Tiểu thương lý giải giá na dai Đồng Bành cao hơn so với những loại khác nhưng vẫn được người tiêu dùng đặt mua không ngớt

Na dai Đồng Bành là một đặc sản có tiếng từ lâu và được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Giống na này thuộc loại ngon có tiếng và được trồng nhiều ở xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. Hằng năm, cứ từ tháng 7 đến tháng 9 là loại quả này bước vào chính vụ.

Na dai Đồng Bành được trồng trên những ngọn núi đá cao vì vậy mới cho ra hương vị thơm ngon, ngọt đậm, dày thịt, ít vị chua và không lẫn với bất kì loại na nào. Cũng chính vì vậy mà na dai Đồng Bành luôn chiếm được cảm tình của khách hàng, dù giá có cao hơn so với những loại na khác thì loại quả này vẫn được ưu tiên lựa chọn chọn.

Na đang là một trong những mặt hàng hoa quả được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng.

"Gia đình tôi ai cũng thích ăn na, cứ đến mùa của loại quả này tôi sẽ nhờ người quen ở Lạng Sơn gửi hàng cho. Phải công nhận là hương vị của na dai Đồng Bành không lẫn với bất kì loại na nào khác, quả vừa to, thịt dày, ngọt và rất thơm. Có lần tôi đi chợ cũng được người bán giới thiệu là na Đồng Bành nên tôi mua thử nhưng về ăn vị rất khác, vừa chua, cùi mỏng và nhiều hạt. Kể từ đó về sau tôi chỉ tin tưởng mua hàng của người quen, dù giá có cao hơn nhưng đổi lại được thưởng thức trọn vị loại quả đặc sản này", chị Tố Uyên (Hà Đông, Hà Nội) cho hay.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, na được chia thành hai loại là na dai và na bở. Quả na dai có vỏ mềm, màu xanh, thịt trắng lại ít hạt. Loại na này có ưu điểm là ăn ngọt, để được lâu, không dễ nát, dễ bóc vỏ, khi ăn có cảm giác các múi cũng dai hơn. Trong khi đó, na bở thường mềm, dễ vỡ, nát, nhiều hạt và cũng không ngọt thơm như na dai.

Đối với na Đồng Bành, quả có vỏ mỏng, mắt nở và phẳng, hơi nứt nhưng vẫn còn cuống. Đó là na chín cây, ăn ngọt và thơm. Ngoài ra, vỏ na có màu xanh nhạt, kẽ mắt trắng hồng, cùi dày, ít hạt, vị ngọt thanh, thơm ngon đặc trưng.

Na dai và na bở đều mang hương vị riêng, thơm ngon và có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe.

"Người tiêu dùng nên tránh những quả na quá mềm, có vết thâm bên ngoài. Đó là na non, bị ép chín, ủ hóa chất độc hại. Với những quả na có nhiều vết nứt nẻ, va chạm và ở các vết đó có dấu hiệu chảy nước, tuyệt đối không chọn bởi na ăn sẽ không ngon, vị ủng, có thể bị ủ hóa chất kích chín.

Với đặc tính không để được lâu, khó bảo quản, nhiều thương lái đã sử dụng chất bảo quản, chất kích thích để giữ na trong quá trình vận chuyển hoặc buôn bán.

Những quả na Đồng Bành chín tự nhiên không ngâm thuốc có mùi thơm dịu, vị ngọt thanh. Trong khi đó, na ngâm hóa chất để chín ép rất nhạt, ăn bị sượng và không có mùi vị đặc trưng của na. Màu sắc của na chứa hóa chất cũng không tự nhiên, quả nào cũng đều tăm tắp, không có vết nứt, cuống bị gẫy, vỏ khó bóc", chị Phương Vi (chủ một cửa hàng nông sản Việt tại Hà Nội) chia sẻ.

Na Đồng Bành được rao bán với nhiều mức giá khác nhau.

Theo khảo sát của PV Chuyên trang Gia đình và Xã hội tại một số chợ dân sinh, siêu thị và 'chợ mạng', hiện tại na dai Đồng Bành vẫn là mặt hoa quả bán chạy nhất trên thị trường. So với những loại na khác thì giá của na Đồng Bành bao giờ cũng cao hơn và luôn giữ ở mức ổn định.

