Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng
GĐXH - Việc đặt muối ở các vị trí thích hợp trong nhà không chỉ giúp kích hoạt tài lộc mà còn tạo ra một không gian sống bình an, thịnh vượng. Hãy thử áp dụng những phương pháp phong thủy đơn giản có trong bài viết sau.
Ý nghĩa của muối trong phong thủy
Muối – một thứ gia vị quen thuộc trong đời sống con người từ xưa tới nay, nhưng lại có nhiều ý nghĩa và công dụng tuyệt vời trong phong thủy để thu hút tài lộc, sức khỏe và may mắn.
Tác dụng phong thủy của muối là không chỉ được coi là vật thanh lọc có khả năng hấp thụ và xua tan năng lượng tiêu cực mà còn tượng trưng cho sự sung túc và giàu có.
Ông cha ta có câu "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", quan niệm này đã phần nào khẳng định được sức mạnh của muối trong việc xua đuổi tà khí, cũng như những chuyện không hay trong cuộc sống.
Màu trắng của muối trong phong thủy tượng trưng cho sự tinh khiết và hoàn hảo, trong khi vị mặn của nó tượng trưng cho sự trù phú, no đủ của cuộc sống.
Do đó, trong bố trí phong thủy, việc đặt muối ở những vị trí cụ thể sẽ có ý nghĩa tốt lành như cải thiện vận may gia đình, thúc đẩy các mối quan hệ hài hòa và gia tăng tiền bạc.
Đặt muối ở nhà bếp
Nhà bếp được coi là trung tâm của cuộc sống gia đình, cũng là khu vực sử dụng muối nhiều nhất.
Trong phong thủy, không gian nhà bếp được coi là "kho báu" của gia đình. Việc đặt muối đúng cách trong bếp không chỉ làm tăng độ ngon của món ăn mà còn tăng thêm vận may cho gia đình.
Nên đặt lọ muối ở vị trí tốt trong bếp như bên cạnh bếp hoặc trong tủ. Tránh đặt trực tiếp lên bếp để tránh lửa quá mạnh ảnh hưởng đến tác dụng thanh lọc của muối.
Đặt muối ở cửa hoặc hiên nhà
Cửa chính hoặc hiên trước nhà là vị trí rất đặc biệt, đó là nơi thu đón các luồng khí vào nhà, bao gồm cả tốt lẫn xấu.
Theo phong thủy, đặt một bát muối trước cửa nhà có thể giúp xua đuổi vận xui, đẩy lùi tà ma đến quấy nhiễu gia đình, từ đó giúp gia đình bình an, mọi việc hanh thông. Đồng thời, nó cũng có ý nghĩa chào đón sự xuất hiện của giàu có và may mắn.
Ngoài việc đặt muối ở cửa chính, trong dân gian còn có một phương pháp giải xui bằng muối rất phổ biến. Đó là việc vãi muối ra trước cửa nhà hoặc ném muối qua vai.
Cụ thể, phụ nữ sẽ cầm một nhúm muối bằng tay phải rồi ném qua vai trái, trong khi đó đàn ông sẽ làm tương tự nhưng cầm muối bằng tay trái. Đây là cách để đẩy lùi tà khí, mang lại vận may và sự thịnh vượng cho gia đình.
Ngoài ra, vị trí đặt muối trước cửa nhà còn giúp khử mùi hôi và xua đuổi côn trùng, tạo không gian sống trong lành và dễ chịu hơn. Đặc biệt, nếu bạn sống ở những khu vực có khí hậu ẩm ướt hoặc dễ xuất hiện mùi hôi, việc đặt muối ở cửa nhà sẽ giúp không khí trong nhà luôn tươi mới.
Đặt muối ở phòng ngủ hoặc phòng học
Phòng ngủ là nơi mọi người nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng, trong khi phòng học là nơi học tập và làm việc. Đặt muối đúng cách ở hai khu vực này có thể cải thiện trạng thái tinh thần và hiệu quả công việc, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ gia đình hòa thuận.
Nên để muối trong ngăn kéo tủ đầu giường hoặc bàn làm việc để tránh tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài, tránh tình trạng muối bị bốc hơi quá nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả phong thủy của nó.
Đặt muối ở góc tài lộc trong nhà
Một trong những vị trí đặt muối vô cùng quan trọng trong phong thủy chính là góc nhà, đặc biệt là cung Tài Lộc ở hướng Đông Nam.
Trong phong thủy, góc nhà thuộc cung Tài Lộc là nơi thu hút năng lượng vượng khí, mang lại sự thịnh vượng và may mắn, tài lộc cho gia chủ. Do đó, nếu bạn muốn kích hoạt tài lộc, chỉ cần thực hiện một mẹo phong thủy đơn giản là đặt một bát muối ở vị trí này để thu hút may mắn và sự phát đạt.
