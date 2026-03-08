Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Sự thật khó tin về cặp song sinh dính liền thân đang gây bão mạng

Chủ nhật, 20:43 08/03/2026 | Tiêu điểm

Cặp “song sinh dính liền” gây sốt mạng với hàng trăm nghìn người theo dõi hóa ra không tồn tại ngoài đời. Giới chuyên gia xác nhận toàn bộ hình ảnh và câu chuyện của họ đều do trí tuệ nhân tạo tạo ra, làm dấy lên tranh luận về ranh giới thật - giả.

Trong vài tuần gần đây, mạng xã hội xuất hiện một hiện tượng gây chú ý: tài khoản Instagram mang tên Valeria & Camila với hình ảnh hai cô gái “song sinh dính liền” thu hút lượng tương tác khổng lồ từ cư dân mạng. Những bức ảnh selfie sắc nét, góc chụp hoàn hảo và những câu chuyện “đời thường” về cuộc sống chung thân khiến không ít người tin rằng đây là những người đặc biệt, thực sự tồn tại.

Tuy nhiên, các chuyên gia về AI và nội dung số khẳng định rằng Valeria và Camila hoàn toàn là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra, không phải con người thật. Tài khoản của họ đăng tải hình ảnh, video và cả câu chuyện phức tạp về thân thế của hai cô, trong đó có kể về việc cột sống bị dính lại, phẫu thuật và những vết sẹo được mô tả như “vết sẹo của cuộc đời”. Nhưng tất cả chỉ là thông tin hư cấu do AI dựng nên để tăng tính hấp dẫn.

Sự thật khó tin về cặp song sinh dính liền thân đang gây bão mạng - Ảnh 1.

Cặp song sinh dính liền được mệnh danh là "người có sức ảnh hưởng" trên mạng xã hội hóa ra lại do trí tuệ nhân tạo tạo ra.

Theo báo quốc tế, việc Valeria và Camila không hề gắn nhãn hay giải thích rằng tài khoản của họ là sản phẩm kỹ thuật số, khiến nhiều người theo dõi lầm tưởng họ là người thật. Một chuyên gia phân tích nội dung số cho rằng điều này có thể là một chiến lược nhằm thu hút lượng fan lớn trước khi điều hướng họ đến các nền tảng trả phí hoặc quảng cáo.

Sự thật khó tin về cặp song sinh dính liền thân đang gây bão mạng - Ảnh 2.

Khi được hỏi về cơ thể chung của mình, họ khẳng định rằng họ có hai trái tim, và mỗi trái tim điều khiển một bên cơ thể.

Các bài đăng của cặp “song sinh dính liền” nhận được hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Instagram, với bình luận khen ngợi ngoại hình, lời mời hẹn hò và thậm chí những đề nghị hỗ trợ tài chính. Điều này phản ánh mức độ khó phân biệt giữa người thật và nhân vật AI khi công nghệ tạo hình chân thực đến mức cao.

Giới quan sát cảnh báo rằng sự việc này không chỉ là một trò thị giác đơn thuần, mà còn là lời nhắc về mối nguy của nội dung AI lan truyền khi người dùng không được thông báo rõ ràng về nguồn gốc nội dung. Trong thời đại mà AI có thể tạo ra hình ảnh và câu chuyện hoàn chỉnh “như người thật”, ranh giới giữa thực tế và thế giới ảo trên mạng xã hội ngày càng mong manh.

Nguồn: DailyMail

Đoàn Thu Hoa
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Điều tra người đàn ông 46 tuổi từng là Á khoa đại học về quê trồng rau thu nhập hơn 93 tỷ đồng/năm lộ bí mật bất ngờ

Điều tra người đàn ông 46 tuổi từng là Á khoa đại học về quê trồng rau thu nhập hơn 93 tỷ đồng/năm lộ bí mật bất ngờ

Tiêu điểm - 12 giờ trước

GĐXH - Từng bị dân làng chế giễu là "có vấn đề về đầu óc", đến nhân vật dẫn đầu lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ với khối tài sản hơn trăm triệu, Dương Thư Xuân đã dùng thực lực để chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn.

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt chủng bất ngờ "tái xuất" ở nơi vô cùng đặc biệt

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt chủng bất ngờ "tái xuất" ở nơi vô cùng đặc biệt

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Bề ngoài loài vật này rất "khổng lồ" khiến các nhà khoa học ngạc nhiên. Đây là loài động vật có vú lớn nhất Trái đất.

Sự thật vụ nữ sinh kiện vì cho rằng điểm thi đại học bị đánh tráo khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc

Sự thật vụ nữ sinh kiện vì cho rằng điểm thi đại học bị đánh tráo khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2013, thí sinh Dương Đình Đình tại Phúc Kiến (Trung Quốc) rơi vào một "biến cố kinh hoàng" khi cho rằng điểm thi đại học của cô thay đổi chóng mặt chỉ sau vài tuần.

