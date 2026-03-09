Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Sự xuất hiện gây sốc của "tiền thân sự sống"

Thứ hai, 12:32 09/03/2026 | Tiêu điểm

Cuộc truy tìm nguồn gốc sự sống trong vũ trụ vừa có bước ngoặt lớn.

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi Trung tâm Nghiên cứu hóa học thiên văn thuộc Viện Vật lý thiên văn Max Planck (Đức) cho biết các nhà khoa học đã phát hiện ra phân tử lưu huỳnh ngoài Trái Đất lớn nhất từ trước đến nay, một bước ngoặt lớn cho cuộc truy tìm nguồn gốc sự sống.

Sự xuất hiện gây sốc của &quot;tiền thân sự sống&quot; - Ảnh 1.

Tiền thân của sự sống - một phân tử lưu huỳnh phức tạp với 13 nguyên tử - đã được tìm thấy trong không gian giữa các vì sao - Ảnh: MPE/ NASA/JPL-Caltech

Viết trên tạp chí Nature Astronomy, các tác giả cho biết thứ họ tìm thấy là thiepine, hay 2,5-cyclohexadiene-1-thione (C₆H₆S), lơ lửng trong không gian giữa các vì sao.

Phát hiện này xảy ra khi nhóm tác giả nghiên cứu đám mây phân tử G+0.693–0.027, một vùng hình thành sao cách Trái Đất khoảng 27.000 năm ánh sáng gần trung tâm thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta.

Nỗ lực tái tạo phân tử phân tử vòng 6 cạnh với 13 nguyên tử này bằng cách cho thiophenol lỏng (C₆H₅SH) - một hydrocacbon có cấu trúc tương tự - tiếp xúc với dòng điện 1.000 V trong phòng thí nghiệm cũng đã thành công, giúp xác nhận thứ mà họ quan sát được nhờ kính viễn vọng vô tuyến IRAM 30 mét và Yebes 40 mét ở Tây Ban Nha.

Cho đến trước khi phân tử độc đáo này lộ diện, các nhà thiên văn học chỉ phát hiện ra các hợp chất lưu huỳnh nhỏ có 6 nguyên tử trở xuống trong không gian giữa các vì sao.

Phân tử lưu huỳnh đóng vai trò thiết yếu trong protein và enzyme, những cấu trúc cơ bản của sự sống.

Việc chưa tìm ra các phân tử đủ phức tạp khiến khoảng cách giữa các loại hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong thiên thạch và các loại được xác định trong không gian giữa các vì sao vẫn rất lớn. Thiepine đã xóa nhòa khoảng cách đó.

Phát hiện về thiepine đã chứng minh được mối liên hệ giữa hóa học vũ trụ và sự sống trên Trái Đất lần đầu tiên.

Theo đồng tác giả Valerio Lattanzi nói với tờ Universe Today, cấu trúc của phân tử này tương tự như những phân tử trong sao chổi. Điều này chứng minh rằng nền tảng hóa học cho sự sống bắt đầu từ rất lâu trước khi các ngôi sao hình thành.

Phát hiện này cũng gợi ý các phân tử lưu huỳnh phức tạp hơn nữa vẫn còn chờ đợi được khám phá trong không gian giữa các vì sao, mang theo đáp án của câu hỏi lớn: Sự sống bắt đầu như thế nào?

Anh Thư
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt tích 40 năm bất ngờ "tái xuất"

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt tích 40 năm bất ngờ "tái xuất"

Tiêu điểm - 6 giờ trước

Bề ngoài nhỏ bé, loài động vật quý hiếm này từng được xếp vào nhóm “cực kỳ nguy cấp” và đã biến mất suốt hơn 40 năm. Việc bất ngờ tái xuất gần đây được giới chuyên gia đánh giá là một phát hiện “đáng kinh ngạc”, mang lại niềm phấn khích lớn cho các nhà bảo tồn.

Sự thật khó tin về cặp song sinh dính liền thân đang gây bão mạng

Sự thật khó tin về cặp song sinh dính liền thân đang gây bão mạng

Tiêu điểm - 17 giờ trước

Cặp “song sinh dính liền” gây sốt mạng với hàng trăm nghìn người theo dõi hóa ra không tồn tại ngoài đời. Giới chuyên gia xác nhận toàn bộ hình ảnh và câu chuyện của họ đều do trí tuệ nhân tạo tạo ra, làm dấy lên tranh luận về ranh giới thật - giả.

Điều tra người đàn ông 46 tuổi từng là Á khoa đại học về quê trồng rau thu nhập hơn 93 tỷ đồng/năm lộ bí mật bất ngờ

Điều tra người đàn ông 46 tuổi từng là Á khoa đại học về quê trồng rau thu nhập hơn 93 tỷ đồng/năm lộ bí mật bất ngờ

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từng bị dân làng chế giễu là "có vấn đề về đầu óc", đến nhân vật dẫn đầu lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ với khối tài sản hơn trăm triệu, Dương Thư Xuân đã dùng thực lực để chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn.