Bên cạnh đó, người ta cũng thường đặt những đồng tiền kim loại trong bát muối để các phản ứng được sinh ra giúp tẩy rửa và tiêu tán năng lượng tiêu cực đó. Do đó, bạn có thể kết hợp thêm theo các cách như vậy để tăng cường hiệu quả.
Chẳng hạn như bạn có thể cho muối vào một lọ thủy tinh (lưu ý đổ muối chiếm khoảng 3/4 bát), sau đó xếp 6 đồng xu vào lọ theo hình vòng tròn, mặt dương của đồng xu hướng lên trên. Tiếp theo, đổ nước vào lọ và đặt lọ lên một miếng vải lót rồi đặt tại góc nhà nơi thuộc cung Tài Lộc.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Hoa hồng trắng trong đám tang và ý nghĩa của sự tiễn biệtỞ - 12 giờ trước
GĐXH - Có những loài hoa tươi mang theo những thông điệp lãng mạn, hạnh phúc, nhưng cũng có những loài hoa truyền tải sự thương tiếc sâu sắc. Hoa hồng trắng đám tang là một trong những cụm từ mang ý nghĩa chia buồn, lời tiễn biệt thành kính.
Mùa nồm ẩm kéo dài: Dùng vài nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp giúp nhà luôn khô ráo, thơm mátỞ - 15 giờ trước
GĐXH - Mỗi khi nồm kéo dài, nền nhà thường ướt như “toát mồ hôi”, không khí ẩm, dễ xuất hiện mùi khó chịu. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc trong không gian bếp cùng cách dùng đơn giản, nhiều gia đình cải thiện được tình trạng mùa nồm, nhà luôn khô ráo và thơm mát.
Đặt cây này trên bàn làm việc không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn mang đến tài lộc, may mắnỞ - 17 giờ trước
GĐXH - Chọn đúng loại cây phong thủy không chỉ giúp công việc hanh thông, mà còn tạo cảm giác thư giãn, giảm căng thẳng. Vậy cây nào phù hợp với bạn nhất? Hãy đọc bài viết sau.
Vị trí vượng tài trong nhà cần luôn quét dọn sạch sẽ để hút tài lộcỞ - 21 giờ trước
GĐXH - Chú ý dọn dẹp một số vị trí vượng tài cần quét dọn sạch sẽ trong nhà này không chỉ giúp nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp mà còn giúp gia đình bạn đón nhận nhiều may mắn, tài lộc hanh thông.
Bật mí thông điệp và sự đặc biệt của con số 18 trong biển số xe và sim điện thoạiỞ - 23 giờ trước
GĐXH - Số 18 có ý nghĩa gì trong biển số xe và sim điện thoại? Thực hư số 18 giúp mang đến tiền tài, danh vọng và sự nghiệp có phải sự thật không? Tham khảo bài viết sau.
5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, sự thay đổi về sinh khí trong ngôi nhà có thể báo hiệu vận may đang dần cải thiện. Không gian sống trong nhà xuất hiện các dấu hiệu này có thể là thời điểm gia chủ đón nhận nhiều cơ hội thuận lợi về tài chính và công việc, giúp tiền vào như nước.
Người chết sẽ đi về đâu trong 49 ngày?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Trong Phật giáo, người chết sẽ đi về đâu trong 49 ngày là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt, nơi linh hồn được cho là chuyển giao giữa các cõi giới. Bài viết này, sẽ tiếp cận đa chiều về "điểm đến cuối cùng" của con người từ nhiều góc nhìn.
Những lưu ý đặc biệt khi xem tuổi làm nhà để có cuộc sống gia đình êm ấmỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Hiện có rất nhiều cách xem tuổi làm nhà, khiến cho những người đang tìm hiểu cảm thấy bối rối, thậm chí khi hỏi những thầy phong thủy khác nhau cũng cho ra những kết quả khác nhau.
Cách hóa giải đất ở đầu voi đuôi chuột để giữ vượng khí, tránh hao tàiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy nhà đất, hình dáng khu đất là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe và sự nghiệp của gia chủ. Một trong những thế đất thường được nhắc đến là đất đầu voi đuôi chuột.
Số 79 có ý nghĩa gì? Các tổ hợp số 79 mang ý nghĩa đại cátỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong thế giới tâm linh, 79 không chỉ là một con số ngẫu nhiên mà nó còn mang nhiều ý nghĩa tích cực trong phong thủy. Sự kết hợp độc đáo giữa hai con số đặc biệt 7 và 9 đã tạo ra một sức mạnh tinh thần mà nhiều người gọi là "số Thần tài".
Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ bạn cần lưu ýỞ
GĐXH - Quan niệm phong thủy và dân gian cho rằng, việc có một phòng thờ gia tiên linh thiêng theo phong thủy là điều rất quan trọng. Sau đây, bài viết này sẽ chia sẻ những điều dân gian kiêng kỵ ở phòng thờ để bạn có được một phòng thờ ưng ý.