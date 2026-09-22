Thành phần dinh dưỡng của lạc

Lạc thuộc họ đậu, là một loại hạt giàu dinh dưỡng. Trong 100g lạc, có thể chứa: Khoảng 49 – 50g chất béo; khoảng 25 – 26g protein; khoảng 16g carbohydrate, cùng chất xơ, vitamin nhóm B, vitamin E và các khoáng chất như magie, kali, kẽm, sắt…

Theo Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc, chất béo trong lạc phần lớn là chất béo không bão hòa đơn và đa, trong đó có axit oleic và axit linoleic. Lạc cũng chứa resveratrol – một chất chống oxy hóa mạnh.

Lạc chứa vitamin E, resveratrol, flavonoid – các hợp chất có tác dụng chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào mạch máu, đồng thời giảm viêm hệ thống, hỗ trợ dự phòng biến chứng mỡ máu.

Lạc chứa vitamin E, resveratrol, flavonoid – các hợp chất có tác dụng chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào mạch máu, đồng thời giảm viêm hệ thống, hỗ trợ dự phòng biến chứng mỡ máu.

Hàm lượng chất béo không bão hòa và protein cao trong lạc giúp duy trì cảm giác no, từ đó hạn chế cơn thèm ăn, đặc biệt là với các món ăn nhanh, nhiều đường và tinh bột tinh chế – những "thủ phạm" gây tăng mỡ máu âm thầm.

Ăn lạc thường xuyên lợi hay hại cho mạch máu?

Thông tin trên VTC News, Nhật Bản từng có nghiên cứu về vấn đề này. Các nhà nghiên cứu đã từng thực hiện một cuộc khảo sát theo dõi kéo dài 15 năm với hơn 70.000 người Nhật Bản. Kết quả, nếu bạn có thể ăn trung bình 4 đến 5 hạt lạc mỗi ngày thì nguy cơ đột quỵ có thể giảm 10%, nguy cơ mắc bệnh tim mạch có thể giảm 13%, nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ có thể giảm khoảng 20%.

Điều này chủ yếu là do axit béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa trong lạc là dạng chất béo lành mạnh và có lợi cho sức khỏe tim mạch, giúp giảm mức LDL Cholesterol. Từ đó làm giảm cholesterol tích tụ trong động mạch, giảm nguy cơ đau tim, tốt cho mạch máu.

Nên đa dạng hóa cách ăn như luộc, rang hoặc làm thành bơ lạc, cách ăn khác nhau có thể mang lại hương vị khác nhau.

Mặc dù lạc có lợi cho việc hỗ trợ bảo vệ mạch máu nhưng không nên ăn quá nhiều, bạn cần ăn với lượng vừa phải. Nếu bạn ăn lạc quá nhiều và trong thời gian dài sẽ gây ra chứng khó tiêu hoặc dị ứng. Ngoài ra, bạn cũng nên đa dạng hóa cách ăn như luộc, rang hoặc làm thành bơ lạc, cách ăn khác nhau có thể mang lại hương vị khác nhau.

Nguyên tắc sử dụng lạc cho bệnh nhân mỡ máu cao

Một số nguyên tắc khi sử dụng lạc trong bữa ăn của bệnh nhân mỡ máu cao gồm có: Ăn lạc một cách chừng mực, không ăn quá 250g lạc/tuần vì lạc chứa một hàm lượng không nhỏ calo với 166 đơn vị calo trong 28,4g lạc rang khô.

Những người có hệ tiêu hóa yếu hay bốc hỏa, phù thũng, cắt bỏ túi mật, dị ứng đậu phộng không được ăn lạc. Không sử dụng lạc đã mốc, mối mọt hay nảy mầm để tránh ngộ độc thực phẩm.

Cố gắng giữ lại phần vỏ lụa của hạt lạc vì chứa flavonoid giúp giảm mỡ máu. Ưu tiên cách chế biến lạc không dùng dầu mỡ, muối. Một số cách chế biến lạc cho bệnh nhân mỡ máu cao:

Lạc luộc: Cách chế biến này giúp tránh việc nạp vào cơ thể lượng dầu mỡ từ chiên xào, đồng thời giữ được lớp vỏ lụa của hạt lạc.

Lạc rang: Không nên thêm muối vào món ăn này vì người mỡ máu cao nên ăn nhạt, nên giữ lại vỏ khi ăn.

Ăn lạc một cách chừng mực, không ăn quá 250g lạc/tuần vì lạc chứa một hàm lượng không nhỏ calo với 166 đơn vị calo trong 28,4g lạc rang khô.

Sữa lạc: Lạc rửa sạch được ngâm nước trong 3 tiếng rồi đun sôi, xát sạch lớp vỏ lụa bên ngoài, xay nhuyễn với máy xay sinh tố với nước. Sau đó lọc bỏ lấy nước, bỏ bã đun trong 10 phút cho vào sữa khuấy đều.

Canh lạc bí đỏ: Bí đỏ có thể giúp giảm hàm lượng cholesterol dư thừa trong cơ thể nên sự kết hợp với lạc sẽ tạo nên một món ăn tốt cho sức khỏe người bệnh mỡ máu.

Bơ đậu phộng: Thực phẩm này có thể xuất hiện trong chế độ ăn của bệnh nhân mỡ máu nhưng vì các loại bơ đậu phộng sẵn có thường chứa nhiều đường, muối và chất bảo quản. Do đó, cách tốt nhất tự làm tại nhà để kiểm soát lượng chất có trong sản phẩm.

Dùng lạc làm nguyên liệu phụ trợ: Các món nộm, salad có thể thêm lạc rang, xát vỏ, đập dập nhằm sử dụng kèm.

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