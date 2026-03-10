Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Ý nghĩa của các loại hoa, vòng hoa thường được dùng trong đám tang

Thứ ba, 19:01 10/03/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mỗi loại hoa tồn tại đều mang cho mình một ý nghĩa đặc biệt riêng. Có loài đại diện cho tình yêu, niềm vui... Cũng có loài đại diện cho những điều buồn đau, sẻ chia, cảm thông, lời tạm biệt.

Hoa cúc

Khi nhắc đến hoa tang thì không thể thiếu hoa cúc, hoa cúc thể hiện một điều hết sức thiêng liêng đó là chấm dứt cuộc sống hiện tại và tiến tới cuộc sống tốt đẹp hơn bên kia thế giới.

Hoa cúc thể hiện sự thành kính thiêng liêng của người viếng, những cánh hoa cúc mong manh như thể hiện cuộc đời của người đã mất.

Ngoài ra hoa cúc còn là biểu tượng của Phật giáo và mang ý nghĩa là sự bày tỏ lòng tôn trọng, hiếu thảo của người dâng hoa.

Ý nghĩa của các loại hoa, vòng hoa thường được dùng trong đám tang - Ảnh 1.

Hoa cúc thể hiện sự thành kính thiêng liêng của người viếng, những cánh hoa cúc mong manh như thể hiện cuộc đời của người đã mất.

Chính vì vậy hoa cúc thường được sử dụng ở các lễ tang, đặc biệt là của người lớn tuổi. Hoa cúc vàng và hoa cúc trắng là hai màu hoa được sử dụng nhiều nhất cho việc thăm viếng.

Hoa hồng trắng

Hoa hồng trắng là biểu tượng hoa tang của linh hồn, là biểu tượng của tâm linh, thể hiện sự tinh khiết sáng trong của người đã khuất.

Khi kết vòng hoa thì hoa hồng trắng có thể kết hợp với các loại hoa khác phù hợp và nó có thể kết lên trên quan tài. Loài hoa này phù hợp cho những đám tang người mất khi tuổi còn trẻ, chưa lập gia thất.

Hoa hồng trắng còn được ví như là "loài hoa của ánh sáng", do đó mà chúng còn được xem là biểu tượng của một tình yêu vĩnh cửu và bất diệt, trường tồn mãi theo thời gian.

Ý nghĩa của các loại hoa, vòng hoa thường được dùng trong đám tang - Ảnh 2.

Hoa hồng trắng là biểu tượng hoa tang của linh hồn, là biểu tượng của tâm linh, thể hiện sự tinh khiết sáng trong của người đã khuất.

Xuất phát từ lý do này mà hoa hồng trắng thường được chọn xuất hiện trong vòng hoa chia buồn hay kệ hoa chia tang để người ở tưởng nhớ và tình yêu dành cho người ra đi là còn mãi.

Hoa ly

Hoa loa kèn, bách hợp, lily hay huệ tây thường gợi cho người ta đến sự sinh ly, tử biệt. Có lẽ cũng vì điều này mà nó thường được sử dụng để kết thành vòng hoa, lẵng hoa chia buồn với ý nghĩa sự cách trở, ly biệt và bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn với người đã đi xa.

Hoa lan

Đây là loài hoa được sử dụng phổ biến nhất trong các tang lễ ở Việt Nam. Hoa lan trắng mang ý nghĩa bày tỏ lòng thương tiếc của người viếng, sự chia buồn sâu sắc đối với gia quyến và người đã mất.

Hoa lan hồ điệp trắng và hoa lan trắng Mokara là 2 loài hoa được sử dụng phổ biến nhất để làm vòng hoa viếng.

Ý nghĩa của các loại hoa, vòng hoa thường được dùng trong đám tang - Ảnh 3.

Đối với hoa phong lan màu tím thể hiện sự ngưỡng mộ, tôn trọng người đã khuất, phù hợp với những lần tưởng nhớ.

Đối với hoa phong lan màu tím thể hiện sự ngưỡng mộ, tôn trọng người đã khuất, phù hợp với những lần tưởng nhớ.

Đối với hoa phong lan màu vàng thể hiện sự hoài niệm cho những người đến viếng, tuy nhiên hoa phong lan màu vàng này cũng thể hiện cho sự bắt đầu cuộc sống mới ở thế giới bên kia.

Ý nghĩa của vòng hoa đám tang theo màu sắc

Vòng hoa tang màu trắng

Màu trắng là màu sắc được sử dụng nhiều nhất trong tang lễ với ý nghĩa thiêng liêng tưởng nhớ tới người đã khuất. Do đó, những loài hoa màu trắng như: Cúc trắng, hồng trắng, hoa huệ… thường được lựa chọn để kết thành những vòng hoa, lẵng hoa phúng viếng.

