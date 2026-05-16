Loài thú cổ quý hiếm bậc nhất thế giới lọt vào bẫy ảnh
Loài thỏ cổ hiếm có và ít được biết đến nhất thế giới cùng nhiều loài nguy cấp, quý hiếm như Tê tê java, Cầy gấm, Gà lôi trắng… được bẫy ảnh ghi nhận tại rừng phòng hộ Tuyên Hóa.
Ngày 16/5, Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa phối hợp với Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng thực hiện "Khảo sát đa dạng sinh học nhóm thú mặt đất tại khu vực rừng phòng hộ Tuyên Hóa bằng phương pháp bẫy ảnh" ghi nhận nhiều loài nguy cấp, quý hiếm .
Theo đánh giá, khu vực rừng thuộc quản lý của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tuyên Hóa có vị trí gần với các vườn quốc gia/khu bảo tồn quan trọng với cảnh quan đa dạng sinh học của dãy Trường Sơn như Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị).
Rừng phòng hộ Tuyên Hóa có sinh cảnh đặc trưng rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới của khu vực Trường Sơn. Đây là một trong những khu vực có giá trị dạng sinh học cao của vùng Bắc Trung Bộ cũng như của Việt Nam với sự xuất hiện của nhiều loài động vật quý hiếm. Việc điều tra rà soát để đánh giá đa dạng sinh học tạo cơ sở khoa học cho công tác quản lý và bảo tồn.
Đoàn khảo sát thực hiện đặt bẫy ảnh ở 53 điểm. Tất cả các điểm đều ghi nhận thông tin động vật khác nhau. Hình ảnh một số loài nguy cấp, quý hiếm như Thỏ vằn Trường Sơn (Nesolagus timminsi), Tê tê java (Manis javanica), Cầy gấm (Prionodon pardicolor). Cùng các loài quý hiếm khác có tên trong Sách đỏ như Khỉ vàng (Macaca mulatta), Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus), Cheo cheo (Tragulus kanchil), Gà lôi trắng (Lophura nycthemera)… được bẫy ảnh ghi nhận.
Đặc biệt, khu vực này có sự hiện diện của loài Thỏ vằn Trường Sơn (Nesolagus timminsi) loài đặc hữu của Việt Nam, phân bố chủ yếu ở phía Bắc và Trung của dãy Trường Sơn và biên giới Việt - Lào. Các nhà bảo tồn động vật hoang dã đánh giá loài thỏ này là một trong những loài thú cổ hiếm có và ít được biết đến nhất trên thế giới.
Chiều dài cơ thể của thỏ trưởng thành dao động từ 35 cm đến 40 cm, nặng khoảng 5 kg. Chúng có tập tính hoạt động về đêm và nghỉ ngơi vào ban ngày trong các hang do các loài động vật khác đào. Theo dữ liệu Sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Thỏ vằn Trường Sơn là loài động vật cực kỳ quý hiếm ở cấp độ Nguy cấp.
Cùng với đó là loài Tê tê Java (Manis Javanica). Đây là loại động vật hoang dã bị đe dọa tuyệt chủng, được xếp vào danh sách Cực kỳ Nguy cấp theo Sách đỏ IUCN, thuộc nhóm IB quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam.
Tê tê Java sống chủ yếu ở khu vực Đông Nam Á, tại một số quốc gia như Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia... Loài này có kích thước nhỏ hơn so với các loài tê tê khác với chiều dài phần thân khoảng 40-65 cm và đuôi khoảng 30-45 cm.
Phần lớn cơ thể loài này được bao phủ bởi các vảy hình lục giác có thành phần chính là keratin (cùng chất cấu thành móng tay và tóc của con người). Các vảy này không chỉ giúp bảo vệ Tê tê khỏi các loài săn mồi mà còn tạo nên hình dáng độc đáo.
Tê tê Java hiện đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân chính là hoạt động săn bắt trái phép để lấy vảy. Bởi vảy Tê tê được đồn đoán là có giá trị trong y học hoặc chế tạo trang sức. Thịt Tê tê cũng được coi là món ăn đặc sản tại một số quốc gia. Cùng với đó, việc phá hủy môi trường sống cũng đẩy loài này vào tình trạng nguy cấp.
