Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp

Loại rau được ví như "thần dược", hỗ trợ thanh lọc cơ thể và giải độc gan hiệu quả

Thứ sáu, 19:01 06/02/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Các hoạt chất trong loại rau này giúp tăng cường chức năng gan bằng cách giảm sự tích tụ mỡ trong gan và hỗ trợ sản xuất các enzyme giải độc.

Thanh lọc cơ thể và giải độc gan hiệu quả

Cần tây có đặc tính lợi tiểu tự nhiên, giúp kích thích quá trình đào thải độc tố và các chất cặn bã ra khỏi cơ thể qua đường bài tiết. Các hoạt chất trong cần tây còn giúp tăng cường chức năng gan bằng cách giảm sự tích tụ mỡ trong gan và hỗ trợ sản xuất các enzyme giải độc. Thói quen sử dụng nước ép cần tây buổi sáng thường được xem là phương pháp tự nhiên nhất để thanh lọc máu và làm sáng da từ bên trong.

Loại rau được ví như thần dược, hỗ trợ thanh lọc cơ thể và giải độc gan hiệu quả - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: VietNamNet)

Một trong những lợi ích nổi bật nhất của cần tây là khả năng ổn định huyết áp nhờ hợp chất phthalides, có tác dụng làm thư giãn các cơ quanh thành mạch máu và giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa và chất xơ trong cần tây còn hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa nguy cơ hình thành mảng bám động mạch và bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.

3 món ngon với cần tây giúp giải độc gan

Gỏi bò cần tây

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 5.

Món gỏi bắp bò cần tây dễ ăn, thơm ngon giúp đổi vị cho mâm cơm gia đình. Bắp bò giòn dai, thấm vị chua ngọt hòa quyện cùng cần tây giòn mát, hành tây ngọt nhẹ, rau răm thơm nồng. Khi ăn, mọi người rắc thêm chút lạc sẽ tăng thêm vị ngon của món ăn. Món này ăn kèm cùng bánh phồng tôm hoặc cuốn bánh tráng đều ngon.

Salad cần tây

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 6.

Mọi người chỉ cần chuẩn bị lá cần tây tươi, tỏi băm, nước tương, giấm, muối, đường, dầu mè. Việc chế biến salad cần cây cũng đơn giản, đem rửa sạch lá cần tây tươi và để ráo, chần qua nước sôi. Sau khi lá chín, bạn vớt ra, rửa bằng nước lạnh rồi để ráo. Cho tỏi băm, nước tương, giấm, muối, đường và dầu mè vào một cái bát nhỏ, trộn đều để làm nước sốt rồi đổ vào lá cần tây, trộn đều là được.

Trứng rán lá cần tây đổi vị

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 7.

Sự kết hợp giữa lá cần tây và trứng giúp cân bằng dinh dưỡng. Món ăn này có vị tươi, mềm, ăn cùng cơm rất ngon. Đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị lá cần tây tươi, trứng, muối, dầu ăn. Cách làm đơn giản: Cần tây cắt khúc nhỏ sau khi đã rửa sạch. Trứng đập vào bát, thêm chút muối, khuấy đều rồi cho lên tráng. Khi trứng ốp la gần chín, rắc lá cần tây lên trên, xào đều là được.

Nước ép lá cần tây thanh lọc gan

Bất ngờ bộ phận của rau cần tây hay bỏ đi là siêu thực phẩm giúp thải độc gan, dễ dàng trong chế biến- Ảnh 8.

Cần tây rửa sạch, xay nhuyễn với nước lọc, có thể thêm một chút chanh hoặc táo để tăng hương vị. Nước ép cần tây là cách giúp cơ thể hấp thụ trực tiếp các dưỡng chất quan trọng có trong lá cần tây.