Ý nghĩa của các loại hoa, vòng hoa thường được dùng trong đám tang - Ảnh 4.

Màu trắng là màu sắc được sử dụng nhiều nhất trong tang lễ với ý nghĩa thiêng liêng tưởng nhớ tới người đã khuất.

Vòng hoa tang lễ màu trắng thể hiện sự tôn nghiêm, trang trọng và tinh khiết thay lời tiếc thương sâu sắc đến người đã khuất và chia buồn chân thành đến gia quyến của họ.

Hoa đám tang màu tím

Từ xưa đến nay, màu tím là tượng trưng cho bí ẩn, ma thuật, quyền lực và sang trọng. Màu sắc này còn thể hiện sự trang nghiêm, niềm tự hào và thành công.

Bên cạnh đó, hoa đám tang màu tím còn biểu trưng sự tôn trọng và lòng ngưỡng mộ. Do đó phù hợp để làm hoa tang với ý nghĩa tiễn người mất sang một thế giới mới, thế giới của sự vĩnh hằng.

Xuất phát từ lý do đó, màu tím thường được sử dụng trong vòng hoa tang lễ với thông điệp tiễn đưa người mất, hy vọng họ được an nghỉ ở thế giới bên kia.

Vòng hoa tang màu vàng

Mặc dù mang nét nghĩa của sự vui tươi nhưng sắc vàng cũng rất thích hợp cho không khí tang lễ. Hoa tang màu vàng như một lời chúc nhắn gửi những gì tốt đẹp nhất đến người ra đi, mong họ có thể lên thiên đường.

Ý nghĩa của các loại hoa, vòng hoa thường được dùng trong đám tang - Ảnh 5.

Mặc dù mang nét nghĩa của sự vui tươi nhưng sắc vàng cũng rất thích hợp cho không khí tang lễ.

Đồng thời, vòng hoa đám tang màu vàng còn là sự sẻ chia, an ủi, động viên tinh thần và tiếp thêm sức mạnh cho người thân của họ vượt qua nỗi đau buồn để tiếp tục cuộc sống.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Ý nghĩa của các loại hoa, vòng hoa thường được dùng trong đám tang - Ảnh 6.Lý do vì sao lại có quan niệm nước mắt không được để rơi lên thi thể người đã khuất?

GĐXH - Nhiều gia đình vẫn truyền nhau lời nhắc phải giữ nước mắt, không để rơi lên thi thể người đã khuất. Lý do vì sao lại có quan niệm này? Hãy cùng tìm hiểu qua nhiều góc nhìn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ bạn cần lưu ý

Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ bạn cần lưu ý

Lý do vì sao lại có quan niệm nước mắt không được để rơi lên thi thể người đã khuất?

Lý do vì sao lại có quan niệm nước mắt không được để rơi lên thi thể người đã khuất?

Ý nghĩa của các con số trong sim điện thoại mang lại may mắn tài vận

Ý nghĩa của các con số trong sim điện thoại mang lại may mắn tài vận

Con số 53 có thật sự xấu, đen đủi hay không?

Con số 53 có thật sự xấu, đen đủi hay không?

Có nên đi viếng đám tang vào ngày mùng 1 hay không và những điều kiêng kị

Có nên đi viếng đám tang vào ngày mùng 1 hay không và những điều kiêng kị

Cùng chuyên mục

Đây mới là cách bài trí bàn thờ gia tiên 3 cấp mang lại phúc lộc và bình an

Đây mới là cách bài trí bàn thờ gia tiên 3 cấp mang lại phúc lộc và bình an

- 5 giờ trước

GĐXH - Bàn thờ gia tiên 3 cấp mang một ý nghĩa đặc biệt, không chỉ là nơi thờ cúng mà còn là biểu tượng của sự tôn ti trật tự, thể hiện sự tưởng nhớ đến nhiều thế hệ.

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

- 12 giờ trước

GĐXH - Việc đặt muối ở các vị trí thích hợp trong nhà không chỉ giúp kích hoạt tài lộc mà còn tạo ra một không gian sống bình an, thịnh vượng. Hãy thử áp dụng những phương pháp phong thủy đơn giản có trong bài viết sau.

