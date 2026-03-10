Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

Ý nghĩa của muối trong phong thủy

Muối – một thứ gia vị quen thuộc trong đời sống con người từ xưa tới nay, nhưng lại có nhiều ý nghĩa và công dụng tuyệt vời trong phong thủy để thu hút tài lộc, sức khỏe và may mắn.

Tác dụng phong thủy của muối là không chỉ được coi là vật thanh lọc có khả năng hấp thụ và xua tan năng lượng tiêu cực mà còn tượng trưng cho sự sung túc và giàu có.

Ông cha ta có câu "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi", quan niệm này đã phần nào khẳng định được sức mạnh của muối trong việc xua đuổi tà khí, cũng như những chuyện không hay trong cuộc sống.

Màu trắng của muối trong phong thủy tượng trưng cho sự tinh khiết và hoàn hảo, trong khi vị mặn của nó tượng trưng cho sự trù phú, no đủ của cuộc sống.

Do đó, trong bố trí phong thủy, việc đặt muối ở những vị trí cụ thể sẽ có ý nghĩa tốt lành như cải thiện vận may gia đình, thúc đẩy các mối quan hệ hài hòa và gia tăng tiền bạc.

Đặt muối ở nhà bếp

Nhà bếp được coi là trung tâm của cuộc sống gia đình, cũng là khu vực sử dụng muối nhiều nhất.

Trong phong thủy, không gian nhà bếp được coi là "kho báu" của gia đình. Việc đặt muối đúng cách trong bếp không chỉ làm tăng độ ngon của món ăn mà còn tăng thêm vận may cho gia đình.

Nên đặt lọ muối ở vị trí tốt trong bếp như bên cạnh bếp hoặc trong tủ. Tránh đặt trực tiếp lên bếp để tránh lửa quá mạnh ảnh hưởng đến tác dụng thanh lọc của muối.

Đặt muối ở cửa hoặc hiên nhà

Cửa chính hoặc hiên trước nhà là vị trí rất đặc biệt, đó là nơi thu đón các luồng khí vào nhà, bao gồm cả tốt lẫn xấu.

Ngoài việc đặt muối ở cửa chính, trong dân gian còn có một phương pháp giải xui bằng muối rất phổ biến. Đó là việc vãi muối ra trước cửa nhà hoặc ném muối qua vai.

Theo phong thủy, đặt một bát muối trước cửa nhà có thể giúp xua đuổi vận xui, đẩy lùi tà ma đến quấy nhiễu gia đình, từ đó giúp gia đình bình an, mọi việc hanh thông. Đồng thời, nó cũng có ý nghĩa chào đón sự xuất hiện của giàu có và may mắn.

Cụ thể, phụ nữ sẽ cầm một nhúm muối bằng tay phải rồi ném qua vai trái, trong khi đó đàn ông sẽ làm tương tự nhưng cầm muối bằng tay trái. Đây là cách để đẩy lùi tà khí, mang lại vận may và sự thịnh vượng cho gia đình.

Ngoài ra, vị trí đặt muối trước cửa nhà còn giúp khử mùi hôi và xua đuổi côn trùng, tạo không gian sống trong lành và dễ chịu hơn. Đặc biệt, nếu bạn sống ở những khu vực có khí hậu ẩm ướt hoặc dễ xuất hiện mùi hôi, việc đặt muối ở cửa nhà sẽ giúp không khí trong nhà luôn tươi mới.

Đặt muối ở phòng ngủ hoặc phòng học

Phòng ngủ là nơi mọi người nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng, trong khi phòng học là nơi học tập và làm việc. Đặt muối đúng cách ở hai khu vực này có thể cải thiện trạng thái tinh thần và hiệu quả công việc, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ gia đình hòa thuận.

Đặt muối trong phòng ngủ có thể cải thiện trạng thái tinh thần và hiệu quả công việc, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ gia đình hòa thuận.

Nên để muối trong ngăn kéo tủ đầu giường hoặc bàn làm việc để tránh tiếp xúc trực tiếp với bên ngoài, tránh tình trạng muối bị bốc hơi quá nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả phong thủy của nó.

Đặt muối ở góc tài lộc trong nhà

Một trong những vị trí đặt muối vô cùng quan trọng trong phong thủy chính là góc nhà, đặc biệt là cung Tài Lộc ở hướng Đông Nam.

Trong phong thủy, góc nhà thuộc cung Tài Lộc là nơi thu hút năng lượng vượng khí, mang lại sự thịnh vượng và may mắn, tài lộc cho gia chủ. Do đó, nếu bạn muốn kích hoạt tài lộc, chỉ cần thực hiện một mẹo phong thủy đơn giản là đặt một bát muối ở vị trí này để thu hút may mắn và sự phát đạt.

Bên cạnh đó, người ta cũng thường đặt những đồng tiền kim loại trong bát muối để các phản ứng được sinh ra giúp tẩy rửa và tiêu tán năng lượng tiêu cực đó. Do đó, bạn có thể kết hợp thêm theo các cách như vậy để tăng cường hiệu quả.

Chẳng hạn như bạn có thể cho muối vào một lọ thủy tinh (lưu ý đổ muối chiếm khoảng 3/4 bát), sau đó xếp 6 đồng xu vào lọ theo hình vòng tròn, mặt dương của đồng xu hướng lên trên. Tiếp theo, đổ nước vào lọ và đặt lọ lên một miếng vải lót rồi đặt tại góc nhà nơi thuộc cung Tài Lộc.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.