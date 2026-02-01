Mới nhất
Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh

Chủ nhật, 18:59 01/02/2026 | Ăn
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
GĐXH - Khi thời tiết se lạnh, những món ăn vừa thơm ngon vừa có tác dụng làm ấm cơ thể luôn được nhiều gia đình ưu tiên. Dưới đây là món ngon từ ngải cứu đơn giản, dễ thực hiện, rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn mùa lạnh cho cả gia đình.

Gà ác tần ngải cứu

Gà ác là thực phẩm có giá trị sinh học cao, giàu protein dễ tiêu hóa, chứa các acid amin thiết yếu, sắt, kẽm và vitamin nhóm B.

Trong y học cổ truyền, món gà ác tần ngải cứu thường được sử dụng kết hợp với một số dược liệu như táo đỏ, kỷ tử, đẳng sâm nhằm hỗ trợ nâng cao thể trạng, bồi bổ khí huyết và cải thiện cảm giác mệt mỏi theo kinh nghiệm dân gian.

Món ăn này có thể được lựa chọn trong khẩu phần của người mới ốm dậy, người cao tuổi hoặc phụ nữ sau sinh, nhưng cần tham khảo ý kiến chuyên gia y tế nếu đang có bệnh lý nền hoặc sử dụng thuốc điều trị.

Trứng gà chiên hoặc hấp ngải cứu

Trứng gà cung cấp nguồn protein hoàn chỉnh, giàu vitamin nhóm B và lecithin tốt cho hệ thần kinh.

Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh - Ảnh 1.

Món ngon từ ngải cứu đơn giản, dễ thực hiện, rất thích hợp để bổ sung vào thực đơn mùa lạnh cho cả gia đình.

Kết hợp với ngải cứu, món ăn này có tác dụng hỗ trợ giảm đau đầu do nhiễm lạnh, điều hòa khí huyết và cải thiện triệu chứng đau bụng kinh theo y học cổ truyền. Để đảm bảo giá trị dinh dưỡng và hạn chế chất béo bão hòa, nên ưu tiên chế biến theo phương pháp hấp hoặc chiên ít dầu.

Tim lợn hầm ngải cứu

Tim lợn chứa nhiều vitamin B1, B6, sắt và coenzyme Q10, là những vi chất quan trọng đối với hệ tim mạch và thần kinh.

Khi hầm cùng ngải cứu, món ăn giúp an thần nhẹ, hỗ trợ cải thiện chất lượng giấc ngủ và giảm cảm giác hồi hộp, mệt mỏi thường gặp vào mùa lạnh.

Món này phù hợp với người lao động trí óc, người suy nhược thần kinh hoặc hay mất ngủ do thời tiết.

Cá chép hấp ngải cứu

Cá chép là thực phẩm giàu protein, acid béo không bão hòa và khoáng chất, có tác dụng lợi tiểu, tiêu phù và hỗ trợ chức năng thận.

Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh - Ảnh 2.

Cá chép là thực phẩm giàu protein, acid béo không bão hòa và khoáng chất, có tác dụng lợi tiểu, tiêu phù và hỗ trợ chức năng thận.

Khi kết hợp với ngải cứu, món cá chép hấp giúp làm ấm tỳ vị, giảm cảm giác lạnh bụng và hỗ trợ giảm đau nhức cơ, khớp do nhiễm hàn.

Đây là món ăn thanh đạm, dễ tiêu hóa, phù hợp cho người cao tuổi và người có thể trạng yếu.

Canh ngải cứu thịt nạc

Canh ngải cứu nấu với thịt nạc băm là lựa chọn nhẹ nhàng cho bữa ăn hằng ngày trong mùa lạnh.

Thịt nạc cung cấp protein và sắt, trong khi ngải cứu giúp kích thích tiêu hóa, hỗ trợ giải cảm nhẹ và điều hòa thân nhiệt. Món canh này phù hợp cho người ăn uống kém, dễ đầy bụng hoặc thường xuyên mệt mỏi khi thời tiết thay đổi.

Món ngon từ ngải cứu giúp bồi bổ cơ thể mùa lạnh - Ảnh 3.

Canh ngải cứu nấu với thịt nạc băm là lựa chọn nhẹ nhàng cho bữa ăn hằng ngày trong mùa lạnh.

Lưu ý: Ngải cứu có tính ấm, không nên sử dụng quá nhiều trong thời gian dài. Người có bệnh lý nền hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Cách làm bánh chưng cốm dẻo thơm đón Tết ấm áp

GĐXH - Nếp và cốm là một trong những tinh hoa của nguồn lương thực Việt Nam. Sẽ thật đặc biệt nếu nếp và cốm cùng hòa chung trong một chiếc bánh chưng đặc trưng vào dịp Tết.

Tòa soạn Quảng cáo
Top