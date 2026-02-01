Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh
GĐXH - Khi thời tiết se lạnh, những món ăn vừa thơm ngon vừa có tác dụng làm ấm cơ thể luôn được nhiều gia đình ưu tiên. Dưới đây là món ngon từ ngải cứu đơn giản, dễ thực hiện, rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn mùa lạnh cho cả gia đình.
Gà ác tần ngải cứu
Gà ác là thực phẩm có giá trị sinh học cao, giàu protein dễ tiêu hóa, chứa các acid amin thiết yếu, sắt, kẽm và vitamin nhóm B.
Trong y học cổ truyền, món gà ác tần ngải cứu thường được sử dụng kết hợp với một số dược liệu như táo đỏ, kỷ tử, đẳng sâm nhằm hỗ trợ nâng cao thể trạng, bồi bổ khí huyết và cải thiện cảm giác mệt mỏi theo kinh nghiệm dân gian.
Món ăn này có thể được lựa chọn trong khẩu phần của người mới ốm dậy, người cao tuổi hoặc phụ nữ sau sinh, nhưng cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu đang có bệnh lý nền hoặc sử dụng thuốc điều trị.
Trứng gà chiên hoặc hấp ngải cứu
Trứng gà cung cấp nguồn protein hoàn chỉnh, giàu vitamin nhóm B và lecithin tốt cho hệ thần kinh.
Kết hợp với ngải cứu, món ăn này có tác dụng hỗ trợ giảm đau đầu do nhiễm lạnh, điều hòa khí huyết và cải thiện triệu chứng đau bụng kinh theo y học cổ truyền. Để đảm bảo giá trị dinh dưỡng và hạn chế chất béo bão hòa, nên ưu tiên chế biến theo phương pháp hấp hoặc chiên ít dầu.
Tim lợn hầm ngải cứu
Tim lợn chứa nhiều vitamin B1, B6, sắt và coenzyme Q10, là những vi chất quan trọng đối với hệ tim mạch và thần kinh.
Khi hầm cùng ngải cứu, món ăn giúp an thần nhẹ, hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm cảm giác hồi hộp, mệt mỏi thường gặp vào mùa lạnh.
Món này phù hợp với người lao động trí óc, người suy nhược thần kinh hoặc hay mất ngủ do thời tiết.
Cá chép hấp ngải cứu
Cá chép là thực phẩm giàu protein, acid béo không bão hòa và khoáng chất, có tác dụng lợi tiểu, tiêu phù và hỗ trợ chức năng thận.
Khi kết hợp với ngải cứu, món cá chép hấp giúp làm ấm tỳ vị, giảm cảm giác lạnh bụng và hỗ trợ giảm đau nhức cơ, khớp do nhiễm hàn.
Đây là món ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa, phù hợp cho người cao tuổi và người có thể trạng yếu.
Canh ngải cứu thịt nạc
Canh ngải cứu nấu với thịt nạc băm là lựa chọn nhẹ nhàng cho bữa ăn hằng ngày trong mùa lạnh.
Thịt nạc cung cấp protein và sắt, trong khi ngải cứu giúp kích thích tiêu hóa, hỗ trợ giải cảm nhẹ và điều hòa thân nhiệt. Món canh này phù hợp cho người ăn uống kém, dễ đầy bụng hoặc thường xuyên mệt mỏi khi thời tiết thay đổi.
Lưu ý: Ngải cứu có tính ấm, không nên sử dụng quá nhiều trong thời gian dài. Người có bệnh lý nền hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.
5 thói quen trong bếp khiến độc tố âm thầm tích tụ trong cơ thể, nhiều gia đình Việt đang mắc phải mà không hay biếtĂn - 5 giờ trước
GĐXH - Theo các chuyên gia dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, phần lớn các ca ngộ độc mạn tính, tổn thương gan thận hay rối loạn chuyển hóa không xuất phát từ thức ăn lạ, mà đến từ cách lựa chọn, bảo quản và chế biến thực phẩm hằng ngày.