“Phần còn thiếu của Trái Đất” vừa lộ diện

“Phần còn thiếu của Trái Đất” vừa lộ diện

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Trong gần một thế kỷ, các nhà khoa học địa chất đã trăn trở về một bí ẩn: Các nguyên tố nhẹ hơn của Trái Đất đã đi đâu?

Sinh vật 250 triệu tuổi tiết lộ điều quan trọng về con người

Sinh vật 250 triệu tuổi tiết lộ điều quan trọng về con người

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Lịch sử tiến hóa vừa được điều chỉnh lại thông qua việc phát hiện một sinh vật có hình dáng "lai" giữa cáo và thằn lằn

Vì sao công nghệ càng tối tân, con người càng cảm thấy kiệt quệ?

Vì sao công nghệ càng tối tân, con người càng cảm thấy kiệt quệ?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà tiện nghi vật chất đạt đến đỉnh cao chưa từng có, nhưng đi kèm với đó là một "bệnh dịch" của sự lo âu và kiệt sức. Phải chăng công nghệ sinh ra không phải để giải phóng con người, mà để tối ưu hóa khả năng khai thác sức lao động của chúng ta?

Vệt sáng lạ tiết lộ Sao Thủy chưa “chết”

Vệt sáng lạ tiết lộ Sao Thủy chưa “chết”

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Các nhà khoa học đã "nhặt được kho báu" khi kiểm tra lại dữ liệu từ tàu thám hiểm Sao Thủy MESSENGER của NASA.

Sự thật không phải ai cũng biết về Iran: Vẫn chưa đón tết, đang sống ở năm 1404 khi thế giới gần hết quý I/2026

Sự thật không phải ai cũng biết về Iran: Vẫn chưa đón tết, đang sống ở năm 1404 khi thế giới gần hết quý I/2026

Tiêu điểm - 4 ngày trước

GĐXH - Người dân Iran đang sống ở năm 1404 không phải là sự sai sót, nhầm lẫn mà do họ sử dụng hệ lịch riêng.

NASA chụp được "dấu ấn sự sống ngoài Trái Đất" 3 thập kỷ trước mà không hay

NASA chụp được "dấu ấn sự sống ngoài Trái Đất" 3 thập kỷ trước mà không hay

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Rà soát dữ liệu của một tàu vũ trụ đã ngừng hoạt động hơn 20 năm, các nhà nghiên cứu NASA đã phát hiện một "dấu ấn sự sống" cực kỳ quan trọng.

Danh tính nam thanh niên 25 tuổi người Việt bị bắt ở Nhật vì giả gái hẹn hò với 28 người đàn ông, lừa đảo 40 tỷ đồng, 200 thẻ ATM

Danh tính nam thanh niên 25 tuổi người Việt bị bắt ở Nhật vì giả gái hẹn hò với 28 người đàn ông, lừa đảo 40 tỷ đồng, 200 thẻ ATM

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Nam thanh nhiên 25 tuổi người Việt đã giả làm phụ nữ trên ứng dụng hẹn hò để lừa tiền, hé lộ đường dây lừa đảo liên quan 28 nạn nhân với số tiền thiệt hại lên tới hàng trăm triệu yên.

Xem nhiều

Mẫu đá tàu NASA đem về làm phức tạp thêm lịch sử Trái Đất

Mẫu đá tàu NASA đem về làm phức tạp thêm lịch sử Trái Đất

Tiêu điểm

Một nghiên cứu mới từ NASA đã thách thức giả thuyết quen thuộc về cách mà Trái Đất sở hữu "suối nguồn sự sống".

Phát hiện hành tinh có khả năng sinh sống cách Trái Đất 146 năm ánh sáng

Phát hiện hành tinh có khả năng sinh sống cách Trái Đất 146 năm ánh sáng

Tiêu điểm
Sự thật không phải ai cũng biết về Iran: Vẫn chưa đón tết, đang sống ở năm 1404 khi thế giới gần hết quý I/2026

Sự thật không phải ai cũng biết về Iran: Vẫn chưa đón tết, đang sống ở năm 1404 khi thế giới gần hết quý I/2026

Tiêu điểm
Danh tính nam thanh niên 25 tuổi người Việt bị bắt ở Nhật vì giả gái hẹn hò với 28 người đàn ông, lừa đảo 40 tỷ đồng, 200 thẻ ATM

Danh tính nam thanh niên 25 tuổi người Việt bị bắt ở Nhật vì giả gái hẹn hò với 28 người đàn ông, lừa đảo 40 tỷ đồng, 200 thẻ ATM

Tiêu điểm
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của thần đồng 3 tuổi nhận biết quốc kỳ, quốc huy của hơn 200 quốc gia, nhớ 3.000 chữ

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của thần đồng 3 tuổi nhận biết quốc kỳ, quốc huy của hơn 200 quốc gia, nhớ 3.000 chữ

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top