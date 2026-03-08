Sự thật khó tin về cặp song sinh dính liền thân đang gây bão mạng
Cặp “song sinh dính liền” gây sốt mạng với hàng trăm nghìn người theo dõi hóa ra không tồn tại ngoài đời. Giới chuyên gia xác nhận toàn bộ hình ảnh và câu chuyện của họ đều do trí tuệ nhân tạo tạo ra, làm dấy lên tranh luận về ranh giới thật - giả.
Trong vài tuần gần đây, mạng xã hội xuất hiện một hiện tượng gây chú ý: tài khoản Instagram mang tên Valeria & Camila với hình ảnh hai cô gái “song sinh dính liền” thu hút lượng tương tác khổng lồ từ cư dân mạng. Những bức ảnh selfie sắc nét, góc chụp hoàn hảo và những câu chuyện “đời thường” về cuộc sống chung thân khiến không ít người tin rằng đây là những người đặc biệt, thực sự tồn tại.
Tuy nhiên, các chuyên gia về AI và nội dung số khẳng định rằng Valeria và Camila hoàn toàn là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo tạo ra, không phải con người thật. Tài khoản của họ đăng tải hình ảnh, video và cả câu chuyện phức tạp về thân thế của hai cô, trong đó có kể về việc cột sống bị dính lại, phẫu thuật và những vết sẹo được mô tả như “vết sẹo của cuộc đời”. Nhưng tất cả chỉ là thông tin hư cấu do AI dựng nên để tăng tính hấp dẫn.
Theo báo quốc tế, việc Valeria và Camila không hề gắn nhãn hay giải thích rằng tài khoản của họ là sản phẩm kỹ thuật số, khiến nhiều người theo dõi lầm tưởng họ là người thật. Một chuyên gia phân tích nội dung số cho rằng điều này có thể là một chiến lược nhằm thu hút lượng fan lớn trước khi điều hướng họ đến các nền tảng trả phí hoặc quảng cáo.
Các bài đăng của cặp “song sinh dính liền” nhận được hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên Instagram, với bình luận khen ngợi ngoại hình, lời mời hẹn hò và thậm chí những đề nghị hỗ trợ tài chính. Điều này phản ánh mức độ khó phân biệt giữa người thật và nhân vật AI khi công nghệ tạo hình chân thực đến mức cao.
Giới quan sát cảnh báo rằng sự việc này không chỉ là một trò thị giác đơn thuần, mà còn là lời nhắc về mối nguy của nội dung AI lan truyền khi người dùng không được thông báo rõ ràng về nguồn gốc nội dung. Trong thời đại mà AI có thể tạo ra hình ảnh và câu chuyện hoàn chỉnh “như người thật”, ranh giới giữa thực tế và thế giới ảo trên mạng xã hội ngày càng mong manh.
Nguồn: DailyMail