Việt Nam có loại rau bình dân nhiều người hay nhầm là hoa, hỗ trợ giải độc gan và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngonViệt Nam có loại rau bình dân nhiều người hay nhầm là hoa, hỗ trợ giải độc gan và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

GĐXH - Bác sĩ Joseph Salhab mô tả atiso là "một trong những thực phẩm tốt nhất cho gan" nhờ chứa lượng lớn chất chống oxy hóa.

Nữ MC đình đám quê Nghệ An gây mê mệt với những món ăn như nhà hàngNữ MC đình đám quê Nghệ An gây mê mệt với những món ăn như nhà hàng

GĐXH - Khi gió lạnh tràn về, cô lại miệt mài bên căn bếp nhỏ để chuẩn bị những món ăn nóng hổi dành tặng cô con gái Sumo.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Cách làm nem rán dòn, thơm ngon trong mâm cỗ Tết chi tiết và đầy đủ nhất

Cách làm nem rán dòn, thơm ngon trong mâm cỗ Tết chi tiết và đầy đủ nhất

Cách làm chả mỡ tại nhà ngon dẻo chuẩn nhà hàng đón Tết Bính Ngọ

Cách làm chả mỡ tại nhà ngon dẻo chuẩn nhà hàng đón Tết Bính Ngọ

Giữ lửa bếp Gà Mỹ nướng lá chuối mắc khén – Hương vị của sum vầy

Giữ lửa bếp Gà Mỹ nướng lá chuối mắc khén – Hương vị của sum vầy

Đồ uống thanh mát ngày Tết giải độc, giảm đầy bụng do ăn nhiều dầu mỡ

Đồ uống thanh mát ngày Tết giải độc, giảm đầy bụng do ăn nhiều dầu mỡ

Bà mẹ ở Vũng Tàu bày cách làm mứt dừa dẻo ngon, đẹp mắt

Bà mẹ ở Vũng Tàu bày cách làm mứt dừa dẻo ngon, đẹp mắt

Cùng chuyên mục

Ăn loại rau xanh này có thể hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ

Ăn loại rau xanh này có thể hỗ trợ phòng ngừa đột quỵ

Ăn - 10 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh, bổ sung rau xanh vào khẩu phần ăn hàng ngày cũng góp phần bảo vệ sức khỏe mạch máu và giảm nguy cơ gặp phải tình trạng này.

Việt Nam có loại rau bình dân nhiều người hay nhầm là hoa, hỗ trợ giải độc gan và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Việt Nam có loại rau bình dân nhiều người hay nhầm là hoa, hỗ trợ giải độc gan và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn - 14 giờ trước

GĐXH - Bác sĩ Joseph Salhab mô tả atiso là "một trong những thực phẩm tốt nhất cho gan" nhờ chứa lượng lớn chất chống oxy hóa.

Cách làm nem rán dòn, thơm ngon trong mâm cỗ Tết chi tiết và đầy đủ nhất

Cách làm nem rán dòn, thơm ngon trong mâm cỗ Tết chi tiết và đầy đủ nhất

Ăn - 17 giờ trước

GĐXH - Nem rán được yêu thích nhờ lớp vỏ giòn rụm vàng óng cùng phần nhân mềm thơm, đậm đà gia vị. Sự hòa quyện hoàn hảo của thịt heo xay, mộc nhĩ, miến, trứng… và các gia vị đặc trưng tạo nên món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày Tết.

Cách làm chả mỡ tại nhà ngon dẻo chuẩn nhà hàng đón Tết Bính Ngọ

Cách làm chả mỡ tại nhà ngon dẻo chuẩn nhà hàng đón Tết Bính Ngọ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH – Chả là món ngon được nhiều người ưa thích. Vào Tết Bính Ngọ tới đây, mọi người có thể tham khảo cách làm chả mỡ tại nhà ngon dẻo chuẩn nhà hàng theo hướng dẫn của mẹ đảm Thanh Huệ.