Thêm nguyên liệu này vào nước chanh ấm để uống buổi sáng tốt cho hệ tiêu hóaĂn - 10 giờ trước
GĐXH - Uống một cốc nước chanh ấm vào buổi sáng được xem là cách đơn giản để bổ sung nước, kích thích hệ tiêu hóa. Tuy nhiên, nếu biết kết hợp thêm một số nguyên liệu này, hiệu quả của nước chanh ấm có thể được nâng lên.
Món này từng bị coi là 'xui vía', nay lại thành đặc sản khoe mâm ngày Tết ai cũng thíchĂn - 13 giờ trước
Sự thay đổi này khiến không ít người lớn tuổi vừa ngạc nhiên, vừa lắc đầu: Thứ từng bị kiêng kỵ, sao giờ lại thành đặc sản khoe mâm?
Làm thịt viên rồi đem nấu thế này là có bữa ăn cực ngon miệng, sảng khoái cả nhà thi nhau ăn sạch nồiĂn - 1 ngày trước
Món ăn sử dụng những nguyên liệu đơn giản, rất phổ biến nhưng chắc chắn sẽ chinh phục khẩu vị cả gia đình.
Các bước bảo quản rau trong tủ lạnh tươi lâu trong những ngày Tết Nguyên đán chỉ bằng 1 tờ giấyĂn - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi loại rau, củ quả có cách bảo quản riêng với những điều kiện ẩm khác nhau. Bài viết dưới sẽ hướng dẫn cho bạn các bước bảo quan rau trong tủ lạnh tươi lâu cả tuần đơn giản bằng 1 tờ giấy.
Nấu cơm cúng bỏ ngay thói quen này kẻo món ngon đến mấy cũng tán lộcĂn - 1 ngày trước
Vì sao thói quen này bị cho là "tán lộc"?
Đừng chỉ dùng cuốn nem, mang bánh tráng Việt làm theo cách này đảm bảo cả nhà tranh nhau gắp vì quá ngonĂn - 2 ngày trước
Nếu trong bếp nhà bạn đang còn dư xấp bánh tráng mà chưa biết làm gì, hãy thử ngay công thức "bánh tôm rong biển" siêu tốc này. Chỉ với 5 phút chế biến, bạn sẽ có ngay món bánh vỏ mỏng tang, giòn rụm bao bọc lớp nhân tôm tươi rói, ngọt đậm đà từ biển cả.
Món miến xào làm theo công thức này cực ngon, cả nhà ai cũng mê!Ăn - 2 ngày trước
Thỉnh thoảng bạn hãy đổi vị cho cả gia đình với món miến xào thịt chim bồ câu thơm ngon này nhé!
Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹpĂn - 2 ngày trước
GĐXH – Đây là loại rau có nhiều ở nước ta được ví là “thảo dược trường sinh của phụ nữ”. Vào ngày lạnh, chị em hãy thử làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp.
7 loại thực phẩm tưởng chừng an toàn nhưng có thể chứa độc tố nguy hiểm, nên kiểm tra ngayĂn - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều thực phẩm quen thuộc trong căn bếp hằng ngày tưởng chừng vô hại nhưng khi bị hỏng lại có thể sinh ra độc tố nguy hiểm. Chỉ vì tiếc của, không ít gia đình vô tình tự đặt mình trước nguy cơ ngộ độc, thậm chí ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe.
Rễ của loại cây phổ biến ở nước ta là “nhân sâm của người nghèo”, tốt cho xương khớp, Tết đem làm mứt vừa lạ miệng vừa bổ dưỡngĂn
GĐXH – Với hương thơm thoang thoảng như sâm, vị ngọt mát tự nhiên, rễ cây thường được gọi là “nhân sâm của người nghèo” này không chỉ là vị thuốc dân gian quen thuộc mà còn được biến tấu thành món mứt Tết độc đáo, tốt cho sức khỏe khi dùng đúng cách.