Lịch cúp điện Cần Thơ từ ngày 9 – 15/6/2025: hàng loạt khách hàng nằm trong diện cúp điện liên tục

Mất điện: Đường cặp Rạch Cái Sơn từ hẻm tổ 8 đi ra hướng đường Nguyễn Văn Cừ nd đến chân cầu Cái Sơn .

Mất điện: một phần đường Hoàng Quốc Việt từ vòng xoay Nguyễn Văn Cừ nd đi đến hẻm Ngã Cạy vào đến Cty Sang Thùy.

Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Linh từ phía trước BV Huyết Học bên phải đi đến ngã tư Nguyễn Văn Cừ nd.

Mất điện: một phần đường 3/2 từ shop Minh Triết bên trái đi đến đường Mậu Thân rẽ trái vào đến đầu hẻm Trường Mầm Non An Nghiệp.

Mất điện: một phần đường Nguyễn Văn Cừ từ hẻm 233 đi đến hẻm 189, hẻm 175 vàn hẻm 147 và chợ An Hòa.

14/06/2025 07:30:00

14/06/2025 08:00:00

Mất điện: Đài viễn thông khu vực 2 (vinaphone), Điện báo điện thoại, Xí Nghiệp Dược TW 3, Cơ Khí An Nghiệp, Bảo hiểm XH Cần Thơ, Lò Mổ, Trường THPT An Khánh, NXB Giáo dục, Hẻm liên tổ 12-20, Một phần đường Nguyễn Văn Cừ nd từ đầu đường Trần Nam Phú đến Cầu Rạch Ngỗng vào hẻm Lò Mổ và hẻm liên tổ 12-20, một phần đường Hồ Búng Xáng