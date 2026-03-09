Phát hiện loài sứa ma "khổng lồ như xe buýt" dưới đáy biển sâu
Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra những sinh vật biển quý hiếm ở vùng biển sâu ngoài khơi Argentina.
Nhóm nghiên cứu trên tàu R/V Falkor đã ghi nhận rạn san hô Bathelia candida lớn nhất từng được biết đến, trải dài nửa cây số, là nơi sinh sống của các loài cá, giáp xác và bạch tuộc hiếm khi được nhìn thấy.
Trong đoạn clip đầy mê hoặc, được ghi lại bởi một tàu ngầm tự hành có tên ROV SuBastian, loài sứa khổng lồ Goliath được nhìn thấy co duỗi những xúc tu uốn lượn giống như dải ruy băng.
Người ta không biết nhiều về loài sứa khổng lồ cực kỳ hiếm gặp này, chỉ có khoảng 118 lần được nhìn thấy trong hơn 110 năm.
Nhưng loài sinh vật biển sâu này được cho là sinh sống ở mọi đại dương, trừ Bắc Cực, ở độ sâu khoảng 6.700 mét.
Điều thú vị là sứa ma khổng lồ không chích như các loài sứa khác. Thay vào đó, chúng sử dụng bốn xúc tu miệng hình dải ruy băng để tóm lấy con mồi và dẫn chúng về phía miệng, theo báo cáo của Popular Science.
Nhóm thám hiểm cũng báo cáo đã quan sát thấy 28 loài mới nghi ngờ, bao gồm giun, san hô, nhím biển, ốc biển và hải quỳ.
Tiến sĩ Maria Emilia Bravo, từ Đại học Buenos Aires và CONICET, cho biết: "Chúng tôi không ngờ lại thấy mức độ đa dạng sinh học này ở vùng biển sâu của Argentina và rất vui mừng khi thấy nơi đây tràn đầy sự sống.
"Việc chứng kiến tất cả sự đa dạng sinh học, chức năng hệ sinh thái và sự kết nối cùng nhau diễn ra thật đáng kinh ngạc. Chúng tôi đã mở ra một cánh cửa vào sự đa dạng sinh học của đất nước mình và nhận ra rằng vẫn còn rất nhiều cánh cửa khác chưa được mở ra".
Nhóm nghiên cứu cũng ghi nhận lần đầu tiên cá voi chìm xuống đáy biển sâu ở Argentina tại độ sâu 3.890 mét và một loài sứa ma hiếm gặp có khả năng phát triển dài bằng một chiếc xe buýt trường học.
Họ cho biết đã phát hiện ra những khu vườn san hô Bubblegum cổ đại giữa những loài bọt biển lớn ở rãnh Malvinas sâu 3.000 mét gần Tierra del Fuego.
Tiến sĩ Melisa Fernandez Severini, từ Viện Hải dương học Argentina và CONICET, cho biết thêm: "Những mẫu vật này đại diện cho một cơ hội độc đáo để hiểu không chỉ sự phi thường của những hệ sinh thái khắc nghiệt mà còn cả mức độ dễ bị tổn thương của chúng".
Nhóm nghiên cứu cũng tìm thấy rác thải dưới đáy biển sâu, bao gồm lưới đánh cá, túi rác và một cuộn băng VHS trong tình trạng tốt đáng kinh ngạc.
Thành viên nhóm nghiên cứu, Tiến sĩ Jyotika Virmani, cho biết: "Với mỗi chuyến thám hiểm xuống biển sâu, chúng tôi nhận thấy đại dương tràn đầy sự sống, nhiều như chúng ta thấy trên đất liền và có lẽ còn nhiều hơn nữa vì đại dương chứa 98% không gian sống trên hành tinh này".
Phương Linh (t/h)
