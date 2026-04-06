Lỗi phong thủy nhà ở khiến vận trình sa sút, nhan sắc tụt dốc không phanh
GĐXH - Nhiều khi chúng ta không để ý, cũng không biết rằng mình đã phạm phải lỗi phong thủy nhà ở. Những lỗi phong thủy nhà ở này theo phong thủy sẽ khiến vận trình sa sút, đồng thời nhan sắc còn theo đó tụt dốc không phanh nữa.
Để lò vi sóng lên trên nóc tủ lạnh
Trong phong thủy, tủ lạnh ngũ hành thuộc Thủy, lò vi sóng ngũ hành thuộc Hỏa. Thủy Hỏa xung khắc là điều có lẽ ai ai cũng đều biết, nhưng lại chẳng hay thuộc tính của hai vật dụng nhà bếp kia hoàn toàn xung khắc nhau.
Để tiện lợi trong sử dụng và tiết kiệm không gian sinh hoạt, nhiều gia đình chọn cách đặt lò vi sóng lên ngay trên nóc tủ lạnh.
Đây là một lỗi phong thủy nhà ở điển hình, phá hoại sự cân bằng âm dương, khiến cho vận trình của gia chủ khó bề tăng tiến, ngược lại còn càng ngày càng suy yếu nữa.
Nếu gia đình không còn cách nào khác, bắt buộc phải sắp xếp như vậy thì tốt nhất nên đặt một tấm gỗ vào giữa, để Mộc trong gỗ trung hòa hai yếu tố trên, giúp ngũ hành tương sinh chứ không còn tương khắc.
Giày dép vứt lung tung ở huyền quan, cửa ra vào
Nhiều gia đình có thói quen vào nhà là bỏ giày dép ở huyền quan chứ không cất đặt gọn gàng vào trong tủ giày. Theo phong thủy thì bạn hãy để giày dép vào trong tủ giày trước khi vào nhà nếu không muốn mình gặp phải nhiều chuyện xui rủi.
Huyền quan hay cửa ra vào là nơi cát khi đi vào nhà, nếu nơi này lộn xộn giày dép cùng những tạp khí mà giày dép mang theo thì có thể sẽ làm nhiễu loạn luồng khí vào nhà, cát khí bị đẩy lùi, Thần tài cũng chẳng buồn lui tới.
Dù là sống một mình hay sống chung với người khác thì bạn hãy nhớ gọn gàng sạch sẽ, ngay từ nơi để giày dép bên ngoài.
Đi ngủ tắt hết toàn bộ điện
Nhiều người có thói quen đi ngủ là phải tắt hết điện, cả không gian chìm trong bóng tối thì mới ngủ ngon. Tuy nhiên, theo phong thủy, hành động này lại vô tình khiến cho âm khí dễ bề tích tụ, còn những cát khí lại bị âm khí bao trùm, không tốt cho vận trình của gia chủ.
Trong trường hợp này, bạn có thể để đèn ngủ nhỏ dưới chân hoặc để lại một bóng đèn ở xa với công suất nhỏ thôi. Ngoài ra, với nữ mệnh, nếu muốn nhan sắc ngày càng đẹp lên thì trong phòng ngủ hãy đặt một tấm gương có viền gỗ, to hay nhỏ đều được.
Không đóng nắp bồn cầu
Phong thủy cho biết, nhà vệ sinh và vận trình tài lộc của gia chủ có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu bồn cầu không đóng nắp thì không chỉ ảnh hưởng đến việc mất vệ sinh mà còn có thể khiến cho tiền tài bạn kiếm được sẽ khó giữ.
Trang điểm trước gương trong nhà vệ sinh
Đây chính là sai lầm phong thủy nhà ở có thể khiến cho nhan sắc của bạn càng ngày càng xấu đi. Trong phong thủy thì nhan sắc ngũ hành thuộc Hỏa, nhà vệ sinh ngũ hành thuộc Thủy. Thủy Hỏa xung khắc, nên vậy bạn tránh trang điểm trước gương trong nhà vệ sinh.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
Hũ gạo nên làm từ chất liệu gì? Để hũ gạo trống có hại gì cho tài lộc?Ở - 4 giờ trước
GĐXH - Hũ gạo là vật dụng hầu như nhà nào cũng có. Vậy bạn đã biết cách lựa chọn hình dáng, màu sắc hũ gạo như thế nào, chất liệu ra sao, đặt hũ gạo ở vị trí nào trong nhà hay chưa? Hãy tìm hiểu cách xếp đặt hũ gạo hợp phong thủy, hút tài lộc về nhà.
