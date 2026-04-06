Lỗi phong thủy nhà ở khiến vận trình sa sút, nhan sắc tụt dốc không phanh

Để lò vi sóng lên trên nóc tủ lạnh

Trong phong thủy, tủ lạnh ngũ hành thuộc Thủy, lò vi sóng ngũ hành thuộc Hỏa. Thủy Hỏa xung khắc là điều có lẽ ai ai cũng đều biết, nhưng lại chẳng hay thuộc tính của hai vật dụng nhà bếp kia hoàn toàn xung khắc nhau.

Để tiện lợi trong sử dụng và tiết kiệm không gian sinh hoạt, nhiều gia đình chọn cách đặt lò vi sóng lên ngay trên nóc tủ lạnh.

Đây là một lỗi phong thủy nhà ở điển hình, phá hoại sự cân bằng âm dương, khiến cho vận trình của gia chủ khó bề tăng tiến, ngược lại còn càng ngày càng suy yếu nữa.

Nếu gia đình không còn cách nào khác, bắt buộc phải sắp xếp như vậy thì tốt nhất nên đặt một tấm gỗ vào giữa, để Mộc trong gỗ trung hòa hai yếu tố trên, giúp ngũ hành tương sinh chứ không còn tương khắc.

Giày dép vứt lung tung ở huyền quan, cửa ra vào

Nhiều gia đình có thói quen vào nhà là bỏ giày dép ở huyền quan chứ không cất đặt gọn gàng vào trong tủ giày. Theo phong thủy thì bạn hãy để giày dép vào trong tủ giày trước khi vào nhà nếu không muốn mình gặp phải nhiều chuyện xui rủi.

Huyền quan hay cửa ra vào là nơi cát khi đi vào nhà, nếu nơi này lộn xộn giày dép cùng những tạp khí mà giày dép mang theo thì có thể sẽ làm nhiễu loạn luồng khí vào nhà, cát khí bị đẩy lùi, Thần tài cũng chẳng buồn lui tới.

Dù là sống một mình hay sống chung với người khác thì bạn hãy nhớ gọn gàng sạch sẽ, ngay từ nơi để giày dép bên ngoài.

Đi ngủ tắt hết toàn bộ điện

Nhiều người có thói quen đi ngủ là phải tắt hết điện, cả không gian chìm trong bóng tối thì mới ngủ ngon. Tuy nhiên, theo phong thủy, hành động này lại vô tình khiến cho âm khí dễ bề tích tụ, còn những cát khí lại bị âm khí bao trùm, không tốt cho vận trình của gia chủ.

Trong trường hợp này, bạn có thể để đèn ngủ nhỏ dưới chân hoặc để lại một bóng đèn ở xa với công suất nhỏ thôi. Ngoài ra, với nữ mệnh, nếu muốn nhan sắc ngày càng đẹp lên thì trong phòng ngủ hãy đặt một tấm gương có viền gỗ, to hay nhỏ đều được.

Không đóng nắp bồn cầu

Phong thủy cho biết, nhà vệ sinh và vận trình tài lộc của gia chủ có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu bồn cầu không đóng nắp thì không chỉ ảnh hưởng đến việc mất vệ sinh mà còn có thể khiến cho tiền tài bạn kiếm được sẽ khó giữ.

Trang điểm trước gương trong nhà vệ sinh

Đây chính là sai lầm phong thủy nhà ở có thể khiến cho nhan sắc của bạn càng ngày càng xấu đi. Trong phong thủy thì nhan sắc ngũ hành thuộc Hỏa, nhà vệ sinh ngũ hành thuộc Thủy. Thủy Hỏa xung khắc, nên vậy bạn tránh trang điểm trước gương trong nhà vệ sinh.

* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.

