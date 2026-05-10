Mẹo trồng cây kim ngân để tiền vào như nước, mang lại vận khí tốt
GĐXH - Cây kim ngân nổi bật với lá xanh mướt, thân xoắn ấn tượng, là lựa chọn lý tưởng cho phòng khách và góc làm việc. Không chỉ mang tính thẩm mỹ cao, cây còn hỗ trợ thanh lọc không khí và mang lại vận khí tốt.
Đặc điểm cây kim ngân
Cây kim ngân có thân gỗ thẳng đứng, ban đầu hơi dẻo nên thường được uốn xoắn như bím tóc từ 3 đến 5 thân vào cùng một chậu. Khi trưởng thành, thân cây hóa gỗ, cứng chắc và bền, tạo dáng khỏe khoắn, sang trọng.
Kim ngân trưởng thành có thể cao từ 1m đến 2m nếu trồng trong chậu. Đây là kiểu thân đặc trưng thường thấy ở các loại kim ngân thắt bím để bàn hoặc đặt phòng khách.
Lá cây là loại lá kép chân vịt, thường có 5 lá nhỏ mọc từ một điểm, tượng trưng cho ngũ hành Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Lá xanh đậm quanh năm, có độ bóng nhẹ, thể hiện sức sống bền bỉ. Cây có thể cao từ 30cm đến hơn 1m tùy theo hình thức trồng (bonsai, chậu đứng hay thủy sinh).
Cây kim ngân hiếm khi ra hoa, nhưng nếu có sẽ nở vào khoảng tháng 4–11. Hoa màu kem nhạt, có hương thơm thoang thoảng, đài hoa dài khoảng 15 cm.
Quả kim ngân có dạng bầu dục, đường kính 8–10 cm, khi chín tách thành 5 mảnh, bên trong có 10–20 hạt. Quả không ăn được nhưng góp phần làm tăng giá trị cảnh quan.
Lợi ích cây kim ngân đem lại
Về sức khỏe
Kim ngân giúp lọc không khí, giảm bụi và hút khí độc nhẹ trong không gian kín. Cây còn tạo độ ẩm tự nhiên, giảm khô da và điều hòa không khí tốt hơn.
Hoa và thân cây còn được dùng làm thuốc, có tác dụng giải nhiệt, trị mụn nhọt, viêm họng, tăng sức đề kháng.
Về phong thủy
Theo phong thủy, kim ngân biểu tượng của tài lộc, hòa hợp năng lượng ngũ hành, đem lại may mắn cho gia chủ. Cây thường được chọn làm quà tặng khai trương, mừng tân gia với mong muốn người nhận gặp nhiều may mắn và hanh thông trong công việc.
Số lượng thân cây cũng mang thông điệp riêng: 1 thân – vững chãi, 3 thân – Phúc Lộc Thọ, 5 thân – Ngũ phúc - "phúc - lộc - thọ - an - khang".
Các chùm lá của cây thường mọc thành cụm 5 lá – tượng trưng cho ngũ hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Sự hài hòa này giúp cân bằng năng lượng sống, mang lại cảm giác yên ổn và tích cực cho không gian đặt cây.
Về thẩm mỹ
Với lá xanh to, kiểu thân xoắn và thân dáng đẹp, kim ngân được ưa chuộng để trang trí phòng khách, bàn làm việc. Có thể trồng trong chậu đất hay thủy sinh tạo điểm nhấn không gian.
Cách trồng cây kim ngân mang lại vận khí tốt
Cây kim ngân được nhiều người yêu thích nhờ dáng đẹp, dễ chăm và ý nghĩa phong thủy tích cực. Nếu bạn muốn tự tay trồng một chậu kim ngân tại nhà, hãy bắt đầu với các bước cơ bản sau để cây dễ thích nghi và phát triển tốt.
Tạo lớp lót thoát nước cho chậu
Trước khi cho đất vào, bạn nên lót một lớp sỏi hoặc đá nhỏ dưới đáy chậu để giúp nước thoát tốt hơn và ngăn ngừa rễ cây bị úng. Với cây trong nhà, điều này giúp bảo vệ sàn và giữ vệ sinh.
Bổ sung đất và đặt cây đúng vị trí
Cho đất vào khoảng 1/3 chiều cao chậu trước, rồi đặt gốc cây vào giữa. Tiếp tục lấp đất đều xung quanh gốc cho đến khi còn cách miệng chậu 2–3 cm.
Đảm bảo thân cây thẳng đứng, không nghiêng ngả. Khi đất ổn định, cây sẽ dễ ra rễ và phát triển tốt hơn.
Nén đất và giữ cây thẳng
Dùng tay nhẹ nhàng nén đất quanh gốc để cây đứng vững. Không nên nén đất quá chặt sẽ làm nghẹt rễ. Nếu cây còn nhỏ hoặc thân mềm, bạn có thể cắm một que tre nhỏ để cố định.
Buộc dây lỏng, tránh làm tổn thương phần vỏ cây. Giữ dáng cây thẳng sẽ giúp tán lá phân bố đều khi phát triển. Đây là bước quan trọng nếu bạn trồng kim ngân dạng bonsai hoặc thắt bím.
Tưới nước đúng cách sau khi trồng
Ngay sau khi trồng, nên tưới đều quanh gốc cho đến khi đất đủ ẩm. Không tưới quá nhiều vì cây mới trồng cần thời gian thích nghi.
