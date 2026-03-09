Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt

Hoa hồng trắng trong đám tang và ý nghĩa của sự tiễn biệt

Thứ hai, 19:00 09/03/2026 |
Huyền Trang (T/h)
Huyền Trang (T/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Có những loài hoa tươi mang theo những thông điệp lãng mạn, hạnh phúc, nhưng cũng có những loài hoa truyền tải sự thương tiếc sâu sắc. Hoa hồng trắng đám tang là một trong những cụm từ mang ý nghĩa chia buồn, lời tiễn biệt thành kính.

Vì sao nên chọn hoa hồng trắng để viếng người đã mất?

Có nhiều lý do khiến hoa hồng trắng luôn được ưu ái lựa chọn trong lễ viếng người đã mất. Trong văn hoá phương Đông lẫn phương Tây, hoa màu trắng tinh khiết tượng trưng cho sự thanh thản và giải thoát linh hồn khỏi những muộn phiền trần thế.

Với vẻ ngoài trang nhã và sang trọng, loài hoa này thể hiện sự thành kính sâu sắc dành cho người ra đi. Đặc biệt, hương thơm dịu nhẹ của hoa hồng trắng đám tang còn góp phần mang lại không gian trang nghiêm, giúp người tiễn biệt bày tỏ cảm xúc một cách nhẹ nhàng và tinh tế.

Ý nghĩa hoa hồng trắng đám tang

Hoa hồng trắng trong đám tang là biểu tượng của sự thanh thoát và trong sáng, mang ý nghĩa tôn vinh tâm hồn người đã khuất. 

Ý nghĩa hoa hồng trắng trong đám tang - Ảnh 1.

Hoa hồng trắng đám tang là biểu tượng của sự thanh thoát và trong sáng, mang ý nghĩa tôn vinh tâm hồn người đã khuất.

Màu trắng nhẹ nhàng thể hiện tình cảm chân thành, không phô trương, phù hợp với không gian tang lễ của bất kỳ tôn giáo nào. Loài hoa này thường được chọn để gửi gắm lời tiễn biệt trọn vẹn yêu thương.

Tượng trưng cho nỗi buồn, sự đau xót khi mất đi người quan trọng

Theo phong thủy, hoa hồng trắng thường gắn liền với sự tang tóc, mất mát. Những đóa hoa hồng trắng buồn như những giọt nước mắt lặng lẽ, thể hiện nỗi đau buồn khôn nguôi, sự xót xa khi phải tiễn biệt một người thân yêu, một người bạn quý giá.

Thể hiện sự cảm thông chân thành và lời chia sẻ, động viên gia quyến

Gửi một vòng hoa hồng trắng đám tang là cách bạn bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc, lời chia sẻ chân thành trước nỗi đau mất mát mà gia quyến đang phải gánh chịu. Đó là một lời động viên thầm lặng, một sự hiện diện để sẻ chia.

Ý nghĩa hoa hồng trắng trong đám tang - Ảnh 2.

Với vẻ ngoài trang nhã và sang trọng, loài hoa này thể hiện sự thành kính sâu sắc dành cho người ra đi.

Tượng trưng cho lời tiễn biệt nhẹ nhàng và sự khởi đầu hành trình mới

Theo tín ngưỡng dân gian, cái chết không phải là kết thúc mà là sự khởi đầu của một hành trình mới. Ý nghĩa của hoa hồng trắng lúc này là lời cầu chúc cho linh hồn người đã khuất được siêu thoát, tìm thấy sự bình yên và thanh thản ở thế giới bên kia.

Hoa hồng trắng đám tang mang đến lời tiễn biệt nhẹ nhàng, như những cánh hoa mỏng manh gửi gắm thông điệp "Vĩnh biệt trong yêu thương". Màu trắng thuần khiết còn tượng trưng cho một khởi đầu mới - hành trình linh hồn trở về cõi vĩnh hằng.

Tưởng nhớ đầy tôn kính, tình cảm bất diệt với người đã đi xa

Không chỉ tiếc thương, hoa hồng trắng đám tang còn thể hiện sự tưởng nhớ và lòng thành kính sâu sắc. Đó là cách nhắc nhớ đến công ơn, tình cảm và giá trị tốt đẹp mà người mất để lại. Một vòng hoa hồng trắng tang lễ là lời tri ân dịu dàng, thầm lặng mà chân thành.

Ý nghĩa hoa hồng trắng trong đám tang - Ảnh 3.