Giữ lửa bếp Gà Mỹ nướng lá chuối mắc khén – Hương vị của sum vầy

Giữ lửa bếp Gà Mỹ nướng lá chuối mắc khén – Hương vị của sum vầy

Ăn - 1 ngày trước

Tết, với nhiều người, không chỉ là thời khắc chuyển giao của năm mới, mà còn là lúc lòng người chậm lại – để trở về nhà, ngồi quanh mâm cơm quen thuộc và tận hưởng những phút giây sum vầy hiếm hoi sau một năm bận rộn.

Đồ uống thanh mát ngày Tết giải độc, giảm đầy bụng do ăn nhiều dầu mỡ

Đồ uống thanh mát ngày Tết giải độc, giảm đầy bụng do ăn nhiều dầu mỡ

Ăn - 1 ngày trước

GĐXH - Thay vì chọn rượu bia, bạn hoàn toàn có thể thưởng thức các loại đồ uống tốt cho sức khỏe, mang đến trải nghiệm mới lạ và giúp bạn thưởng thức trọn vẹn không khí Tết.

Bà mẹ ở Vũng Tàu bày cách làm mứt dừa dẻo ngon, đẹp mắt

Bà mẹ ở Vũng Tàu bày cách làm mứt dừa dẻo ngon, đẹp mắt

Ăn - 1 ngày trước

Thanh Hà khuyên nên lựa chọn dừa bánh tẻ có độ dẻo vừa, ngâm cùng nước muối pha chanh rồi rửa nhiều lần để loại bớt sữa dừa, giúp thành phẩm ngon miệng hơn.

Những loại nước đặc trưng ngày Tết tiếp khách "đúng bài"

Những loại nước đặc trưng ngày Tết tiếp khách "đúng bài"

Ăn - 2 ngày trước

GĐXH - Ngày Tết là dịp đặc biệt để gia đình sum họp, bạn bè gặp gỡ, và các loại nước uống ngon, phổ biến luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tạo không khí vui vẻ.

Cách nấu thịt đông ngày Hà Nội rét đậm, vụng mấy cũng thành công

Cách nấu thịt đông ngày Hà Nội rét đậm, vụng mấy cũng thành công

Ăn - 2 ngày trước

Những ngày Hà Nội rét đậm, thịt đông trở thành món ăn được nhiều gia đình lựa chọn nhờ dễ nấu, hợp thời tiết và có thể tự đông khi để ngoài trời.

Vị Nam - Ẩm thực truyền thống được kể bằng công nghệ hiện đại

Vị Nam - Ẩm thực truyền thống được kể bằng công nghệ hiện đại

Ăn - 2 ngày trước

Giữa nhịp sống hiện đại ngày càng hối hả, những bữa cơm vội vã dần thay thế cho hương vị thân thuộc của bếp nhà. Vị Nam đã ra đời và tái hiện trọn vẹn hương vị ẩm thực Việt thông qua các sản phẩm được ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa tiên tiến nhất hiện nay.

Xem nhiều

Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏng

Cách bảo quản bánh chưng - bánh tét thơm ngon suốt Tết, không lo hư hỏng

Ăn

GĐXH - Bánh chưng, bánh tét là những món ngon không thể thiếu vào ngày Tết Việt Nam. Nhưng nếu không biết cách bảo quản đúng bánh sẽ dễ bị thiu và lên mốc.

Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh

Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh

Ăn
Việt Nam có loại rau bình dân nhiều người hay nhầm là hoa, hỗ trợ giải độc gan và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Việt Nam có loại rau bình dân nhiều người hay nhầm là hoa, hỗ trợ giải độc gan và phòng ngừa ung thư, chế biến thành nhiều món ngon

Ăn
Mẹo giữ bưởi Diễn tươi lâu, thơm qua cả dịp Tết

Mẹo giữ bưởi Diễn tươi lâu, thơm qua cả dịp Tết

Ăn
Cách nấu thịt đông ngày Hà Nội rét đậm, vụng mấy cũng thành công

Cách nấu thịt đông ngày Hà Nội rét đậm, vụng mấy cũng thành công

Ăn

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top