Xem ngày giờ tuần mới 6/4 - 12/4/2026 giúp gia chủ ‘tiền vô như nước’Ở - 19 giờ trước
GĐXH - Xem ngày giờ tuần mới 6/4 - 12/4/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên mọi người lưu ý những điều dưới đây để thực hiện các công việc động thổ, khai trương, xuất hành được suôn sẻ, mang lại tài lộc.
Cây xanh nào giúp mộ phần thêm phúc khí cho tổ tiên và con cháu?Ở - 20 giờ trước
GĐXH - Theo phong thủy, cây xanh trong nghĩa trang và khu lăng mộ có khả năng thu hút sinh khí tốt, đồng thời hóa giải những điều xấu, giúp phần mộ được an lành.
Lỗi phong thủy âm trạch cần tránh để bảo vệ tài vận và mộ phầnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Phong thủy âm trạch có ảnh hưởng rất lớn đến khí vận, tài vận của người còn sống. Vậy trong phong thủy âm trạch có những điều gì cấm kị và cần chú ý đến? Hãy đọc bài viết sau.
Ý nghĩa số lượng tráp ăn hỏi: 5, 7, 9 tráp tượng trưng điều gì?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Số lượng tráp ăn hỏi không chỉ phụ thuộc vào điều kiện gia đình mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa phong thủy và văn hóa. Mỗi con số đều ẩn chứa một lời chúc tốt lành, thể hiện mong muốn về một cuộc sống hôn nhân bền vững, viên mãn.
Cúng Tết Thanh minh ở nhà trước hay ngoài mộ trước?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Mỗi dịp Tết Thanh minh, nhiều gia đình Việt lại tất bật chuẩn bị lễ vật, thu xếp thời gian đi tảo mộ và làm mâm cúng gia tiên. Tuy nhiên, một câu hỏi quen thuộc vẫn khiến không ít người băn khoăn: nên cúng ở nhà trước hay ngoài mộ trước mới đúng lễ nghi?
Tham khảo linh vật trấn trạch cho nhà thêm bình an và tài lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Ngôi nhà luôn cần được bảo vệ khỏi khí xấu. Theo phong thủy, tìm hiểu linh vật trấn trạch để mang lại bình an, tài lộc cho gia đình và bảo vệ sức khỏe mọi thành viên.
Vị trí đặt trầm hương khi xông nhà trừ tà, chiêu tài, dẫn lộcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Xông trầm hương không chỉ mang đến không gian sống dễ chịu, mà còn là một phương pháp phong thủy tuyệt vời để trừ tà, chiêu tài, dẫn lộc và mang lại may mắn cho gia chủ. Việc xông trầm mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc, giúp kích hoạt nguồn năng lượng tích cực, chiêu tài dẫn lộc và mang lại may mắn.
Thanh Minh 2026 không chỉ có ngày chính lễ 5/4, còn nhiều ngày đẹp tảo mộ trong tiết Thanh minh ít người biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tết Thanh Minh 2026 rơi vào ngày 5/4, nhưng nếu không kịp tảo mộ đúng ngày, người dân vẫn có thể lựa chọn nhiều ngày đẹp trong tiết Thanh Minh.
Những điều cần biết về nhà để tránh nghèo khó trong năm 2026Ở - 2 ngày trước
GĐXH - Các bậc phong thủy sư từ ngàn xưa đã đúc kết rằng: Khí trong nhà ra sao đều biểu hiện qua hình tượng bên ngoài cửa. Vì vậy, một khi khu vực minh đường trước cửa bị uế khí xâm lấn thì vận trình của gia chủ có thể không gặp may.
Những kiêng kỵ khi đặt bàn thờ treo tường ai cũng nên biếtỞ
GĐXH - Mặc dù bàn thờ treo tường mang lại nhiều lợi ích về mặt thẩm mỹ và tiện ích không gian, nhưng khi bố trí bàn thờ, gia chủ cần lưu ý một số kiêng kỵ để tránh gặp phải những điều không may mắn hoặc ảnh hưởng đến phong thủy.