Ý nghĩa của các loại hoa, vòng hoa thường được dùng trong đám tang

Hoa cúc

Khi nhắc đến hoa tang thì không thể thiếu hoa cúc, hoa cúc thể hiện một điều hết sức thiêng liêng đó là chấm dứt cuộc sống hiện tại và tiến tới cuộc sống tốt đẹp hơn bên kia thế giới.

Hoa cúc thể hiện sự thành kính thiêng liêng của người viếng, những cánh hoa cúc mong manh như thể hiện cuộc đời của người đã mất.

Ngoài ra hoa cúc còn là biểu tượng của Phật giáo và mang ý nghĩa là sự bày tỏ lòng tôn trọng, hiếu thảo của người dâng hoa.

Chính vì vậy hoa cúc thường được sử dụng ở các lễ tang, đặc biệt là của người lớn tuổi. Hoa cúc vàng và hoa cúc trắng là hai màu hoa được sử dụng nhiều nhất cho việc thăm viếng.

Hoa hồng trắng

Hoa hồng trắng là biểu tượng hoa tang của linh hồn, là biểu tượng của tâm linh, thể hiện sự tinh khiết sáng trong của người đã khuất.

Khi kết vòng hoa thì hoa hồng trắng có thể kết hợp với các loại hoa khác phù hợp và nó có thể kết lên trên quan tài. Loài hoa này phù hợp cho những đám tang người mất khi tuổi còn trẻ, chưa lập gia thất.

Hoa hồng trắng còn được ví như là "loài hoa của ánh sáng", do đó mà chúng còn được xem là biểu tượng của một tình yêu vĩnh cửu và bất diệt, trường tồn mãi theo thời gian.

Xuất phát từ lý do này mà hoa hồng trắng thường được chọn xuất hiện trong vòng hoa chia buồn hay kệ hoa chia tang để người ở tưởng nhớ và tình yêu dành cho người ra đi là còn mãi.

Hoa ly

Hoa loa kèn, bách hợp, lily hay huệ tây thường gợi cho người ta đến sự sinh ly, tử biệt. Có lẽ cũng vì điều này mà nó thường được sử dụng để kết thành vòng hoa, lẵng hoa chia buồn với ý nghĩa sự cách trở, ly biệt và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với người đã đi xa.

Hoa lan

Đây là loài hoa được sử dụng phổ biến nhất trong các tang lễ ở Việt Nam. Hoa lan trắng mang ý nghĩa bày tỏ lòng thương tiếc của người viếng, sự chia buồn sâu sắc đối với gia quyến và người đã mất.

Hoa lan hồ điệp trắng và hoa lan trắng Mokara là 2 loài hoa được sử dụng phổ biến nhất để làm vòng hoa viếng.

Đối với hoa phong lan màu tím thể hiện sự ngưỡng mộ, tôn trọng người đã khuất, phù hợp với những lần tưởng nhớ.

Đối với hoa phong lan màu vàng thể hiện sự hoài niệm cho những người đến viếng, tuy nhiên hoa phong lan màu vàng này cũng thể hiện cho sự bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới bên kia.

Ý nghĩa của vòng hoa đám tang theo màu sắc

Vòng hoa tang màu trắng

Màu trắng là màu sắc được sử dụng nhiều nhất trong tang lễ với ý nghĩa thiêng liêng tưởng nhớ tới người đã khuất. Do đó, những loài hoa màu trắng như: Cúc trắng, hồng trắng, hoa huệ… thường được lựa chọn để kết thành những vòng hoa, lẵng hoa phúng viếng.

Vòng hoa tang lễ màu trắng thể hiện sự tôn nghiêm, trang trọng và tinh khiết thay lời tiếc thương sâu sắc đến người đã khuất và chia buồn chân thành đến gia quyến của họ.

Hoa đám tang màu tím

Từ xưa đến nay, màu tím là tượng trưng cho bí ẩn, ma thuật, quyền lực và sang trọng. Màu sắc này còn thể hiện sự trang nghiêm, niềm tự hào và thành công.

Bên cạnh đó, hoa đám tang màu tím còn biểu trưng sự tôn trọng và lòng ngưỡng mộ. Do đó phù hợp để làm hoa tang với ý nghĩa tiễn người mất sang một thế giới mới, thế giới của sự vĩnh hằng.

Xuất phát từ lý do đó, màu tím thường được sử dụng trong vòng hoa tang lễ với thông điệp tiễn đưa người mất, hy vọng họ được an nghỉ ở thế giới bên kia.

Vòng hoa tang màu vàng

Mặc dù mang nét nghĩa của sự vui tươi nhưng sắc vàng cũng rất thích hợp cho không khí tang lễ. Hoa tang màu vàng như một lời chúc nhắn gửi những gì tốt đẹp nhất đến người ra đi, mong họ có thể lên thiên đường.

Đồng thời, vòng hoa đám tang màu vàng còn là sự sẻ chia, an ủi, động viên tinh thần và tiếp thêm sức mạnh cho người thân của họ vượt qua nỗi đau buồn để tiếp tục cuộc sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.