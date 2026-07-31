Tiểu thương bật mí cách chọn na chín già, dày thịt, ngọt lịm chỉ dựa vào những đặc điểm đơn giản này

Na là một trong những loại trái cây quen thuộc đối với nhiều người Việt. Loại quả này không chỉ có hương vị thơm ngon, dễ ăn mà còn có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe nên được ưa thích đối với cả người lớn và trẻ nhỏ.

Theo nhiều tiểu thương, quả na thường chính vụ vào mùa hè và mùa thu, kéo dài từ tháng 7 đến tháng 9 dương lịch (tức khoảng tháng 5 đến tháng 7 âm lịch). Mùa na chín rộ và ngon nhất thường tập trung vào tháng 8. Tùy thuộc vào kích thước và chất lượng, giá na sẽ có mức bán khác nhau. Hiện tại, na đang được rao bán từ 25.000 – 150.000 đồng/kg (đối với na dai) và 130.000 – 250.000 đồng/kg (đối với na bở).

Na là một trong những loại trái cây đang nhận được nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng.

"Đang vào mùa na Bắc chín rộ, trên thị trường bày bán chủ yếu hai loại na đó là na dai và na bở. Hiện tại, loại na dai mọc trên núi đá hay còn được biết đến với cái tên na dai Đồng Bành (Lạng Sơn) đang chiếm được cảm tình của người tiêu dùng nhất. Càng vào chính vụ giá na sẽ càng rẻ, chỉ cách đây nửa tháng giá na còn cao chót vót đến nay đã 'mềm' hơn rất nhiều. Giá nhập na mỗi ngày cũng sẽ khác nhau nên tùy vào tình hình của thị trường, tiểu thương sẽ cân đối giá bán cho khách mua hàng.

Người mua hàng chú ý, những quả na dai khi ăn thường rất ngọt và để được lâu, không bị nát, dễ bóc vỏ, múi na nhằn dễ tróc ra khỏi hột và múi cũng dai hơn. Na dai cũng được mọi người ưa chuộng hơn vì mùi thơm và vị ngọt sắc nổi bật hơn so với na bở. Vì vậy, mẹo chọn na ngon ngọt, ít hạt, chắc thịt đó là chúng ta nên chọn những quả na dai. Tuy nhiên, mỗi người có một khẩu vị khác nhau, chúng ta có thể phân biệt được na dai và na bở theo cách dưới đây để có thể chọn được những quả na theo sở thích của mình.

Na có hương vị thơm ngon, ngọt đậm và giàu giá trị dinh dưỡng nên được nhiều người yêu thích.

Đối với những quả na dai vỏ thường mỏng, mắt đã nở và phẳng, hơi nứt nhưng vẫn còn cuống, đặc biệt những quả na chín cây, ăn rất ngọt và thơm. Bên cạnh đó na dai thường ít hạt, múi na to và dai hơn, na dai cũng dễ bóc vỏ hơn. Phần cuống của những của na dai cũng bám chặt, khó bị tụt ra khỏi quả.

Còn những quả na bở có vỏ màu xanh non, mắt to, kẽ mắt trắng, cuống nhỏ, chín mềm không nứt. Vỏ của na bở cũng dày và sần hơn so với những quả nai dai. Na bở khi chín thường rất mềm, cầm lên có cảm giác nhẹ tay, cuống của na bở dễ bị tụt ra khỏi quả so với na dai", chị Phương (tiểu thương chợ Long Biên, Hà Nội) cho hay.

Tùy thuộc vào kích thước và chất lượng, giá na sẽ khác nhau.

Hiện nay, trên thị trường bày bán rất nhiều loại na, tuy nhiên, để tiện trong khâu vận chuyển nên nhiều nhà vườn thu hoạch quả khi vẫn còn xanh, làm giảm chất lượng. Vậy làm thế nào để chọn những trái na chín già, thơm ngon, nhiều thịt? là thắc mắc của nhiều người tiêu dùng.

Chia sẻ về cách chọn na chuẩn, chất lượng đảm bảo, theo chị Hoàng Luyến - chủ một vườn na ở Lạng Sơn, người tiêu dùng nên quan sát phần vỏ của quả na. Đối với quả na chín cây vỏ bên ngoài thường chuyển từ xanh đậm sang xanh nhạt pha vàng hoặc trắng ngà. Màu sắc của quả đồng đều, lớp vỏ không còn xanh bóng như quả non. Ngược lại, những quả na có màu xanh sẫm, không đều hoặc còn xanh bóng thường là được hái sớm, chất lượng không được ngọt thơm.

Tiếp theo là quan sát mắt na nở to. Đây là dấu hiệu dễ nhận biết nhất với những quả na chín cây tự nhiên. Quả na sẽ có mắt nở to, căng tròn, khoảng cách giữa các mắt khá rộng, các đường rãnh tách nhẹ nhưng quả vẫn chắc. Quả na còn non thường có mắt na nhỏ, nhọn và khít. Còn mắt tách quá rộng, nứt nhiều hoặc lộ phần thịt cho thấy na đã chín quá mức, dễ bị dập và nhanh hỏng.

Người tiêu dùng nên lựa chọn địa chỉ uy tín để mua được những trái na ngon.



Kiểm tra độ mềm của quả na. Lựa chọn quả na ngon và chín cây thì khi cầm lên sẽ thấy quả hơi mềm nhưng vẫn có độ đàn hồi, cầm chắc tay do phần thịt đầy đặn. Nếu bóp nhẹ thấy quả còn cứng thì na chưa chín. Ngược lại, nếu quả na xuất hiện nhiều vết lõm, nhũn là đã chín quá lâu, không bảo quản được lâu.

Quan sát phần cuống. Những quả na mới thu hoạch thường có cuống còn tươi, bám chắc vào thân quả, không bị khô héo hay thâm đen. Khi đưa lên gần mũi sẽ cảm nhận được mùi thơm dịu đặc trưng.

Ngoài ra, chị Luyến cũng tư vấn thêm, người mua cũng nên ưu tiên những quả có dáng tròn đều, cân đối, vỏ nguyên vẹn, không bị nứt lớn, dập hoặc có dấu hiệu sâu bệnh để đảm bảo chất lượng. Nếu mua na chưa chín hẳn, mọi người cần để ở nhiệt độ phòng khoảng 1-2 ngày cho quả chín tự nhiên. Sau khi đã chín, cho vào bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh để giữ được hương vị ngon nhất.

Na đang vào mùa nên được bày bán nhiều trên thị trường.