Lịch thi học sinh giỏi quốc gia THPT 2025
Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2025 sẽ diễn ra ngày 25 - 26/12, bao gồm cả phần thi Nói cho môn Ngoại ngữ và phần lập trình trên máy vi tính cho môn Tin học.
Bộ GD&ĐT đã ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2025 - 2026.
Theo kế hoạch, ngày 25/12, thí sinh thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.
Ngày 26/12, kỳ thi tiếp tục với bài thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, thi Nói đối với các môn Ngoại ngữ và thi lập trình trên máy vi tính đối với môn Tin học.
Trước ngày 16/12, Bộ GD&ĐT thông báo đến các đơn vị dự thi về việc thành lập hội đồng coi thi và điều động nhân sự tham gia kỳ thi.
Bộ GD&ĐT yêu cầu giám thị coi thi môn Tin học phải là giảng viên, giáo viên đang giảng dạy môn Tin học; giám thị coi thi các môn ngoại ngữ phải là giảng viên, giáo viên đang giảng dạy ngoại ngữ. Quy định này bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình coi thi.
Với bài thi Nói môn Ngoại ngữ, khi hệ thống bắt đầu ghi âm, thí sinh phải đọc mã đề, nội dung câu hỏi trước khi trả lời. Không được đọc họ tên, số báo danh hoặc tạo tiếng động đánh dấu bài thi, nếu vi phạm, bài nói sẽ bị coi là vi phạm quy chế.
Thí sinh phải nói to, rõ ràng trong quá trình ghi âm; giám thị không được gây tiếng động khi hệ thống đang ghi âm. Nếu xảy ra sự cố như mất điện hoặc mất kết nối Internet, hội đồng coi thi xử lý theo hướng dẫn của Ban chỉ đạo kỳ thi.
Kỳ thi năm nay được tổ chức theo Thông tư 17/2023/TT-BGDĐT (ban hành Quy chế thi học sinh giỏi quốc gia) và Thông tư 23/2025/TT-BGDĐT (sửa đổi, bổ sung). Theo đó, mỗi đơn vị dự thi được đăng ký tối đa 10 thí sinh cho mỗi môn, riêng Hà Nội được đăng ký tối đa 20 thí sinh.
Các địa phương sáp nhập hành chính cấp tỉnh được tăng số lượng thí sinh tương ứng với số tỉnh trước khi sáp nhập. Ví dụ: TP.HCM trước khi sáp nhập được đăng ký 20 thí sinh, nay tăng lên 40 thí sinh do sáp nhập thêm 2 tỉnh.
Quy chế mới cũng bổ sung quy định cụ thể về cơ sở vật chất và thiết bị cho các môn thi đặc thù như Tin học, Ngoại ngữ. Với môn Tin học, thí sinh thi trong phòng riêng, các máy tính được cô lập, không kết nối với bất kỳ thiết bị hay phương tiện nào trong và ngoài phòng thi.
Với môn Ngoại ngữ, tại buổi thi viết, mỗi môn được bố trí phòng thi riêng, trang bị máy nghe CD và loa, đồng thời có ít nhất 2 bộ thiết bị dự phòng phục vụ chung cho toàn bộ các phòng thi. Buổi thi nói được tổ chức theo hướng dẫn chi tiết của Bộ GD&ĐT.