Không chỉ tiếc thương, hoa hồng trắng đám tang còn thể hiện sự tưởng nhớ và lòng thành kính sâu sắc.

Khi được đặt trên bàn thờ hay vòng hoa viếng, hoa hồng trắng như lời tri ân sâu sắc, thể hiện sự tưởng nhớ và biết ơn người đã khuất - những người từng có vai trò quan trọng trong cuộc đời người gửi.

Được ví như cầu nối yêu thương giữa hai thế giới

Trong khoảnh khắc chia ly, hoa hồng trắng như một sợi dây kết nối vô hình, mang theo những tình cảm, những lời nhắn gửi yêu thương từ thế giới người sống đến với người đã khuất, và ngược lại, mang theo sự thanh thản của người ra đi đến với người ở lại.

Ý nghĩa hoa hồng trắng trong đám tang - Ảnh 4.

Dâng lên những đóa hoa hồng trắng cũng là cách để ghi nhận, biết ơn và tôn vinh những đóng góp, những giá trị tốt đẹp mà người đã khuất đã mang lại khi còn tại thế.

Ngoài ra, hoa hồng trắng còn được ví như như cầu nối yêu thương giữa hai thế giới. Bày tỏ sự cảm thông với gia quyến và đưa tiễn người đã khuất ra đi nhẹ nhàng.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

Có nên đi viếng đám tang vào ngày mùng 1 hay không và những điều kiêng kịCó nên đi viếng đám tang vào ngày mùng 1 hay không và những điều kiêng kị

GĐXH - Theo một số quan niệm thì việc đi đám ma vào ngày mùng 1 là rất kiêng kị và sẽ gặp vận đen. Thế nên, nhiều người do dự vì không biết có nên đi hay không? Bài viết này sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Con số 53 có thật sự xấu, đen đủi hay không?

Con số 53 có thật sự xấu, đen đủi hay không?

Có nên đi viếng đám tang vào ngày mùng 1 hay không và những điều kiêng kị

Có nên đi viếng đám tang vào ngày mùng 1 hay không và những điều kiêng kị

Tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi mua gì đầu năm để bình an, may mắn, thịnh vượng

Tuổi Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi mua gì đầu năm để bình an, may mắn, thịnh vượng

Con giáp tuổi này nên mua gì đầu năm để tạo điểm khởi đầu tốt cho một năm mới thịnh vượng

Con giáp tuổi này nên mua gì đầu năm để tạo điểm khởi đầu tốt cho một năm mới thịnh vượng

Bí quyết chọn vị trí mộ hợp tuổi theo phong thủy

Bí quyết chọn vị trí mộ hợp tuổi theo phong thủy

Cùng chuyên mục

Mùa nồm ẩm kéo dài: Dùng vài nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp giúp nhà luôn khô ráo, thơm mát

Mùa nồm ẩm kéo dài: Dùng vài nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp giúp nhà luôn khô ráo, thơm mát

- 4 giờ trước

GĐXH - Mỗi khi nồm kéo dài, nền nhà thường ướt như “toát mồ hôi”, không khí ẩm, dễ xuất hiện mùi khó chịu. Chỉ với vài nguyên liệu quen thuộc trong không gian bếp cùng cách dùng đơn giản, nhiều gia đình cải thiện được tình trạng mùa nồm, nhà luôn khô ráo và thơm mát.

Đặt cây này trên bàn làm việc không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn mang đến tài lộc, may mắn

Đặt cây này trên bàn làm việc không chỉ giúp thanh lọc không khí mà còn mang đến tài lộc, may mắn

- 6 giờ trước

GĐXH - Chọn đúng loại cây phong thủy không chỉ giúp công việc hanh thông, mà còn tạo cảm giác thư giãn, giảm căng thẳng. Vậy cây nào phù hợp với bạn nhất? Hãy đọc bài viết sau.

Vị trí vượng tài trong nhà cần luôn quét dọn sạch sẽ để hút tài lộc

Vị trí vượng tài trong nhà cần luôn quét dọn sạch sẽ để hút tài lộc

- 10 giờ trước

GĐXH - Chú ý dọn dẹp một số vị trí vượng tài cần quét dọn sạch sẽ trong nhà này không chỉ giúp nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp mà còn giúp gia đình bạn đón nhận nhiều may mắn, tài lộc hanh thông.

