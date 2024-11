Loại hạt nhỏ thơm kiểm soát đường huyết cực tốt, người bệnh tiểu đường nên ăn để tăng cường sức khỏe

Hạt hướng dương chứa các thành phần dưỡng chất gì?

Hạt hướng dương chính là phần nhị của hoa hướng dương, mọc lên thành quả. Trung bình có thể thu được 2000 hạt hướng dương từ một bông hoa hướng dương. Loại hạt này có kết cấu chắc nhưng cũng có độ mềm, hương vị thơm ngon. Nên rang hạt trước khi ăn để tăng thêm hương vị.

- Có 2 loại hạt hướng dương, bao gồm:

+ Hạt hướng dương tạo dầu: Là loại hạt có lớp vỏ màu đen tuyền và cứng.

+ Hạt hướng dương dùng để ăn: Loại này thường có màu sọc trắng hoặc đen nhám.

Hạt hướng dương bao nhiêu calo?

- Trung bình 100g hạt đã bóc vỏ có thể cung cấp khoảng:

+ 584 calo.

+ 20g carbohydrate.

+ 51,46g chất béo.

+ 20,78g chất đạm.

+ Có chứa nhiều loại vitamin như vitamin E, C, B,...

+ Chứa nhiều khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho, kẽm...

Hạt hướng dương đem lại khá nhiều lợi ích sức khỏe.

Công dụng của hạt hướng dương

Theo các chuyên gia loại hạt này có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu ăn ở mức vừa phải. Các công dụng từ hạt hướng dương mang lại là:

Tác dụng đối với hoạt động hệ tim mạch

Trong loại hạt này có chứa rất nhiều vitamin E và folate, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Tác dụng của vitamin E là chống oxy hóa, giảm nguy cơ tử vong sớm do một số bệnh về tim mạch. Hơn nữa, vitamin E còn có thể trung hòa các gốc tự do để chống viêm, sưng và bảo vệ các tế bào não.

Hạt hướng dương có chứa lượng phytosterol cao vượt trội so với các loại hạt khác. Trong khi đó, lượng phytosterol càng cao thì càng hiệu quả trong việc làm giảm mức Cholesterol xấu cũng như hạn chế hình thành các mảng bám trong động mạch hay mạch máu. Vì thế, nếu ăn đúng cách, hạt hướng dương có thể bảo vệ sức khỏe trái tim.

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Hạt hướng dương cũng có chứa nhiều chất xơ giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa, giảm cholesterol, giúp cảm thấy no lâu hơn và giảm cảm giác thèm ăn. Từ đó, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Đây cũng chính là lý do khiến nhiều người lựa chọn bổ sung các loại hạt vào chế độ ăn trong quá trình giảm cân.

Tốt cho xương khớp và sức khỏe tinh thần

Hạt hướng dương có chứa nhiều Magie – có lợi cho quá trình hô hấp, hoạt động tim mạch, duy trì chức năng cơ và xương. Hơn nữa, magie có trong hạt hướng dương còn giúp tâm trạng tốt hơn. Đây cũng là một dưỡng chất rất cần thiết trong điều trị cho những người bệnh trầm cảm.

Tốt cho hoạt động của tuyến giáp

Hạt hướng dương còn cung cấp selen- rất tốt cho tuyến giáp. Tác dụng của selen là hỗ trợ quá trình chuyển hóa các hormone tuyến giáp, tăng cường trao đổi chất, tăng cường chức năng tiêu hóa và giúp giảm căng thẳng. Do đó, một số trường hợp đã được chỉ định bổ sung selen cùng với thuốc điều trị tuyến giáp để cải thiện chức năng tuyến giáp sau sinh.

Giảm nguy cơ bệnh tiểu đường

Một số nghiên cứu cho thấy kết quả rất tích cực về tác dụng của hạt hướng dương đối với bệnh nhân bị tiểu đường. Theo Health, các loại hạt bao gồm cả hạt hướng dương chứa chất chống oxy hóa axit chlorogen có thể điều chỉnh đường huyết, hạn chế kháng insulin ở người tiểu đường. Tác dụng chống oxy hóa và chống viêm của axit chlorogen cũng góp phần điều chỉnh cân nặng. Chất xơ, chất béo và protein trong hạt hướng dương giúp no lâu.

Hội chứng chuyển hóa là một nhóm các tình trạng cùng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường, đột quỵ và các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khác. Người cao huyết áp, đường huyết cao, cholesterol tốt (HDL) thấp, béo bụng dễ mắc hội chứng chuyển hóa hơn.