Từ kết quả khảo sát, có thể thấy rừng phòng hộ Tuyên Hóa là nơi sống của nhiều loài động vật quý hiếm, có giá trị bảo tồn, bảo vệ cao và cần được quan tâm trong thời gian tới.
Tin sáng 17/5: Quy định mới về VNeID có hiệu lực người dân cần biết; El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệtThời sự - 1 giờ trước
GĐXH - Quy định liên quan đến VNeID sẽ chính thức có hiệu lực, tác động trực tiếp đến hàng triệu người dân; El Nino có xác suất tới 95% quay lại từ tháng 6, kéo theo nguy cơ nắng nóng gia tăng, nhiệt độ tăng cao và thời tiết cực đoan diễn biến khó lường trong mùa hè 2026.
Kinh hoàng dông lốc ở Đắk Lắk: Tiệm vàng bị thổi bay hai tủ kính, chủ tiệm mất trắng cả tỷ đồngThời sự - 12 giờ trước
Cơn dông lốc kéo dài khoảng 30 phút tại xã Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk khiến nhiều nhà dân hư hại. Một tiệm vàng trên đường Nguyễn Tất Thành bị gió hất tung tủ kính ra giữa đường khiến nhiều trang sức trôi theo nước.
Tuyên Quang: Xuyên đêm băng rừng tìm nam sinh mất tích trên dòng sông Nho QuếThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra tại khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3, tỉnh Tuyên Quang khiến một nam sinh tử vong, một em khác mất tích.
Thanh tra kiến nghị xử lý, thu hồi hơn 17,5 tỷ đồng do sai phạmThời sự - 14 giờ trước
GĐXH - Thanh tra tỉnh Thanh Hóa phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi hơn 17,5 tỷ đồng, đồng thời tiếp nhận, xử lý hàng nghìn đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Hà Nội: UBND xã Quốc Oai lên lộ trình cắt điện, xử phạt và cưỡng chế các nhà xưởng vi phạm tại khu đất Phượng Cách, Sơn TrungThời sự - 18 giờ trước
GĐXH - Chiều 15/5, UBND xã Quốc Oai (Hà Nội) tổ chức hội nghị làm việc với các trường hợp xây dựng nhà xưởng vi phạm pháp luật tại khu vực bãi Phượng Cách, Sơn Trung.
Bé trai khoảng 2 tuổi bị bỏ rơi tại phòng khám An Bình lúc rạng sángThời sự - 20 giờ trước
UBND xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đang tìm thân nhân của bé trai khoảng 2–3 tuổi bị bỏ rơi tại Phòng khám Bình An vào rạng sáng 15/5.
Hình ảnh và video cận cảnh 'bà hỏa' thiêu rụi xe buýt giữa phố Lý Thường KiệtThời sự - 20 giờ trước
GĐXH - Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h30 sáng ngày 16/5 trên phố Lý Thường Kiệt, đoạn thuộc phường Cửa Nam, Hà Nội. Chỉ ít phút sau phát hiện sự cố, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.
Thông tin mới nhất về đợt mưa dông do không khí lạnh ở miền Bắc và thời tiết Hà Nội 10 ngày tớiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Từ chiều tối 16/5 đến ngày 17/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Tin sáng 16/5: Thông tin mới nhất vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM; lãnh đạo để nhân viên uống rượu bia tại nơi làm việc có thể bị phạt đến 5.000.000 đồngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Liên quan vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (TPHCM), Hiệu trưởng đã xin từ chức; Lãnh đạo để nhân viên uống rượu bia tại nơi làm việc có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng theo Nghị định 90/2026/NĐ-CP.
Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm: Đặt 'vai trò' cho mỗi Vành đai, riêng Vành đai 3 thành ranh giới 'lọc' xe cá nhân vào nội đôThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa được phê duyệt, hệ thống các tuyến vành đai cùng trục giao thông hướng tâm được xác định là khung phát triển chiến lược, định hình không gian đô thị Hà Nội trong nhiều thập niên tới.
Tai nạn giao thông nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, 2 người tử vongThời sự
GĐXH - Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (qua địa bàn tỉnh Quảng Trị) khiến 2 người tử vong.