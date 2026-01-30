Mới nhất
Loại rau được coi “thảo dược trường sinh của phụ nữ” có nhiều ở nước ta, chị em làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp

Thứ sáu, 11:01 30/01/2026 | Ăn
Hà My
Hà My
GĐXH – Đây là loại rau có nhiều ở nước ta được ví là “thảo dược trường sinh của phụ nữ”. Vào ngày lạnh, chị em hãy thử làm ngay món ngon này để thêm trẻ đẹp.

Rau ngải cứu - thảo dược trường sinh giúp chị em trẻ đẹp mỗi ngày - Ảnh 1.Rễ của loại cây phổ biến ở nước ta là “nhân sâm của người nghèo”, tốt cho xương khớp, Tết đem làm mứt vừa lạ miệng vừa bổ dưỡng

GĐXH – Với hương thơm thoang thoảng như sâm, vị ngọt mát tự nhiên, rễ cây thường được gọi là “nhân sâm của người nghèo” này không chỉ là vị thuốc dân gian quen thuộc mà còn được biến tấu thành món mứt Tết độc đáo, tốt cho sức khỏe khi dùng đúng cách.

"Thảo dược trường sinh" quen thuộc của phụ nữ Á Đông

Người Trung Quốc có câu: "Phụ nữ ăn ngải cứu đến 80 tuổi vẫn không già" và coi ngải cứu là "thảo dược trường sinh của phụ nữ". Không phải ngẫu nhiên mà loại rau dân dã này được đánh giá cao trong cả Đông y lẫn dinh dưỡng hiện đại.

Ở Việt Nam, ngải cứu mọc quanh năm, dễ trồng, có mùi thơm đặc trưng, vị hơi đắng. Trong y học cổ truyền, ngải cứu được xếp vào nhóm dược liệu làm ấm kinh lạc, trừ hàn, hóa ẩm, giúp lưu thông khí huyết và đặc biệt tốt cho sức khỏe phụ nữ.

Ngải cứu thường được dùng để điều hòa kinh nguyệt, làm ấm tử cung, giảm đau bụng kinh... là những vấn đề phổ biến ở nữ giới, nhất là khi thời tiết lạnh hoặc cơ thể suy nhược.

Ngải cứu còn được xem là "trợ thủ làm đẹp tự nhiên" của chị em. Loại rau này giàu tinh dầu, flavonoid, vitamin A, nhóm B, cùng các khoáng chất như canxi, sắt… giúp tăng cường tuần hoàn máu, cải thiện sắc da và nâng cao sức đề kháng. Đặc biệt thích hợp cho phụ nữ để điều trị các chứng khí huyết kém lưu thông, tay chân lạnh.

Rau ngải cứu - thảo dược trường sinh giúp chị em trẻ đẹp mỗi ngày - Ảnh 2.

Ăn rau ngải cứu rất tốt cho chị em phụ nữ.

Theo lương y Huyên Thảo, trong ngải cứu có chứa tannin – hoạt chất có tác dụng làm sạch da, hỗ trợ điều trị một số vấn đề da liễu như viêm da, chàm, mẩn ngứa. Ngải cứu còn giúp phân giải chất nhờn, làm sạch lỗ chân lông, phù hợp với cả da dầu lẫn da khô nhờ khả năng giữ ẩm tự nhiên.

Vì vậy, việc bổ sung ngải cứu vào bữa ăn hàng tuần không chỉ giúp cơ thể khỏe hơn mà còn hỗ trợ làn da tươi tắn, ít xỉn màu, nhất là với phụ nữ sau tuổi 30.

Ngải cứu được dùng trong nấu ăn hay làm bánh ngọt, tạo nên món ăn kết hợp hoàn hảo giữa sức khỏe và hương vị thơm ngon. Với chị em phụ nữ, mọi người nên tăng cường sử dụng loại rau này để có làn da đẹp, sức khỏe tốt, trẻ lâu.

Những món ngon dễ làm từ ngải cứu, đặc biệt hợp ngày lạnh

Món canh ngải cứu cùng thịt nạc, trứng và kỷ tử

Nguyên liệu:

+ 100g ngải cứu tươi

+ 150g thịt lợn nạc

+ 2 quả trứng gà

+ 10g kỷ tử

+ 3 lát gừng

+ Muối, tiêu vừa đủ

Cách làm:

Bước 1: Thịt nạc thái sợi mỏng, thêm chút muối và bột năng, trộn đều. Ngải cứu chần sơ, cắt thành từng khúc. Trứng đánh đều, chiên lên rồi để riêng.

Bước 2: Cho lượng nước vừa phải vào đun sôi, cho gừng thái lát và thịt nạc vào nấu tới khi chín tái. Tiếp đó, cho ngải cứu vào đun thêm vài phút, thêm phần trứng chiên, kỷ tử, nêm gia vị và hạt tiêu vừa miệng.

Món ăn này có công dụng bổ khí, bổ máu, làm ấm cơ thể, rất thích hợp để bồi bổ sau kỳ kinh nguyệt hoặc khi bạn mệt mỏi. Ăn món này cũng giúp cho làn da của chị em thêm tươi tắn. Món ăn có hương vị thanh mát với mùi thơm của ngải cứu, trứng rán làm cho nước dùng thanh mát.

Rau ngải cứu - thảo dược trường sinh giúp chị em trẻ đẹp mỗi ngày - Ảnh 3.

Món canh ngải cứu có công dụng bổ máu, làm đẹp da

Trứng rán ngải cứu

Nguyên liệu

- 150gr ngải cứu tươi

- 3 quả trứng gà

- 5gr tỏi băm

- 3gr muối

- Một lượng dầu ăn vừa đủ.

Cách làm:

Bước 1: Chần ngải cứu, vắt khô, cắt từng miếng nhỏ. Trứng đem đánh tan, thêm chút muối và trộn đều.

Bước 2: Cho tỏi vào phi thơm, cho tiếp ngải cứu vào xào trong 1 phút, nêm gia vị vừa ăn. Đổ đều trứng đã đánh đều vào ngải cứu, sau đó đổ trứng vào, chiên lửa nhỏ đến khi chín vàng hai mặt.

Món ăn có hương thơm ngải cứu, trứng mềm béo, rất hợp ăn cùng cơm nóng hoặc cháo trắng.

Rau ngải cứu - thảo dược trường sinh giúp chị em trẻ đẹp mỗi ngày - Ảnh 4.

Món ăn có hương thơm ngải cứu, trứng mềm béo, rất hợp ăn cùng cơm nóng hoặc cháo trắng.

Rau ngải cứu - thảo dược trường sinh giúp chị em trẻ đẹp mỗi ngày - Ảnh 5.Loại củ có đầy ở Việt Nam, ra nước ngoài là đặc sản “hái ra tiền”, chế biến nhiều món ngon, người bị tiểu đường càng nên ăn

GĐXH – Không chỉ ít calo, tốt cho đường huyết, loại củ này còn được chế biến thành hàng loạt món ăn ngon miệng, thanh đạm và bổ dưỡng. Ít ai ngờ, loại củ phổ biến ấy với giá rẻ ở Việt Nam lại thành đặc sản ưa chuộng ở một số nước.