Bật mí thông điệp và sự đặc biệt của con số 18 trong biển số xe và sim điện thoại

Bật mí thông điệp và sự đặc biệt của con số 18 trong biển số xe và sim điện thoại

- 12 giờ trước

GĐXH - Số 18 có ý nghĩa gì trong biển số xe và sim điện thoại? Thực hư số 18 giúp mang đến tiền tài, danh vọng và sự nghiệp có phải sự thật không? Tham khảo bài viết sau.

5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

- 1 ngày trước

GĐXH – Theo quan niệm phong thủy, sự thay đổi về sinh khí trong ngôi nhà có thể báo hiệu vận may đang dần cải thiện. Không gian sống trong nhà xuất hiện các dấu hiệu này có thể là thời điểm gia chủ đón nhận nhiều cơ hội thuận lợi về tài chính và công việc, giúp tiền vào như nước.

Người chết sẽ đi về đâu trong 49 ngày?

Người chết sẽ đi về đâu trong 49 ngày?

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong Phật giáo, người chết sẽ đi về đâu trong 49 ngày là giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt, nơi linh hồn được cho là chuyển giao giữa các cõi giới. Bài viết này, sẽ tiếp cận đa chiều về "điểm đến cuối cùng" của con người từ nhiều góc nhìn.

Những lưu ý đặc biệt khi xem tuổi làm nhà để có cuộc sống gia đình êm ấm

Những lưu ý đặc biệt khi xem tuổi làm nhà để có cuộc sống gia đình êm ấm

- 1 ngày trước

GĐXH - Hiện có rất nhiều cách xem tuổi làm nhà, khiến cho những người đang tìm hiểu cảm thấy bối rối, thậm chí khi hỏi những thầy phong thủy khác nhau cũng cho ra những kết quả khác nhau.

Cách hóa giải đất ở đầu voi đuôi chuột để giữ vượng khí, tránh hao tài

Cách hóa giải đất ở đầu voi đuôi chuột để giữ vượng khí, tránh hao tài

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong phong thủy nhà đất, hình dáng khu đất là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tài vận, sức khỏe và sự nghiệp của gia chủ. Một trong những thế đất thường được nhắc đến là đất đầu voi đuôi chuột.

Số 79 có ý nghĩa gì? Các tổ hợp số 79 mang ý nghĩa đại cát

Số 79 có ý nghĩa gì? Các tổ hợp số 79 mang ý nghĩa đại cát

- 1 ngày trước

GĐXH - Trong thế giới tâm linh, 79 không chỉ là một con số ngẫu nhiên mà nó còn mang nhiều ý nghĩa tích cực trong phong thủy. Sự kết hợp độc đáo giữa hai con số đặc biệt 7 và 9 đã tạo ra một sức mạnh tinh thần mà nhiều người gọi là "số Thần tài".

Cách xả xui độc nhất vô nhị giúp bạn hết xui xẻo, gia tăng vượng khí

Cách xả xui độc nhất vô nhị giúp bạn hết xui xẻo, gia tăng vượng khí

- 2 ngày trước

GĐXH - Vận xui không hẳn là ngẫu nhiên mà có thể bắt nguồn từ chính năng lượng bên trong và môi trường xung quanh. Do đó, để những điều không thuận lợi tiếp tục kéo dài, bạn có thể chủ động gia tăng vận khí của mình bằng một số biện pháp thanh tẩy.

Xem nhiều

Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ bạn cần lưu ý

Những điều kiêng kỵ ở phòng thờ bạn cần lưu ý

GĐXH - Quan niệm phong thủy và dân gian cho rằng, việc có một phòng thờ gia tiên linh thiêng theo phong thủy là điều rất quan trọng. Sau đây, bài viết này sẽ chia sẻ những điều dân gian kiêng kỵ ở phòng thờ để bạn có được một phòng thờ ưng ý.

Nhà có những đặc điểm này, càng ở càng giàu ú ụ

Nhà có những đặc điểm này, càng ở càng giàu ú ụ

Ý nghĩa của các con số trong sim điện thoại mang lại may mắn tài vận

Ý nghĩa của các con số trong sim điện thoại mang lại may mắn tài vận

5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

5 dấu hiệu phong thủy cho thấy nhà sắp “đổi vận”, tài lộc hanh thông, gia chủ dễ phát tài năm 2026

Số 89 có thật sự là con số "trường phát" không?

Số 89 có thật sự là con số "trường phát" không?

Phong thủy

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top