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt chủng bất ngờ "tái xuất" ở nơi vô cùng đặc biệt

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, tưởng tuyệt chủng bất ngờ "tái xuất" ở nơi vô cùng đặc biệt

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Bề ngoài loài vật này rất "khổng lồ" khiến các nhà khoa học ngạc nhiên. Đây là loài động vật có vú lớn nhất Trái đất.

Sự thật vụ nữ sinh kiện vì cho rằng điểm thi đại học bị đánh tráo khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc

Sự thật vụ nữ sinh kiện vì cho rằng điểm thi đại học bị đánh tráo khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Năm 2013, thí sinh Dương Đình Đình tại Phúc Kiến (Trung Quốc) rơi vào một "biến cố kinh hoàng" khi cho rằng điểm thi đại học của cô thay đổi chóng mặt chỉ sau vài tuần.

“Phần còn thiếu của Trái Đất” vừa lộ diện

“Phần còn thiếu của Trái Đất” vừa lộ diện

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Trong gần một thế kỷ, các nhà khoa học địa chất đã trăn trở về một bí ẩn: Các nguyên tố nhẹ hơn của Trái Đất đã đi đâu?

Sinh vật 250 triệu tuổi tiết lộ điều quan trọng về con người

Sinh vật 250 triệu tuổi tiết lộ điều quan trọng về con người

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Lịch sử tiến hóa vừa được điều chỉnh lại thông qua việc phát hiện một sinh vật có hình dáng "lai" giữa cáo và thằn lằn

Vì sao công nghệ càng tối tân, con người càng cảm thấy kiệt quệ?

Vì sao công nghệ càng tối tân, con người càng cảm thấy kiệt quệ?

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên mà tiện nghi vật chất đạt đến đỉnh cao chưa từng có, nhưng đi kèm với đó là một "bệnh dịch" của sự lo âu và kiệt sức. Phải chăng công nghệ sinh ra không phải để giải phóng con người, mà để tối ưu hóa khả năng khai thác sức lao động của chúng ta?

Vệt sáng lạ tiết lộ Sao Thủy chưa “chết”

Vệt sáng lạ tiết lộ Sao Thủy chưa “chết”

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Các nhà khoa học đã "nhặt được kho báu" khi kiểm tra lại dữ liệu từ tàu thám hiểm Sao Thủy MESSENGER của NASA.

Sự thật không phải ai cũng biết về Iran: Vẫn chưa đón tết, đang sống ở năm 1404 khi thế giới gần hết quý I/2026

Sự thật không phải ai cũng biết về Iran: Vẫn chưa đón tết, đang sống ở năm 1404 khi thế giới gần hết quý I/2026

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - Người dân Iran đang sống ở năm 1404 không phải là sự sai sót, nhầm lẫn mà do họ sử dụng hệ lịch riêng.

Xem nhiều

Phát hiện hành tinh có khả năng sinh sống cách Trái Đất 146 năm ánh sáng

Phát hiện hành tinh có khả năng sinh sống cách Trái Đất 146 năm ánh sáng

Tiêu điểm

Các nhà thiên văn học vừa phát hiện một hành tinh mới có khả năng nằm trong vùng có thể sinh sống được, cách Trái Đất khoảng 146 năm ánh sáng.

Sự thật không phải ai cũng biết về Iran: Vẫn chưa đón tết, đang sống ở năm 1404 khi thế giới gần hết quý I/2026

Sự thật không phải ai cũng biết về Iran: Vẫn chưa đón tết, đang sống ở năm 1404 khi thế giới gần hết quý I/2026

Tiêu điểm
Danh tính nam thanh niên 25 tuổi người Việt bị bắt ở Nhật vì giả gái hẹn hò với 28 người đàn ông, lừa đảo 40 tỷ đồng, 200 thẻ ATM

Danh tính nam thanh niên 25 tuổi người Việt bị bắt ở Nhật vì giả gái hẹn hò với 28 người đàn ông, lừa đảo 40 tỷ đồng, 200 thẻ ATM

Tiêu điểm
NASA chụp được "dấu ấn sự sống ngoài Trái Đất" 3 thập kỷ trước mà không hay

NASA chụp được "dấu ấn sự sống ngoài Trái Đất" 3 thập kỷ trước mà không hay

Tiêu điểm
Thứ đáng sợ này đã khiến sinh vật Trái Đất 4 lần biến mất hàng loạt

Thứ đáng sợ này đã khiến sinh vật Trái Đất 4 lần biến mất hàng loạt

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top