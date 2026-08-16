Loại na xưa để rụng đầy gốc nay giá đắt ngang hoa quả nhập khẩu, người tiêu dùng có tiền chưa chắc đã mua được

Bước vào thời điểm giữa tháng 8, thị trường hoa quả Việt tiếp tục nhộn nhịp với nhiều mặt hàng được bày bán. Một trong những loại trái cây đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng chính là những trái na chín trắng, có hương vị thơm ngon, ngọt lịm và mang lại tác dụng tốt đối với sức khỏe mọi người.

Bên cạnh đặc sản na dai Đồng Bành (Chi Lăng, Lạng Sơn) thì na bở của Hải Phòng hay Hà Giang đang là một trong những mặt hàng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng và tìm kiếm.

Na đang là một trong những loại trái cây nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

Theo các tiểu thương, na bở là một loại quả cùng họ với na dai, hai loại na này có đặc điểm bên ngoài vô cùng giống nhau nếu không để ý kỹ sẽ dễ bị lẫn lộn. Na bở có vỏ cứng, xù xì, màu trắng đục, na bở thì có cuống rất dễ tụt. Na bở ít hạt, múi to, không ngọt bằng na dai. Na bở rất dễ dập, nát cho nên có thời gian bảo quản không lâu.Thịt na bở ngọt thanh nên được nhiều người yêu thích.

Giá na bở hiện nay dao động từ 50.000 đến 150.000 đồng/kg cho loại thường (size từ 5 – 7 quả/kg), và lên tới 200.000 - 250.000 đồng/kg (size 2 – 3 quả/kg) cho các loại quả to đẹp chuẩn hàng VIP, trồng theo tiêu chuẩn VietGAP.

Không thể phủ định sức hút của những trái na bở trong nhiều năm trở lại đây. Na bở trở thành mặt hàng trái cây được người tiêu dùng 'săn đón', dù giá có cao gấp nhiều so với na dai thì loại quả này vẫn luôn trong tình trạng 'cháy hàng', thậm chí nhiều người có tiền cũng chưa chắc đặt mua được hàng.

Na được nhiều người ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon và có tác dụng tốt đối với sức khỏe.

Lý giải nguyên nhân na bở được nhiều người tìm kiếm và có giá cao hơn so với na dai, chị Hoàng Anh (tiểu thương chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) chia sẻ: "Na bở có giá cao hơn na dai vì một số nguyên nhân chính như, loại quả này hiếm hơn do khó trồng, dễ dập nát khi vận chuyển và nguồn cung không dồi dào như na dai, trong khi nhu cầu tìm mua hương vị truyền thống này lại tăng cao. Trước đây, nhiều nhà vườn từng chặt bỏ cây na bở để chuyển sang trồng na dai cho năng suất ổn định hơn, khiến diện tích trồng na bở hiện tại rất hạn chế.

Lượng na bở thu hoạch mỗi vụ không nhiều, thương lái phải chọn lọc kỹ mới có hàng bán nên đẩy giá lên cao, đôi khi gấp 2 đến 4 lần na dai. Hiện tại, giá na dai size 3 – 5 quả/kg đang được rao bán phổ biến trên thị trường từ 50.000 – 70.000 đồng/kg thì giá na bở không dưới 100.000 đồng/kg. Đặc biệt na bở được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP, được dán tem truy xuất nguồn gốc có thể lên tới 250.000 đồng/kg, ấy vậy mà nhiều hôm không có hàng để nhập hoặc số lượng hàng về có hạn, không đủ trả cho khách. Na bở được ưa chuộng bởi có vị ngọt thanh, mùi thơm đặc trưng và thịt quả mềm mịn, khi ăn có cảm giác tan trong miệng nên được nhiều người săn lùng để làm quà biếu hoặc thưởng thức".

Na bở có giá bán tương đối cao, thậm chí cao gấp đôi so với na dai.

Theo nhiều tiểu thương, na dai hay na bở đều có hương vị đặc trưng, nhưng loại nào cũng thơm, ngọt và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, mỗi người có một khẩu vị khác nhau nên người tiêu dùng có thể lựa chọn loại na mà mình ưng ý nhất để thưởng thức. Hiện đang vào chính vụ của quả na nên trên thị trường bày bán rất nhiều loại có nguồn gốc khác nhau, vậy làm thế nào để phân biệt na dai và na bở?

Chị Khánh Linh (chủ một cửa hàng chuyên nông sản Việt tại Hà Nội) bật mí: "Người tiêu dùng có thể phân biệt được na dai và na bở theo các cách đơn giản dưới đây.

Đối với những quả na dai vỏ thường mỏng, mắt đã nở và phẳng, hơi nứt nhưng vẫn còn cuống, đặc biệt những quả na chín cây, ăn rất ngọt và thơm. Bên cạnh đó na dai thường ít hạt, múi na to và dai hơn, na dai cũng dễ bóc vỏ hơn. Phần cuống của những của na dai cũng bám chặt, khó bị tụt ra khỏi quả.

Na bở có hương thơm đặc trưng và vị ngọt thanh nên được nhiều người yêu thích.

Còn những quả na bở có vỏ màu xanh non, mắt to, kẽ mắt trắng, cuống nhỏ, chín mềm không nứt. Vỏ của na bở cũng dày và sần hơn so với những quả nai dai. Na bở khi chín thường rất mềm, cầm lên có cảm giác nhẹ tay, cuống của na bở dễ bị tụt ra khỏi quả so với na dai.

Trên thị trường hiện đang bày bán nhiều loại na có nguồn gốc khác nhau. Vì vậy, người tiêu dùng nên chọn những địa chỉ uy tín để mua hàng để có thể được thưởng thức những trái na thơm ngon, đảm bảo chất lượng nhất".

Na đang vào mùa bán tràn ngập thị trường.

