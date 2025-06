Lịch cúp điện Bình Dương từ ngày 9 – 15/6/2025: Cúp điện 12 tiếng/ngày nhiều khu dân cư và tuyến đường

09/06/2025 08:00:00 09/06/2025 17:00:00 Một phần khu phố 1A, khu phố 4 thuộc phường An Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2025 08:00:00 09/06/2025 17:00:00 Một phần khu phố 1A, khu phố 4 thuộc phường An Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

09/06/2025 08:00:00 09/06/2025 17:00:00 Một phần khu phố Hòa Lân 2 thuộc phường Thuận Giao (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/06/2025 08:00:00 10/06/2025 16:00:00 Một phần khu dân cư Phú Gia Huy thuộc phường Bình Chuẩn (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

10/06/2025 08:00:00 10/06/2025 17:00:00 - Một phần khu phố Bình Phước B thuộc phường Bình Chuẩn (Thuận An) - Một phần khu phố 1A, khu phố 1B, khu phố 2 thuộc phường An Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/06/2025 08:00:00 11/06/2025 17:00:00 - Một phần khu phố 1B thuộc phường An Phú (Thuận An) - Một phần khu phố Nguyễn Trãi thuộc phường Lái Thiêu (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

11/06/2025 08:00:00 11/06/2025 17:00:00 Một phần khu phố Phú Hội, khu phố Trung thuộc phường Vĩnh Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2025 08:00:00 12/06/2025 12:00:00 Một phần khu phố Hưng Lộc thuộc phường Hưng Định (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2025 08:00:00 12/06/2025 17:00:00 - Một phần khu phố Hòa Long thuộc phường Lái Thiêu (Thuận An) - Một phần khu phố Bình Đáng, khu phố Đồng An thuộc phường Bình Hòa (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2025 08:00:00 12/06/2025 17:00:00 Một phần phường Bình Chuẩn (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

12/06/2025 10:00:00 12/06/2025 16:00:00 Một phần khu phố Bình Thuận 2 thuộc phường Thuận Giao (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2025 08:00:00 13/06/2025 17:00:00 Một phần khu dân cư Vĩnh Phú II thuộc phường Vĩnh Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

13/06/2025 08:30:00 13/06/2025 13:00:00 - Một phần khu phố Thạnh Hòa B thuộc phường An Thạnh (Thuận An) - Một phần khu phố 4 thuộc phường An Phú (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

14/06/2025 06:00:00 14/06/2025 18:00:00 - Khu vực bên phải đường Bùi Thị Xuân từ trạm 110kV Thuận Giao ra đến Ngã 6 An Phú (Thuận An) - Khu vực dọc theo đường Phan Đình Giót (Thuận An) - Khu vực bên phải đường ĐT 743 từ Ngã 6 An Phú về đến Ngã 4 Miến Ông Cù (Thuận An) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp