Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt tích 40 năm bất ngờ "tái xuất"
Bề ngoài nhỏ bé, loài động vật quý hiếm này từng được xếp vào nhóm “cực kỳ nguy cấp” và đã biến mất suốt hơn 40 năm. Việc bất ngờ tái xuất gần đây được giới chuyên gia đánh giá là một phát hiện “đáng kinh ngạc”, mang lại niềm phấn khích lớn cho các nhà bảo tồn.
Loài vật nhỏ bé nhưng quý hiếm nhắc đến là dơi móng ngựa Hill. Loài dơi "cực kỳ nguy cấp" vốn đã biến mất trong vòng 40 năm, bất ngờ được phát hiện tại Rwanda.
Các nhà bảo tồn động vật từng cho rằng loài dơi này đã hoàn toàn tuyệt chủng, song thực tế chúng vẫn bám trụ tại rừng nhiệt đới Nyungwe, Rwanda, nơi được biết đến là khu vực sinh sống của loài khỉ đột núi vô cùng quý hiếm.
Theo AFP, dơi móng ngựa Hill (tên khoa học là Rhinolophus hillorum), được xếp vào loại cực kỳ nguy cấp và chưa từng xuất hiện trong 40 năm qua, đã được tìm thấy trong rừng Nyungwe ở Rwanda.
Theo các nhà khoa học trước đó, việc không nhìn thấy loài dơi này trong khoảng thời gian dài khiến các nhà bảo tồn lo ngại rằng chúng đã tuyệt chủng. Tuy nhiên, trên thực tế dơi móng ngựa Hill's vẫn bám trụ tại rừng nhiệt đới Nyungwe, nơi được biết đến là môi trường sinh sống của loài khỉ đột núi quý hiếm.
Các nhà nghiên cứu vẫn chưa xác định được số lượng cụ thể của loài động vật có vú này. Điều đáng nói năm 2021, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) đã xếp dơi móng ngựa Hill vào danh sách loài cực kỳ nguy cấp.
Ông Jon Flanders, Giám đốc Tổ chức Bảo tồn Dơi Quốc tế (BCI), cho biết việc phát hiện lại loài này là điều tuyệt vời. "Thật kinh ngạc khi biết rằng chúng tôi là những người đầu tiên nhìn thấy loài dơi này sau một khoảng thời gian dài như vậy".
Bắt đầu từ năm 2013, BCI - tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Texas đã hợp tác Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã Rwanda để tiến hành các cuộc khảo sát trong rừng rậm. Năm 2019, sau một chuyến thám hiểm 10 ngày lùng sục khắp các hang động, các nhà khoa học đã tìm thấy loài dơi này.
"Ngay lập tức chúng tôi biết rằng con dơi mà chúng tôi tìm thấy là khác thường và đặc biệt", nhà khoa học trưởng của BCI, ông Winifred Frick cho biết. Tuy nhiên, họ đã phải mất thêm 3 năm nữa để xác minh chủng loài của nó.
Đối với các nhà nghiên cứu ở Rwanda, phát hiện này đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc chạy đua mới nhằm cứu các loài đã từng biến mất khỏi nguy cơ mất tích một lần nữa.
"Bây giờ công việc của chúng tôi là tìm cách bảo tồn loài động vật này trong tương lai", ông Jon Flanders cho hay.
Điều thú vị, dơi sống về đêm, vốn được xem là "quái vật răng nanh", chiếm 20% tổng số động vật có vú trên cạn, và là một trong những loài được IUCN xếp vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng.
Loài dơi móng ngựa Hill từng sinh sống ở nhiều quốc gia châu Phi, như Cameroon, Guinea, Liberia, Nigeria và Rwanda. Loài này đang được coi là có nguy cơ tuyệt chủng do hoạt động khai thác mỏ và phá rừng trong khu vực.
Dơi móng ngựa là loài dơi săn mồi về đêm, thức ăn chủ yếu là các loại côn trùng nhỏ như bướm đêm, ruồi, bọ cánh cứng, và ruồi hạc. Chúng sử dụng định vị bằng sóng âm để bắt mồi trong khi bay tại các khu vực nhiệt đới và ôn đới.
- Chế độ ăn: Loài dơi này ăn côn trùng đặc biệt là các loại bọ cánh cứng và bướm đêm.
- Môi trường sống: Dơi sống trong các hang động tối tăm, ẩm ướt.
Trúc Chi (t/h)