"Vào thời điểm đầu mùa, giá của loại na Đồng Bành tương đối cao, có thể lên tới gần 200.000 đồng/kg, nhiều hôm không có hàng để bán vì số lượng có hạn. Tuy nhiên, càng vào chính vụ giá na càng 'mềm' chỉ khoảng 40.000 – 80.000 đồng/kg, nhờ đó mà dễ tiếp cận với đại đa số người tiêu dùng hơn.

Trên thị trường hiện nay có xuất hiện cả những trái na được trồng ở các tỉnh khác như Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên,…tuy nhiên hương vị na ở những nơi này không ngon như na ở vùng Chi Lăng - Lạng Sơn. Nhiều khách hàng sành ăn họ chỉ tìm mua loại na được trồng ở trên núi đá để thưởng thức và làm quà biếu.

Để chọn được những trái na ngon, người mua hàng nên lựa quả na có vỏ mỏng, mắt nở và phẳng, hơi nứt nhưng vẫn còn cuống, đó là na chín cây, ăn ngọt và thơm. Tránh chọn những quả na quá mềm, có vết thâm bên ngoài, đó là na non, bị ép chín, ủ hóa chất độc hại, vị vừa nhạt lại nhiều hạt", anh Nguyễn Mạnh (chủ cửa hàng hoa quả sạch tại Hà Nội) cho biết.

Người tiêu dùng nên lựa chọn địa chỉ uy tín để mua được hàng đảm bảo chất lượng.

Vậy làm thế nào để chọn mua được những quả na dai Đồng Bành chính hiệu? Dưới đây là một số cách giúp khách hàng nhận biết nhanh nhất do chị Nguyễn Hương (tiểu thương chợ Long Biên, Hà Nội) chia sẻ.

"Đầu tiên, người tiêu dùng nên quan sát hình dáng quả. Na Đồng Bành thường có quả to vừa, tròn đều, mắt na nở to và thưa, vỏ quả sáng xanh tự nhiên. Khi chín, mắt na tách nhẹ, có màu trắng ngà ở khe mắt. Ngược lại, na phun thuốc hoặc na từ vùng khác có thể mắt dày, nhỏ, vỏ xanh đậm bất thường hoặc bóng loáng do được xử lý hóa chất.

Thứ hai là cảm nhận hương thơm. Na chín tự nhiên sẽ có mùi thơm ngọt nhẹ, lan tỏa ngay cả khi chưa bổ quả. Trong khi đó, na chín ép bằng hóa chất thường ít mùi hoặc có mùi lạ, không rõ vị đặc trưng. Đây là dấu hiệu dễ nhận biết khi chọn mua.

Thứ ba kiểm tra độ chín và độ mềm. Na Đồng Bành khi chín thường mềm dần từ cuống xuống, cầm vào thấy chắc tay, không bị cứng toàn bộ cũng không quá mềm nhũn. Trái lại, na chín ép hóa chất có thể chín không đều: phần thì cứng, phần thì mềm bất thường. Ngoài ra, lớp vỏ dễ bị thâm hoặc nứt.

Tiếp theo là cảm nhận vị ngọt thanh, không gắt của quả. Điểm khác biệt lớn nhất của na Đồng Bành chính hiệu là vị ngọt thanh, không gắt, thịt quả trắng dẻo, ít hạt. Trong khi đó, na kém chất lượng hoặc có hóa chất bảo quản có vị nhạt, lợ, thậm chí hơi chua hoặc chát. Na Đồng Bành có vị đặc biệt do được canh tác trên núi đá vôi có độ cao khoảng 800m và được chăm sóc kỹ lưỡng nên quả có hương vị và đặc điểm khác biệt so với những giống na ở vùng khác.

Cuối cùng, người tiêu dùng nên tìm mua hàng tại địa chỉ uy tín. Để đảm bảo an toàn, người tiêu dùng nên mua na Đồng Bành tại các điểm bán có chứng nhận chỉ dẫn địa lý, cửa hàng nông sản sạch hoặc các sàn thương mại điện tử liên kết trực tiếp với hợp tác xã ở Chi Lăng. Khi mua số lượng lớn, nên yêu cầu hóa đơn hoặc giấy chứng nhận để đảm bảo nguồn gốc".

Na đang vào mùa bán tràn ngập thị trường.