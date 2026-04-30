Loại quả Việt đang bán đầy chợ giá chỉ hơn chục nghìn đồng/quả, tiểu thương hướng dẫn cách chọn hàng ngọt lịm, mọng nước chỉ qua những chi tiết nhỏ này

Tháng 4 là thời điểm vào mùa dứa (trái thơm, khóm), lúc này dứa ngọt và nhiều nước hơn. Trên thị trường không khó để bắt gặp những gánh hàng rong, cửa hàng, chợ dân sinh, 'chợ mạng' bán la liệt loại quả này.

Theo các tiểu thương, dứa năm nay tuy đã vào vụ nhưng giá nhập vào cao hơn so với mọi năm vì nhiều chi phí tăng lên. Tùy vào kích thước và chất lượng của quả sẽ có giá bán khác nhau, quả càng to, chín đều, vị thơm ngọt sẽ có giá bán cao hơn. Hiện tại giá dứa đang bán trên thị trường dao động từ 10.000 - 30.000 đồng/kg (tùy loại).

"Dứa từ lâu là một loại quả mùa hè được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng. Dứa có mùi thơm đặc trưng, vị chua chua ngọt ngọt, có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe, giá cả lại phải chăng nên đây cũng là một trong những mặt hàng bán chạy nhất ở thời điểm hiện tại.

Năm nay giá dứa nhập vào cao hơn so với mọi năm, dù đã bước vào chính vụ nhưng loại quả này vẫn không có dấu hiệu giảm giá. Tiểu thương như chúng tôi chỉ dám nhập hàng vừa đủ để bán vì sợ không có lãi, thêm nữa dứa phải gọt để bán cho khách nên rất mất công, chưa kể hao hụt khi quả bị hỏng. Dứa chủ yếu được các nhà hàng, quán nước đặt số lượng lớn để chế biến món ăn, ép nước,…" - chị Nguyễn Vân (tiểu thương tại chợ Nghĩa Tân, Hà Nội) chia sẻ.

Cũng theo các tiểu thương, trên thị trường hiện đang bày bán nhiều loại dứa khác nhau nên dễ gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng. Vì vậy, nếu không có kinh nghiệm, người mua hàng sẽ dễ mua phải quả không ưng ý.

Chị Lan Hương (chủ một cửa hàng chuyên bán hoa quả nhiệt đới tại Long Biên, Hà Nội) chia sẻ: "Dứa ngon nhất khi đạt độ chín mềm, có vị ngọt sắc, hương thơm ngào ngạt. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn quả dứa ngon. Nếu không biết chọn, bạn có thể mua phải những quả chua, nhạt. Một số cách chọn dứa ngon mà mọi người có thể tham khảo là nhìn vào màu sắc, hình dáng, mắt dứa và mùi thơm…

Cụ thể, màu sắc là điều đầu tiên cần quan sát khi bạn quyết định chọn mua dứa (thơm). Phần cuống dứa là nơi cho biết độ ngọt của trái dứa. Nếu trái dứa có màu vàng tươi từ cuống cho đến phần cuối hoặc vài chỗ hơi xanh thì trái đã chín, ngọt. Trái vàng đều thì độ ngọt càng cao. Nếu dứa không đều màu và có những chấm nâu đậm, vàng đồng hay vàng ngả sang đỏ thì trái đã chín quá mức. Chú ý, không nên chọn trái dứa còn xanh, vì trái chưa chín và cũng không thể chín sau khi mua.

Về hình dáng dứa, nên chọn những loại ngắn quả (dáng tròn bầu) thì có nhiều thịt dứa hơn quả dài (dáng ống dài).

Mắt dứa, nên chọn quả có mắt dứa lớn và càng thưa càng tốt để sau khi gọt bỏ hết mắt dứa sẽ có được phần cùi dày.

Để kiểm tra mức độ tươi và chín của dứa, bạn có thể ngửi mùi ở phần cuối của trái. Nên chọn những trái có mùi thơm ngọt và tươi. Nếu tỏa mùi quá ít hoặc không có mùi là do trái chưa chín. Ngược lại những trái dứa quá chín sẽ có mùi hơi chua kiểu lên men, tựa như mùi giấm hoặc mùi quá ngọt.

Người mua nên đặc biệt chú ý, trái dứa chín quá mức sẽ bị mềm, bạn sẽ cảm nhận được điều này khi sờ bằng tay. Lớp vỏ của trái dứa quá chín thường bị nhăn. Những trái dứa tươi, vừa chín tới sẽ không quá cứng cũng không quá mềm, nhấn ngón tay vào vỏ dứa sẽ không bị lõm vào. Phần vỏ có nấm mốc, rỉ nước hay bị nứt là những dấu hiệu cho thấy trái dứa đã bị hư hỏng.

Nên chọn quả có phần ngọn dứa tươi xanh thay vì héo úa. Những trái dứa quá chín thường có phần ngọn khô và ngả sang màu nâu với những chiếc lá đang rụng dần".