Một nghiên cứu năm 2023 của Mỹ xem xét mối quan hệ giữa thói quen ăn hạt với hội chứng chuyển hóa trên hơn 22.000 người trưởng thành, cho thấy người thường xuyên ăn hạt có nguy cơ phát triển hội chứng chuyển hóa thấp hơn người không ăn hạt.

Bổ sung hạt hướng dương trong chế độ ăn uống mỗi ngày và thực hiện trong vòng 6 tháng có thể giúp giảm lượng đường huyết hiệu quả. Để tận dụng tối đa lợi ích của hạt với sức khỏe, người bệnh tiểu đường nên chọn loại nguyên chất, tránh tẩm ướp muối và các hợp chất tăng mùi vị khác.

Cải thiện hệ tiêu hóa

Trong hạt hướng dương có khá nhiều chất xơ, khá hữu hiệu trong việc giúp điều trị táo bón dễ dàng hơn. Có thể chỉ ăn mỗi hạt hoặc dùng chung với sinh tố, ngũ cốc hoặc sữa chua. Tuy nhiên, chỉ nên dùng khoảng 20 – 35g hạt này mỗi ngày bởi việc ăn quá nhiều có thể dễ bị tiêu chảy.

Tốt cho da, tóc

Một nghiên cứu được thực hiện và công bố trên Tạp chí The Journal of Nutrition đã cho thấy hạt lấy từ cây hoa hướng dương chứa chất chống oxy hóa. Ngoài ra, một trong những thành phần tốt nhất của hạt hướng dương là hàm lượng vitamin E cao.

Nhờ vào việc ăn loại hạt này đã nạp thêm cho cơ thể một lượng vitamin E cần thiết để thúc đẩy khả năng trẻ hóa làn da, giảm thiểu nếp nhăn, giảm rụng tóc bằng cách tăng cường hoạt động lưu thông máu.

Ngừa ung thư

Chất chống oxy hóa và dinh dưỡng được tìm thấy ở hạt hướng dương có khả năng ngăn ngừa sự phát triển của ung thư, hạn chế sự lây lan rộng của các gốc tự do trong cơ thể con người. Nguyên do là bệnh ung thư và sự lây lan của các gốc tự do có thể dẫn đến một loạt các tổn thương tế bào và bệnh tật.

Dù hạt hướng dương có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cũng không nên ăn nhiều.

Có nên ăn nhiều hạt hướng dương?

Dù mang lại nhiều lợi ích cho cơ thể nhưng khi ăn nhiều hạt hướng dương có thể gây tác tác dụng phụ như:

- Ăn quá nhiều có thể gây dư thừa phốt pho, tăng nguy cơ tổn thương thận. Bên cạnh đó, hạt hướng dương cũng có chứa nhiều selen, nếu ăn quá nhiều có thể khiến tóc và móng tay dễ gãy hơn, gây phát ban, cơ thể mệt mỏi...

- Tăng cân: Hạt hướng dương rất thơm và bùi nhưng lại có thể cung cấp lượng calo rất cao cho cơ thể. Nếu ăn quá nhiều có thể dẫn đến tích tụ chất béo và tăng cân.

- Làm răng xỉn màu: Vì vỏ của hạt hướng dương khá cứng, nếu bạn cắn hướng dương quá nhiều có thể vô tình gây phá hủy men răng, dễ hình thành cao răng.

- Dư thừa chất béo bão hòa: Hạt hướng dương rất tốt cho sức khỏe tim mạch vì có chứa nhiều chất béo không bão hòa. Tuy nhiên, trong hạt hướng dương cũng có chứa axit béo bão hòa. Nếu ăn quá nhiều loại hạt này có thể khiến tăng cholesterol xấu.

- Cung cấp quá nhiều muối cho cơ thể: Trong quá trình chế biến, chúng ta thường rang hạt hướng dương cùng với muối. Nếu ăn quá nhiều hạt hướng dương rang muối, cùng với các đồ ăn mặn khác, bạn đã vô tình cung cấp quá nhiều natri cho cơ thể và có thể làm tăng nguy cơ về bệnh huyết áp cao và các bệnh về tim mạch.

- Gây táo bón: Việc ăn số lượng lớn hạt hướng dương cả vỏ cùng một lúc đôi khi dẫn đến tình trạng phân bị lèn chặt ở cả trẻ em lẫn người lớn bởi dạ dày không thể tiêu hóa chúng hoàn toàn. Từ đó dẫn đến táo bón. Bên cạnh đó, còn có nguy cơ bị đau bụng và buồn nôn.