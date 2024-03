Lộ ảnh tăng cân nhanh làm mất vòng eo 56, hiện tại Ngọc Trinh lấy lại sắc vóc ra sao?

Ngọc Trinh kiêng cơm, chủ yếu ăn rau củ quả và protein. Để đảm bảo có đủ năng lượng cho cơ thể làm việc, tập luyện, Ngọc Trinh thay thế cơm bằng các loại tinh bột tiêu hóa chậm, no lâu hơn như hạt quinoa, khoai tây, khoai lang... So với cơm trắng, các loại thực phẩm này đều có giá trị dinh dưỡng cao hơn đồng thời chứa nhiều chất xơ, nhờ đó nhanh no bụng, tốt cho tiêu hóa, hạn chế thèm ăn.