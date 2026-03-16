Lời chúc mùng 1 đầu tháng giúp mang lại tươi vui, may mắn, bình an và tài lộc

Lời chúc mùng 1 đầu tháng may mắn, bình an

- Gió đang thổi, chim đang ca hát và cây cối đang thì thầm vào tai mình rằng ngày mùng 1 đang tới. Vì vậy, hãy sẵn sàng đón nhận những điều mới mẻ trong tháng tới nhé.

- Một tháng mới đang đến, xua tan mọi phiền muộn và mỏi mệt của tháng này và tưới tắm cho bạn bằng mọi cơ hội trên thế giới này để làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn.

- Tháng mới đến cầu chúc cho bạn luôn hạnh phúc, gặp may mắn trong cuộc sống, đạt được nhiều thành tựu và niềm vui trong cuộc sống.

- Tháng mới, bạn sẽ có nhiều sự thay đổi mới và thời gian mới. Đừng ngủ vùi với những gì đã xảy ra. Hãy đứng dậy bước đi như những dũng sĩ anh hùng chiến đấu hết mình cho tháng mới nào.

- Cầu chúc cho những sự tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn vào ngày đầu tiên của tháng mới này. Đừng ngủ vùi vì những chuyện đã qua, tháng mới sẽ đưa bạn đến những niềm vui và thành công mới. Chúc bạn một tháng mới thật hạnh phúc!

Mùng 1 Âm lịch được xem là một ngày rất quan trọng trong tháng. Vì thế trong ngày này hãy gửi lời chúc tốt đẹp đến gia đình, bạn bè để mang lại những điều may mắn, bình an trong tháng mới.

- Cuộc sống chứa đầy những cơ hội thứ hai. Một tháng mới đang tới và bạn biết điều đặc biệt gì không? Bạn vẫn còn sống để nắm bắt những cơ hội mới và cuộc đời mang lại.

- Thời gian trôi qua thật nhanh, tháng mới đã đến. Mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với mọi người. Hai chữ an bình sẽ luôn đến với mọi gia đình. Hạnh phúc sẽ đến với đôi lứa. Hòa bình sẽ đến với nhiều nơi. Kính chúc mọi người tháng mới an lành!

- Hôm nay là mùng 1, xin gửi lời chúc yêu thương đến bạn bè, người thân. Sống thật tốt, làm nhiều điều thiện lành với người xung quanh, bạn sẽ ngày càng khỏe mạnh và nhiều niềm vui trong cuộc sống.

- Chúc tất cả mọi người tháng mới có được sức khỏe dồi dào, bách bệnh tiêu tan, công thành danh toại, tứ thời vô hạn, vạn sự hanh thông, luôn có quý nhân phù trợ.

- Cầu cho mọi người được hòa thuận hạnh phúc, trong ấm ngoài êm, trên bảo dưới nghe, trên đe dưới sợ, trên kính dưới nhường, làm ăn phát tài phát lộc, có của ăn của để tiền tài dư dả, lộc đầy lộc với nhiều lộc nhiều tài, vạn sự may mắn, gặp dữ hóa lành, gặp hung hóa cát, điều lành xin đem lại, điều dại đem đi, tránh được những điều thị phi, phiền muộn.

Ngày mùng 1 đầu tháng là dịp quan trọng trong tín ngưỡng người dân Việt Nam.

- Chúc mọi người đi một về mười, đi tươi về tốt, 3 tháng hè 9 tháng đông được bình an trăm sự đắc tài, đắc lộc, đắc bình an.

- Mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng. Thành tâm cầu Trời, khấn Phật phù hộ độ trì cho mọi việc suôn sẻ, mọi người bình an, mong sao cho được cả tháng tốt lành, thuận buồm xuôi gió, gặp nhiều may mắn.

Lời chúc mùng 1 đầu tháng hài hước

- Chào tháng mới, chúc bạn sẽ có tuần 1 hạnh phúc, tuần 2 tài lộc, tuần 3 sức khỏe, tuần 4 bình an tràn ngập cả tháng.

- Chúc bạn tháng mới càng sung sức, không bực tức, không đau nhức, gấp đôi lợi tức… tiền vào thơm phức.

- Vẫy tay tạm biệt cái ví rỗng và một linh hồn chán nản đi nào. Chào đón tháng mới bằng một cuộc đời mới đầy năng lượng!

- Mùng 1 đầu tháng mến chúc mọi người hay ăn chóng béo, tiền nhiều như kẹo, tình chặt như keo, dẻo dai như mèo, mịn màng trắng trẻo, sức khỏe như voi.

- Tháng mới chúc bạn có nhiều người để ý. Tỏ tình nhiều ý. Tiền nhiều nặng ký. Công việc vừa ý. Miệng cười mắt ti hí. Sống thật lâu í.

- Deadline hoàn thành mục tiêu của bạn được gia hạn thêm 30 ngày nữa. Vì thế hãy mỉm cười và khám phá tháng mới thôi!

- Tin hot đây! Tháng mới sắp đến, giấy phép ước mơ của bạn đã được gia hạn và trang bị nhiều phương tiện hơn. Vui lòng liên hệ với tôi để biết thông tin chi tiết.

- Mùng 1 đầu tháng suôn sẻ, cả tháng nhiều điều vui vẻ, may mắn. Tiền của đầy túi, tinh thần thoải mái, ăn chơi không lo túng thiếu.

- Ông mặt trời mọc rồi kìa, với nụ cười ấm áp biết bao! Ông chúc em một buổi sáng tốt lành và mong em sẽ có một ngày đầu tháng thật tuyệt!

- Tháng này sẽ khác tháng kia, tháng này tiền tới tha mà tia sắm đồ.

- Tháng vừa rồi bạn thế nào! Có thành công như mong đợi không nè! Thôi cố gắng lên bạn tôi ơi. Chúc bạn mùng 1 đầu tháng gặp nhiều may mắn, cả tháng bình an và thành công nhé.

- Đã bao nhiêu nồi bánh chưng rồi nhưng cậu vẫn ế vậy nên từ đây cho đến khi cậu có bồ thì đầu tháng nào tớ cũng sẽ gửi cho cậu một lời chúc khác nhau. Và đây là tháng đầu tiên thì tớ chúc cậu ra đường được thần tình yêu nhắm trúng nha!