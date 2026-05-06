Loại hoa giới nhà giàu trồng trước nhà để luôn may mắn, tiêu không hết tiền
GĐXH - Theo phong thủy, một số loài hoa được cho là mang lại năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc và cuộc sống.
Hoa mai
Hoa mai vàng là biểu tượng của sự thịnh vượng, tài lộc và may mắn trong phong thủy. Đây là loài hoa được coi là mang lại sự khởi đầu tốt đẹp, sự ấm no và hạnh phúc cho gia đình.
Trồng hoa mai trước nhà giúp gia đình luôn đón nhận nguồn năng lượng tốt, thu hút tài lộc và thúc đẩy sự nghiệp phát triển. Tuy nhiên, hoa Mai cần có đất tơi xốp, thoát nước tốt và ánh sáng mặt trời đầy đủ để phát triển khỏe mạnh.
Hoa cánh bướm (hoa sao nhái)
Hoa cánh bướm nhẹ tênh như chính cái tên của nó. Cánh mỏng, màu pastel ngọt ngào như hồng, trắng, tím nhạt. Cây lớn nhanh, nở nhiều, chỉ cần một cụm nhỏ cũng đủ khiến bồn hoa thêm phần thơ mộng.
Ý nghĩa của hoa là sự tự do, thanh thoát và nhẹ nhàng. Trồng cánh bướm trước nhà như gửi gắm mong muốn một cuộc sống bình yên, không vướng bận.
Hoa lan vũ nữ
Lan vũ nữ nổi bật với sắc vàng rực rỡ và dáng hoa uyển chuyển như những vũ điệu. Trong phong thủy, đây là loài hoa mang nguồn năng lượng dương mạnh mẽ, có khả năng kích hoạt tài lộc, đặc biệt tốt cho phụ nữ làm kinh doanh hoặc công việc tự do.
Một giò lan vũ nữ treo trước hiên nhà chẳng những khiến ngôi nhà duyên dáng, thanh nhã hơn mà còn như mời gọi vận may và quý nhân đến gõ cửa, giúp gia chủ thuận lợi trong sự nghiệp và cuộc sống.
Hoa mai chiếu thủy
Mai chiếu thủy với chùm hoa nhỏ xinh, trắng muốt hoặc vàng nhạt, tỏa hương thơm nhẹ nhàng, mang đến cảm giác an yên, thanh tao. Theo phong thủy, loài hoa này có tác dụng giữ phúc khí, giúp ngôi nhà vững vàng từ gốc rễ.
Đặt một chậu bonsai mai chiếu thủy trước cửa, bạn không chỉ làm đẹp cho không gian mà còn như đặt một "lá bùa an lành", giữ cho gia đình luôn yên ấm, gắn kết và hạnh phúc.
Hoa lan
Hoa lan được coi là biểu tượng của sự sang trọng, quý phái, và có khả năng thu hút tài lộc, may mắn. Ngoài ra, lan còn mang lại sự thanh thoát và bình an cho gia chủ.
Lan giúp tạo ra không gian sống nhẹ nhàng, hài hòa và thúc đẩy sự thịnh vượng trong gia đình. Nó cũng có tác dụng giúp cải thiện các mối quan hệ trong gia đình và công việc. Hoa lan cần không gian thoáng mát, ẩm ướt và ánh sáng nhẹ. Tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào lan, vì điều này có thể làm hỏng hoa.
Hoa hồng
Hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đỏ, là biểu tượng của tình yêu, sự nghiệp thăng tiến và tài lộc. Trong phong thủy, hoa hồng được coi là mang lại sự may mắn, sức khỏe và hòa thuận trong gia đình.
Hoa hồng giúp không gian sống thêm tươi mới, tạo cảm giác lạc quan và hạnh phúc. Ngoài ra, nó còn giúp gia chủ thu hút năng lượng tích cực và tăng cường các mối quan hệ tốt đẹp.
Khi trồng cần chú ý hoa hồng cần đất tơi xốp, thoát nước tốt và được chăm sóc thường xuyên, bao gồm việc cắt tỉa và cung cấp đủ ánh sáng.
Hoa cúc
Hoa cúc được coi là biểu tượng của sự trường thọ, an lành và thịnh vượng. Hoa cúc cũng mang đến năng lượng tích cực, giúp cải thiện tài lộc và sự nghiệp của gia chủ.
Hoa cúc tạo ra không gian sống dễ chịu, thanh tịnh và mang lại sự bình an, thịnh vượng cho gia đình. Nó còn giúp hóa giải năng lượng xấu và tăng cường sức khỏe cho gia chủ.
Để hoa hoa cúc phát triển tốt cần đảm bảo đất ẩm, thoáng khí và có đủ ánh sáng mặt trời. Để hoa nở đẹp, bạn cần chăm sóc cây cúc bằng cách tưới nước đều và cắt tỉa thường xuyên.
Hoa ngọc lan
Hoa ngọc lan thể hiện sự thuần khiết, may mắn và sự bình an trong gia đình. Theo phong thủy, hoa ngọc lan có khả năng xua đuổi năng lượng xấu, mang lại sự hòa thuận, thịnh vượng và sức khỏe cho gia chủ.
Hoa ngọc lan không chỉ tạo điểm nhấn cho cảnh quan mà còn giúp không gian sống thêm phần thoải mái, thư giãn.
