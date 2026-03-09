Sự xuất hiện gây sốc của "tiền thân sự sống"
Cuộc truy tìm nguồn gốc sự sống trong vũ trụ vừa có bước ngoặt lớn.
Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi Trung tâm Nghiên cứu hóa học thiên văn thuộc Viện Vật lý thiên văn Max Planck (Đức) cho biết các nhà khoa học đã phát hiện ra phân tử lưu huỳnh ngoài Trái Đất lớn nhất từ trước đến nay, một bước ngoặt lớn cho cuộc truy tìm nguồn gốc sự sống.
Viết trên tạp chí Nature Astronomy, các tác giả cho biết thứ họ tìm thấy là thiepine, hay 2,5-cyclohexadiene-1-thione (C₆H₆S), lơ lửng trong không gian giữa các vì sao.
Phát hiện này xảy ra khi nhóm tác giả nghiên cứu đám mây phân tử G+0.693–0.027, một vùng hình thành sao cách Trái Đất khoảng 27.000 năm ánh sáng gần trung tâm thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta.
Nỗ lực tái tạo phân tử phân tử vòng 6 cạnh với 13 nguyên tử này bằng cách cho thiophenol lỏng (C₆H₅SH) - một hydrocacbon có cấu trúc tương tự - tiếp xúc với dòng điện 1.000 V trong phòng thí nghiệm cũng đã thành công, giúp xác nhận thứ mà họ quan sát được nhờ kính viễn vọng vô tuyến IRAM 30 mét và Yebes 40 mét ở Tây Ban Nha.
Cho đến trước khi phân tử độc đáo này lộ diện, các nhà thiên văn học chỉ phát hiện ra các hợp chất lưu huỳnh nhỏ có 6 nguyên tử trở xuống trong không gian giữa các vì sao.
Phân tử lưu huỳnh đóng vai trò thiết yếu trong protein và enzyme, những cấu trúc cơ bản của sự sống.
Việc chưa tìm ra các phân tử đủ phức tạp khiến khoảng cách giữa các loại hợp chất hữu cơ được tìm thấy trong thiên thạch và các loại được xác định trong không gian giữa các vì sao vẫn rất lớn. Thiepine đã xóa nhòa khoảng cách đó.
Phát hiện về thiepine đã chứng minh được mối liên hệ giữa hóa học vũ trụ và sự sống trên Trái Đất lần đầu tiên.
Theo đồng tác giả Valerio Lattanzi nói với tờ Universe Today, cấu trúc của phân tử này tương tự như những phân tử trong sao chổi. Điều này chứng minh rằng nền tảng hóa học cho sự sống bắt đầu từ rất lâu trước khi các ngôi sao hình thành.
Phát hiện này cũng gợi ý các phân tử lưu huỳnh phức tạp hơn nữa vẫn còn chờ đợi được khám phá trong không gian giữa các vì sao, mang theo đáp án của câu hỏi lớn: Sự sống bắt đầu như thế nào?
