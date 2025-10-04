Lisa và các mỹ nhân chinh phục Tuần lễ thời trang Paris với mẫu quần siêu ngắn
Lisa tham dự buổi trình diễn Xuân/Hè 2026 của Louis Vuitton trong trang phục dệt kim hoàn toàn, điểm nhấn là chiếc quần ngắn cũn khoe chân dài ngút ngàn. Cùng có mặt ở Paris, Rosé và Hailey Bieber cũng diện quần ngủ siêu ngắn tại show của nhà mốt Saint Laurent.
Lisa
Lisa đã gây chú ý với công chúng và truyền thông bằng vẻ ngoài táo bạo và quyến rũ tại Tuần lễ thời trang Paris.
Từ trang phục, kiểu tóc đến makeup look đều xinh xắn như búp bê, khiến mọi ống kính đều dồn về phía cô. Lisa chọn mặc một bộ Louis Vuitton dệt kim hoàn toàn, pha trộn giữa các hoa văn và màu sắc. Trang phục của cô gồm áo cardigan nhiều màu khoác ngoài áo bralette màu vàng, quần short đỏ hồng siêu ngắn khoe đôi chân nuột nà và giày cao gót trắng cổ điển, nổi bật. Lisa kết hợp cùng phụ kiện ngọc trai sang trọng, nhưng không kém phần trẻ trung và thời thượng với cách đeo layer nhiều tầng.
Trước đó, trong bài phỏng vấn cho trang bìa tạp chí ELLE số mới nhất, Lisa cũng có những chia sẻ về phong cách cá nhân của mình. Cô nàng rất thích đồ da và những chiếc khuyên tai to bản, hoặc phụ kiện bằng kim loại đậm chất Louis Vuitton.
Hailey Bieber
Có phong cách riêng đầy ấn tượng và thu hút, sự xuất hiện của Hailey Bieber tại các sự kiện lớn luôn được công chúng quan tâm và học hỏi.
Đến tham dự show của Saint Laurent, Hailey diện bộ trang phục hết sức quyến rũ, với quần short ren màu vàng, bên trên là chiếc áo có khóa kéo. Outfit này khẳng định đẳng cấp của một "nữ hoàng xu hướng".
Rosé
Lần xuất hiện này của Rosé đã để lại ấn tượng khó phai cho giới mộ điệu, nhan sắc lẫn phong cách thăng hạng một cách ngoạn mục, khó có đối thủ. Nàng chọn trang phục là một bộ áo hai dây liền quần bằng lụa, màu xanh pastel nhẹ nhàng, thanh thoát, như bước thẳng từ phòng ngủ đến buổi trình diễn thời trang.
Với độ ngắn của chiếc quần ngủ, trang phục của cô có gây tranh cãi không ít trên mạng xã hội, nhưng đã giúp Rosé để lại dấu ấn riêng của mình tại Tuần lễ thời trang năm nay.