Hoa hồng trắng trong đám tang và ý nghĩa của sự tiễn biệt

Hoa hồng trắng trong đám tang và ý nghĩa của sự tiễn biệt

- 1 ngày trước

GĐXH - Có những loài hoa tươi mang theo những thông điệp lãng mạn, hạnh phúc, nhưng cũng có những loài hoa truyền tải sự thương tiếc sâu sắc. Hoa hồng trắng đám tang là một trong những cụm từ mang ý nghĩa chia buồn, lời tiễn biệt thành kính.

Mùa nồm ẩm kéo dài: Dùng vài nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp giúp nhà luôn khô ráo, thơm mát

Mùa nồm ẩm kéo dài: Dùng vài nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp giúp nhà luôn khô ráo, thơm mát

- 1 ngày trước

GĐXH - Mỗi khi nồm kéo dài, nền nhà thường ướt như “toát mồ hôi”, không khí ẩm, dễ xuất hiện mùi khó chịu. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc trong không gian bếp cùng cách dùng đơn giản, nhiều gia đình cải thiện được tình trạng mùa nồm, nhà luôn khô ráo và thơm mát.

Đặt cây này trên bàn làm việc không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn mang đến tài lộc, may mắn

Đặt cây này trên bàn làm việc không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn mang đến tài lộc, may mắn

- 1 ngày trước

GĐXH - Chọn đúng loại cây phong thủy không chỉ giúp công việc hanh thông, mà còn tạo cảm giác thư giãn, giảm căng thẳng. Vậy cây nào phù hợp với bạn nhất? Hãy đọc bài viết sau.

Vị trí vượng tài trong nhà cần luôn quét dọn sạch sẽ để hút tài lộc

Vị trí vượng tài trong nhà cần luôn quét dọn sạch sẽ để hút tài lộc

- 1 ngày trước

GĐXH - Chú ý dọn dẹp một số vị trí vượng tài cần quét dọn sạch sẽ trong nhà này không chỉ giúp nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp mà còn giúp gia đình bạn đón nhận nhiều may mắn, tài lộc hanh thông.

Bật mí thông điệp và sự đặc biệt của con số 18 trong biển số xe và sim điện thoại

Bật mí thông điệp và sự đặc biệt của con số 18 trong biển số xe và sim điện thoại

- 1 ngày trước

GĐXH - Số 18 có ý nghĩa gì trong biển số xe và sim điện thoại? Thực hư số 18 giúp mang đến tiền tài, danh vọng và sự nghiệp có phải sự thật không? Tham khảo bài viết sau.

5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

- 2 ngày trước

GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, sự thay đổi về sinh khí trong ngôi nhà có thể báo hiệu vận may đang dần cải thiện. Không gian sống trong nhà xuất hiện các dấu hiệu này có thể là thời điểm gia chủ đón nhận nhiều cơ hội thuận lợi về tài chính và công việc, giúp tiền vào như nước.

Người chết sẽ đi về đâu trong 49 ngày?

Người chết sẽ đi về đâu trong 49 ngày?

- 2 ngày trước

GĐXH - Trong Phật giáo, người chết sẽ đi về đâu trong 49 ngày là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt, nơi linh hồn được cho là chuyển giao giữa các cõi giới. Bài viết này, sẽ tiếp cận đa chiều về "điểm đến cuối cùng" của con người từ nhiều góc nhìn.

Những lưu ý đặc biệt khi xem tuổi làm nhà để có cuộc sống gia đình êm ấm

Những lưu ý đặc biệt khi xem tuổi làm nhà để có cuộc sống gia đình êm ấm

- 2 ngày trước

GĐXH - Hiện có rất nhiều cách xem tuổi làm nhà, khiến cho những người đang tìm hiểu cảm thấy bối rối, thậm chí khi hỏi những thầy phong thủy khác nhau cũng cho ra những kết quả khác nhau.

Xem nhiều

Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ bạn cần lưu ý

Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ bạn cần lưu ý

GĐXH - Quan niệm phong thủy và dân gian cho rằng, việc có một phòng thờ gia tiên linh thiêng theo phong thủy là điều rất quan trọng. Sau đây, bài viết này sẽ chia sẻ những điều dân gian kiêng kỵ ở phòng thờ để bạn có được một phòng thờ ưng ý.

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

Vị trí đặt muối trong nhà giúp bình an, thịnh vượng

Nhà có những đặc điểm này, càng ở càng giàu ú ụ

Nhà có những đặc điểm này, càng ở càng giàu ú ụ

5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

Những loại cây nên trồng đầu năm giúp không gian sống xanh mát, hợp phong thủy, gia chủ lại thêm tài lộc

Những loại cây nên trồng đầu năm giúp không gian sống xanh mát, hợp phong thủy, gia chủ lại thêm tài lộc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top