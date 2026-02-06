Loại rau được ví như "thần dược", hỗ trợ thanh lọc cơ thể và giải độc gan hiệu quả
GĐXH - Các hoạt chất trong loại rau này giúp tăng cường chức năng gan bằng cách giảm sự tích tụ mỡ trong gan và hỗ trợ sản xuất các enzyme giải độc.
Thanh lọc cơ thể và giải độc gan hiệu quả
Cần tây có đặc tính lợi tiểu tự nhiên, giúp kích thích quá trình đào thải độc tố và các chất cặn bã ra khỏi cơ thể qua đường bài tiết. Các hoạt chất trong cần tây còn giúp tăng cường chức năng gan bằng cách giảm sự tích tụ mỡ trong gan và hỗ trợ sản xuất các enzyme giải độc. Thói quen sử dụng nước ép cần tây buổi sáng thường được xem là phương pháp tự nhiên nhất để thanh lọc máu và làm sáng da từ bên trong.
Một trong những lợi ích nổi bật nhất của cần tây là khả năng ổn định huyết áp nhờ hợp chất phthalides, có tác dụng làm thư giãn các cơ quanh thành mạch máu và giúp máu lưu thông dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa và chất xơ trong cần tây còn hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa nguy cơ hình thành mảng bám động mạch và bảo vệ hệ tim mạch luôn khỏe mạnh.
3 món ngon với cần tây giúp giải độc gan
Gỏi bò cần tây
Salad cần tây
Trứng rán lá cần tây đổi vị
Nước ép lá cần tây thanh lọc gan