Hương thơm dịu nhẹ của hoa giúp làm dịu tâm hồn và mang lại cảm giác bình yên. Trồng hoa ngọc lan trước nhà có thể thu hút tài lộc và mang lại sự hòa hợp trong mối quan hệ gia đình.
Chọn hoa phù hợp với mệnh của gia chủ
Theo ngũ hành trong phong thủy, mỗi người sẽ có một mệnh và mỗi mệnh sẽ phù hợp với các màu sắc và loại hoa khác nhau.
Mệnh Kim: Hoa màu trắng, ánh kim hoặc vàng. Ví dụ: Hoa cúc, hoa lan trắng.
Mệnh Mộc: Hoa có màu xanh lá, xanh dương. Ví dụ: Hoa mai, hoa đào, hoa lan.
Mệnh Thủy: Hoa màu đen, màu xanh nước biển. Ví dụ: Hoa sen, hoa thủy tiên.
Mệnh Hỏa: Hoa màu đỏ, cam, hồng. Ví dụ: Hoa hồng, hoa hướng dương.
Mệnh Thổ: Hoa màu vàng, nâu, cam. Ví dụ: Hoa cúc, hoa hướng dương, hoa đỗ quyên.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Cách chiêu tài vào các thời điểm đặc biệt trong năm không phải ai cũng biếtỞ - 3 giờ trước
GĐXH - Bài viết sau đây sẽ gợi ý cách chiêu tài vào các thời điểm đặc biệt trong năm các gia chủ có thể tham khảo.
Muốn vượng khí vào nhà, tài lộc hanh thông thì gia chủ nên tránh trồng loại cây này trong nhàỞ - 18 giờ trước
GĐXH - Để duy trì vượng khí và tạo môi trường sống hài hòa, gia chủ nên lựa chọn các loại cây mang năng lượng tích cực, phù hợp với phong thủy.
Tuyệt đối không được bố trí cửa phòng ngủ như nàyỞ - 19 giờ trước
GĐXH - Khi cửa phòng ngủ phạm đại kỵ, dòng khí đi vào không gian nghỉ ngơi sẽ bị nhiễu loạn, từ đó tác động tiêu cực đến giấc ngủ, sức khỏe và cả vận trình của gia chủ.
Hướng nhà không hợp tuổi có phạm phong thủy và cách hóa giải hiệu quả, dễ áp dụngỞ - 23 giờ trước
GĐXH – Khi mua đất, xây nhà, nhiều gia chủ thường lo lắng nếu hướng nhà không hợp tuổi sẽ ảnh hưởng đến tài lộc, sức khỏe. Tuy nhiên, trong phong thủy nhà ở, đây không phải là tiêu chí quyết định mà nằm ở những yếu tố dưới đây.
Cách thu hút tài lộc vào nhà đơn giản, hiệu quả cho gia chủ năm 2026Ở - 1 ngày trước
GĐXH - Để được an khang thịnh vượng, việc tìm hiểu những cách thu hút tài lộc vào nhà là điều rất quan trọng. Trong bài viết này sẽ chia sẻ những phương pháp phong thủy đơn giản, vừa tạo ra môi trường sống tích cực, vừa giúp chiêu tài hiệu quả.
Thứ tự thắp hương trong nhà có nhiều bàn thờ bạn nên biếtỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều gia đình có nhiều bàn thờ khác nhau để thờ cúng các vị thần linh, tổ tiên, và các vong linh. Việc thắp hương đúng thứ tự không chỉ thể hiện sự tôn trọng mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong phong tục thờ cúng của người Việt.
Bí quyết phong thủy cho bếp: Giảm xung khắc giữa lửa và nướcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Nếu không gian bếp của bạn không đủ lớn để tách biệt hoàn toàn bếp và bồn rửa hoặc bạn không thể thay đổi kết cấu của bếp, vẫn có nhiều giải pháp phong thủy bạn có thể áp dụng để giảm thiểu sự xung khắc giữa lửa và nước.
Những điều cần biết về bố trí phong thủy bếp cho nhà hướng Tây BắcỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Trong phong thủy, vị trí và hướng đặt bếp là nơi giữ lửa, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài lộc và sự hòa thuận trong gia đình. Nếu nhà bạn hướng Tây Bắc, bạn cần chọn hướng bếp phù hợp để cân bằng năng lượng và mang lại may mắn.
Khám phá hoa mắt xanh: Bí quyết cải thiện tài lộc cho gia đình bạnỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Không chỉ là một món quà thiên nhiên tuyệt vời, hoa mắt xanh còn mang trong mình những ý nghĩa phong thủy sâu sắc, giúp cải thiện tài lộc, may mắn và tạo không gian sống an lành.
Cách nhận biết bạn đang bị nhiễm tà khí trong người, nguyên nhân và cách hóa giảiỞ - 1 ngày trước
GĐXH - Tà khí, không chỉ đơn thuần là năng lượng tiêu cực mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến sức khỏe và tâm trí con người. Khi tà khí xâm nhập vào cơ thể, nó có thể gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng như bệnh tật, rủi ro.
Loại hoa khiến gia chủ hao tài, trồng trong nhà không những tán lộc mà còn hại sức khỏeỞ
GĐXH - Không phải cứ hoa đẹp là mang lại tài lộc. Trong giới chơi cây và phong thủy, có những loại bị coi là loại hoa khiến gia chủ hao tài, trồng trong nhà không những tán lộc mà còn hại sức khỏe.