Loại quả giá rẻ có vào mùa thu, hỗ trợ bảo vệ tim mạch hiệu quả

Dinh dưỡng từ quả hồng

Tăng cường thị lực và bảo vệ mắt

Theo VOV, qủa hồng chứa hàm lượng vitamin A vô cùng dồi dào cùng các chất chống oxy hóa quan trọng như lutein và zeaxanthin. Các dưỡng chất này đóng vai trò quyết định trong việc bảo vệ tế bào võng mạc, tăng cường thị lực vào ban đêm, hạn chế tình trạng mỏi mắt và làm giảm đáng kể nguy cơ thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Bảo vệ tim mạch và giảm căng thẳng thành mạch

Nhờ sự kết hợp hoàn hảo giữa chất xơ hòa tan, flavonoid và các hợp chất chống oxy hóa polyphenol, quả hồng giúp hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu hiệu quả. Bên cạnh đó, hàm lượng kali tự nhiên trong loại quả này giúp điều hòa huyết áp, giảm áp lực lên thành mạch và ngăn ngừa rủi ro mắc các bệnh lý nguy hiểm về tim mạch.

Hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường sức khỏe đường ruột

Chất xơ dồi dào trong quả hồng đóng vai trò kích thích nhu động ruột, tăng khối lượng phân và giúp quá trình bài tiết diễn ra trơn tru hơn. Bổ sung quả hồng chín đúng cách giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh có lợi trong đường ruột, ngăn ngừa táo bón và tăng cường khả năng hấp thu dinh dưỡng của cơ thể.

6 cách ăn hồng không bị chát

Xịt phun sương bằng rượu gạo

Theo hướng dẫn từ trang web của Nhà thuốc Long Châu thì đây là một trong những cách ăn hồng không bị chát đơn giản nhất. Bạn cần chuẩn bị một bình xịt phun sương cùng một ít rượu gạo (hoặc cồn pha loãng).

Cách thực hiện như sau: Bạn cần sắp xếp các quả hồng nguyên vỏ vào thùng nhựa có nắp. Tiếp theo, nhẹ nhàng phun một lớp rượu gạo mỏng vào mỗi lớp hồng. Sau đó, đậy kín nắp thùng và chờ khoảng 3 - 5 ngày là có thể lấy ra rửa sạch, gọt vỏ là có thể thưởng thức quả hồng giòn ngọt.

Ngâm hồng giòn bằng nước ấm

Đối với cách ngâm hồng bằng nước ấm, bạn sẽ phải chờ 2 - 3 ngày để quả hồng ngâm có thể bớt chát.

Ngâm hồng bằng nước ấm để không bị chát

Cách làm hồng ngâm cùng nước ấm vô cùng dễ thực hiện như sau: Hồng mua về rửa sạch và để ráo nước. Ngâm quả hồng trong nước ấm có nhiệt độ 35 - 40°C. Mỗi 4 - 5 tiếng cần thay nước ấm một lần.

Để hồng cùng các loại hoa quả khác

Một cách ăn hồng không bị chát mà không dùng nước chính là tận dụng khí ethylene từ các loại quả chín khác.

Cách làm như sau: Bạn sắp xếp hồng xen kẽ với những loại quả như: Táo, lê, chuối, cà chua,… trong thùng kín khí hoặc trong túi giấy. Chờ 2 - 3 ngày, hồng xanh sẽ không còn chát và ngọt quả.

Các loại quả kể trên sẽ tự sinh ra loại khí ethylene trong quá trình tự chín giúp đẩy nhanh sự chuyển hóa tinh bột thành đường, Vì vậy, quả hồng của bạn sẽ chín tự nhiên và không còn chát.

Để hồng trong thùng gạo

Tương tự với nguyên tắc của cách trên, việc để hồng giòn trong thùng gạo sẽ làm cản trở khí ethylene thoát ra ngoài. Nhờ vậy, quả hồng sẽ ngọt tự nhiên hơn.

Ngâm hồng bằng nước muối

Ngâm hồng bằng nước muối cũng là cách ăn hồng không bị chát. Với cách ngâm hồng giòn này, mọi người có thể nhanh chóng loại bỏ vị chát của hồng nhanh chóng chỉ cần vài tiếng.

Cách ngâm hồng như sau: Cho quả hồng sau khi rửa sạch, ngâm với nước muối pha loãng và đợi vài tiếng. Sau đó, lấy kim nhọn châm xung quanh quả hồng rồi ngâm tiếp tục trong nước nóng thêm vài giờ nữa là dùng được.

Ngâm hồng với nước vôi

Đây là một trong những cách làm theo dân gian khá hiệu quả. Cách ngâm hồng xanh với nước vôi trong pha loãng khoảng 3% sẽ giúp hồng thêm dai giòn và ngọt thơm. Nếu muốn pha 1 lít nước ngâm hồng, bạn cần dùng khoảng dưới 30g bột vôi và lưu ý chỉ dùng phần nước trong để ngâm.

Với cách ăn hồng không bị chát này, bạn cần ngâm hồng trong lọ kín và chờ 3 - 5 ngày để không còn chát và quả thêm giòn thơm. Sau khi ngâm quả hồng, có thể bạn sẽ nhìn thấy một lớp bột trắng mỏng bao quanh quả hồng, điều này là bình thường không cần quá lo lắng. Sau đó, bạn chỉ cần gọt đi phần vỏ hồng và ăn như bình thường.

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