vũng Liêm.

Một phần Khóm 2, 3, Thị Trấn Long Hồ; Ấp An Phú, xã Long An, huyện Long Hồ. Trạm mất điện: trạm Long Hồ 4A trụ 472Vli/348 tuyến 472 Vũng Liêm và trạm Đèn đường Long Hồ 5 trụ 472Vli/336/1 tuyến 472 Vũng Liêm.

15/06/2025 14:45:00

15/06/2025 16:45:00

Một phần Ấp An Hiệp, xã Long An, huyện Long Hồ. Các hộ sử dụng điện thuộc trạm An Hiệp 3 trụ 472Vli/254 tuyến 472 Vũng Liêm, trạm Đèn đường số 10 trụ 472Vli/252/1 tuyến 472 Vũng Liêm và trạm Xăng dầu Long An trụ 472VLi/252/3 tuyến 472 Vũng Liêm.