Đảm bảo đĩa lót dưới chậu không đọng nước lâu. Quan sát độ ẩm đất trong 2–3 ngày đầu để điều chỉnh lượng nước. Lần tưới đầu tiên giúp cây bắt đầu quá trình hồi phục.
Đặt cây ở nơi thích hợp
Sau khi trồng xong, nên để cây vào khu vực râm mát, tránh nắng trực tiếp. Sau khoảng 3–5 ngày, bạn có thể đưa cây ra nơi sáng nhẹ để cây làm quen dần.
Trong thời gian này, không bón phân hoặc cắt tỉa. Giữ môi trường ổn định giúp cây nhanh ra rễ mới. Đây là thời điểm cây rất nhạy cảm nên cần chăm sóc cẩn thận.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Kỳ lạ cây khế hơn 400 năm tuổi rỗng ruột vẫn xanh tốtKhông gian sống - 4 giờ trước
GĐXH - Dù phần thân đã rỗng ruột, nhiều đoạn đủ chỗ cho vài người chui vào, cây khế cổ thụ hơn 400 năm tuổi ở Nghệ An vẫn xanh tốt quanh năm, sai trĩu quả và gắn với nhiều câu chuyện lịch sử, cách mạng của địa phương.
Những dấu hiệu sức khoẻ nhận biết bạn cần thay nệm mớiỞ - 7 giờ trước
GĐXH - Nệm là vật dụng được sử dụng hằng ngày nhưng lại dễ bị bỏ qua trong việc kiểm tra chất lượng. Dưới đây là những dấu hiệu sức khoẻ phổ biến cho thấy đã đến lúc bạn nên thay nệm mới.
Xem ngày giờ tuần mới 11/5 - 17/5/2026 để thu hút tài lộc và làm ăn thuận lợiỞ - 22 giờ trước
GĐXH – Xem ngày giờ tuần mới 11/5 - 17/5/2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà khuyên bạn nên tham khảo những điều dưới đây để chọn thời điểm phù hợp cho công việc, khai trương, xuất hành và tận dụng các khung giờ đẹp để thu hút tài lộc.
Cách bảo quản nệm bền, đẹp như mới bạn có thể chưa biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết này, bạn sẽ biết những cách bảo quản nệm bền đẹp như mới hết sức rất đơn giản và hiệu quả. Chỉ cần áp dụng đúng, bạn có thể giúp nệm luôn sạch, nằm êm và bền lâu như mới, mang lại giấc ngủ thoải mái suốt nhiều năm.
Gương Bát Quái Ngũ Hành - vật phẩm giúp hóa giải khí xấu, bảo vệ ngôi nhà và giữ bình an cho gia đìnhỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nhà ở gần chợ, bệnh viện, nghĩa trang... thường dễ bị ảnh hưởng bởi tà khí và thế sát. Giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả được ông bà ta truyền lại chính là Gương Bát Quái Ngũ Hành – vật phẩm giúp hóa giải khí xấu, bảo vệ ngôi nhà cho gia đình.
Làm cầu thang hở có tốt cho phong thủy và không gian sống ?Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Làm cầu thang hở bậc mang lại vẻ đẹp hiện đại, tạo cảm giác thông thoáng và giúp ngôi nhà đón ánh sáng tốt hơn. Tuy nhiên, về phong thủy và công năng sử dụng, kiểu cầu thang này cũng có những điểm cần lưu ý.
Cách bảo quản tủ áo gỗ công nghiệp luôn bền đẹp, kéo dài tuổi thọỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong bài viết này sẽ chia sẻ những hướng dẫn chi tiết giúp bạn giữ gìn tủ luôn như mới. Từ cách chọn vị trí kê tủ đến các mẹo vệ sinh và làm mới, giúp bạn kéo dài tuổi thọ nội thất.
Hóa giải điềm xui, thay đổi vận mệnh bằng trang sức phong thủyỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Mang trên mình một món đồ trang sức, người ta không chỉ mong muốn tôn lên giá trị thẩm mỹ mà còn mong rằng sẽ đón nhận được những điều tốt lành, may mắn, tài lộc dồi dào, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống viên mãn.
Đi chùa nên mua gì để công việc và cuộc sống luôn thuận lợi, hanh thôngỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, những vật phẩm được thỉnh về sau khi đi chùa không chỉ mang ý nghĩa may mắn, mà còn giúp duy trì nguồn năng lượng tích cực, nhắc nhở bản thân sống thiện lành và an yên.
Mẹo thanh tẩy năng lượng và thu hút tài lộcỞ - 2 ngày trước
GĐXH - Quá trình thanh tẩy năng lượng giúp loại bỏ những uế khí tích tụ trong không gian sống và trên cơ thể bạn, từ đó trả lại một môi trường thanh sạch, nhẹ nhàng.
Vì sao không nên bố trí cầu thang ở giữa nhà và cách hóa giải chuẩn phong thủyỞ
GĐXH – Trong thiết kế nhà ở, cầu thang không chỉ là lối di chuyển mà còn đóng vai trò điều tiết dòng khí. Việc đặt cầu thang ở giữa nhà thường xem là lỗi phong thủy, có thể ảnh hưởng tới tài lộc và sự ổn định của gia đình khi không xử lý đúng cách.